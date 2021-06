Israel berichtet über Zusammenhang zwischen seltenen Fällen von Herzentzündungen und COVID-19-Impfung bei jungen Männern

Die COVID-19-Berichterstattung der Wissenschaft wird von der Heising-Simons-Stiftung unterstützt.

Der Impfstoff COVID-19 von Pfizer und BioNTech scheint junge Männer einem erhöhten Risiko auszusetzen, eine Herzmuskelentzündung namens Myokarditis zu entwickeln, sagen Forscher in Israel. In einem Bericht, der heute dem israelischen Gesundheitsministerium vorgelegt wurde, kommen sie zu dem Schluss, dass zwischen einem von 3000 und einem von 6000 Männern im Alter von 16 bis 24 Jahren, die den Impfstoff erhielten, die seltene Erkrankung entwickelten. Die meisten Fälle waren jedoch mild und klangen innerhalb weniger Wochen ab, was typisch für eine Myokarditis ist. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich um etwas handelt, das Mediziner dazu veranlasst, zu sagen, dass wir Kinder nicht impfen sollten“, sagt Douglas Diekema, Kinderarzt und Bioethiker am Seattle Children’s Hospital.

Israelische Gesundheitsbehörden machten erstmals im April auf das Problem aufmerksam, als sie mehr als 60 Fälle meldeten, vor allem bei jungen Männern, die einige Tage zuvor ihre zweite Impfdosis erhalten hatten. Etwa zur gleichen Zeit begann das US-Verteidigungsministerium, 14 solcher Fälle zu verfolgen. Mitte Mai teilte das U.S. Centers for Disease Control and Prevention mit, dass es ebenfalls Fälle von Myokarditis prüft. Beamte der Europäischen Arzneimittelbehörde sagten am 28. Mai, dass sie 107 Berichte über Myokarditis nach dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech erhalten hätten, was etwa einer von 175’000 verabreichten Dosen entspricht. Aber relativ wenige Menschen unter 30 Jahren sind in Europa geimpft worden.

Die Ergebnisse des israelischen Gremiums kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Israel und viele europäische Länder darüber diskutieren, ob jüngere Jugendliche gegen COVID-19 geimpft werden sollten. In Israel werden seit Ende Januar Jugendliche ab 16 Jahren geimpft, und das Gesundheitsministerium will morgen bekannt geben, ob die Impfung auch für Kinder ab 12 Jahren geöffnet werden soll. Andere Länder, darunter die Vereinigten Staaten und Kanada, haben Mitte Mai mit der Impfung von Kindern ab 12 Jahren begonnen.

„Aus der Sicht der Eltern kommt es wirklich auf die Risikowahrnehmung und die Bewertung der Daten an“, sagt Diekema, der Risiko-Nutzen-Abwägungen untersucht hat. Selbst wenn ein Zusammenhang zwischen Myokarditis und dem Impfstoff besteht, ist die Erkrankung in der Regel mild und erfordert nur eine Behandlung mit entzündungshemmenden Medikamenten, während eine COVID-19-Infektion auch bei jungen Menschen zu schweren Erkrankungen und langfristigen Nebenwirkungen führen kann. Da der Verdacht auf einen möglichen Zusammenhang gesickert ist, „kenne ich nicht viele Ärzte, die ihre Meinung ändern, ihre Kinder zu impfen“, sagt Diekema.

In Israel, das sich bei seiner frühen und schnellen Impfkampagne fast ausschließlich auf den Impfstoff von Pfizer-BioNTech konzentriert hat, hat das Gesundheitsministerium im Januar ein Gremium unter der Leitung von Dror Mevorach, Leiter der Inneren Medizin am Hadassah University Medical Center, eingesetzt, um die Frage zu untersuchen. Mevorach erzählt Science, dass er und seine Kollegen 110 Myokarditis-Fälle unter 5 Millionen Menschen in Israel identifizierten, die im Monat vor ihrer Diagnose zwei Dosen des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech erhalten hatten. Diese Zahl ist nicht besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass Myokarditis in der Allgemeinbevölkerung typischerweise durch virale oder bakterielle Infektionen ausgelöst wird, einschließlich COVID-19.

Aber die Rate der Myokarditis nach der Impfung bei jungen Männern war höher. Neunzig Prozent der in Israel aufgegriffenen Fälle traten bei Männern auf, und obwohl Myokarditis normalerweise häufiger bei jungen Männern auftritt, lag die Rate bei den Geimpften zwischen dem Fünf- und 25-fachen der Hintergrundrate, heißt es in dem Bericht. (Zwei Fälle von tödlicher Myokarditis wurden auch in Israel berichtet, aber das Gremium sagt, dass die Untersuchungen dieser Todesfälle nicht schlüssig waren; ein Patient könnte ein allgemeineres Entzündungssyndrom gehabt haben, und die andere Diagnose wurde „nicht verifiziert“, sagt der Bericht).

