Insider, die Tage vor dem Hamas-Angriff auf den Märkten in Tel Aviv und an der Wall Street riesige Wetten gegen Israel machten, verdienten Milliarden.

Hat die Hamas vor dem Massaker vom 7. Oktober Millionen mit Wetten gegen israelische Aktien verdient?

An den Börsen in Tel Aviv und an der Wall Street wurden wenige Tage vor dem Hamas-Angriff Milliarden mit gigantischen Wetten gegen Israel verdient. Jemand scheint von dem Plan im Voraus gewusst zu haben.

Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober traf die israelische Armee völlig unvorbereitet. Jemand wusste aber offenbar im Voraus Bescheid und verdiente Milliarden mit Wetten gegen israelische Aktien, die fünf Tage vor dem Angriff vor Ort und an der Wall Street gehandelt wurden.

Leerverkäufe israelischer Aktien – Wetten, dass sie fallen würden – stiegen in den Tagen vor dem 7. Oktober sprunghaft an und übertrafen bei Weitem die Leerverkäufe während „vieler anderer Krisenzeiten“, schrieben Robert J. Jackson, Jr., Joshua Mitts und Kollegen in einem Artikel mit dem Titel „Trading on Terror?

Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Händler, die über die bevorstehenden Anschläge informiert waren, von den tragischen Ereignissen profitierten.

Die Quelle der mutmaßlichen Informationen, die zu den Leerverkäufen führten, ist nicht bekannt, aber es ist plausibel, dass sie aus Hamas-Kreisen stammten: „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Händler, die über die bevorstehenden Anschläge informiert waren, von diesen tragischen Ereignissen profitierten“, schreiben sie.

Jackson war Kommissar der US-Börsenaufsicht und Mitts ist Experte für Leerverkäufe, bei denen Investoren gegen ein Wertpapier wetten. Er kennt auch den israelischen Markt.

Der ehemalige Kommissar und sein Team untersuchten Transaktionen mit EIS, einem an der New Yorker Börse gehandelten Wertpapier, das es Anlegern ermöglicht, in israelische Aktien zu investieren (MSCI Israel Exchange-Traded Fund, oder NYSE: EIS).

EIS ist ein börsengehandelter Fonds, der israelische Aktien in New York abbildet. Er ermöglicht, in israelische Aktien zu investieren, ohne diese kaufen zu müssen. Der EIS bildet die wichtigsten Indizes der Tel Aviver Börse ab, darunter große israelische Unternehmen wie Nice, Teva, die Banken, Elbit Systems und Israel Chemicals.

Eine Investition in den EIS ist gleichbedeutend mit einer Investition in die israelische Wirtschaft. Wer gegen den EIS wettet, wettet gegen die israelische Wirtschaft.

Jackson und sein Team fanden deutliche Hinweise darauf, dass jemand in US-Börsenkreisen Anfang Oktober eine Katastrophe in Israel vorhersagte und die Aktien daraufhin abstürzten.

Am 2. Oktober tätigten diese Person(en) ein enormes Volumen an Leerverkäufen an der EIS – das heißt, sie wetteten gegen Israel.

Tatsächlich war das Volumen der Leerverkäufe am 2. Oktober so groß – 227.000 im Vergleich zu ein paar Tausend an jedem anderen Tag -, dass es nicht wie Glücksspiel aussah. Wer auch immer hinter den Transaktionen steckte, war offensichtlich davon überzeugt, dass Israel von einer Katastrophe heimgesucht werden würde.

Bei Leerverkäufen profitiert man von Wertpapieren, die man nicht besitzt. Wenn man davon überzeugt ist, dass die Aktien eines bestimmten Unternehmens fallen werden, leiht man sie sich von jemandem, verkauft sie und kauft sie später (manchmal nur ein paar Tage später) auf dem Markt (zu einem niedrigeren Preis, wenn man recht hatte), gibt sie dem Verleiher zurück und streicht die Differenz ein.

Wenn man also eine Aktie leerverkauft und sie fällt, hat man gewonnen. Wer am 2. Oktober israelische Aktien leerverkaufte, hatte Erfolg. Am 11. Oktober (dem ersten Tag, an dem der amerikanische Markt nach dem Massaker wieder geöffnet wurde) fiel der Wert der EIS um 7,1 Prozent, und in den 20 Tagen nach diesem schrecklichen Wochenende verlor die EIS 17,5 Prozent ihres Wertes.

