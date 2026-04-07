Iraner bereiten sich auf die Auswirkungen von Trumps Drohungen vor, weitere zivile Infrastruktur ins Visier zu nehmen

Weitere Drohungen Trumps, die iranische Infrastruktur zu zerstören, zwingen Zivilisten in Teheran zu der Entscheidung, ob sie bleiben oder fliehen sollen.

Geschichte eines Korrespondenten in Teheran, der aus Sicherheitsgründen um Anonymität bat.

TEHERAN – Wie viele Väter im Iran versucht Nariman, ein 57-jähriger Lehrer, seine Familie vor einem Krieg zu schützen, der sich näher anfühlt denn je. Am Montag verabredete er sich mit seinen beiden Töchtern, sofort ihre Sachen zu packen und aus Teheran in die relative Sicherheit der nördlichen Region des Landes nahe dem Kaspischen Meer zu fliehen, wo US-amerikanische und israelische Angriffe seltener waren.

Nariman, der aus Sicherheitsgründen seinen Nachnamen nicht nennen wollte, traf die schwierige Entscheidung zu gehen, nachdem der US-Präsident Donald Trump am Sonntag auf TruthSocial ein Ultimatum veröffentlicht hatte: „Der Dienstag wird der Tag der Kraftwerke und der Tag der Brücken werden, beides in einem, im Iran. Es wird so etwas nie wieder geben!!! Öffnet die verdammte Meerenge, ihr verrückten Bastarde, sonst werdet ihr in der Hölle leben – SCHAUT EINFACH ZU! Lob sei Allah“, schrieb Trump.

In einem separaten Beitrag fügte Trump später eine konkrete Frist hinzu: „Dienstag, 20:00 Uhr Eastern Time.“

Die meisten Iraner haben aufgrund von Blackouts keinen Zugang zum globalen Internet, aber Nachrichten verbreiten sich schnell über die nationalen Intranet-Plattformen. Nariman sah die Aktualisierungen und erkannte das Ausmaß der Bedrohung.

„Ich habe Panik bekommen, als ich das sah. Er will ‚alles in die Luft sprengen‘ und ‚das Öl nehmen‘? Er wird Brücken angreifen?“, sagte Nariman Drop Site News am Telefon, seine Stimme zitterte. „Ich muss meine Familie in Sicherheit bringen, bevor die Dinge schiefgehen.“ Die Familie packt, um sich auf eine lange Autofahrt nach Norden vorzubereiten, und rechnet mit großen Verkehrsstaus aus Teheran von Menschen, die angesichts von Trumps Drohung weit verbreiteter Zerstörung eine ähnliche Entscheidung getroffen haben, die Hauptstadt zu verlassen. Wann sie zurückkehren werden, ist unklar. Aber ihr Auto ist mit genügend Kleidung und anderen Vorräten für eine möglicherweise längere Zeit fern von zuhause gepackt.

Mehrere Viertel Teherans haben sich nach über einem Monat israelischer und US-amerikanischer Luftangriffe auf große öffentliche Gebäude und Wohngegenden der Stadt in Szenen der Zerstörung verwandelt. Das furchterregende Dröhnen von Luftangriffen ist zu einem regelmäßigen Bestandteil des Lebens in Großstädten wie Teheran, Shiraz und Isfahan geworden. Seit Kriegsbeginn sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Landes mindestens 2.076 Menschen durch US-israelische Angriffe getötet worden. Zahlen der Human Rights Activist News Agency, einer Überwachungsgruppe, die teilweise von der US-Regierung finanziert wird, beziffern die Zahl der Getöteten auf über 3.500, darunter 1.600 Zivilisten und mehrere hundert Kinder.

Nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen waren bis Mitte März bereits bis zu 3,2 Millionen Iraner durch den Konflikt innerhalb des Landes vertrieben worden. Es wird angenommen, dass diese Zahl erheblich gestiegen ist, da die USA und Israel weiterhin stark städtische Zentren des Landes angreifen.

