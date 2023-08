Invasion: Illegale stürmen die Strände Spaniens, während Schaulustige entsetzt zusehen (Video)

Die Frustration der Anwohner, die mit ansehen müssen, wie Beiboote mit erschreckender Leichtigkeit und Straflosigkeit an Land gebracht werden, hat einen Höhepunkt erreicht. Der jüngste Vorfall ereignete sich in Balanegra, Almería, aber die Häufigkeit, mit der Immigranten am helllichten Tag an unseren Küsten ankommen, nimmt zu und wird von zahlreichen Zeugen beobachtet.

In diesen Sommertagen kommen immer mehr Schlauchboote an unseren Küsten an. Kriminelle Banden nutzen die günstigen Bedingungen auf See, um den Menschenschmuggel zu intensivieren. In einigen Regionen, vorwiegend in Andalusien, an der valencianischen und murcianischen Küste und auf den Inseln, ist die Bevölkerung am Ende ihrer Kräfte. Die Boote kommen am helllichten Tag an und landen an Stränden, die oft voller Familien sind, die ihren Urlaub genießen.

In den vergangenen Stunden sind zwei Videos in den sozialen Medien aufgetaucht, beide aus Almería. Das erste Video wurde in der Stadt Balanegra aufgenommen, wo Anwohner eine weitere Landung eines Schlauchbootes an ihrer Küste filmten. Eine weitere Landung wurde von Strandbesuchern in Mojácar gefilmt. Die Strände von Almería sind von dieser Zunahme der illegalen Einwanderung besonders betroffen. Die Zahlen sind beeindruckend und beunruhigend: In den vergangenen Tagen sind fast 400 Personen auf dem Seeweg in der Provinz gelandet.

Vecinos de Balanegra, Almería, relatan que esta patera hace varios viajes en el día trayendo inmigrantes ilegales sin ningún tipo de resistencia por parte de las autoridades. pic.twitter.com/ayEh6EMMuM — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 5, 2023

Llega una nueva patera a Mojácar, Almería. pic.twitter.com/gWdDYh9dQN — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 5, 2023

Einer der besorgniserregendsten Fälle ist Adra, wo der Bürgermeister Manuel Cortés erneut einen verzweifelten Hilferuf an die Regierungsdelegation gerichtet hat. In seinem Schreiben weist er darauf hin, dass die „massive“ Ankunft von Schlauchbooten an den Stränden in den vergangenen Wochen zugenommen habe. Diese Situation führe zu einer „Beunruhigung der Bevölkerung, insbesondere der Küstenbewohner“.

Die lokale Polizei ist überfordert. Hinzu kommt, dass die Küsten- und Urlaubsorte in diesem Sommer einen erheblichen Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen haben, was bedeutet, dass mit dem gleichen Personal mehr Menschen versorgt werden müssen, während gleichzeitig der Zustrom von Schlauchbooten zunimmt.

Die andalusische Küste, vorwiegend Almería und Granada, trägt die Hauptlast, aber das Problem betrifft die gesamte Küstengeografie. Täglich wird in den Nachrichten über die Ankunft von Immigranten auf den Balearen, den Kanarischen Inseln, in Murcia oder in der Autonomen Region Valencia berichtet. In den vergangenen zwei Wochen sind beispielsweise 21 Boote mit 218 Migranten in der Region Murcia angekommen. Ähnliche Situationen wiederholen sich in anderen Regionen, was zeigt, dass die illegale Einwanderung nach wie vor unkontrolliert ist.