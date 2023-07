Investigativer Journalist zerstört den gruseligen, geistesgestörten Mark Zuckerberg beim Start seiner neuen Facebook-Thread-Plattform

Der Facebook-Gründer und geistesgestörte Lügner Mark Zuckerberg wird heute seinen neuen Twitter-Ableger „Threads“ vorstellen. Die neue Plattform verspricht, die Tradition von Facebook fortzusetzen und jeden Konservativen zum Schweigen zu bringen und zu zensieren, der es wagt, auf der Plattform die Wahrheit zu sagen.

Es wird vielleicht nicht sofort passieren, aber wenn Sie ein Konservativer sind, werden Sie sehen, wie Ihre „Shares“ und „Likes“ einbrechen, wenn Sie sich in verbotene Themen wie Hunter Bidens Laptop oder den Tod durxh Impfstoffen verirren.

Wir raten Ihnen, sich von allem fernzuhalten, was dieser schäumende, unehrliche Psychopath in den Mund nimmt.

Kanekoa der Große feierte den Start von Threads mit dieser brutalen Abrechnung mit Mark Zuckerberg und seiner Geschichte des Betrugs und der Drosselung von lebensrettenden Informationen.

1: Mark Zuckerberg riet Facebook-Führungskräften, mit mRNA-Impfstoffen vorsichtig zu sein, weil „wir die langfristigen Nebenwirkungen der Veränderung der DNA und RNA von Menschen einfach nicht kennen“. Daraufhin zensierte er Wissenschaftler, Ärzte und durch mRNA-Impfstoffe geschädigte Personen.

2: Am 15. März 2020 schrieb Mark Zuckerberg eine E-Mail an Tony Fauci und sagte: „Ich wollte Ihnen auch ein paar Ideen mitteilen, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Botschaft zu verbreiten.“ Zuckerberg fuhr fort, Wissenschaftler, Ärzte und Bürger zu zensieren, die sich gegen Faucis Schulschließungen, Abriegelungen und Mandate aussprachen.

#2 On March 15, 2020, Mark Zuckerberg emailed Tony Fauci and said, "I also wanted to share a few ideas of ways we could help you get your message out."



Zuckerberg proceeded to censor scientists, doctors, and citizens who opposed Fauci's school closures, lockdowns, and mandates. pic.twitter.com/1cCWSOCP28 — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) July 6, 2023

3: Mark Zuckerberg zensierte und verbot zahlreiche Gruppen zur Unterstützung von Impfschäden mit Hunderttausenden von Mitgliedern, weil Facebook Impfschäden als „Fehlinformationen“ einstufte, d. h. als potenziell sachliche Informationen, die noch immer zensiert werden sollten, weil sie die Impfphobie fördern könnten.

4: Mark Zuckerberg verbot die Gruppe von George Hu zur Unterstützung von Impfschäden, nachdem Hu, ein Software-Ingenieur, der die Washingtoner Website Covid Vaccine erstellt hatte, durch den Impfstoff einen Tinnitus entwickelt hatte. „Einige Leute denken, das sei eine Fehlinformation, aber das ist die Wahrheit. Es ist tatsächlich passiert.“

#4 Mark Zuckerberg banned George Hu's vaccine injury support group after Hu, a software engineer who created Washington's Covid Vaccine website, developed tinnitus from the vaccine.



"Some people think this is misinformation, but this is the truth. It is actually happening." pic.twitter.com/5xpQAcsEIn — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) July 6, 2023

5: Mark Zuckerberg erzählte Joe Rogan, dass er die Hunter-Biden-Laptop-Geschichte im Vorfeld der Wahl 2020 aufgrund einer allgemeinen Anfrage des FBI zensiert hat. Dies ist gleichbedeutend mit der Manipulation einer US-Präsidentschaftswahl, die durch nur 44.000 Stimmen in drei Swing States entschieden wurde.

6: Mark Zuckerberg finanzierte mit 400 Millionen Dollar die gemeinnützige Organisation CTCL, die das Geld dann an staatliche Wahlbüros weitergab, was zu einer Wahlbeteiligung der Demokraten, einer weitverbreiteten Briefwahl, einer Heilung der Stimmzettel und einem Einfluss auf die Wahlpolitik führte.

#6 Mark Zuckerberg $400 million funding to CTCL, a non-profit, that then gave the money to government election offices with strings attached, which amounted to Democrat get-out-the-vote efforts, widespread mail-in voting, ballot curing, and influence over election policies. pic.twitter.com/lzIEUJU2io — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) July 6, 2023

7: Zahlreiche Bücher, Dokumentarfilme und Untersuchungen haben ans Licht gebracht, wie Mark Zuckerberg landesweit 400 Millionen Dollar für die Finanzierung von Wahlurnen zur Verfügung stellte, die Gehälter von Wahlhelfern bezahlte und den Ausgang der Wahl 2020 grundlegend beeinflusste.

8: In Texas, Ohio, Nevada, Minnesota, Georgia, Florida, Arizona und Pennsylvania gingen 90 % der CTCL-Gelder von Mark Zuckerberg an die Bezirke der Demokraten, die damit „Get-out-the-vote“-Operationen, Wahlurnen und den Zugang zu staatlichen Wählerdateien für linksgerichtete Organisationen finanzierten.

#8 In Texas, Ohio, Nevada, Minnesota, Georgia, Florida, Arizona, and Pennsylvania, 90% of Mark Zuckerberg's CTCL funds went to Democrat counties, funding get-out-the-vote operations, ballot drop boxes, and granting access to state voter files for left-leaning organizations. pic.twitter.com/tXEklvgBIY — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) July 6, 2023

9: Mark Zuckerberg spionierte dann die privaten Nachrichten von Amerikanern aus, die die Integrität der Wahl 2020 infrage stellten, und meldete sie dem FBI. Facebook meldete Amerikaner, die eine regierungsfeindliche Haltung zum Ausdruck brachten, an die Abteilung für Inlandsterrorismus des FBI.

10: Letzten Monat gab Mark Zuckerberg zu, dass sich viele der Informationen, die er während COVID zensiert hatte, als wahr herausstellten. Facebook hat sich jedoch nicht verpflichtet, seine Politik zu ändern und wird weiterhin Inhalte im Namen der US-Regierung und nach Zuckerbergs Gutdünken zensieren.

#10 Last month, Mark Zuckerberg admitted that a lot of the information he censored during COVID turned out to be true. However, Facebook has not made any commitment to altering its policy and will persist in censoring content on behalf of the US government and Zuckerberg's wims. pic.twitter.com/LmF7I1sjwI — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) July 6, 2023

11: Tatsächlich hat Mark Zuckerberg einen der ranghöchsten Agenten der CIA bis 2019 eingestellt und ihm die Entscheidung darüber übertragen, was Amerikaner auf Facebook sehen und was nicht. Die gesamte Vertrauens- und Sicherheitsabteilung von Facebook ist mit ehemaligen FBI- und CIA-Agenten besetzt.

12: Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Mark Zuckerberg einen Twitter-Ableger mit Massenzensur startet, nachdem er bereits das Vertrauen der Öffentlichkeit verloren hat. Er unterdrückte wissenschaftliche Kritik, die er selbst geäußert hatte, meldete private Nachrichten von Amerikanern an das FBI und zensierte auf aggressive Weise sachliche Informationen.