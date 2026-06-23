Interne Dokumente zeigen: Israel hat Facebook gebeten, Inhalte zum Krieg gegen den Iran zu zensieren

Von Sam Biddle

Aus Unternehmensunterlagen, die von „The Intercept“ geprüft wurden, geht hervor, dass Israel Facebook und Instagram dazu gedrängt hat, Beiträge zu löschen, die den Iran unterstützen.

Laut internen Dokumenten, die The Intercept eingesehen hat, hat die israelische Regierung Meta aufgefordert, Social-Media-Inhalte über den andauernden Krieg gegen den Iran zu zensieren.

Aus Unternehmensunterlagen geht hervor, dass Israel Meta gebeten hat, Facebook- und Instagram-Beiträge zu entfernen, in denen Unterstützung für den Iran, Widerstand gegen Israel und sogar Darstellungen von Einschlägen iranischer Raketen zum Ausdruck gebracht wurden.

Die Regierung meldete eine Vielzahl von Materialien im Zusammenhang mit dem Krieg, darunter Beiträge, in denen um den Tod von Ayatollah Khamenei getrauert wurde, nachdem er am ersten Tag des Konflikts von den USA und Israel ermordet worden war, Inhalte, die die Vergeltungsschläge des Iran unterstützten, sowie iranische Accounts, die militärische Analysen und Propaganda verbreiteten, die der Sichtweise des iranischen Regimes wohlwollend gegenüberstanden.

„Dass Regierungen kritische Äußerungen über ihre Kriegsanstrengungen unterdrücken wollen, ist so alt wie die Welt.“

Den Unterlagen zufolge kam Meta in einigen Fällen den Zensuraufforderungen nach, wobei unklar ist, aus welchen Gründen. Meta betont, dass es Inhalte nur dann entfernt, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn sie gegen seine Richtlinien zur Meinungsfreiheit verstoßen.

Auf die Frage, wie viele Anträge auf Löschung von Inhalten mit Bezug zum Iran seit Kriegsbeginn bisher bewilligt worden seien, gab das Unternehmen keine Antwort. Das israelische Justizministerium, das Anträge auf Löschung von Inhalten bei Social-Media-Plattformen einreicht, reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Israels Lobbyarbeit in den sozialen Medien ist nichts Neues; seit Jahren nutzt das Land seine engen Beziehungen zu Meta, um auf eine gezielte Durchsetzung der Richtlinien des Unternehmens zur Inhaltsmoderation zu drängen.

Laut seiner Website reicht die israelische Generalstaatsanwaltschaft regelmäßig im Auftrag staatlicher Sicherheitsbehörden Beschwerden bei Social-Media-Plattformen ein, wenn Inhalte als illegal gelten oder angeblich „Terrorismus“ fördern. In den von The Intercept eingesehenen Dokumenten machte die Staatsanwaltschaft in einigen Fällen nicht geltend, dass die Social-Media-Inhalte gegen israelisches Recht verstießen. Stattdessen forderte die Staatsanwaltschaft die Löschung von Beiträgen oder Konten, da diese gegen die Richtlinien zur Inhaltsmoderation von Meta verstießen.

Meta stuft beispielsweise die Islamische Revolutionsgarde des Iran als „gefährliche Organisation“ ein und verbietet Nutzern, sich in vielerlei Hinsicht positiv über deren Handlungen zu äußern. Das bedeutet, dass beispielsweise Beiträge, die Vergeltungsraketenstarts des IRGC unterstützen, gegen die Regeln des Unternehmens verstoßen könnten. Für Nutzer, die sich positiv über das US-amerikanische oder israelische Militär äußern, gibt es kein solches Verbot.