Ferner zeigt sich, dass die Leerverkäufe an diesem Tag die Leerverkäufe in vielen anderen Krisenzeiten, einschließlich der Rezession nach der Finanzkrise [2008], bei Weitem übertrafen.

Konkret bedeutet dies, dass ein Händler, der eine EIS-Einheit geliehen und für 54 Dollar verkauft hatte, nach dem Crash die Einheit für 44,50 Dollar kaufen, sie an den Verleiher zurückgeben und 9,50 Dollar pro Einheit verdienen konnte.

Die Studie von Jackson und seinen Kollegen basiert auf Daten, die offiziell an die US-Börsenaufsicht gemeldet wurden. Die Forscher fanden zwei große Transaktionen, bei denen am 2. Oktober geliehene EIS-Anteile verkauft wurden. Ausgehend von den Volumina scheinen die Leerverkäufer Millionen von Dollar verdient zu haben.

Um zu untersuchen, wie ungewöhnlich die Wette gegen Israel war, untersuchten die Forscher das Volumen der Leerverkäufe von EIS-Aktien im Zeitraum 2009 bis 2023, in dem Israel zahlreiche Krisen erlebte. In diesem Zeitraum gab es 3.570 Handelstage. Das Volumen der Leerverkäufe von EIS-Aktien am 2. Oktober lag im oberen 99-Prozent-Perzentil. Auch die „Short Ratio“ für EIS war am 2. Oktober außergewöhnlich: „Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass das Volumen der Leerverkäufe am 2. Oktober zufällig war“, schreiben sie.

„Darüber hinaus deutet es darauf hin, dass die Leerverkäufe an diesem Tag die Leerverkäufe in vielen anderen Krisenzeiten weit übertrafen, einschließlich der Rezession nach der Finanzkrise [2008], dem Israel-Gaza-Krieg 2014 und der COVID-19-Pandemie“, fügten sie hinzu.

Ein weiterer Grund für ihren Verdacht ist die Tatsache, dass die Leerverkäufe während des jüdischen Feiertags Sukkot getätigt wurden, als in Israel nichts Ungewöhnliches geschah und nichts Dramatisches zu erwarten war.

Jackson und Mitts untersuchten sogar, ob es einen Zusammenhang zwischen den Leerverkäufen und den Plänen der Netanjahu-Regierung gab, das Justizsystem zu reformieren, wo sich das größte Drama am 24. Juli abspielte – dem Tag, an dem die Knesset für die Abschaffung der Angemessenheitsnorm stimmte. Das Datum der Abstimmung war im Voraus bekannt, das Ergebnis jedoch nicht. Tatsächlich verloren die EIS-Aktien nach der Abstimmung 5 % ihres Wertes, was zeigt, dass der Markt das Ergebnis nicht vorweggenommen hatte. Es gab kein ungewöhnliches Volumen an Leerverkäufen.

Außerdem sind Leerverkäufe riskant. Wenn man gegen eine Aktie wettet und sie steigt, verliert man. Je größer die Leerverkäufe sind und je länger sie dauern (bis man die Aktie zurückgeben muss), desto größer ist das Risiko. Die gigantische Wette gegen EIS (d.h. gegen die israelische Wirtschaft) wurde abgeschlossen, als sich der Markt in einem Aufwärtstrend befand. Gegen einen Markttrend zu wetten, erhöht nur das Risiko. Ferner waren die Short-Positionen ungewöhnlich lang, was die Theorie unterstützt, dass der Investor im Voraus von dem Angriff wusste.

Interessanterweise stellten Mitts und Jackson ähnliche Muster bei EIS im April fest, als Gerüchte kursierten, dass die Hamas einen Angriff plane. „Insbesondere erreichte das Short-Volumen im EIS am 3. April einen Höchststand, der dem am 2. Oktober sehr ähnlich war“, so die Autoren. Auch hier ist der Zufall unglaubwürdig und legt nahe, dass die Informationen von der Hamas stammen. In Israel festgenommene Terroristen berichteten, dass der Anschlag für den 5. April, den Abend des Passahfestes, geplant war, aber in letzter Minute abgesagt wurde – entweder auf Anweisung des Iran, wie einige Medien berichteten, oder weil die israelische Armee zu diesem Zeitpunkt in höchster Alarmbereitschaft war.