Der Krieg gegen die iranische Infrastruktur dauert bereits seit Wochen an. Letzte Woche wurde eine große Brücke, die die Städte Karaj und Teheran verbindet, bei US-Luftangriffen zerstört. Bei dem Angriff wurden mindestens acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt, auch durch „Double-Tap“-Angriffe nach der ursprünglichen Bombardierung, bei denen mehrere Retter getötet wurden. Trump postete später Filmmaterial der Bombardierung in den sozialen Medien und erklärte, dass „noch viel mehr folgen werde“. Israel hat auch zahlreiche Angriffe auf Stahl-, petrochemische und Energieziele sowie auf Pharmaunternehmen und medizinische Zentren im ganzen Iran durchgeführt – Angriffe, die darauf abzielen, die bedeutende Industriebasis des Landes zu zerstören und seine Fähigkeit zur Erholung nach einem Konflikt einzuschränken.

Wichtige Universitäten und Krankenhäuser in ganz Teheran und anderen Teilen des Landes sind bei israelischen und US-amerikanischen Angriffen getroffen worden, was die Angst schürt – selbst bei regimekritischen Iranern –, dass es bei dem Krieg eigentlich darum geht, die iranische Gesellschaft zu zerstören, anstatt sein erklärtes Ziel zu erreichen, das iranische Atomprogramm zu stoppen oder die Fähigkeiten der Islamischen Revolutionsgarden zu verringern. Am Sonntagabend trafen US-amerikanische und israelische Luftangriffe die Sharif University of Technology, eine der bekanntesten Ingenieursschulen des Landes, bei einem Angriff, der nicht nur von der Regierung, sondern auch von regimekritischen Aktivisten im In- und Ausland Verurteilung hervorrief.

„Wir sind gefangen zwischen zwei Übeln: einer rachsüchtigen Islamischen Republik und einem gestörten, kriegsliebenden Präsidenten“, sagte Nariman. „Ich bin für die Sicherheit meiner Familie verantwortlich, ich kann sie nicht in Gefahr leben lassen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als aus Teheran zu fliehen.“

Die jüngsten Äußerungen Trumps über die Zerstörung iranischer Kraftwerke und Brücken erfolgen im Rahmen eines stetigen Stroms von unberechenbaren Kommentaren des US-Präsidenten über seine Absichten gegenüber dem Iran und seinem Volk. Inzwischen haben viele Iraner ein Muster bemerkt: Trump gibt oft Drohungen von sich, während die Märkte geschlossen sind, nur um sich kurz vor deren Öffnung wieder zurückzuziehen. Es herrscht die weit verbreitete Hoffnung, dass sein jüngstes Ultimatum einfach ein weiterer Bluff ist.

Aber für einige fühlt sich die Situation aufgrund der jüngsten Ereignisse anders an. Teheran ist in den letzten Wochen zunehmend hart von US-amerikanischen und israelischen Angriffen getroffen worden, da sich die Zielprioritäten der beiden Länder von Polizeistationen oder Militäranlagen am Rande der Stadt zu berühmten Wahrzeichen und Infrastrukturen verlagert haben, die allen Bewohnern Teherans vertraut sind.

„Wir müssen einfach hierbleiben und hoffen, dass die Dienstagsfrist ein weiterer Markttag-Bluff ist.“

Der Angriff auf die Brücke Teheran-Karaj hat viele alarmiert, dass eine Flucht aus der Stadt sogar unmöglich werden könnte, wenn die Angriffe auf die zivile Infrastruktur eskalieren, wie Trump versprochen hat. Während einige wie Nariman und seine Familie nach seiner Drohung auf die Straße gegangen sind, haben andere jedoch keinen Ausweg, selbst als der Luftkrieg gegen iranische Zivilisten eskaliert. Für diejenigen ohne Familie außerhalb der Hauptstadt oder die Mittel zu reisen, bleibt nur die Option zu warten.

„Wir haben in unserem Zimmer gesessen und nur auf das Telefon gestarrt“, sagte Parisa, eine 21-jährige Universitätsstudentin, die mit ihrer Mitbewohnerin im Zentrum Teherans lebt, zu Drop Site News. „Meine Mitbewohnerin stammt aus einem kleinen Dorf im Süden Irans, und ihre Stadt wird ununterbrochen bombardiert; es gibt keine Möglichkeit für uns zu gehen. Wir haben kein Auto, und wir haben keinen Ort, wo wir Schutz suchen können. Wir müssen einfach hierbleiben und hoffen, dass die Dienstagsfrist ein weiterer Markttag-Bluff ist.“

„Ich habe keine Panik, weil wir vielleicht den Strom verlieren könnten. Darauf sind wir sehr gut vorbereitet“, fügte sie hinzu. „Wir haben in den ersten Tagen des Krieges Dosenfutter und Hygieneartikel gekauft, und wir haben unsere Vorräte seitdem wieder aufgefüllt.“

Auf die Frage, was ihr jedoch Sorgen bereite, sagte sie: „Die Infrastruktur. So viele Jahre und unzählige Anstrengungen flossen in den Bau dieser Dinge für uns. Ich habe Angst, dass wir einen großen Rückschlag erleiden werden. Ich bin jung; ich will nicht die nächsten fünf oder zehn Jahre meines Lebens damit verbringen, zu kämpfen, nur um eine heiße Dusche zu nehmen.“

In letzter Minute laufen diplomatische Bemühungen, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Am Montag bekräftigte der Iran im Anschluss an einen von Pakistan vermittelten Vorschlag für eine vorübergehende Waffenstillstandsvereinbarung seine eigenen Forderungen nach einem Abkommen, das ein dauerhaftes Ende des Krieges vorsieht – Zugeständnisse bei seinem Atomprogramm gegen Erleichterungen bei den Sanktionen und die Anerkennung seiner Fähigkeit, die Kontrolle über die Straße von Hormus auszuüben, einzutauschen. Die derzeitigen Gespräche haben zu keinen zügigen Fortschritten in Richtung einer endgültigen diplomatischen Einigung geführt, die den Krieg vor dem Inkrafttreten von Trumps Drohung beenden könnte.

Parisa glaubt, wie viele ihrer Freunde, dass eine ausgehandelte Lösung unwahrscheinlich ist, die Iraner sich auf einen langen Kampf einstellen müssen und dass sie ihre Moral hoch halten muss, während sie in Teheran bleibt. Andere Iraner, die abwägen, ob sie fliehen oder den Krieg zu Hause durchstehen sollen, treffen ähnliche Überlegungen.

„Ich schaue mir meine Koffer nicht einmal mehr an“, sagte Elnaz, eine 34-jährige Malerin in Teheran, zu Drop Site News. „Um zu fliehen, braucht man ein Ziel und das Geld, um dorthin zu gelangen. Ich habe meine Pinsel und meine Leinwände, und das ist es auch schon. Ich bleibe, weil ich keinen anderen Ort habe, an den ich gehen kann.“

Während sich viele auf die von Trump gesetzte Frist am Dienstag konzentrieren, bereitet sich Elnaz auch auf einen längeren Krieg vor. „Die Leute tun so, als ob die Welt am Mittwochmorgen untergeht oder neu startet, aber das wird nicht an einem Wochenende vorbei sein“, sagte sie. „Wenn ich mir ansehe, wie die Dinge eskalieren, denke ich, dass wir noch einen Monat oder zwei so etwas erleben werden.“

„Es wird ein langer, langsamer Prozess werden“, fügte sie in Bezug auf den Verlauf des Krieges hinzu. „Wir sitzen einfach hier fest und warten.“