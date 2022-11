Putins Vorschlaghammer

Den Ukrainern geht es schlecht… Es wird nicht lange dauern, bis den Ukrainern die Lebensmittel ausgehen. Es wird nicht lange dauern, bis sie frieren… Sie haben alles getan, was wir vernünftigerweise von ihnen erwarten können. Es ist an der Zeit zu verhandeln…., bevor die Offensive beginnt, denn sobald sie beginnt, wird es keine weiteren Diskussionen zwischen Moskau und Kiew geben, bis sie zur Zufriedenheit der Russen beendet ist.“ Oberst Douglas MacGregor, „Krieg in der Ukraine; Die Ruhe vor dem Sturm“, 15 Minuten-Marke „Streng genommen haben wir noch gar nichts begonnen.“ Der russische Präsident Wladimir Putin.

Die unerbittlichen Angriffe auf das ukrainische Stromnetz, Treibstofflager, Eisenbahnknotenpunkte und Kommandozentralen markieren den Beginn einer zweiten und tödlicheren Phase des Krieges. Das erhöhte Tempo der hochpräzisen Angriffe mit Langstreckenraketen deutet darauf hin, dass Moskau den Boden für eine große Winteroffensive bereitet, die eingeleitet wird, sobald die 300.000 russischen Reservisten ihre Verbände in der Ostukraine zusammenziehen. Die Weigerung Kiews, über eine Lösung zu verhandeln, die den zentralen Sicherheitsbedenken Russlands Rechnung trägt, hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin keine andere Wahl gelassen, als die ukrainischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld zu besiegen und eine Lösung mit Waffengewalt durchzusetzen. Die bevorstehende Winteroffensive soll den entscheidenden Schlag versetzen, den Russland benötigt, um seine strategischen Ziele zu erreichen und den Krieg rasch zu beenden. Dies ist ein Bericht von Reuters:

Wie die Regierung am Freitag mitteilte, haben russische Raketenangriffe fast die Hälfte des ukrainischen Energiesystems lahmgelegt, und die Behörden in der Hauptstadt Kiew warnten, dass die Stadt mit dem Wintereinbruch vor einem „vollständigen Stillstand“ des Stromnetzes stehen könnte. Während die Temperaturen sanken und in Kiew der erste Schnee fiel, arbeiteten die Behörden daran, die Stromversorgung im ganzen Land wiederherzustellen, nachdem die zivile Infrastruktur der Ukraine in den neun Monaten des Krieges mit am stärksten bombardiert worden war.

Laut den Vereinten Nationen droht der Ukraine aufgrund der Strom- und Wasserknappheit in diesem Winter eine humanitäre Katastrophe. „Leider führt Russland weiterhin Raketenangriffe auf die zivile und kritische Infrastruktur der Ukraine durch. Fast die Hälfte unseres Energiesystems ist außer Betrieb“, sagte Premierminister Denys Shmyhal….

„Wir bereiten uns auf verschiedene Szenarien vor, einschließlich einer vollständigen Abschaltung“, sagte Mykola Povoroznyk, stellvertretender Leiter der Kiewer Stadtverwaltung, in Fernsehkommentaren.“ („Die Ukraine sagt, die Hälfte ihres Energiesystems sei durch russische Angriffe lahmgelegt, Kiew könnte ‚abschalten'“, Reuters)

Bis vor ein paar Tagen hatte Russland Ziele vermieden, die die zivilen Aktivitäten drastisch beeinträchtigen würden, doch nun ist die Militärführung zu einem konventionelleren Vorgehen zurückgekehrt. Derzeit zerstört das Militär alle Einrichtungen, Transformatoren, Lager, Umspannwerke, Bahnhöfe und Energiedepots, die es der Ukraine ermöglichen, weiterhin Krieg zu führen. Als größerer und mächtigerer Staat war Russland natürlich jederzeit in der Lage, mit dem Vorschlaghammer auf die Ukraine loszugehen und sie in Millionen Stücke zu zerschlagen, aber Putin hat sich zurückgehalten in der Hoffnung, dass Kiew zur Vernunft kommt und die Aussichtslosigkeit seiner Sache erkennt. Und trotz der gegenteiligen Propaganda des Westens stand der Ausgang dieses Krieges nie infrage. Russland wird Kiew eine Einigung aufzwingen, und diese Einigung wird die Regierung dazu zwingen, alle Verbindungen zur NATO abzubrechen und einen Vertrag zu unterzeichnen, in dem sie ihre Neutralität auf Dauer erklärt. Russland wird nicht zulassen, dass ein feindliches Militärbündnis seine Raketenstellungen und Kampftruppen an seiner Westflanke platziert. Das wird nicht geschehen.

