Internet ist schockiert über die brutale Verhaftung eines Journalisten

Der Journalist David Menzies von Rebel News wurde am Montag gewaltsam festgenommen, als er versuchte, der stellvertretenden kanadischen Premierministerin Chrystia Freeland Fragen zu stellen.

Menzies wollte von Freeland wissen, warum die kanadische Regierung die iranischen Revolutionsgarden nicht als Terrororganisation eingestuft habe.

Daraufhin wurde der Journalist von einem Beamten in Zivil festgenommen. Das Filmmaterial zeigt, wie die Situation eskaliert, als Menzies von Polizisten umringt und zu einem Polizeiauto geführt wird.

BREAKING: Rebel News reporter David Menzies (@TheMenzoid) was brutally arrested by police after he tried to ask Chrystia Freeland questions.



