Irakische Kinder, die in der Nähe einer US-Militärbasis geboren wurden, weisen laut einer Studie eine erhöhte Rate an „schweren angeborenen Missbildungen“ auf

„Der Krieg hat hier so viel Strahlung verbreitet, dass, wenn sie nicht beseitigt wird, noch Generationen von Irakern davon betroffen sein werden.“

Mehr als anderthalb Jahrzehnte nach der US-Invasion im Irak im Jahr 2003 kommt eine neue Studie zu dem Ergebnis, dass auch heute noch Babys mit grausamen Geburtsfehlern geboren werden, die mit der andauernden amerikanischen Militärpräsenz in Verbindung stehen. Der von einem Team unabhängiger medizinischer Forscher erstellte und in der Zeitschrift Environmental Pollution veröffentlichte Bericht untersuchte angeborene Anomalien bei irakischen Babys, die in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts Tallil geboren wurden, der von der US-geführten ausländischen Militärkoalition betrieben wird. Der Studie zufolge wiesen die Babys mit schweren Geburtsfehlern – einschließlich neurologischer Probleme, angeborener Herzfehler und gelähmter oder fehlender Gliedmaßen – auch entsprechend erhöhte Werte einer als Thorium bekannten radioaktiven Verbindung in ihrem Körper auf.

„Ärzte stoßen regelmäßig auf Anomalien bei Babys, die so grausam sind, dass sie nicht einmal Präzedenzfälle dafür finden können“.

„Wir haben Haarproben, Milchzähne und Knochenmark von Personen entnommen, die in der Nähe der Basis leben“, sagte Mozhgan Savabieasfahani, einer der leitenden Forscher der Studie. „In allen drei Geweben sehen wir den gleichen Trend: höhere Thoriumwerte.“ Savabieasfahani, der seit Jahren Studien über die radioaktive Belastung durch die US-Militärpräsenz im Irak verfasst hat, sagt, dass die neuen Ergebnisse zu einer wachsenden Zahl von Beweisen für die schwerwiegenden langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen der US-Militäroperationen auf die irakische Zivilbevölkerung beitragen. „Je näher man an einer US-Militärbasis im Irak wohnt“, sagte sie, „desto höher ist der Thoriumgehalt im Körper und desto wahrscheinlicher ist es, dass man an schweren angeborenen Missbildungen und Geburtsfehlern leidet.“

Die neue Studie stützt sich auf eine wachsende Fülle von Erkenntnissen über die schwerwiegenden negativen Auswirkungen des US-Militärs auf die Umwelt, in der es operiert. Alle militärischen Aktivitäten der Industrie sind schlecht für die Ökosysteme, aber die USA mit ihrem riesigen Militär, das auf der ganzen Welt tätig ist, hat einen besonders großen ökologischen Fußabdruck. Das US-Militär ist nicht nur weltweit führend beim Kohlenstoffausstoß, sondern hinterlässt durch seine enorme Präsenz rund um den Globus auch eine giftige Spur von Chemikalien, mit denen die örtlichen Gemeinden zu kämpfen haben – von den so genannten Verbrennungsgruben auf den Stützpunkten, die giftigen Rauch freisetzen, bis hin zur Strahlung abgereicherter Uranmunition, die die DNA der Bevölkerung in der Nähe verändert.

Das Leiden der Iraker war besonders akut. Die Ergebnisse der neuen Studie reihen sich in eine lange Liste negativer Auswirkungen des langen US-Krieges auf die langfristige Gesundheit der Bevölkerung des Landes ein. Frühere Studien, darunter auch solche, die von einem Team unter der Leitung von Savabieasfahani durchgeführt wurden, wiesen auf erhöhte Raten von Krebs, Fehlgeburten und Strahlenvergiftungen an Orten wie Falludscha hin, wo das US-Militär während der Besetzung des Landes schwere Angriffe durchführte.

Die in Environmental Pollution veröffentlichte Studie wurde von einem Team unabhängiger irakischer und amerikanischer Forscher im Sommer und Herbst 2016 im Irak durchgeführt. Sie analysierten 19 Babys, die mit schweren Geburtsfehlern in einem Entbindungskrankenhaus in der Nähe des Tallil-Luftwaffenstützpunkts geboren wurden, und verglichen sie mit einer Kontrollgruppe von 10 gesunden Neugeborenen.