Meta antwortete nicht auf Fragen zu den Anfragen im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg, doch Sprecher Daniel Roberts gab gegenüber The Intercept eine Stellungnahme ab. „Jeder kann Inhalte melden, von denen er glaubt, dass sie gegen unsere Regeln verstoßen. Unabhängig davon, von wem oder wie ein Inhalt gemeldet wird, bewerten wir ihn anhand unserer Richtlinien, die regeln, was auf unserer Plattform erlaubt ist und was nicht. Es ist falsch und unverantwortlich zu unterstellen, dass diese Anfragen in irgendeiner Weise ungewöhnlich oder unangemessen sind.“

Ein Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien kann bestimmen, was für Milliarden von Nutzern weltweit – von denen nur ein Bruchteil Amerikaner sind – zulässige Meinungsäußerung ist und was nicht

Meta ist insbesondere im Nahen Osten in die Kritik geraten, weil es Inhalte entfernt hat, die nicht gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen. Eine vom Unternehmen selbst in Auftrag gegebene Prüfung aus dem Jahr 2022 stellte Diskrepanzen bei der Moderation arabischer und hebräischer Inhalte fest. „Arabische Inhalte waren pro Nutzer stärker von einer übermäßigen Durchsetzung betroffen (z. B. durch die fälschliche Entfernung palästinensischer Stimmen)“, stellte das Unternehmen fest. Ein Bericht des unternehmensinternen Oversight Board aus dem Jahr 2023 beschrieb die „übermäßige Durchsetzung“ der schwarzen Liste des Unternehmens für „gefährliche Organisationen und Personen“, die unverhältnismäßig stark aus muslimischen und nahöstlichen Einrichtungen besteht.

Meta hat lange Zeit behauptet, dass es als amerikanisches Unternehmen gesetzlich verpflichtet sei, gelegentlich Inhalte zu entfernen, die sich auf bestimmte, von den USA sanktionierte Einrichtungen beziehen, wie beispielsweise das Korps der Islamischen Revolutionsgarden. Rechtswissenschaftler sagen jedoch, dass dies kaum oder gar keine Präzedenzfälle oder Grundlagen im bestehenden Sanktionsrecht hat, das sich eher auf Fragen der materiellen Unterstützung als auf politische Meinungsäußerung konzentriert. Es ist eine Politik, die eine immense ideologische Tendenz geschaffen hat: Ein Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien kann bestimmen, was für Milliarden von Nutzern auf der ganzen Welt zulässige Meinungsäußerung ist und was nicht, von denen nur ein Bruchteil Amerikaner sind.

Das Ungleichgewicht in Bezug auf Krisen im Nahen Osten wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass Meta Israel privilegierten Zugang zu seinen Teams für die Moderation von Inhalten gewährt hat. Im Jahr 2024 berichtete „The Intercept“, wie die Meta-Mitarbeiterin Jordana Cutler, eine ehemalige Beraterin von Benjamin Netanjahu, als spezielle Kontaktperson für die israelische Regierung fungierte, sich für die Interessen des Landes einsetzte und dabei half, unerwünschte Äußerungen entfernen zu lassen. Nur wenige andere Länder weltweit verfügen über eine eigene Vertreterin bei Meta – im Jahr 2020 trat eine ähnliche Leiterin für den indischen Markt zurück, nachdem bekannt wurde, dass sie sich für eine Durchsetzung der Regeln eingesetzt hatte, die Indiens regierende hindu-nationalistische Partei begünstigte. Auf die Frage, ob Cutler eine Rolle bei der Erleichterung israelischer Anträge auf Entfernung von Inhalten im Zusammenhang mit dem Krieg gespielt habe, antwortete Meta nicht.

„Die enge Beziehung von Meta zur israelischen Regierung im Zusammenhang mit Löschanträgen ist ein seit langem bestehendes Problem“, erklärte Evelyn Douek, Professorin an der Stanford Law School und Expertin für digitale Meinungsfreiheitspolitik, gegenüber The Intercept. „Die Zustimmung von Meta zu zahlreichen Löschanträgen ist eine seit langem etablierte Praxis.“

Diese Ungleichgewichte bei der Zensurgewalt seien in Kriegszeiten besonders heikel, so Douek.

