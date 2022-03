Internist: Länder mit der höchsten Durchimpfungsrate leiden nun am meisten unter Corona

Ein Drittel der Menschen hat sich nicht geimpft und wird dies auch nicht tun. Ein Drittel hat sich impfen lassen und bereut es. Sie nehmen keinen Booster. Ein Drittel der Menschen hat sich impfen lassen und glaubt an den Impfstoff. Sie werden so viele Booster wie möglich mitnehmen. Das sagte der Internist und Kardiologe Peter McCullough letzte Woche im Gespräch mit Laura-Lynn Thompson.

Er wies darauf hin, dass viele Menschen, die geboostert wurden, immer noch Corona bekommen. McCullough zitierte unter anderem die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, und den ehemaligen Präsidenten Barack Obama. „Die Impfstoffe wirken nicht“, betonte der Internist. „Sie halten Covid nicht auf.“

Je mehr Spritzen, desto schlimmer die Krankheit

Es konnte auch nicht nachgewiesen werden, dass die Impfstoffe die Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle verringern, so McCullough. Aus dem Pfizer-Dossier, das im September letzten Jahres im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, geht hervor, dass in der Pfizer-Gruppe mehr Todesfälle gemeldet wurden als in der Placebo-Gruppe.

Nach Angaben des Internisten zeigen Daten aus Großbritannien, Südafrika und Israel, dass die meisten Menschen, die mit Corona ins Krankenhaus eingeliefert wurden, geimpft oder geboostert waren. „Und je mehr Stiche die Menschen bekommen, desto schlimmer wird die Krankheit“, sagte er. Es wird vermutet, dass die mRNA und das Spike-Protein das Immunsystem schwächen, erklärte er.

Der Internist verwies auf Südkorea, wo etwa 90 Prozent der Bevölkerung geimpft und mehr als 62 Prozent aufgefrischt wurden. In diesem Land gibt es derzeit die meisten Corona-Fälle und Todesfälle.

In Südkorea, das früher als Vorreiter bei der Bekämpfung, von Covid gepriesen wurde, ist die Zahl der Todesfälle seit der Einführung der Impfpässe um 3410 Prozent gestiegen.

South Korea has mask mandates, near universal compliance, vaccine passports, 87% of the population is fully vaccinated, and they have one of the world’s highest booster rates — over 62% of the population has had a booster



They also have the highest current case rate in the world pic.twitter.com/EAmbh0YXnd — Ian Miller (@ianmSC) March 19, 2022

Die Zahl der Todesfälle in Südkorea ist um 3.410 % gestiegen, seit dort Impfpässe eingeführt wurden, und das trotz der konsequenten Einhaltung von 95-99 % der Masken, und die aktuelle bevölkerungsbereinigte Rate ist doppelt so hoch wie die der USA. Können wir die „Experten“ davon abhalten, so zu tun, als würden die Zahlen nur steigen, wenn die Menschen keine Masken mehr tragen?