Der kurze Ausbruch am 3. April erfolgte etwa eine Woche, nachdem Premierminister Benjamin Netanyahu versucht hatte, seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant zu entlassen, was zu massiven Protesten der Israelis geführt hatte. Am 3. April wurde jedoch klar, dass Netanjahu seine Absicht, Gallant zu entlassen, wieder rückgängig gemacht hatte – was darauf hindeutet, dass derjenige, der Israel shortete, dies nicht wegen des Aufruhrs, sondern wegen des geplanten (wenn auch abgesagten) Terroranschlags tat.

Sehr kurz in Tel Aviv

Die Forscher untersuchten auch die Leerverkäufe an der TASE und stellten einen deutlichen Anstieg in den Tagen vor dem 7. Oktober fest.

Tatsächlich begannen die Leerverkäufe an der TASE bereits im August zu steigen, erreichten aber ihren Höhepunkt in der Woche vor dem Anschlag. Es gab keinen offensichtlichen Grund für dieses Verhalten; Israel hatte Ferien, der öffentliche Sektor war geschlossen und viele Israelis waren im Urlaub. Es gibt keinen Grund, die Shorting-Spitze mit der Justizreform in Verbindung zu bringen, so die Forscher, die darauf hinweisen, dass es nach der Abstimmung über die „Angemessenheit“ im Juli keine besondere Shorting-Aktivität gab.

Auch hier liegt der Verdacht nahe, dass jemand über den Angriff der Hamas Bescheid wusste.

Außerdem konnten Jackson und Mitts keinen Anstieg der Leerverkäufe von Aktien israelischer Unternehmen feststellen, die in New York gehandelt werden (im Gegensatz zu Leerverkäufen des Index, der israelische Aktien abbildet). Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Anleger davon ausgingen, dass die Rüstungsindustrie von den Feindseligkeiten profitieren würde und viele andere Unternehmen auf den internationalen Märkten tätig sind, sodass der Terrorangriff auf Israel ihrem Geschäft nicht schaden dürfte.

Sie stellten fest, dass das Volumen des zusätzlichen Handels mit EIS in New York zwar ungewöhnlich, aber in absoluten Zahlen nicht sehr hoch war – wahrscheinlich, weil die Aktien einfach nicht so viel gehandelt werden. An der Börse von Tel Aviv wurden jedoch deutliche Spitzen bei den Leerverkäufen beobachtet.

Leerverkäufe an der TASE von Mitte September bis Oktober sollen nach Berechnungen der Forscher enorm lukrativ gewesen sein. Allein bei der Bank Leumi wurden zwischen dem 14. September und dem 5. Oktober 4,43 Millionen neue Aktien leerverkauft, was zu Gewinnen (oder fast vermiedenen Verlusten) von 3,2 Milliarden NIS [fast 900 Millionen Dollar] aus diesen zusätzlichen Leerverkäufen führte.

Sie konnten nicht feststellen, ob es einen Zusammenhang zwischen den Leerverkäufen der Händler in New York und Tel Aviv gab.

Jackson und Mitts behaupten nicht, dass die Informationen von der Hamas stammen. Aber die Informationen, die sie zusammengetragen haben, deuten darauf hin. Die Hamas hatte den Anschlag monatelang geplant, und ihr Anführer Yahya Sinwar scheint nicht nur die taktischen, sondern auch die logistischen und finanziellen Aspekte geplant zu haben.

Glaubt man dem Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah, der von dem Hamas-Angriff nichts gewusst haben will, dann war es nicht die Hisbollah, die Israel im Stich gelassen hat. Und nach derselben Logik auch nicht der Iran. Nur die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden in Israel und den USA können aufdecken, wer von den Leerverkäufen profitiert hat.

Leerverkäufe sind nicht illegal, und das US-Wertpapierrecht verbietet es offenbar nicht, das Vorwissen über einen Terroranschlag auszunutzen. Es handelt sich auch nicht um ein Insiderdelikt in Israel. Israelischen Quellen zufolge verfügt die Hamas jedoch über finanziell versierte Personen, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese hinter den Leerverkäufen stehen. Wenn die Leerverkäufe von der Hamas oder in ihrem Namen getätigt wurden, stellen sie auch einen Verstoß gegen das US-Gesetz gegen die Finanzierung des Terrorismus dar, und die Vereinigten Staaten könnten die unrechtmäßig erworbenen Gewinne einfrieren.