„Dass Regierungen kritische Äußerungen über ihre Kriegsanstrengungen unterdrücken wollen, ist so alt wie die Welt“, sagte sie. „Wenn man Regierungen erlaubt, unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit Äußerungen willkürlich zu unterdrücken, würde dies den Wert des Schutzes der Meinungsfreiheit zunichte machen.“

Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle hat Israel bei Meta darauf gedrängt, eine pauschale Regelung zur Einschränkung von Bildmaterial über Kriegsschäden auf seinem Staatsgebiet einzuführen – in Anlehnung an eine Zensurpolitik der israelischen Nachrichtenmedien, die es Journalisten verbietet, Waffeneinschläge ohne militärische Genehmigung zu dokumentieren. Meta habe sich bislang geweigert, eine solche Richtlinie für seine Milliarden Nutzer weltweit umzusetzen, so die Quelle. Meta reagierte nicht auf Fragen zum Stand dieser Anfrage.

Die USA und der Iran unterzeichneten am Freitag ein Waffenstillstandsabkommen, obwohl Israel angedeutet hat, dass es sich nicht an die Bedingungen des Abkommens halten werde. Während sich viele der Zensuranträge direkt auf den Krieg bezogen, standen andere nur am Rande im Zusammenhang mit dem Konflikt selbst. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Israel darauf gedrängt hat, Inhalte zu entfernen, in denen Empörung über den Sturm auf die Al-Aqsa-Moschee im vergangenen Monat durch den rechtsextremen Regierungsminister Itamar Ben-Gvir zum Ausdruck gebracht wurde. Außerdem versuchte Israel, Beiträge zu unterdrücken, die Kritik an der israelischen Rhetorik äußerten, welche die jüngste Schließung der Al-Aqsa-Moschee durch Israel mit dem andauernden Krieg in Verbindung brachte.

Im Allgemeinen gibt Meta der überwiegenden Mehrheit der Löschanträge der israelischen Regierung statt.

Im Allgemeinen gibt Meta der überwiegenden Mehrheit der Löschanträge der israelischen Regierung statt. Die Generalstaatsanwaltschaft gab für das Jahr 2023 eine Erfüllungsquote von 92 Prozent an, und einem Bericht von Drop Site News aus dem Jahr 2025 zufolge ist die Gesamtquote seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober auf 94 Prozent gestiegen.

Von The Intercept geprüfte Unterlagen zeigen, dass Israel bei Anträgen auf die Löschung von Beiträgen zum Krieg gegen den Iran genau dieselben Formulierungen verwendete, die auf den Angriff der Hamas vom 7. Oktober Bezug nahmen, wie bei der Beantragung der Zensur pro-palästinensischer und anti-israelischer Äußerungen weltweit während des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen.

„Das deutet darauf hin, dass sie nicht davon ausgehen, dass ihre Anträge sehr sorgfältig geprüft werden“, sagte Douek.

Douek argumentierte, dass die Zensuranträge in Kriegszeiten die Gefahr unterstreichen, die darin besteht, Meinungsäußerungen durch „undurchsichtige Prozesse“ wie geheime Regierungskanäle völlig außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung zu kontrollieren.

„Diese Unternehmen … haben sich von ihren eigenen geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen leiten lassen und sind stets stärker auf mächtige Regierungen eingegangen.“

„Diese Plattformen haben stets behauptet, sie seien neutral oder lediglich eine Plattform, auf der Menschen ihre Ansichten äußern können. Doch schon seit langem ist es eine Tatsache, dass diese Unternehmen stets eine bestimmte Weltanschauung vertreten, ihren eigenen geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen nachgehen und sich stets stärker an mächtigen Regierungen orientieren“, sagte Douek.

Dies führt zu einer stark unausgewogenen Dynamik, wenn es um den Krieg gegen den Iran geht: Die beiden wohl am stärksten vertretenen Regierungen der Welt innerhalb von Meta – die USA und Israel – sind verbündete Kriegsparteien in einem Konflikt gegen einen Staat, der durch die Meinungsregeln des Unternehmens streng sanktioniert wird. „Das führt zwangsläufig zu einer verzerrten Debatte“, sagte Douek.