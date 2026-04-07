Was zum Teufel ist bei der Rettung des F-15E-WSO im Iran passiert?

Larry C. Johnson

Das iranische Luftverteidigungssystem hat am Freitag, den 3. April, erfolgreich eine US-amerikanische F-15E über dem Iran abgeschossen. Es gibt einige Unstimmigkeiten und Verwirrung über den genauen Ort (dazu später mehr). Der Pilot und der WSO (also der Waffenoffizier) konnten sich beide erfolgreich per Schleudersitz retten, wurden jedoch voneinander getrennt. Der Pilot wurde schnell durch Combat Search and Rescue (CSAR) geborgen, und die beiden Pave-Hawk-Hubschrauber, die ihn in Sicherheit brachten, wurden getroffen, konnten jedoch trotz deutlich sichtbarem schwarzen Rauch Kuwait erreichen.

Der WSO hatte weniger Glück. Berichten zufolge landete er etwa fünf Meilen nordwestlich von dem Ort, an dem er schließlich gerettet wurde. Ich bestreite nicht, dass er von US-Spezialkräften auf einem Bergrücken geborgen wurde – der rote Kreis auf der linken Seite des Fotos markiert den gemeldeten Standort des Piloten, der rote Kreis auf der rechten Seite das Flugfeld, auf dem die US-Spezialkräfte landeten.

Es gibt einige wirklich seltsame Aspekte an dieser Geschichte. Der WSO ist normalerweise ein Leutnant oder ein Hauptmann… Dieser WSO ist ein Oberst und stellvertretender Geschwaderkommandeur auf der Muwaffaq-Salti-Airbase (MSAB) in Jordanien. Das erklärt die große Anzahl an eingesetzten Mitteln zu seiner Rettung. Verschiedene Presseberichte behaupten, er habe sich ein Bein oder einen Knöchel gebrochen. Das wirft eine berechtigte Frage auf: Wie konnte ein Mann mit gebrochenem Bein fünf Meilen laufen und anschließend einen Berg besteigen? Ich behaupte nicht, dass es unmöglich ist, aber es wirft Fragen zur Genauigkeit der Darstellung des US-Militärs auf.

Und jetzt kommt der entscheidende Punkt… Die geolokalisierten Wrackteile der C-130, die offenbar eine lokale „landwirtschaftliche Landebahn“ nutzten (siehe Foto oben), befinden sich zufällig direkt über einem Berg, etwa 35 km (21 Meilen) von der Nuklearanlage in Isfahan entfernt, wo angeblich nahezu waffenfähiges angereichertes Uran gelagert wird. War das Ganze ein missglückter Einsatz von US-Spezialkräften zur Sicherstellung iranischen Urans aus der Anlage in Isfahan?

Bevor ich meine Meinung äußere, sollten Sie einige andere kursierende Darstellungen betrachten. Zunächst ein Artikel von Simplicius auf Substack: „Es ist offiziell: US-Bodentruppen tief im Iran – begleitet von weiteren demütigenden Verlusten“. Simplicius behauptet, dass eine groß angelegte US-Rettungsoperation für das zweite Besatzungsmitglied (den Waffenoffizier) eines abgeschossenen F-15E Strike Eagle effektiv die ersten offiziellen „US-Bodentruppen im Iran“ bestätigt habe.

Was die USA als einfache CSAR-Mission darstellten, beinhaltete erhebliche Spezialkräfte, die tief in iranisches Territorium eindrangen, was laut iranischen Berichten und Open-Source-Beweisen zu erheblichen US-Verlusten an Fluggeräten führte.

Simplicius argumentiert, dass die „Rettungs“-Darstellung als Deckmantel diente oder mit einem größeren Ziel zusammenfiel: Die Operation konzentrierte sich genau auf das Gebiet, in dem Iran bedeutende Mengen angereicherten Urans und nuklearbezogene Materialien lagert. Er sieht darin eine gefährliche Eskalation – mit US-Spezialkräften tief im Iran.

Anthony Aguilar, ein pensionierter Spezialoperationsoffizier, hat eine etwas andere Einschätzung. Er formuliert folgende Hypothese:

Die Rettungsoperation wurde ausgeweitet und sollte zugleich eine Hochrisikomission von Delta Force, JSOC, SOF und ST-6 sein, um auch Uran im Iran zu sichern; daher der große Einsatz von Personal, Unterstützung und Fluggeräten. Das war beabsichtigt. Es ist gescheitert. Was also geschah mit den Flugzeugen? Ich glaube nicht, dass sie „stecken geblieben“ sind. Ich habe MC-130Js durch Schlamm, Schnee und Kies pflügen sehen. Wahrscheinlicher ist, dass sie beim Anflug und am Boden Treffer erlitten, insbesondere auf dem improvisierten Flugfeld nahe Isfahan, „praktischerweise“ nahe dem vermuteten Lagerort des Urans.

Dann gibt es noch Greg Bagwell, Präsident der UK Air & Space Power Association, Podcaster, RUSI Distinguished Fellow und ehemaliger RAF-Kommandeur. Er schrieb auf X:

Einige fragen sich vielleicht, warum die USA zwei MC-130 in eine Landezone im Iran schickten. Der Schlüssel liegt in den eingesetzten Night-Stalker-AH-6-Little-Bird-Hubschraubern, die ebenfalls zerstört wurden. Der WSO befand sich mehrere hundert Kilometer im Landesinneren, und es galt als zu riskant, Hubschrauber nach den vorherigen Angriffen direkt ein- und auszufliegen. Dennoch erforderte seine Lage im Gebirge Unterstützung, die nur ein Hubschrauber leisten konnte. Die Lösung: transportable AH-6, die per C-130 eingeflogen werden.

Leider war die Landebahn offenbar nicht tragfähig für eine C-130. Daher wurden Dash-8-Flugzeuge eingesetzt, die jedoch die Hubschrauber nicht transportieren konnten. Also mussten sowohl die MC-130 als auch die AH-6 zerstört werden.

Nun meine Einschätzung: Der Abschuss der F-15E war kein Vorwand für eine geplante Spezialoperation gegen die Anlage in Isfahan. Es war ein unglückliches Ereignis.

Angesichts des hohen Rangs des WSO – und seines Wissens über US-Operationen – wurde seine Rettung zur obersten Priorität. Dies führte dazu, dass eine JSOC-Einheit (vermutlich in Kuwait stationiert) zur Unterstützung herangezogen wurde.

Die beiden C-130J waren vermutlich bereits mit AH-6-Hubschraubern beladen. Dass sich der WSO zufällig nahe der geplanten Einsatzbasis befand, war reiner Zufall. Die Einheit kannte das Gebiet bereits durch frühere Planungen für einen möglichen Einsatz gegen Isfahan.

Warum die C-130 nicht starten konnten, ist weiterhin unklar. Schließlich wurden Flugzeuge der 427. Spezialoperationsstaffel (C295) eingesetzt, um die Kräfte zu evakuieren.

Dieses Debakel könnte sich als Glück im Unglück erweisen. Der Verlust wichtiger Luftmittel und die Offenlegung des Flugfelds nahe Isfahan könnten dazu führen, dass ein geplanter Einsatz zur Sicherstellung nuklearen Materials abgesagt wird.

Am Freitag, dem 3. April, waren US-Kräfte offenbar bereits positioniert. Doch möglicherweise hat der verantwortliche Admiral im CENTCOM inzwischen Zweifel und äußert Bedenken gegenüber dem Generalstab.

Eines ist sicher: Wir bekommen noch nicht die vollständige Wahrheit über die Rettung des WSO.