Leider wird Russlands Militäroperation das Leiden des ukrainischen Volkes, das sich in einem Käfigkampf zwischen Washington und Moskau befindet, erheblich vergrößern. Dies ist von der World Socialist Web Site:

Die Armut in der Ukraine hat sich seit dem Ausbruch des Krieges zwischen den USA/NATO und Russland mehr als verzehnfacht, wie aus den jüngsten Daten der Weltbank (WB) hervorgeht. Offiziell sind jetzt 25 Prozent der Bevölkerung des Landes arm, während es vor Februar 2022 nur 2 Prozent gewesen sein sollen… Offizielle Stellen gehen davon aus, dass die Armutsquote im nächsten Jahr auf 60 Prozent oder mehr ansteigen könnte, und in der Ukraine zeichnet sich ein Ausmaß an Entbehrung ab, das es auf dem europäischen Kontinent seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gegeben hat. Die Erwerbslosigkeit liegt derzeit bei 35 Prozent, und die Löhne und Gehälter sind im Frühjahr und Sommer für einige Kategorien von Arbeitnehmern um bis zu 50 Prozent gesunken. … Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds ist die Staatsverschuldung der Ukraine inzwischen auf 85 Prozent des BIP angestiegen…. Eine kürzlich veröffentlichte gemeinsame Studie der Weltgesundheitsorganisation und des ukrainischen Gesundheitsministeriums ergab, dass 22 Prozent der Menschen in der Ukraine keinen Zugang zu wichtigen Medikamenten haben. Für die 6,9 Millionen Binnenflüchtlinge des Landes steigt diese Zahl auf 33 Prozent.

… Die am schwersten zu beschaffenden Medikamente – zur Behandlung von Blutdruck, Herzproblemen und Schmerzen sowie Beruhigungsmittel und Antibiotika – sind Ausdruck einer Bevölkerung, die mit jahrzehntelangen armutsbedingten Krankheiten und dem physischen und psychischen Trauma des Krieges zu kämpfen hat. Während Beamte der USA und der NATO in der Lage sind, innerhalb weniger Wochen massive Mengen an Feuerkraft an die ukrainischen Frontlinien zu schicken, ist die Lieferung lebensrettender humanitärer Güter eine scheinbar unlösbare logistische Herausforderung.“ („Armut schießt in der Ukraine in die Höhe“, World Socialist Web Site)

Washingtons Stellvertreterkrieg gegen Moskau hat dem ukrainischen Volk unermessliches Leid zugefügt, das nun mit sinkenden Temperaturen, schwindenden Lebensmittelvorräten, einer zusammenbrechenden Wirtschaft und einem wachsenden Mangel an lebenswichtigen Medikamenten konfrontiert ist. Und trotz der großspurigen Prahlerei über die Rückeroberung von Cherson wird das ukrainische Volk jetzt gezwungen sein, aus seiner geschundenen Heimat zu fliehen, und zwar zu Millionen, die in Europa Zuflucht suchen, das durch die rücksichtslosen Provokationen von Uncle Sam bereits in einen postindustriellen Abschwung gerutscht ist. Wie viele dieser ukrainischen Arbeiter hätten es vorgezogen, dass ihre Führer eine Einigung mit Putin (hinsichtlich seiner legitimen Sicherheitsbedenken) erzielen, anstatt die russische Armee in einen sinnlosen Krieg zu verwickeln, der sie ihre Häuser, ihre Arbeitsplätze, ihre Städte und (für viele) ihr Leben gekostet hat? Und ist den Menschen außerhalb des Landes, die behaupten, „an der Seite der Ukraine zu stehen“, klar, dass sie in Wirklichkeit die Verarmung und Verelendung von Millionen von Zivilisten unterstützen, die in einem geopolitischen Kreuzfeuer zwischen Washington und Russland gefangen sind? Jeder, dem die Ukraine wirklich am Herzen liegt, sollte die ukrainische Neutralität und ein Ende der NATO-Erweiterung unterstützen. Das ist die einzige Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden. Die Sicherheit Russlands wird entweder durch einen Vertrag oder durch eine eiserne Faust erreicht. Die Wahl liegt bei der Ukraine. Dies ist ein Auszug aus einem Artikel mit dem Titel „Russia Is Right: Die USA führen einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine„:

„Der Krieg in der Ukraine ist nicht nur ein Konflikt zwischen Moskau und Kiew, erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow kürzlich. Es ist ein „Stellvertreterkrieg“, in dem das weltweit mächtigste Militärbündnis … die Ukraine als Rammbock gegen den russischen Staat einsetzt … Lawrow hat … nicht unrecht. Russland ist das Ziel eines der rücksichtslosen und effektivsten Stellvertreterkriege der modernen Geschichte.“

Das außenpolitische Establishment der USA schert sich nicht um die Ukraine oder das ukrainische Volk. Das Land ist lediglich eine Startrampe für Washingtons Krieg gegen Russland. Deshalb stürzte die CIA 2014 die demokratisch gewählte Regierung in Kiew und deshalb bewaffnete und trainierte die CIA 2015 ukrainische Paramilitärs, um das russische Militär zu bekämpfen (7 Jahre vor der Invasion!) Hier einige Hintergrundinformationen aus einem Artikel von 2015 bei Yahoo News:

Die CIA beaufsichtigt ein geheimes intensives Trainingsprogramm in den USA für ukrainische Elite-Spezialeinheiten und andere Geheimdienstmitarbeiter, so fünf ehemalige Geheimdienst- und nationale Sicherheitsbeamte, die mit der Initiative vertraut sind. Das Programm, das im Jahr 2015 begann, befindet sich in einer ungenannten Einrichtung im Süden der USA, so einige dieser Beamten…. „Die Vereinigten Staaten trainieren einen Aufstand“, sagte ein ehemaliger CIA-Beamter und fügte hinzu, dass das Programm den Ukrainern beigebracht hat, wie man „Russen tötet.“

… die CIA und andere US-Behörden könnten einen ukrainischen Aufstand unterstützen, sollte Russland einen großangelegten Einmarsch starten. … „Wir bilden diese Leute jetzt seit acht Jahren aus. Sie sind wirklich gute Kämpfer. … Vertreter beider Länder glauben auch, dass Russland nicht in der Lage sein wird, das neue Territorium auf Dauer zu halten, da die ukrainischen Aufständischen heftigen Widerstand leisten werden, so ehemalige Beamte.

Wenn die Russen eine neue Invasion starten, „wird es Leute geben, die ihnen das Leben schwer machen“, sagte der ehemalige hochrangige Geheimdienstler… „All das, was uns in Afghanistan widerfahren ist“, so der frühere hochrangige Geheimdienstmitarbeiter, „können sie bei diesen Leuten in Hülle und Fülle erwarten.“ („Von der CIA ausgebildete ukrainische Paramilitärs könnten bei einer russischen Invasion eine zentrale Rolle spielen“, Yahoo News)

Hier steht es schwarz auf weiß. Der Plan, die Ukraine als Schauplatz für einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu nutzen, ging der Invasion mindestens 7 Jahre voraus. Die Obama-Regierung und ihre neokonservativen Verbündeten stellten Russland eine Falle, um es in einen Afghanistan-ähnlichen Sumpf zu ziehen, der seine Ressourcen aufzehren und so viele russische Soldaten wie möglich töten würde. Wie Verteidigungsminister Lloyd Austin kürzlich zugab, wollen die USA Russland „schwächen“, damit es seine Macht nicht über seine Grenzen hinaus ausdehnen kann. Washington strebt einen ungehinderten Zugang zu Zentralasien an, um China mit Militärbasen und Atomraketen einkreisen zu können. Die USA wollen das Wachstum Chinas kontrollieren und gleichzeitig die bevölkerungsreichste und wohlhabendste Region der Welt im nächsten Jahrhundert, Asien, dominieren. Doch zunächst muss Washington Russland zerschlagen, seine Wirtschaft zusammenbrechen lassen, es von der Weltgemeinschaft isolieren, es in den Medien dämonisieren und seine Führer stürzen. Die Ukraine wird als erste Phase einer viel umfassenderen Strategie betrachtet, die auf einen Regimewechsel (in Moskau) und anschließend auf die erzwungene Zersplitterung des russischen Staates abzielt. Das Endziel ist die Aufrechterhaltung der herausragenden Rolle Washingtons in der Weltordnung.

Putins Winteroffensive droht Washingtons Plan, den Konflikt so lange wie möglich hinauszuzögern, zu durchkreuzen. In den kommenden Wochen und Monaten wird Russland seine Angriffe auf die kritische Infrastruktur der Ukraine verstärken. Der größte Teil des Landes wird in Dunkelheit getaucht werden, die Treibstoffvorräte werden versiegen, Lebensmittel und Wasser werden knapper werden, die Kommunikation wird unterbrochen und der gesamte Eisenbahnverkehr wird eingestellt werden. Millionen von Zivilisten werden nach Europa fliehen, während das ganze Land langsam zum Stillstand kommt. Zur gleichen Zeit, in der russische Bataillone Städte und Ortschaften östlich des Dnjepr einnehmen, wird die russische Armee lebenswichtige Nachschublinien aus Polen blockieren und so den Nachschub an tödlichen Waffen und Kampftruppen für die Front unterbrechen. Dies wiederum wird zu einer weitverbreiteten Kapitulation der ukrainischen Kampfeinheiten vor Ort führen, was Zelensky an den Verhandlungstisch zwingen wird. Letztlich wird sich Russland durchsetzen und seine legitimen Sicherheitsforderungen erfüllen. Colonel Douglas MacGregor fasste dies kürzlich in einem Interview wie folgt zusammen:

Was in Zukunft kommen wird, ist eine sehr massive Offensive… die Art von Offensive, die ich und viele andere Militäranalysten zu Beginn erwartet haben; sehr entscheidende Operationen, mehrere operative Achsen, die darauf ausgelegt sind, den Feind am Boden effektiv zu vernichten. Und das ist es, was jetzt kommt, das ist es, was in der Zukunft liegt.“ (Oberst Douglas MacGregor, „Krieg in der Ukraine; Die Ruhe vor dem Sturm“, YouTube)

Wenn der Boden gefriert, wird Russlands Offensive beginnen.