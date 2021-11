Internet der Körper (IoB) – Verwendung von CRISPR zur elektrischen Verbindung mit dem Genom und zu dessen Kontrolle

Die Technologie hat unser Leben grundlegend verändert, und ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind nirgends so spürbar wie in den Zeiten der weltweiten Covid-19-Pandemie. In diesem Szenario kann die Entwicklung autonomer Gesundheitssensor- und -steuerungssysteme, die auch als geschlossene Kreislaufsysteme bezeichnet werden, die einen biologischen Zustand „erkennen“ und „handeln“ (Kovatchev et al., 2009; Berényi et al., 2012), eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung künftiger Gesundheitskrisen spielen. Die erfolgreiche Einführung von elektronischen Gesundheitssystemen mit geschlossenem Regelkreis hängt von der Entwicklung neuer Methoden für die biologische Steuerung ab, die bisher auf die jahrhundertealte neuronale Stimulation und Optogenetik beschränkt war. Jüngste Fortschritte auf dem Gebiet der biologischen Aktivierung stammen aus der synthetischen Biologie, wo unsere Gruppe und andere über Genschaltkreise berichtet haben, die auf elektrische Signale mit der Expression bestimmter interessanter Gene reagieren (Weber et al., 2008; Tschirhart et al., 2017; Krawczyk et al., 2020). In einer früheren Veröffentlichung hatte unsere Gruppe einen redoxbasierten bakteriellen Promotor SoxS beschrieben, der auf spezifische elektrochemische Signale reagiert, die über eine externe Elektrode erzeugt werden können. Mit Hilfe dieses Promotors können bestimmte Transgene von Interesse in Bakterien als Reaktion auf programmierte elektrische Stimuli exprimiert werden. In dieser Arbeit haben wir den nächsten logischen Schritt für diese Technologie vollzogen, nämlich die Verwendung elektrischer Signale zur Verbindung und Kontrolle von Transkriptionsnetzwerken im Genom der Zellen (Bhokisham et al., 2020).

Zur Unterstützung unseres Vorhabens nutzten wir die CRISPR-Technologie, die die Möglichkeit bietet, ein beliebiges spezifisches Ziel im Genom zu erreichen. Insbesondere haben wir den dCas9-basierten Transkriptionsaktivator verwendet, um ausgewählte Gene von Interesse elektrisch zu aktivieren und zu unterdrücken. Zunächst haben wir das CRISPR-System mit dem auf SoxR basierenden elektrosensitiven Promotor integriert und verschiedene am CRISPR-System beteiligte Komponenten optimiert, um ein abstimmbares und induzierbares System zu schaffen. Auf diese Weise haben wir mit CRISPR LasI, eine Autoinducer-1 (AI-1)-Synthase, elektrisch aktiviert, was zur Bildung von AI-1, einem Quorum-Sensing-Mediator, führte (Abb. 2 und 3). Später haben wir den CRISPR-Aktivator so umfunktioniert, dass er gleichzeitig auch ausgewählte Gene unterdrückt. Da die elektrochemischen Reize, die den SoxS-Promotor antreiben, auch oxidativen Stress auslösen, aktivieren die Bakterienzellen intrinsische Stressabwehrreaktionen, um die elektrischen Reize abzuschwächen. Wir haben den neu entwickelten CRISPR-Aktivator verwendet, um die Aktivierung der Abwehrmechanismen gegen oxidativen Stress in E. coli und S. enterica zu unterdrücken, was zu einer erhöhten Leistung des auf elektrische Stimuli reagierenden Promotors führt (Abb. 4). Im Kontext der komplexen räumlich-zeitlichen Signalgradienten an der bioelektronischen Schnittstelle zeigten Zellen mit unterdrückter oxidativer Stressabwehr besser abgestimmte Reaktionen in Bezug auf die externen Signalgradienten (Abb. 5). Dieses Konzept der Unterdrückung bestimmter Elemente im Genom, um eine bessere Übereinstimmung mit der äußeren Umgebung zu erreichen, ist von der Natur inspiriert und findet sich auch in der Embryogenese und Hefe (Yu et al., 2008; Paulsen et al., 2011).

Insgesamt gehen wir davon aus, dass die elektrische Steuerung von Transkriptionsnetzwerken in Zellen viele biotechnologische Anwendungen finden würde, wie z. B. die Entwicklung probiotischer Bakterien, die so programmiert werden könnten, dass sie auf elektrische Reize im Darm reagieren. Längerfristig ist zu erwarten, dass – ähnlich wie DNA-basierte Impfstoffe zur Bekämpfung von Covid-19 in den menschlichen Körper eingeschleust werden – elektrogenetische Promotorschaltungen in menschliche Zellen eingebracht werden, um eine neue Modalität der bioelektronischen Signalübertragung zu eröffnen.

