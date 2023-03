Neue Daten zeigen, dass Myokarditis-Diagnosen beim Militär im Jahr 2021 sprunghaft angestiegen sind

Die Diagnosen von Myokarditis, einer Form der Herzentzündung, stiegen im Jahr 2021 um 130,5 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2020, so die Daten aus der Defense Medical Epidemiology Database (DMED).

Die Daten wurden von einem Whistleblower heruntergeladen und dem Senator Ron Johnson (R-Wis.) vorgelegt.

Myokarditis ist eine ernste Erkrankung, die zum Tod führen kann.

Nach Angaben der US-Behörden können alle vier in den Vereinigten Staaten zugelassenen COVID-19-Impfstoffe eine Myokarditis verursachen. In diesem Monat wurde eine Warnung für den Impfstoff von Johnson & Johnson hinzugefügt.

COVID-19 kann ebenfalls Myokarditis verursachen, obwohl einige Experten sagen, dass die Datenlage in dieser Hinsicht schwächer ist.

Der Whistleblower lud die Daten von DMED im Jahr 2023 herunter, etwa ein Jahr nachdem das Pentagon erklärte, es habe ein Problem mit der Datenkorruption im militärischen Gesundheitssystem behoben.

Die Daten zeigten auch einen Anstieg der Diagnosen von Lungenembolie (41,2 Prozent), Eierstockfehlfunktion (38,2 Prozent) und „Komplikationen und unklare Beschreibungen von Herzerkrankungen“ (37,7 Prozent).

Johnson nannte den Anstieg der Diagnosen „besorgniserregend“.

Das Pentagon und die Defense Health Agency, die das DMED verwaltet, reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Unterschiedliche Prozentsätze

Die neu bekannt gegebenen Daten zeigen auch einen höheren Anstieg als das Pentagon zuvor gemeldet hatte.

Das Militär hatte zum Beispiel behauptet, dass die Rate der Lungenembolien im Jahr 2021 nur um 25,4 Prozent gestiegen sei.

Beide Raten waren viel niedriger als der Anstieg um 468 Prozent, der zu den schockierenden Spitzen bei den Krankheitsdiagnosen gehörte, die von Whistleblowern im Jahr 2022 aufgedeckt wurden.

Nach Bekanntwerden der Spitzenwerte behaupteten Militärbeamte, die Steigerungen seien nicht korrekt, weil einige Diagnosen in den Jahren 2016 bis 2020 nicht gezählt worden seien.

Die Untererfassung sei auf „korrupte“ Daten zurückzuführen, teilte das Militär Senator Ron Johnson (R-Wis.) in einem Schreiben aus dem Jahr 2022 mit. Das Problem wurde Anfang 2022 behoben, so die Beamten. Sie übergaben Johnson am 15. Februar 2022 eine Liste mit den prozentualen Steigerungen von 15 Diagnosen.

Die neu bekannt gegebenen Daten zeigten jedoch einen höheren Anstieg als in dieser Liste angegeben.

Krankheiten des Nervensystems nahmen 2021 um 9,5 Prozent zu, verglichen mit den 5,7 Prozent, die das Pentagon laut den Daten des Whistleblowers angegeben hatte. Bluthochdruck stieg um 12,6 Prozent, nicht um 1,9 Prozent. Hodenkrebs stieg um 16,3 Prozent, nicht um 3 Prozent.

Andere Raten waren niedriger als vom Pentagon angegeben. Bei der weiblichen Unfruchtbarkeit zum Beispiel gaben die Beamten an, dass sie im Jahr 2021 um 13,2 Prozent zunehmen wird. Die neuen Daten zeigen jedoch einen Anstieg von 4,3 Prozent.

„Der jüngste DoD-Whistleblower hat meinem Büro DMED-Daten zur Verfügung gestellt, die andere prozentuale Veränderungen zeigen als die, die das DoD letztes Jahr zur Verfügung gestellt hat“, schrieb Johnson, der oberste Republikaner im Senatsunterausschuss für Untersuchungen, in einem Brief vom 21. März an Verteidigungsminister Lloyd Austin.

„Es bleibt unklar, wie das DoD die prozentualen Veränderungen für diese spezifischen registrierten Diagnosen berechnet hat, nachdem das DMED-Datenproblem angeblich behoben wurde. Ferner werfen die oben erwähnten jüngsten Daten von Whistleblowern zusätzliche Fragen darüber auf, warum die prozentualen Veränderungen der Whistleblower von den prozentualen Veränderungen des DoD abweichen, wenn die Datenquelle für beide Berechnungen DMED war“, fügte er hinzu.

Johnson forderte Austin auf, bis zum 4. April Antworten zu geben.