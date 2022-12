International renommierter Kardiologe wendet sich nach dem Tod seines Vaters gegen den Covid-„Impfstoff“ (Video)

Das Risiko eines Herzinfarkts ist nach zwei Dosen des Impfstoffs höher, als wenn Sie 40 Zigaretten pro Tag rauchen, mit dem Sport aufhören und sich täglich mit Junkfood vollstopfen.

Fox News-Moderator Tucker Carlson interviewte kürzlich den international renommierten Kardiologen Dr. Aseem Malhotra und erörterte die beunruhigenden Beweise, die ihn zu dem Schluss kommen ließen, dass die Covid-Impfstoffe ausgesetzt werden müssen. Der ehemalige Hauptbefürworter des Covid-Impfstoffs wies auf die Korruption der Medizin durch Big Pharma, Politiker, akademische Einrichtungen, medizinische Fachzeitschriften und Aufsichtsbehörden hin.

Weckruf

Dr. Malhotra ging von der Werbung für den Covid-Impfstoff im Fernsehen dazu über, die körperlichen Auswirkungen des Impfstoffs auf gesunde Menschen infrage zu stellen. Dies geschah, nachdem sein Vater, ein gesunder und fitter Arzt, einen unerklärlichen Herzstillstand erlitt und starb.

I will do all in my power to ensure that we achieve justice for those who have suffered unnecessarily from an mRNA jab that should likely never have been approved & certainly not without informed consent



Full Tucker Carlson, Fox Nation interview here

Ausgesetzte Impfungen für weniger in der Vergangenheit

Ich nenne es eine Pandemie von falsch informierten Ärzten und falsch informierten und unwissentlich geschädigten Patienten“, erklärt Dr. Malhotra. Er warnt, dass es für die meisten gefährlicher ist, den Impfstoff zu nehmen als wenn nicht. Außerdem ist das Risiko eines Herzinfarkts nach zwei Dosen des Impfstoffs höher, als wenn man beschließt, 40 Zigaretten am Tag zu rauchen, keinen Sport mehr zu treiben und sich täglich mit Junkfood vollzuschlagen.

Eine kürzlich durchgeführte Analyse von Daten aus randomisierten kontrollierten Studien zeigt, dass das Risiko eines schwerwiegenden unerwünschten Ereignisses durch den Impfstoff höher ist als durch eine Krankenhauseinweisung mit Covid. In den von Pfizer und Moderna durchgeführten Covid-„Impfstoff“-Studien kam es zu einem schwerwiegenden unerwünschten Ereignis pro 800. Doch trotz der Häufigkeit der unerwünschten Ereignisse werden diese Informationen nicht veröffentlicht.

Trotz der erwiesenen Bedrohung für das Leben der Menschen wurden die Impfstoffe noch immer nicht ausgesetzt, bis eine Untersuchung eingeleitet wurde. Dr. Malhotra erläuterte Tucker, dass Impfstoffe in der Vergangenheit schon bei weitaus weniger Fällen vollständig ausgesetzt wurden:

Im Jahr 1976 wurde der Schweinegrippe-Impfstoff ausgesetzt, weil festgestellt wurde, dass er GI- und Barre-Syndrom verursacht, ein neurologisches Leiden, das bei einem von 100.000 Menschen auftritt. Der Rotavirus-Impfstoff wurde 1999 ausgesetzt. Weil er bei einem von 10.000 Kindern eine Form des Darmverschlusses verursachte. Wir haben eine Rate schwerwiegender unerwünschter Ereignisse von mindestens 1 800. Und jetzt, da sich das weiterentwickelt hat, habe ich, als ich mir diese Forschung ansah, im Vereinigten Königreich einen massiven Anstieg von Herzstillständen außerhalb des Krankenhauses erlebt. In Israel konnte ein Zusammenhang zwischen den mRNA-Impfstoffen und einem 25 %igen Anstieg von Herzstillständen und Herzinfarkten bei Menschen zwischen 16 und 40 Jahren festgestellt werden. Dies wurde mit einem Impfstoff in Verbindung gebracht, nicht aber mit COVID.

Absprachen

„Aber die wirklichen Skandale“, erklärt Dr. Malhotra, sind, dass die Regulierungsbehörden, wie die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA), es versäumt haben, Fehlverhalten der Industrie zu verhindern, und dass „Ärzte, akademische Einrichtungen und medizinische Fachzeitschriften mit der Industrie kollaborieren, um finanziellen Gewinn zu erzielen“. So weist er zum Beispiel darauf hin, dass die FDA 65 % ihrer Mittel von der Pharmaindustrie erhält, was einen enormen Interessenkonflikt darstellt. In Großbritannien wird unsere Regulierungsbehörde, die MHRA [Medicines and Healthcare products Regulatory Agency], zu 86 % von der Pharmaindustrie finanziert“. Und: „Bei der FDA haben zwischen 2006 und 2019 neun der zehn FDA-Kommissare nach ihrem Ausscheiden aus der FDA einen sehr lukrativen Job in der Pharmaindustrie angenommen. Es ist eine Drehtür“, erklärt Dr. Malhotra.

