Behauptungen, die „globale Erwärmung“ habe zum Abschmelzen des grönländischen Eisschildes geführt, sind Unsinn – der Eisschild ist derzeit größer als normal.

Die neue Ära der „globalen Erwärmung“ hat zu einem Comeback der beliebten Klimageschichten über den bevorstehenden Zusammenbruch des grönländischen Eisschildes geführt. Die „Daily Mail“ titelte kürzlich mit den „Auswirkungen der globalen Erwärmung“ und behauptete, „schockierende“ Fotos zu besitzen, die das Ausmaß des Abschmelzens der Eisdecke im „wärmsten Monat, der je auf der Erde gemessen wurde“ zeigten. Die Eisschmelze sei höher als im Durchschnitt der Jahre 1981-2010.

Aber leider werden diejenigen, die sich um Genauigkeit in diesen Dingen bemühen, wahrscheinlich streiten. Die Erde „kocht“ nicht – das ist das ungereimte Geschwätz des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres -, die Behauptung über den Juli stammt von einem Computermodell, während „jemals“ sich auf Daten unterschiedlicher Qualität bezieht, die kaum 150 Jahre zurückreichen. Außerdem liegt die Oberflächenbilanz des grönländischen Eisschilds über dem Durchschnitt der Jahre 1981-2010 und könnte sich gegenüber dem letzten Jahr verbessern, als es nach der kurzen Sommerschmelze nur einen geringen oder gar keinen Verlust der Oberflächenmasse gab.

Wenn die Mail „schockiert“ ist, wie stark das Grönlandeis in diesem Jahr geschmolzen ist, hat sie wahrscheinlich nicht das von dänischen Meteorologen betriebene Polarportal konsultiert, das täglich genaue Aufzeichnungen macht. Die beiden Diagramme oben zeigen die Auswirkungen eines kalten Juni, in dem der Eisverlust deutlich geringer war als im Vorjahr. Ende Juni, rechtzeitig zum Höhepunkt der Sommerschmelze, setzte von Süden her wärmeres Wetter ein.

Wie die zweite Abbildung zeigt, liegt die Oberflächeneisakkumulation in Grönland über dem Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010 und stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem letzten Jahrzehnt dar. Aber wie der Daily Sceptic kürzlich bemerkte, kann die aktuelle Verbesserung in einem noch besseren Licht gesehen werden. Eine Reihe von wissenschaftlichen Institutionen verwenden immer noch den Zehnjahresdurchschnitt 1981-2010 für Vergleichszwecke, obwohl Daten bis 2020 verfügbar sind. Zyniker könnten anmerken, dass der Eisschild in den 1980er-Jahren nur 51 Gigatonnen pro Jahr verlor, während der jährliche Verlust in den 2010er-Jahren 244 Gigatonnen betrug. Eine Aktualisierung des Durchschnittswertes würde die jüngste und anhaltende Erholung der Eismasse an der Oberfläche erheblich verstärken.

Die „schockierenden“ Vorher-Nachher-Fotos, die zeigen, wie der Schnee selbst in Grönland im Sommer schmilzt, wurden von NASA-Satelliten über dem Frederikshab-Gletscher aufgenommen, der zur wärmeren Südwestküste hin abfällt. Die Informationen und Fotos stammen aus einem NASA-Blog für Pädagogen mit dem Titel „Wasting Away (Again) in Greenland„. Mehr als die Hälfte der Schmelzsaison 2023, berichtet die NASA, „hat Grönland eine signifikante Veränderung seiner Schneedecke erlebt“. Diese Aussage – wenn es in Grönland Sommer ist, schmilzt der Schnee – greift die Mail gerne auf. „Wissenschaftlern zufolge fällt jeden Winter Schnee auf den grönländischen Eisschild… aber Experten sagen, dass die wärmeren Sommertemperaturen die Menge des Schnees reduzieren“. Der NASA-Blog wird ausführlich zitiert: „Mehr als die Hälfte der Schmelzsaison 2023 hat Grönland eine signifikante Veränderung seiner Schneedecke erlebt. … Die Veränderungen sind das Ergebnis des zunehmend wärmeren Sommerwetters, das Ende Juni in der Region einsetzte“.

Titelseite – Schnee schmilzt im Sommer in Grönland, nicht viele Tote.

Es ist nicht schwer, in Grönland Felsen zu finden, vorwiegend im Südwesten, wo die meisten der 55.000 Einwohner leben. Das Klima in dieser Region wird als „subarktisch“ bezeichnet, und die Temperaturen liegen in den wärmsten Monaten weit über dem Gefrierpunkt. Das Eis in der Arktis nimmt zyklisch zu und ab, während die Temperatur in Grönland langfristig relativ stabil ist. Während sich die Erde in den vergangenen 100 Jahren leicht erwärmte, blieb Grönland sogar etwas hinter dem allgemeinen Trend zurück. Das gleitende Fünfjahresmittel von -18,57 °C im Jahr 1929 steht einer Messung von -17,96 °C im Jahr 2021 gegenüber. Der stärkste Anstieg fand, wie auch in anderen Teilen der Welt, in einem kurzen Zeitraum in den 1980er und 1990er-Jahren statt, wie die folgende Grafik der Weltbank zeigt. Seither hat sich die Erwärmung, wie auch anderswo, deutlich verlangsamt.

Das Grönlandeis ist der Grund für die immer wiederkehrende Panikmache, dass das vom Land abfließende Wasser den Meeresspiegel erhöhen könnte. In der Mail wird darauf hingewiesen, dass Wissenschaftler bereits in diesem Jahr davor gewarnt haben, dass das Grönlandeis „wärmer ist als je zuvor“ und dies zu einem Anstieg des globalen Meeresspiegels um 20 Zoll (ca. 51 cm) bis zum Jahr 2100 führen wird, wenn die Erwärmung in diesem Tempo weitergeht. Tatsächlich ist diese Information mit einem früheren Artikel verknüpft, der sich auf ein wissenschaftliches Papier bezieht, in dem die Temperaturen zwischen 2000 und 2011 angegeben sind. Im nächsten Absatz des aktuellen Artikels ist von einem Anstieg um 1,2 Meter bis zum Jahr 2300 die Rede, „selbst wenn wir die Pariser Klimaziele von 2015 erreichen, haben Wissenschaftler gewarnt“. Wissenschaftler mögen „warnen“, aber all diese Meinungen über einen stark erhöhten Meeresspiegelanstieg werden von Klimamodellen erzeugt, die oft von haarsträubenden Zukunftsszenarien ausgehen.

Wie bereits in vielen Artikeln erwähnt, ist der Anstieg des Meeresspiegels bekanntermaßen schwer zu berechnen, da sich das Land hebt, wenn große Lasten von ihm genommen werden. In vielen Gebieten der nördlichen Hemisphäre sinkt der Meeresspiegel an den Küsten, und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, da sich die Erde derzeit in einer Zwischeneiszeit befindet. Im Vergleich zu den enormen Anstiegen vor 12.000 bis 4.000 Jahren sind die heutigen Anstiege von 2 mm pro Jahr verschwindend gering.

Noch einmal: Halten Sie die Titelseite fest – ein schockierender Anstieg von 2 mm pro Jahr wird dazu führen, dass die Zivilisation im nächsten Jahrhundert von einem katastrophalen Anstieg des Meeresspiegels um sieben Zoll überflutet wird. Nur wenige Menschen werden sterben.