Die neue Analyse „ist sehr suggestiv für eine kausale Natur,“ zwischen dem Impfstoff und Myokarditis, sagt Mevorach. „Ich bin überzeugt, dass es einen Zusammenhang gibt.“

„Es deutet darauf hin, dass dies, zumindest statistisch, ein reales Phänomen ist“, sagt Peter Liu, ein Kardiologe und wissenschaftlicher Leiter des University of Ottawa Heart Institute. Diekema sagt, es sei wichtig, „auch nur den Hauch eines Signals“ zu untersuchen, warnt aber, dass „dieser Bericht zwar suggestiv ist … aber er erfordert eine Validierung in anderen Populationen durch andere Forscher, bevor wir sicher sein können, dass der Zusammenhang besteht.“ Andere Faktoren könnten im Spiel sein, sagt Diekema. Jetzt, wo die Kinder wieder gesellig sind und Sport treiben, werden in der Notaufnahme seines Krankenhauses „mehr Viruserkrankungen gesehen als in den letzten Jahren“, und deshalb „würde ich erwarten, dass die Zahl der Myokarditisfälle im Vergleich zu vor einem Jahr ein wenig ansteigt.“ Idealerweise sollten Wissenschaftler Kohorten von geimpften und ungeimpften Jugendlichen zur gleichen Zeit vergleichen, sagt Diekema, und er ist ermutigt, dass solche Studien jetzt in Gang kommen.

Myokarditis-Fälle nach dem Moderna-Impfstoff, der in Israel nicht verwendet wird, werden auch in den Vereinigten Staaten untersucht. Es ist nicht klar, warum die beiden Impfstoffe, die beide auf Boten-RNA (mRNA) basieren, das Risiko erhöhen könnten. Eine Möglichkeit ist, dass die sehr hohen Antikörperspiegel, die beide bei jungen Menschen erzeugen, in seltenen Fällen auch zu einer Art Überreaktion des Immunsystems führen, die das Herz entzündet. „Es steht außer Frage, dass diese [Impfstoffe] extrem immunbildend sind“, sagt Liu. Mevorach sagt, er vermute, dass die mRNA selbst eine Rolle spielen könnte. Das angeborene Immunsystem erkennt RNA als Teil der körpereigenen Abwehr gegen Mikroben – einschließlich RNA-Viren wie SARS-CoV-2, bemerkt er. „Ich denke, dass die mRNA tatsächlich eine Art natürliches Adjuvans ist“, das die Immunantwort ankurbelt, sagt er.

Diekema sagt, dass die medizinische Gemeinschaft jetzt auf Jugendliche mit Brustschmerzen und anderen Symptomen kurz nach der Impfung achtet – so können sie schnell identifiziert, behandelt und den Gesundheitsämtern gemeldet werden. Mevorach stimmt zu, dass das Bewusstsein der Geimpften, ihrer Eltern und ihrer Ärzte für eine schnelle und effektive Behandlung wichtig ist. Er sagt, er und seine Kollegen hätten etwa 40 Fälle behandelt. Nur wenige brauchten Kortikosteroide, sagt er, und die meisten haben sich vollständig erholt.

Eine wichtige Frage ist, ob das Hinauszögern der zweiten Impfstoffdosis ein mögliches Risiko verringern könnte. Möglicherweise gibt es eine Möglichkeit, das herauszufinden: Mehrere Länder haben das Intervall zwischen den beiden Dosen von den getesteten und von Pfizer empfohlenen 3 Wochen auf 12 oder sogar 16 Wochen ausgedehnt, weil sie so vielen Menschen wie möglich zumindest eine Impfung geben wollen. Ein Rückgang der Myokarditis-Fälle bei denjenigen, deren zweite Dosis verzögert wurde, könnte sich in den kommenden Monaten in den Daten zeigen. Auch eine Senkung der Dosis bei jungen Menschen könnte eine Überlegung wert sein, sagt Liu. Die Impfstoffe von Pfizer und Moderna werden jetzt mit niedrigeren Dosen bei Kindern unter 12 Jahren getestet, die Ergebnisse werden in den kommenden Monaten erwartet.

Selbst wenn sich der Zusammenhang zwischen den Impfungen und Myokarditis bestätigen sollte, sagt Liu, dass der Nutzen des Impfstoffs – ein guter Schutz vor COVID-19 – die Risiken überwiegt, selbst bei jungen Menschen, die im Allgemeinen ein geringeres Risiko einer schweren Erkrankung haben. Aber Mevorach sagt, dass die Abwägungen in Israel anders ausfallen könnten, da die Zahl der SARS-CoV-2-Infektionen extrem niedrig ist – gestern wurden nur 15 neue Fälle diagnostiziert. Er hofft, dass das Gesundheitsministerium die Entscheidung, ob jüngere Teenager geimpft werden sollen, ihren Eltern und Ärzten überlassen wird. „Im Moment haben wir keinen Notfall mehr“, sagt er.