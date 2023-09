Adrenochrom ist ein chemisches Nebenprodukt der Oxidation von Adrenalin. Es hat im wissenschaftlichen Kontext für die Erforschung von Schizophrenie und anderen Zuständen einige Bedeutungen gehabt, es gibt jedoch keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass es die Eigenschaften hat, die in verschiedenen Verschwörungstheorien behauptet werden. Insbesondere gibt es keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass Adrenochrom als eine Art „Elixier“ zur Verlängerung der Lebensdauer oder zur Verbesserung der Gesundheit dient.

Interessante Studie zu Adrenochrom

Es handelt sich um eine Studie aus dem Jahre 1962 von A. Hoffer an der Universität von Saskatchewan mit dem Titel „The effect of adrenochrome and adrenolutin on the behaviour of animals and the psychology of man“, in der Experimente über die Wirkung von Adrenochrom auf verschiedene Tiere, Affen und Menschen, durchgeführt wurden.

Auf Seite 49 des Dokuments wird folgendes an menschlichen Versuchspersonen beschrieben

„Veränderungen des Körperbildes, einschließlich Depersonalisation und Derealisation, traten bei vier Versuchspersonen auf. Eine Person litt unter Körperbildstörungen und Derealisation und hatte das Gefühl, das seine Beine zu kurz seien. Visuelle Wahrnehmungsveränderungen traten bei 5 Probanden auf und reichten von erhöhter Farbempfindlichkeit bis zu Illusionen, Pseudohalluzinationen und Halluzinationen. Auditive Veränderungen wurden von vier Testpersonen berichtet und beinhalteten eine erhöhte Wahrnehmung von Geräuschen, um auditive Halluzinationen von mysteriösen Botschaften in einem telegrafischen Code aus dem Universum zu erklären. Taktile Halluzinationen traten bei drei Versuchspersonen auf. Geschmacks- und Geruchshalluzinationen wurden nicht berichtet. Acht Probanden berichteten über Veränderungen der Zeitwahrnehmung und des Zeitgefühls. Nur sehr wenige und vage Veränderungen wurden von drei Placebo-Personen berichtet. Dazu gehörten vorübergehende Derealisation und leichte Wellen im Gesichtsfeld.

Am aussagekräftigsten erscheinen mir die Effekte, die mit Veränderungen in der Zeitwahrnehmung zusammenhängen. Jeder von Ihnen, der in die okkulten Kaninchenlöcher gegangen ist und versucht zu verstehen, was die Eliten glauben, wird auf Saturn/Moloch/Cronus usw. stoßen. Diese sind immer mit der Zeit verbunden, besonders Kronos. Kronos ist auch dafür bekannt, seine Kinder zu essen, während Moloch in der Bibel ein Wesen ist, dem die Menschen ihre Kinder opfern, um Reichtum und andere Vorteile zu erlangen.

Verbinden Sie nun die Ergebnisse dieses Artikels mit diesen Assoziationen. Könnte Adrenochrom den Eliten eine andere Wahrnehmung der Zeit geben? Scheinen sie in der Lage zu sein, so viel zu erledigen? Haben sie „mehr Zeit zum Nachdenken“?

Einige Stunden des Nachdenkens könnten für diejenigen, die unter der Wirkung von Adrenochrom stehen, Dutzende von Stunden sein.

Es wurde auch von akustischen Halluzinationen berichtet, bei denen die Probanden das Gefühl hatten, Codes aus dem Universum oder andere akustische Geräusche zu hören. Einige entwickelten eine sehr negative Einstellung, Ambivalenz, Persönlichkeitsspaltung, seltsames, schleichendes Verhalten und andere Persönlichkeitsveränderungen.

Auf Seite 50 kamen sie zu dem Schluss, dass die durch Adrenochrom hervorgerufenen Veränderungen des Denkens denen ähneln, die bei Schizophrenie beobachtet werden.

Bezüglich der Stimmung berichteten 6 Probanden über Euphorie und albernes Lachen/Kichern. Drei hatten Angst, einer war ängstlich und einer wurde feindselig und depressiv. „Vielfach wurde die anfängliche Anspannung oder Angst durch Euphorie und Entspannung ersetzt“.

Ein letzter wichtiger Punkt, den es zu verstehen gilt, ist die Potenz und die Oxidation. In der Arbeit wird beschrieben, dass Adrenochrom rasch „verdirbt“. Das heißt, wenn es im Labor synthetisiert und einen Tag lang nicht verwendet wird, verliert es seine gesamte Wirksamkeit und Wirkung.

Als sie die Tierversuche durchführten, hatten sie älteres Adrenochrom, und es zeigte schließlich keine Wirkung oder tötete die Tiere sogar. Als sie die Versuche am Menschen durchführten, war es frisch hergestellt und daher wirksamer und effektiver.

Setzen Sie das jetzt in den Kontext des Menschenhandels und warum es so scheint, dass die „frischen“ Quellen so begehrt sind.