Intelligentes Mikronadelpflaster die COVID-Impfstoffe verabreicht und überwacht

Forscher an der Universität Swansea entwickeln das erste intelligente Impfstoffsystem, das den Impfstoff COVID-19 verabreicht und dessen Wirksamkeit durch die Verfolgung der damit verbundenen Reaktion des Patienten bewertet.

Die Forschung, die vom Institut für innovative Materialien, Verarbeitung und numerische Technologien durchgeführt wurde, wird den Impfstoff durch Mikronadeln in ein intelligentes Pflaster einbringen. Durch die Beobachtung von Biomarkern in der Haut wird das Gerät gleichzeitig die Entzündungsreaktion eines Patienten auf die Impfung messen.

„Die Swansea University entwickelt einen intelligenten Impfstoff, der einzigartig ist“

Das Projekt „Smart Vaccine Devices for Delivery of COVID-19 Vaccination“ wird von Forschern geleitet, die Erfahrung mit der Verwendung von Mikronadel-Arrays für die transdermale therapeutische Medikamentenverabreichung und diagnostische Anwendungen haben.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Prototyps für eine intelligente Impfstoffverabreichung, der den Impfstoff COVID-19 transdermal verabreichen und Biomarker im Hautkompartiment kontrollieren kann, ohne invasiv zu sein.

Dr. Sanjiv Sharma, Projektleiter von der Swansea University, erklärte: „Die Messung der Wirksamkeit eines Impfstoffs ist äußerst wichtig, da sie die schützende Wirkung einer Impfung auf ein Individuum über den Grad der Verringerung des Infektionsrisikos bei einer geimpften Person im Vergleich zu einer anfälligen, ungeimpften Person angibt. Dieses Maß für die Wirksamkeit einer Impfung wird einen ungedeckten klinischen Bedarf decken und würde einen innovativen Ansatz für die Impfstoffentwicklung darstellen. Die Hautimpfung mit MNs wurde als überlegener Immunisierungsansatz beschrieben, da sie das Potenzial hat, die in der Schwangerschaft beobachtete Immuntoleranz zu überwinden und die Impfkosten durch die Einsparung der Antigendosis zu senken, was besonders in unterversorgten Ländern relevant ist.“