„Ärzte stoßen regelmäßig auf Anomalien bei Babys, die so grausam sind, dass sie nicht einmal Präzedenzfälle dafür finden können“, sagte Savabieasfahani. „Der Krieg hat hier so viel Strahlung verbreitet, dass, wenn sie nicht beseitigt wird, noch Generationen von Irakern davon betroffen sein werden.“

Eine Auswahl von Bildern aus einer Studie eines Teams unabhängiger medizinischer Forscher zeigt Missbildungen bei kleinen Kindern, die in der Nähe einer aktiven US-Militärbasis im Irak

Bilder: Studie mit dem Titel „Wohnen in der Nähe eines aktiven US-Militärstützpunkts im Irak ist mit signifikant höherem Haarthorium und einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von angeborenen Anomalien bei Säuglingen und Kindern verbunden“, 2019.

Einige dieser negativen gesundheitlichen Auswirkungen des amerikanischen Krieges im Irak lassen sich auf den häufigen Einsatz von Munition mit abgereichertem Uran durch die US-Streitkräfte zurückführen. Abgereichertes Uran, ein Nebenprodukt des angereicherten Urans, das zum Betrieb von Kernreaktoren verwendet wird, macht Kugeln und Granaten aufgrund seiner extremen Dichte effektiver bei der Zerstörung gepanzerter Fahrzeuge. Es gilt jedoch als gefährlich für die Umwelt und die langfristige Gesundheit der Menschen, die dort leben, wo die Munition eingesetzt wird.

„Uran und Thorium waren das Hauptaugenmerk dieser Studie“, so die Autoren. „Epidemiologische Erkenntnisse deuten auf ein erhöhtes Risiko für angeborene Anomalien bei den Nachkommen von Personen hin, die Uran und seinen abgereicherten Formen ausgesetzt waren. Mit anderen Worten: Je mehr man sich in der Nähe dieser amerikanischen Waffen aufhält, desto wahrscheinlicher ist es, dass man Kinder mit Missbildungen und anderen Gesundheitsproblemen zur Welt bringt, so die Forscher.

Als Reaktion auf den Aufschrei über die Auswirkungen verpflichtete sich das US-Militär, bei seinen Bombenangriffen auf die Gruppe Islamischer Staat im Irak und in Syrien keine Munition mit abgereichertem Uran zu verwenden. Doch trotz dieser Zusage ergab eine Untersuchung der unabhängigen Forschungsgruppe AirWars und des Magazins Foreign Policy aus dem Jahr 2017, dass das Militär weiterhin regelmäßig Munition mit dieser giftigen Verbindung verwendet.

Diese Munition mit abgereichertem Uran gefährdet nicht nur die Zivilbevölkerung in den fremden Ländern, in denen die USA ihre Kriege führen, sondern auch die amerikanischen Soldaten, die an diesen Konflikten teilgenommen haben. Die chronischen Krankheiten, unter denen die US-Soldaten während des Irak-Krieges 1991 litten – oft aufgrund der Exposition gegenüber Uranmunition und anderen giftigen Chemikalien – wurden bereits als „Golfkriegssyndrom“ bezeichnet. Die US-Regierung hat sich weniger für die Auswirkungen des chemischen Fußabdrucks des amerikanischen Militärs auf die Iraker interessiert. Der Einsatz von „Burn Pits“ – giftigen Feuern unter freiem Himmel, die zur Entsorgung militärischer Abfälle verwendet werden – hat zusammen mit anderen Schadstoffen die Gesundheit der jetzigen und künftigen irakischen Generationen nachhaltig beeinträchtigt.

Die Forscher, die die jüngste Studie durchgeführt haben, erklärten, dass eine umfassendere Studie erforderlich ist, um endgültige Ergebnisse über diese gesundheitlichen Auswirkungen zu erhalten. Die Bilder von Babys, die in dem Krankenhaus, in dem die Studie durchgeführt wurde, dem Bint Al-Huda Maternity Hospital, etwa 10 Kilometer vom Luftwaffenstützpunkt Tallil entfernt, mit Missbildungen geboren wurden, sind grausam und erschütternd. Savabieasfahani, die leitende Forscherin, sagte, dass ohne die Bemühungen des US-Militärs, seinen radioaktiven Fußabdruck zu beseitigen, weiterhin Babys mit Missbildungen geboren werden, die ihre Studie und andere dokumentiert haben.

„Der radioaktive Fußabdruck des Militärs könnte beseitigt werden, wenn wir Beamte hätten, die das wollen“, so Savabieasfahani. „Leider muss sogar die Erforschung des Problems der irakischen Geburtsfehler von unabhängigen Toxikologen durchgeführt werden, weil das US-Militär und andere Institutionen sich nicht einmal für dieses Thema interessieren.“