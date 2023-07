Wir wussten, dass Kinder an der Coronaimpfung gestorben waren, aber das hier ist doch schockierend

Die Investigativjournalistin Sonia Elijah , ehemals BBC, hat schockierende Dokumente von Pfizer und BioNTech zum Coronaimpfstoff aufgedeckt. Die Unterlagen umfassen den Zeitraum vom 19. Dezember 2021 bis 18. Juni 2022.

Pfizer und BioNTech verzeichneten in diesen sieben Monaten 3280 Todesfälle. Elijah ging auf die Zahl der Todesfälle unter Kindern ein.

Von Dezember 2021 bis Juni 2022 wurden mehr als 9600 unerwünschte Ereignisse in der Gruppe der 5- bis 11-Jährigen gemeldet. Vor allem in den USA, Australien, den Philippinen und Deutschland litten viele Kinder unter Nebenwirkungen.

In dieser Altersgruppe gab es 20 Todesfälle. Diese Kinder erlitten unter anderem einen Herzstillstand oder eine Herzmuskelentzündung. Zwei Kinder entwickelten kurz nach der ersten oder zweiten Dosis eine Myokarditis und starben anschließend an einem Herzstillstand.

Ein 6-jähriger Junge starb ebenfalls und in den Dokumenten heißt es: „Der Reporter kam zu dem Schluss, dass der Tod „keinen Zusammenhang“ mit der Verabreichung von BNT162b2 hatte und ein natürlicher Tod war.“ Laut Elijah ist diese Schlussfolgerung äußerst seltsam, da die Ergebnisse der Autopsie noch nicht einmal vorliegen.

Der Junge entwickelte eine Woche nach seiner ersten Pfizer-Dosis eine Myokarditis und starb.

In einer Reihe von Fällen räumen Pfizer und BioNTech ein, dass „ein kausaler Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Tod nicht ausgeschlossen werden kann“.

Daten der 12- bis 17-Jährigen, zeigen 21.945 Fälle von Nebenwirkungen, die meisten davon in Deutschland, gefolgt von den Philippinen und Australien. Erschreckend auch: Ein Drittel aller Fälle waren schwerwiegend.

In dieser Altersgruppe wurden 62 Todesfälle verzeichnet, mehr als dreimal so viele wie in der anderen Gruppe.

Drei 13-jährige Kinder starben an Myokarditis. Ein 16-jähriges Mädchen erlitt zwei Tage nach ihrer dritten Pfizer-Injektion eine Lungenembolie und einen Herzstillstand. Es wurde eine Autopsie durchgeführt, die Ergebnisse wurden jedoch „nicht vorgelegt“.

In den meisten Fällen wurde keine Autopsie durchgeführt. Das sei skrupellos und kriminell, sagte der investigative Journalist im Gespräch mit Clayton Morris von Redacted . „Es ist nicht normal, dass kleine Kinder an einem Herzstillstand oder einer Myokarditis sterben. Das ist verrückt.“