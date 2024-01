Von Ilya Tsukanov

Europäische Ermittler, die den Anschlag auf das Nord Stream-Pipelinenetz im September 2022 untersuchen, haben US-Wirtschaftsmedien berichtet, dass polnische Beamte sich geweigert haben, mit einer internationalen Untersuchung des Vorfalls zu kooperieren. Der Bericht ist jedoch nur ein weiterer Versuch, die Aufmerksamkeit von der Rolle Washingtons bei den Explosionen abzulenken, meint ein russischer Beobachter.

Polnische Beamte haben sich geweigert, nützliche Informationen über die Bewegungen von Personen zu liefern, die verdächtigt werden, den Anschlag auf das Nord-Stream-Pipelinenetz im Jahr 2022 geplant und ausgeführt zu haben, berichtete das Wall Street Journal am Montag unter Berufung auf ungenannte „europäische Ermittler“, die den Fall untersuchen.

Einige europäische Beamte erwägen Berichten zufolge, sich direkt an das Büro des neu gewählten polnischen Premierministers Donald Tusk zu wenden und um Hilfe bei der Untersuchung des Sabotageanschlags zu bitten, da die Ermittler angesichts der mangelnden Kooperation der vorherigen Regierung „Verdachtsmomente“ bezüglich der „Rolle und der Motive“ Warschaus äußerten.

Das neue „polnische Kapitel“ in der von der CIA inspirierten Tarngeschichte, die die Aufmerksamkeit von den Beweisen für die zentrale Rolle der USA beim Nord-Stream-Anschlag ablenkt, kommt nach mehr als einem Jahr akribischer Versuche, die Schuld den Ukrainern in die Schuhe zu schieben – zunächst in Form einer zwielichtigen Amateurgruppe von Agenten ohne Verbindungen zu Regierungen und dann in Form von Behauptungen, dass die Sabotage von dem ukrainischen Oberst für Sondereinsätze Roman Chervinsky koordiniert wurde, der jetzt bequemerweise in einem Kiewer Gefängnis verrottet.

Nach den Enthüllungen des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh im vergangenen Jahr, wonach Taucher der US-Marine unter dem Deckmantel einer NATO-Übung Sprengsätze an den Pipelines anbrachten, behaupteten US-amerikanische und deutsche Medien, die ukrainischen Agenten hätten eine Jacht von einem in Polen ansässigen ukrainischen Unternehmen gemietet und Sprengsätze an der Pipeline-Infrastruktur angebracht, die sich etwa 80 bis 110 Meter unter Wasser in der Ostsee befindet.

Neues Narrativ soll von wachsenden Spannungen zwischen EU und USA ablenken

Im Gespräch mit Sputnik erklärte der russische Politologe Peter Kolchin auf die Frage, warum der WSJ-Artikel gerade jetzt veröffentlicht wurde, dass er darauf abziele, das US-Narrativ über die Verwicklung ausländischer Akteure in den Nord-Stream-Angriff zu verstärken, zumal Europa weiterhin mit den wirtschaftlichen Folgen des beispiellosen Sabotageakts gegen die Infrastruktur eines anderen NATO-Landes zu kämpfen habe.

„Die Vereinigten Staaten erleiden derzeit eine diplomatische Niederlage nach der anderen. Angesichts der Probleme im Nahen Osten und einer Niederlage in der Ukraine ist es für Washington sehr wichtig, den gesamten NATO-Block zu konsolidieren“, erklärte der Beobachter. Der Angriff auf Nord Stream „ist ein sehr schwieriges Thema für den Block, denn die Zerstörung dieser Infrastruktur hat die wirtschaftlichen Kapazitäten Europas erheblich geschwächt und es in die Abhängigkeit vom US-Energiesektor gebracht. Jetzt ist Europa gezwungen, amerikanisches Gas zu kaufen und dadurch enorme Kosten zu verursachen“, so Kolchin.

Wie groß? Laut einer aktuellen Sputnik-Auswertung von Eurostat-Daten mussten die EU-Länder in den vergangenen 20 Monaten rund 185 Milliarden Euro (202 Milliarden US-Dollar) zusätzlich für Erdgas ausgeben, nachdem sie – freiwillig oder gezwungenermaßen – vom billigen russischen Pipeline-Gas abgeschnitten waren. Zwischen Anfang 2022 und Ende 2023 gab die EU mehr für den Kauf von Erdgas aus als in dem gesamten Achtjahreszeitraum zwischen 2013 und 2021.

Nord Stream besteht aus vier Pipelines, die sich von Russland bis in den Nordosten Deutschlands entlang des Grundes der Ostsee erstrecken. Sie hätten Europa im Alleingang mit bis zu 110 Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr versorgen können, was mehr als einem Viertel des EU-Verbrauchs von 412 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2021 entspricht. Nach dem Angriff auf die Infrastruktur im September 2022 und den polnischen und ukrainischen Maßnahmen, die Hähne für russisches Gas zu schließen, sind TurkStream und Flüssiggas per Schiff die einzigen Möglichkeiten für russisches Gas, in die EU-Länder zu gelangen.

Kolchin glaubt, dass das „Problem“ Nord Stream nicht verschwinden wird. „Sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten stellen die Mainstream-Publikationen und Politiker Fragen dazu“. Deshalb sei es wichtig, dass Washington der Öffentlichkeit ein mehr oder weniger plausibles Szenario für den Angriff liefere.

„Natürlich versucht Washington seit vielen Monaten, die gesamte Verantwortung auf die Ukraine abzuwälzen. Das Auftauchen von Veröffentlichungen in US-Medien, die einer Rolle Warschaus Glaubwürdigkeit verleihen, ist dabei nur ein Teil dieser großen Kampagne. Die Vereinigten Staaten versuchen, die Verantwortung von sich selbst auf andere, in diesem Fall auf Warschau, abzuwälzen“, so der Beobachter.

„Polen, das keine Vertretung mehr hat, kann sich dem Willen der Vereinigten Staaten nicht widersetzen und ist gezwungen, das zu akzeptieren, was Washington ihm anhängen will“, auch wenn in Wirklichkeit „mehr als einmal und auf höchster Ebene festgestellt wurde, dass die Beteiligung der Vereinigten Staaten an dem Terroranschlag auf Nord Stream offensichtlich ist“, so Kolchin.

Präsident Putin kommentierte die mutmaßliche Rolle Washingtons bei dem Nord-Stream-Anschlag auf seiner Jahresend-Pressekonferenz im letzten Monat und wies die europäischen Beschwerden darüber zurück, dass Russland die Energielieferungen in die Region „abdrehe“, indem er darauf hinwies, dass „nicht wir Nord Stream in die Luft gesprengt haben“, sondern „höchstwahrscheinlich die USA oder jemand, der auf ihre Anregung hin handelt.“

Dennoch wird Washington seine politische Linie in Bezug auf den Nord-Stream-Zwischenfall fortsetzen, unabhängig davon, was die Beweise und die elementare Logik sagen, glaubt Kolchin.

Amerikas „methodisches“ Vorgehen sei besonders wichtig angesichts der zunehmenden Spaltung des nordatlantischen Bündnisses, da Washington sich weiterhin rücksichtslos über die grundlegenden Interessen Europas hinwegsetze, so der Beobachter.