Rand Paul warnt vor dem Versuch, die Maskenpflicht wieder einzuführen: »Lasst sie verdammt noch mal in Ruhe!«

Der republikanische Senator Rand Paul (R-KY) hat davor gewarnt, dass die Demokraten auf die Wiedereinführung von Covid-Beschränkungen für die US-Bevölkerung drängen, da neue Varianten des Virus angeblich eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit bei den Wahlen 2024 darstellen.

Paul reagierte, nachdem mehrere Schulen die Maskenpflicht für Kinder wieder eingeführt hatten.

Am Dienstag gab die Rosemary Hills Elementary School in Montgomery County, Maryland, bekannt, dass sie für bestimmte Schüler eine Maskenpflicht einführen werde.

In einem Brief an die Eltern wies die Schule auf das Vorhandensein von COVID-19 hin, obwohl das Virus für die meisten Menschen, insbesondere für Kinder, keine Gefahr darstellt.

Paul wendet sich gegen den Trend, dass Schulen immer häufiger Masken vorschreiben.

Er warnt davor, dass viele Demokraten und andere Linke darauf drängen, strengere Restriktionen gegen COVID einzuführen, wie Schulschließungen und Impfvorschriften.

„Wir müssen uns überwinden, diese Kinder in Ruhe zu lassen, und für die Schwachen, die Älteren, die Immungeschwächten sollten wir besondere Vorkehrungen treffen, aber die Jungen und Gesunden sollten wir verdammt noch mal in Ruhe lassen“, sagte der Senator dem Fox Business-Moderator und ehemaligen Trump-Berater Larry Kudlow.

Paul nahm Dr. Anthony Fauci ins Visier, der im November als medizinischer Chefberater des demokratischen Präsidenten Joe Biden in den Ruhestand ging.

Die beiden Männer stritten sich mehrmals über Covid, unter anderem über die Herkunft des Virus.

Today on #Kudlow I discussed the push for new COVID mandates. We should avoid any mandates, not only with masks but with mandatory vaccines for kids. Let's leave them the hell alone. pic.twitter.com/AJUeVNsTpz