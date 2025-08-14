Invasion mit mittelalterlicher Frauenfeindlichkeit“ – UK-Abgeordnete warnt vor massiver muslimischer Zuwanderung

Von Tyler Durden

Verfasst von Steve Watson über Modernity.news,

Sarah Pochin, Abgeordnete der Reform UK, hat darauf hingewiesen, dass Großbritannien einer regelrechten Invasion muslimischer Männer mit „mittelalterlichen“ Ansichten gegenübersteht und es daher nicht verwunderlich ist, dass britische Männer zur Vorbereitung Bürgerwehren bilden.

In der Sendung Talk TV warnte Pochin: „Es ist kein Wunder, dass wir jetzt von Gruppen besorgter britischer Männer hören, die sich zu Straßenpatrouillen im Stil von Schutzengeln mobilisieren.“

„Die unbequeme Wahrheit für die Linke ist, dass die Kultur von Männern aus überwiegend muslimischen Ländern wie Afghanistan eine mittelalterliche Sichtweise auf die Rechte der Frauen hat“, erklärte Pochin weiter.

Reform UK MP Sarah Pochin says illegal migrant men coming from Muslim cultures have a "medieval view" of women.



"This is an invasion on our culture!"@SarahForRuncorn pic.twitter.com/onEo3Pr3n7 — Talk (@TalkTV) August 11, 2025

Übersetzung von „X“: Die Abgeordnete der Reform UK, Sarah Pochin, sagt, dass illegale Migranten aus muslimischen Kulturen eine „mittelalterliche Sichtweise“ auf Frauen haben. „Das ist eine Invasion unserer Kultur!“

Sie fügte hinzu: „Frauen sind durch diese Männer von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen bedroht.“

„Hunderte junger Männer, die in dieses Land kommen, in unseren Gemeinden untergebracht werden und zweifellos sexuell frustriert sind, haben eine verzerrte Vorstellung von ihrem Recht, Frauen sexuell zu belästigen“, betonte die Abgeordnete.

Pochin lobte „die Straßenpatrouillen, die dort draußen ihre Töchter, ihre Freundinnen, ihre Frauen, sogar ihre Mütter beschützen“.

„Und warum sollten sie das nicht tun, wenn wir hören, dass diese illegalen Migranten in der Nähe von Schulen und Parks herumlungern, Männer mit einer abscheulichen Einstellung gegenüber Frauen“, erklärte sie weiter.

Der Abgeordnete kritisierte auch Linke, die sich offenbar mehr darum kümmern, jedes Wochenende vor dem Parlament gegen Palästina zu protestieren, was den britischen Steuerzahler Millionen kostet, während es im eigenen Land aufgrund der Masseneinwanderung zu einem grassierenden sozialen Zusammenbruch kommt.

Pochins Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem bekannt wurde, dass seit dem Amtsantritt von Sir Keir Starmer als Premierminister am 5. Juli 2024 fast 50.000 Migranten in kleinen Booten den Ärmelkanal überquert haben.

🔺 Number of small boat crossings since Starmer became Prime Minister expected to hit 50,000 on Tuesday.



Read the full story ⬇️https://t.co/M0c1zbkbB2 pic.twitter.com/yY1TYJWf3v — The Telegraph (@Telegraph) August 12, 2025

Übersetzung von „X“: Die Zahl der Überfahrten mit kleinen Booten seit Starmer Premierminister wurde, wird voraussichtlich am Dienstag 50.000 erreichen.

Diese Zahl, die in nur 401 Tagen erreicht wurde, bedeutet eine deutlich schnellere Passierrate als unter Starmer’s Vorgängern: Rishi Sunak benötigte 603 Tage und Boris Johnson 1.066 Tage, um die gleiche Schwelle zu erreichen.

Die Zahl der Grenzübertritte ist im Vergleich zum Vorjahr um fast 50 Prozent gestiegen.

'Just this morning we've had 220 that have arrived in Dover, with three small boats currently out in the Channel with at least 150 people heading towards the UK.'



GB News' Mark White reacts to the 'sobering' migrant figures as numbers hit 50,000 so far this year. pic.twitter.com/e5EuRqBFzz — GB News (@GBNEWS) August 12, 2025

Übersetzung von „X“: Allein heute Morgen sind 220 Menschen in Dover angekommen, und derzeit befinden sich drei kleine Boote mit mindestens 150 Menschen im Ärmelkanal, die in Richtung Großbritannien fahren. Mark White von GB News reagiert auf die „ernüchternden” Migrantenzahlen, die in diesem Jahr bereits 50.000 erreicht haben.

