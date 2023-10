Andrew Korybko

Russland ist weit davon entfernt, für Palästina zu sein, wie viele in der Alt-Media-Gemeinschaft fälschlicherweise glauben, sondern ist der festen Überzeugung, dass die Palästinenser genauso an allem schuld sind wie Israel.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, veröffentlichte am Samstag als Reaktion auf den jüngsten Krieg zwischen Israel und der Hamas, der nach dem groß angelegten Überraschungsangriff der Gruppe ausbrach, die folgende Erklärung:

„Russland ist zutiefst besorgt über eine starke Eskalation des palästinensisch-israelischen Konflikts.

In diesem Zusammenhang möchten wir unsere prinzipielle und konsequente Haltung bekräftigen, dass dieser Konflikt, der seit 75 Jahren andauert, nicht mit Gewalt gelöst werden kann und ausschließlich mit politischen und diplomatischen Mitteln durch die Einleitung eines umfassenden Verhandlungsprozesses gelöst werden kann Basierend auf dem bekannten internationalen Rechtsrahmen, der die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates innerhalb der Grenzen von 1967 mit einer Hauptstadt in Ostjerusalem vorsieht, der in Frieden und Sicherheit mit Israel koexistiert.

Wir betrachten die derzeitige massive Eskalation als einen weiteren äußerst gefährlichen Ausdruck eines Teufelskreises der Gewalt, der aus der chronischen Nichteinhaltung der entsprechenden Resolutionen der Vereinten Nationen und ihres Sicherheitsrats sowie der Blockade der Arbeit des Nahost-Quartetts durch den Westen resultiert internationaler Vermittler bestehend aus Russland, den USA, der EU und den Vereinten Nationen.

Wir fordern die palästinensische und die israelische Seite auf, einen sofortigen Waffenstillstand umzusetzen, auf Gewalt zu verzichten, Zurückhaltung zu üben und mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft einen Verhandlungsprozess zu beginnen, der auf die Schaffung eines umfassenden, dauerhaften und lang erwarteten Friedens im Nahen Osten abzielt.”

Obwohl prägnant formuliert, verrät diese offizielle Stellungnahme der Regierungssprecherin der Russischen Föderation dennoch viel über Russlands Herangehensweise an diesen Konflikt, was viele Mitglieder der Alt-Media Community (AMC) überraschen könnte, die fälschlicherweise dachten, dass es Palästina begünstige.

Zunächst ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Sprecherin des russischen Außenministeriums Zakharova die Konsequenz der Position ihres Landes betonte, nämlich die friedliche Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates im Einklang mit dem Völkerrecht. Das zweite Detail besteht darin, dass es dann ein Zusammenleben beider Staaten in Frieden und Sicherheit vorsieht. Wenn man zwischen den Zeilen liest, impliziert Russland, dass Palästina keine glaubwürdige Sicherheitsbedrohung für Israel darstellen sollte, die Israel zu militärischen Maßnahmen provozieren könnte, auch nicht präventiv.

Nur wenige Mitglieder der AMC (Alt-Media Community) sind sich dessen bewusst, aber Präsident Putin unterstützt nachdrücklich das Recht Israels, sich zu verteidigen, insbesondere gegen das, was seine Führung als Terrorismus ansieht, was die Anhänger Palästinas jedoch als legitimes Mittel zur Verfolgung der nationalen Befreiung nach Jahrzehnten der Besatzung betrachten. In diesem Artikel wurden Dutzende Äußerungen des russischen Führers zu Israel auf der offiziellen Website des Kremls zwischen 2000 und 2018 zusammengestellt, um zu beweisen, wie leidenschaftlich er diese Position vertritt.

Es ergänzt den Kontext zum Rest der Erklärung bezüglich des „Teufelskreises der Gewalt“ und der daraus resultierenden Forderung „zur Umsetzung eines sofortigen Waffenstillstands“, dessen Wortlaut von Palästina-Anhängern kritisiert wurde, da diese argumentieren, dass bei jedem Ausbruch von Kämpfen die gleiche Schuld auf die Palästinenser geschoben wird. Wer den oben genannten Artikel liest, wird jedoch erfahren, dass der oberste politische Entscheidungsträger Russlands überhaupt kein Verständnis für die umstrittenen Mittel hat, mit denen einige Palästinenser ihre Unabhängigkeit anstreben.

Präsident Putin ist der Meinung, dass ihr Kampf friedlich bleiben sollte, aber wenn Gewalt unvermeidlich ist, sollten sich beide Parteien an das Völkerrecht halten. Die Tötung und Entführung unbewaffneter Siedler und Zivilisten, insbesondere von Kindern, ist seiner Ansicht nach inakzeptabel. Er hält dies für Terrorismus und glaubt, dass es eine Rolle bei der Aufrechterhaltung des Konflikts gespielt hat. Das bedeutet nicht, dass Israel unschuldig ist, sondern nur, dass Russland solche Taktiken niemals unterstützen kann, nachdem sie bereits in den 1990er und 2000er Jahren gegen Israel eingesetzt wurden.

Obwohl einige Palästinenser das begehen, was Präsident Putin ernsthaft als Terroranschläge betrachtet, ist die russische Regierung nicht der Ansicht, dass dies ihr Anliegen für die nationale Befreiung diskreditiert. Diese Verbrechen definieren diese Bewegung nicht, und obwohl sie aus Sicht des Kremls niemals gerechtfertigt werden können, kann man argumentieren, dass sie teilweise das Ergebnis der Verzweiflung dieser Menschen sind. Dies erklärt, warum Russland Israel regelmäßig dazu aufruft, relevante Resolutionen des UN-Sicherheitsrates umzusetzen, um das Leid des palästinesischen Volkes zu lindern.

Die Weigerung Israels, dies zu tun, verschlimmert die Verzweiflung der Palästinenser, was für einige einen fruchtbaren Boden schafft, ihre Situation auszunutzen, indem sie sie für die Durchführung von Terroranschlägen rekrutieren, und so den „Teufelskreis der Gewalt“ anheizen, nachdem Israel dies dann als Entschuldigung für die Nichtumsetzung nutzt, nur unter denselben Vorsätze. Der Leser hat das Recht, die Ereignisse selbst zu interpretieren, aber der vorangehende Artikel fasst die Haltung Russlands zusammen und zeigt, warum Russland glaubt, dass jedes Mal, wenn Gewalt ausbricht, beide Seiten schuldig sind.

Die AMC wurde über die Position Russlands zum palästinensisch-israelischen Konflikt von zielgerichteten Influencern in die Irre geführt, die jahrelang darüber gelogen hatten, um Einfluss zu gewinnen, eine Ideologie voranzutreiben und/oder um Spenden zu bitten.



Russland ist weit davon entfernt, für Palästina zu sein, wie viele dieser Leute fälschlicherweise denken, sondern glaubt, dass es genauso an allem schuld ist wie Israel. Deshalb forderte es erneut beide Seiten auf, „einen sofortigen Waffenstillstand umzusetzen, auf Gewalt zu verzichten und Zurückhaltung zu üben“, nicht nur Israel.