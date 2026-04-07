NATO-Generalsekretär Rutte reist zu der geheimen Bilderberg-Konferenz nach Washington – mitten im wachsenden Bündnisstreit.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte reist vom 8. bis 12. April nach Washington D.C. – ein Besuch, der weit über diplomatische Routine hinausgeht. Neben Treffen mit der US-Spitze und einem öffentlichen Auftritt steht auch die Teilnahme an der abgeschotteten Bilderberg-Konferenz auf dem Programm. Der Zeitpunkt ist brisant: Innerhalb der NATO nehmen die Spannungen spürbar zu.

Bereits am 8. April trifft Rutte auf US-Präsident Donald Trump, Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth. Im Zentrum der Gespräche stehen die transatlantische Zusammenarbeit sowie die aktuelle sicherheitspolitische Lage – Themen, die angesichts der jüngsten Entwicklungen an Schärfe gewonnen haben.

Am 9. April folgt ein öffentlicher Auftritt: Rutte hält eine Rede und beteiligt sich an einer Diskussion im Ronald Reagan Presidential Foundation Institute. Der Thinktank gilt als einflussreiche Plattform, auf der sich regelmäßig politische Entscheidungsträger und sogenannte Experten austauschen.

Den politisch sensibelsten Teil seines Besuchs absolviert Rutte jedoch vom 10. bis 12. April. In diesem Zeitraum nimmt er an der jährlichen Bilderberg-Konferenz teil – einem Treffen hinter verschlossenen Türen, bei dem sich Spitzenpolitiker, Wirtschaftsführer und andere einflussreiche Akteure zu informellen Gesprächen über globale Machtfragen versammeln.

Parallel dazu wächst der Druck auf das Bündnis. Laut Berichten der US-Sendung Fox & Friends steht Rutte vor einer heiklen Mission: Donald Trump hat erneut damit gedroht, die Vereinigten Staaten aus der NATO zurückzuziehen. Hintergrund ist ein Streit über die US-Militäroperation gegen den Iran unter dem Namen „Operation Epic Fury“.

Präsident Donald Trump wird sich nächste Woche in Washington, DC, mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte treffen, nachdem der Präsident mit einem Austritt aus dem Bündnis gedroht hat. Fox & Friends: „[Rutte] wird nächste Woche versuchen, die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Bündnis aufgrund der mangelnden Unterstützung Europas für die Operation Epic Fury abzubauen.“ „Dieses Treffen am Mittwoch findet statt, nachdem mehrere NATO-Staaten wie Spanien und Italien den USA den Zugang zu ihren Militärstützpunkten im Land verweigert haben.“

NEW: President Donald Trump will meet with NATO Secretary General Mark Rutte next week in Washington, D.C., as POTUS has threatened to leave the alliance.



Fox & Friends: “[Rutte] will aim to defuse tension next week between the United States and the alliance as Europe’s lack of… pic.twitter.com/K8jyDsKGL9 — RedWave Press (@RedWavePress) April 4, 2026

Mehrere europäische Staaten, darunter Spanien und Italien, verweigerten den USA in diesem Zusammenhang den Zugang zu Militärstützpunkten – ein Schritt, der die Spannungen innerhalb der Allianz weiter verschärft und Ruttes Besuch zusätzlich politisch auflädt.