Der Anstieg hat die Kritik an der Einwanderungspolitik der Labour-Partei angeheizt, insbesondere an Starmer’s Versprechen, die „Banden“ hinter den Grenzübergängen zu zerschlagen, was laut Kritikern den beispiellosen Zustrom nicht verhindern konnte.

Is this before or after the four star hotel stays and loaded debit cards? https://t.co/gkTmck2WD8 — m o d e r n i t y (@ModernityNews) August 11, 2025

Übersetzungen von „X“: Ist das vor oder nach den Aufenthalten in Vier-Sterne-Hotels und den aufgeladenen Debitkarten?

Wenn Sie illegal in dieses Land einreisen, müssen Sie mit Inhaftierung und Rückführung rechnen. Wenn Sie in dieses Land einreisen und eine Straftat begehen, werden wir Sie so schnell wie möglich abschieben.

Die Labour-Regierung steht unter intensiver Beobachtung, da konservative Politiker wie Kemi Badenoch und Chris Philp ihr vorwerfen, die britischen Grenzen „aufzugeben“, indem sie den Abschiebungsplan nach Ruanda aufgegeben hat, der ihrer Meinung nach eine abschreckende Wirkung hatte.

🚨NEWS: More than 50,000 illegal migrants have entered Britain since Keir Starmer took over as prime Minister



He's not stopping the boats is he?

He lied to everyone didn't he? pic.twitter.com/lq4vUyPBJ7 — Basil the Great (@Basil_TGMD) August 12, 2025

Übersetzung von „X“: NEWS: Seit Keir Starmer das Amt des Premierministers übernommen hat, sind mehr als 50.000 illegale Migranten nach Großbritannien eingereist. Er hält die Boote nicht auf, oder? Er hat alle belogen, oder?

Nigel Farage, Vorsitzender der Reform UK, hat ebenfalls Starmer für seine „schwache“ Führung kritisiert, vorausgesagt, dass die Überfahrten unvermindert weitergehen würden, und die Situation als „nationalen Notstand“ bezeichnet.

BREAKING NEWS



Illegal migrants can be heard shouting “Allahu Akbar” as they invade our country.



These men will now be free to roam our streets thanks to Keir Starmer.



This is a national security emergency. pic.twitter.com/PA60AILbRs — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) August 10, 2025

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG Illegale Migranten sind zu hören, wie sie „Allahu Akbar“ rufen, während sie in unser Land eindringen. Dank Keir Starmer können diese Männer nun frei auf unseren Straßen herumlaufen. Dies ist ein nationaler Sicherheitsnotstand.

As I predicted 5 years ago, unless we deport illegal migrants the invasion will be huge.



50,000 since our weak Prime Minister took office and there is no sign of it stopping. pic.twitter.com/BUVdb2l7xH — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) August 12, 2025

Übersetzung von „X“: Wie ich vor fünf Jahren vorausgesagt habe, wird die Invasion riesige Ausmaße annehmen, wenn wir illegale Migranten nicht abschieben. Seit unser schwacher Premierminister sein Amt angetreten hat, sind 50.000 gekommen, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass es aufhört.

Unterdessen verteidigt die Labour-Partei ihren Ansatz und verweist auf ein neues „One in, one out“-Abkommen mit Frankreich zur Rückführung einiger Migranten sowie auf verstärkte Bemühungen zur Bekämpfung von Schlepperbanden. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wächst jedoch, es kommt zu Protesten gegen die Unterbringung von Asylbewerbern in Hotels, und Badenoch schlägt unter Verweis auf die Sicherheit der Bevölkerung „Lager“ als Alternative vor.

👀 https://t.co/3arNkknuq9 — m o d e r n i t y (@ModernityNews) August 12, 2025

Übersetzung von „X“: NEU: Über der Autobahn M53 ist ein Banner zu sehen: „Starmer hasst Briten, liebt Vergewaltiger, Eindringlinge und Stricher“.

Das Innenministerium beharrt darauf, dass Fortschritte erzielt werden, doch die Rekordzahlen – fast 20.000 allein im ersten Halbjahr 2025 – sprechen eine andere Sprache.

