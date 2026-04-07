Schock-Trend in den USA: Patienten verweigern lebensrettende Bluttransfusionen – aus Angst vor „geimpftem Blut“

Ein alarmierender Trend greift um sich: Immer mehr Patienten lehnen in den USA lebensrettende Bluttransfusionen ab – nicht aus religiösen Gründen, sondern aus Angst vor Blut von COVID-geimpften Spendern. Ärzte schlagen Alarm, denn die Folgen können tödlich sein.

Was zunächst wie ein Randphänomen wirkte, entwickelt sich zunehmend zu einem ernsthaften Problem im Gesundheitssystem. Kliniken berichten von einer wachsenden Zahl von Patienten – darunter auch Kinder –, die gezielt „ungeimpftes Blut“ verlangen oder Transfusionen komplett verweigern.

Laut einer aktuellen Auswertung des Vanderbilt University Medical Center wurden zwischen 2024 und 2025 mehrere Fälle registriert, in denen Patienten Bluttransfusionen ablehnten, wenn sie nicht sicher sein konnten, dass das Blut von ungeimpften Spendern stammt. (CIDRAP)

Die Folgen sind dramatisch: In mindestens zwei dokumentierten Fällen verschlechterte sich der Zustand der Patienten erheblich – einer entwickelte schwere Anämie, ein anderer erlitt einen lebensbedrohlichen Schockzustand.

„Ungeimpftes Blut“ – ein gefährlicher Irrglaube

Experten führen den Trend vor allem auf Desinformation und Verschwörungstheorien rund um COVID-19-Impfstoffe zurück. Immer häufiger kursieren Behauptungen, das Blut Geimpfter sei „verunreinigt“ oder gesundheitsschädlich – obwohl es dafür keinerlei wissenschaftliche Belege gibt. (College of American Pathologists)

Medizinische Fachgesellschaften und Behörden widersprechen klar:

Es gebe keinen Hinweis darauf, dass Blut von Geimpften ein Risiko darstellt. Auch eine Übertragung von COVID-19 über Bluttransfusionen sei nie nachgewiesen worden.

Dennoch hält sich die Angst hartnäckig – und hat reale Konsequenzen.

Krankenhäuser unter Druck – Forderungen nach „Sonderblut“ nehmen zu

Da Blutspenden anonym sind und der Impfstatus nicht erfasst wird, können Kliniken solche Forderungen in der Regel gar nicht erfüllen.

Einige Patienten versuchen deshalb, gezielt Blut von Angehörigen zu erhalten. Doch genau diese sogenannten Direktspenden sind laut Experten oft riskanter als reguläre Blutkonserven.

Parallel wächst auch der politische Druck: In mehreren US-Bundesstaaten wurden bereits Gesetzentwürfe eingebracht, die den Zugang zu „ungeimpftem Blut“ garantieren sollen.

Bisher ist jedoch keiner dieser Vorstöße verabschiedet worden.

Ärzte warnen: Verzögerte Behandlung kann tödlich enden

Mediziner berichten, dass solche Forderungen nicht nur die Behandlung verzögern, sondern Patienten direkt gefährden können. Selbst wenn die Zahl der Fälle noch relativ gering ist, sehen Experten darin ein wachsendes Risiko für die öffentliche Gesundheit. (unmc.edu)

Besonders problematisch: Der Trend trifft auf ein ohnehin angespanntes Blutversorgungssystem, das sich erst langsam von den Engpässen der Pandemie erholt. (College of American Pathologists)

Ein gefährlicher Mix aus Angst und Misstrauen

Der Hintergrund ist ein tiefer Vertrauensverlust: Die Pandemie hat die Gesellschaft gespalten – und diese Spaltung reicht nun bis in den Operationssaal.

Ärzte stehen damit vor einem Dilemma: Einerseits müssen sie Patientenautonomie respektieren, andererseits riskieren sie, lebensrettende Maßnahmen nicht durchführen zu können.

Die klare Botschaft der „Wissenschaft“ bleibt jedoch unverändert:

Es gibt keinen medizinischen Grund, Blut nach Impfstatus zu unterscheiden.