Pharmazeutische Unternehmen profitieren, obwohl sie Todesfälle verursachen

Dr. Malhotra ging auf die Geschichte der Bestrafungen von Pharmaunternehmen ein und darauf, was sie im Laufe der Jahre getan haben, um Schaden anzurichten. „Wir wissen, dass zwischen 2009 und 2014 die meisten der zehn größten Pharmakonzerne, darunter auch Pfizer, Geldstrafen in Höhe von insgesamt rund 14 Milliarden Dollar gezahlt haben. Die meisten Bußgelder wurden in den USA wegen Betrugs, illegaler Vermarktung von Medikamenten, Verschweigen von Daten und Schädigung verhängt. Eines der ungeheuerlichsten Beispiele war der Vioxx-Skandal. Dieses Medikament wurde von Merck entwickelt und 1999 als entzündungshemmendes Mittel auf den Markt gebracht. Vioxx war angeblich besser als Ibuprofen, da es weniger Magenprobleme verursachte. Das Medikament wurde jedoch schließlich vom Markt genommen, weil es ein doppelt so hohes Risiko für Herzinfarkte aufwies. Es wird geschätzt, dass es wahrscheinlich den Tod von 60.000 Amerikanern verursacht hat, was der Zahl der Amerikaner entspricht, die in Vietnam starben.

Merck wurde 2011 nach einer Untersuchung zu einer Geldstrafe von 950 Millionen Dollar verurteilt. Aber wenn man sich ansieht, wie viel Geld sie mit der Vermarktung des Medikaments verdient haben, haben sie wahrscheinlich eine Milliarde Dollar Gewinn gemacht, obwohl dieses Medikament Herzinfarkte verursacht und die Wissenschaftler von Merck wussten, dass dieses Medikament Schaden verursacht. In einer internen E-Mail vom März 2000 sagte der leitende Wissenschaftler, dass die kardiovaskulären Auswirkungen dieses Medikaments bedauerlich seien. Aber es wird gut laufen, und das Medikament wird gut laufen.

Pharmazeuten verhalten sich wie Psychopathen

Es wird lange dauern, das Chaos der medizinischen Fehlinformationen und der durch Impfstoffe verursachten Schäden zu beseitigen, aber, so Dr. Malhotra, wir müssen damit beginnen, die Ursachen zu verstehen und zu bekämpfen. Laut dem forensischen Psychologen Dr. Robert Hare ist die Wurzel das psychopathische Wesen Big Pharma.

Das derzeitige System ermutigt gute Menschen, schlechte Dinge zu tun. Die Wurzel dieses Problems sind große, sehr mächtige Unternehmen, die zu viel Einfluss auf die Regierung, das Gesundheitswesen und die Medien haben und deren Hauptaufgabe darin besteht, Gewinne für ihre Aktionäre zu erwirtschaften und nicht, Ihnen die beste Behandlung zukommen zu lassen. Und wenn Sie das verstehen, dann können wir anfangen, etwas zu tun, um das System zu verändern. Und ich sage das nicht leichtfertig. Es ist gut dokumentiert, dass diese Unternehmen leider in der Art und Weise, wie sie ihre Geschäfte betreiben, indem sie die Menschen in die Irre führen, indem ihr Geschäftsmodell Betrug ist, wie Psychopathen handeln.

Und sie sind ein psychopathisches Wesen. Im Grunde genommen bedeutet das, dass ein psychopathisches Wesen die Gesundheitspolitik beeinflusst, und das muss aufhören. Und das muss jetzt aufhören.

Vertrauen in die Wissenschaft ist eine der unwissenschaftlichsten Aussagen, die ich je in meinem Leben gehört habe“. Anthony Fauci versteht eindeutig nichts von evidenzbasierter Medizin. In der Tat bedeutete ‚Vertrauen in die Wissenschaft‘ ‚Vertrauen in den Psychopathen‘. Ja, Tucker, das war eher eine Art von Hexerei.

'Trust the science is one of the most unscientific statements I've ever heard in my life'



Anthony Fauci clearly doesn't understand evidence based medicine



In effect 'trust the science' meant 'trust the psychopath'



Yes, Tucker it was more like a kind of witchcraft

Lösungen

Meine Lösungen sind sehr direkt und einfach“, erklärt Dr. Malhotra. „Die Pharmaindustrie kann zwar an der Entwicklung von Medikamenten beteiligt sein, aber sie sollte sie nicht testen und die Rohdaten behalten dürfen. Genauso wenig sollte die Industrie die Regulierungsbehörden finanzieren. Und Politiker sollten kein Geld für Wahlkampfspenden von der Pharmaindustrie annehmen. Eine der Hauptaufgaben von Regierungen ist es, ihre Bürger vor äußeren Angreifern zu schützen, aber auch vor Krankheiten und den Interessen des Volkes zu dienen. Und das tun sie nicht, wenn sie Geld von einem Unternehmen annehmen“.

Dr. Malhotra ist außerdem überzeugt, dass wir die vorsätzliche Blindheit der Menschen mit „kalten, harten Fakten“ auf eine „mitfühlende, aber mutige Weise“ bekämpfen müssen, um das Problem zu bekämpfen. Seiner Meinung nach verschließen die meisten Menschen die Augen vor der Wahrheit, um sich sicher zu fühlen, Konflikte zu vermeiden, Ängste abzubauen und ihr Prestige zu schützen.

Er saß mit Journalisten zusammen, von denen einige sogar die Idee vertraten, Menschen festzunehmen und ihnen den Impfstoff zu injizieren. Aber in einem einstündigen Gespräch konnte Dr. Malhotra einen Wandel herbeiführen, indem er mit ihnen sprach und sie anleitete. Er gibt jedoch zu, dass sie ihm eher zuhörten, weil er zuvor „geimpft“ worden war.

Sehen Sie sich das vollständige Interview mit Tucker Carlson und Aseem Malhotra an: