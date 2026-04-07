Trump droht damit, heute Abend „den gesamten Iran auszulöschen“, und fordert „freien Ölverkehr“ in der Straße von Hormus und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

Trump droht: „Der Iran kann in einer Nacht ausgeschaltet werden … vielleicht schon heute“; warnt, dass „jede Brücke und jedes Kraftwerk“ zerstört werde

zerstört werde Das WSJ berichtet, dass das US-Militär Vorbereitungen für mögliche Angriffe auf Energieziele im Iran trifft . Universitäten und Flughäfen sind bereits betroffen.

. sind bereits betroffen. Ein Bericht von Axios vom Sonntagabend über einen von den USA vorgeschlagenen 45-tägigen Waffenstillstand wurde am Montagmorgen vom Iran abgelehnt , der später am Montag über Pakistan einen 10-Punkte-Brief veröffentlichte.

, der später am Montag veröffentlichte. Israel greift eine große petrochemische Anlage in South Pars an, die für die Hälfte der petrochemischen Produktion des Landes verantwortlich ist.

an, die für die Hälfte der petrochemischen Produktion des Landes verantwortlich ist. Trump bekräftigt die Frist bis Dienstag, bevor wichtige Infrastruktur angegriffen wird, als „endgültig“ und bezeichnet Amerikaner, die gegen einen Krieg mit dem Iran sind, als „töricht“ – mit der Begründung, es gehe einzig und allein darum, dass Teheran keine Atomwaffe erhält.

bezeichnet Amerikaner, die gegen einen Krieg mit dem Iran sind, als mit der Begründung, es gehe einzig und allein darum, dass Israel tötet den erfahrenen, langjährigen Chef des IRGC-Geheimdienstes; ein iranischer Raketenangriff auf einen Wohnkomplex in Haifa tötet 4 Menschen.

Vor diesem Hintergrund steigen die Chancen auf einen Waffenstillstand bis Ende April (2026) (sind aber immer noch gering)…

Das „MIT des Iran“ von Luftangriffen getroffen

In den letzten Tagen haben die Luftangriffe der USA und Israels auf iranische Hochschulen deutlich zugenommen. Dazu gehörte auch ein groß angelegter Luftangriff auf die Sharif-Universität in Teheran, die oft als das „MIT des Iran“ bezeichnet wird.

Nach diesem Angriff drohte der iranische Außenminister Abbas Araghchi mit iranischen Vergeltungsmaßnahmen und warnte: „Die Angreifer werden unsere Macht zu spüren bekommen.“ Er sagte, dass in den letzten Tagen auch mehrere andere Universitäten getroffen worden seien. Einem regionalen Bericht (Al Jazeera) zufolge haben mindestens 30 iranische Hochschulen und Universitäten bei den anhaltenden Angriffen Schaden genommen.

Weder die USA noch Israel gaben die Gründe für die Angriffe auf Universitätsgelände bekannt. Viele der Studenten an genau diesen Standorten waren an den Protesten im Januar beteiligt. Die USA behaupten, den Demonstranten durch die von Trump angeordnete massive Bombardierungskampagne zu „helfen“.

Die Shahid-Beheshti-Universität im Norden Teherans wurde am vergangenen Freitag angegriffen. Sie veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß: „Dieser feindselige Akt zielt nicht nur auf die Sicherheit der Akademiker und das wissenschaftliche Umfeld des Landes ab, sondern ist auch ein klarer Angriff auf Vernunft, Forschung und Gedankenfreiheit.“

Trump droht mit der Vernichtung des Iran bis Dienstag um Mitternacht, falls es zu keiner Einigung kommt

Nachdem er bereits früher am Tag (vor, während und nach der Ostereierparty) mit Reportern gesprochen und Waffenstillstandsvorschläge („nicht gut genug“) sowie seinen Wunsch, „das Öl zu holen“, erörtert hatte, trat Präsident Trump um 13 Uhr ET im Presseraum des Weißen Hauses ans Rednerpult, um über die Rettung der abgestürzten Piloten am Wochenende zu sprechen.

Präsident Trump konzentrierte sich in seinen Ausführungen auf die Such- und Rettungsaktion für die abgestürzten Piloten am Wochenende, hob deren Erfolg hervor und verurteilte gleichzeitig das Durchsickern von Details rund um die Mission. „Die Indiskretion bezüglich der Rettung ist ein Problem der nationalen Sicherheit“, sagte er und fügte hinzu, dass die Behörden „das Medienunternehmen untersuchen werden, das über die Indiskretion berichtet hat“. Er erklärte weiter: „Wir müssen diesen Informanten finden, das ist ein kranker Mensch“, und warnte vor möglichen rechtlichen Schritten, da er „damit droht, einen Journalisten wegen der Indiskretion ins Gefängnis zu stecken“, bevor er hinzufügte: „Die Linken werden das lieben!“

Anschließend schlug er eine aggressivere Haltung gegenüber dem Iran ein und erklärte: „Der Iran kann in einer Nacht ausgeschaltet werden, vielleicht schon morgen“, und bekräftigte dies mit den Worten: „Das gesamte Land Iran könnte in einer Nacht ausgeschaltet werden.“ An einer Stelle sagte er auch: „Wir haben gewonnen.“ Pete Hegseth schaltete sich daraufhin ein und verstärkte die Eskalation, indem er erklärte: „Heute wird es die größte Anzahl an Angriffen auf den Iran geben“, und warnte: „Die morgigen Angriffe auf den Iran werden zahlreicher sein als heute.“

Während der Fragerunde deutete Trump eine nicht offenbarte Strategie an und sagte: „Ich habe den besten Plan von allen, werde euch aber nicht verraten, was es ist“, während er betonte: „Wir haben das nicht wegen eines Regimewechsels getan.“ Er beschrieb den Führungswechsel im Iran in deutlichen Worten: „Das neue Regime ist klüger, scharfsinniger, weniger radikal.“

Angriffe auf lebenswichtige Infrastruktur bereits im Gange…

The US and Israel are carrying out intense bombing raids on Iran’s South Pars petrochemical complex, which accounts for 85% of the country’s production in this sector.

The damage is massive, yet the complex covers 54,000 hectares and would require many days of sustained heavy… pic.twitter.com/9CB00VZNJ3 — Patricia Marins (@pati_marins64) April 6, 2026

Übersetzung von „X“: Die USA und Israel führen intensive Bombenangriffe auf den iranischen Petrochemiekomplex South Pars durch, auf den 85 % der Produktion des Landes in diesem Sektor entfallen. Die Schäden sind enorm, doch der Komplex erstreckt sich über 54.000 Hektar, sodass es vieler Tage anhaltender schwerer Bombardements bedürfte, um ihn vollständig zu zerstören. Dennoch belaufen sich die Verluste aufgrund der zerstörten Infrastruktur und entgangener Gewinne sicherlich auf mehrere zehn Milliarden Dollar.

Er wandte sich zudem direkt an die iranische Öffentlichkeit und erklärte: „Die Iraner sollten sich erheben, doch die Folgen sind gravierend“, während er behauptete: „Die Iraner wollen, dass wir weiter bombardieren“, und hinzufügte: „Das iranische Volk ist bereit, für die Freiheit zu leiden.“ Er betonte zudem, dass „der freie Ölverkehr“ in der Straße von Hormus „im Iran-Abkommen enthalten sein muss“. Er warnte, dass „jede Brücke“ und jedes Kraftwerk bis morgen Mitternacht zerstört sein werde, sollten die Iraner kein Waffenstillstandsabkommen akzeptieren.

Dies folgte auf einen Bericht des Wall Street Journal, wonach das US-Militär laut mehreren US-Beamten Vorbereitungen für mögliche Angriffe auf Energieziele im Iran trifft – während Präsident Trump seine Forderung an Teheran, die Straße von Hormus zu öffnen, verschärft –was die Ölpreise deutlich in die Höhe treibt…

Dass Militärstrategen bestehende Listen potenzieller Ziele heranziehen, um dem Präsidenten Optionen zu bieten, falls er sich zu einem Angriff auf die Energieinfrastruktur entschließen sollte (laut Quellen des WSJ), sollte für Händler nichts Neues sein (doch der Markt reagiert so empfindlich), da Trump seine Drohungen, genau dies zu tun, in den letzten Tagen verschärft hat und am Sonntag gegenüber dem Wall Street Journal erklärte, er werde alle iranischen Kraftwerke zerstören, sollte das Regime nicht zustimmen, die Straße von Hormus bis Dienstagabend wieder zu öffnen.

Chef des IRGC-Geheimdienstes getötet; Israel erleidet schwere Verluste

Der Leiter des Geheimdienstes des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) wurde laut Bestätigungen iranischer Medien bei einem Luftangriff am Montag getötet. Die mit dem IRGC verbundene Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, dass die PR-Abteilung des IRGC am Montag bestätigte, dass Generalmajor Majid Khademi am frühen Morgen bei einem Angriff durch US-amerikanische und israelische Streitkräfte getötet wurde. Tasnim gab jedoch den Ort des Angriffs nicht bekannt.

Die israelischen Streitkräfte (IDF) hatten zuvor am X erklärt, Khademi sei einer der ranghöchsten Kommandeure der IRGC mit jahrzehntelanger Erfahrung gewesen. „Khademi arbeitete daran, Terroranschläge weltweit voranzutreiben, und war im Rahmen der Unterdrückung interner Proteste durch das Regime für die Überwachung iranischer Zivilisten verantwortlich“, hieß es.

RFE/RL berichtete, dass Khademi den Posten im vergangenen Sommer übernommen hatte, nachdem Mohammad Kazemi während des 12-tägigen Krieges bei israelischen Angriffen getötet worden war. Zuvor leitete er die Organisation für Geheimdienstschutz des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte. Der Iran schwört nun, sich für seinen Tod an Israel zu rächen.

Unterdessen gab es in der Nacht von Sonntag auf Montag erhebliche Opferzahlen in Israel, nachdem die IRGC in einer von den staatlichen Medien verbreiteten Erklärung behauptete, iranische Streitkräfte hätten eine Ölraffinerie in Haifa ins Visier genommen. Stattdessen scheint es jedoch so, als sei die Rakete direkt in ein Wohnhaus eingeschlagen und habe mindestens vier Israelis getötet. Such- und Rettungsteams haben rund 18 Stunden lang die Trümmer des Gebäudekomplexes durchsucht und am frühen Montag zwei Leichen geborgen, nachdem zuvor bereits zwei gefunden worden waren. Die Zahl der Opfer könnte im Zuge der laufenden Bergungsarbeiten noch steigen. Eine andere regionale Quelle berichtete, dass „in den letzten 24 Stunden über 160 Israelis in Krankenhäuser gebracht wurden, wie das israelische Gesundheitsministerium am Montag mitteilte.“

Israel is under attack. Over 15 cluster warheads hit the target.



Reportedly, in the past hours, approx 60% of Iranian missiles bypassed Israel’s air defense system.



Iron Dome is dying. pic.twitter.com/INGLWOV9Hk — Chay Bowes (@BowesChay) April 6, 2026

Übersetzung von „X“: Israel wird angegriffen. Über 15 Streubomben haben ihr Ziel getroffen. Berichten zufolge haben in den letzten Stunden etwa 60 % der iranischen Raketen das israelische Luftabwehrsystem umgangen. „Iron Dome“ ist am Ende.

Trump: Frist am Dienstag „endgültig, wird sich nicht ändern“; Amerikaner, die gegen einen Krieg mit dem Iran sind, seien „töricht“

Bei einer jährlichen Osterfeier im Weißen Haus bekräftigte Präsident Trump, dass die Frist am Dienstag endgültig sei, und fügte hinzu, er habe jeden Vorschlag geprüft. Zwar würdigte er den neuen 10-Punkte-Vorschlag zum Iran als „großen Schritt“, sagte aber dennoch, er sei „nicht gut genug; wir werden sehen, was passiert“. Weiter heißt es:

Der Krieg könnte sehr schnell enden, wenn sie das tun, was sie tun müssen.

Die Leute, die für den Iran sprechen, sind jetzt vernünftiger.

Im Krieg geht es um eines: Der Iran darf keine Atomwaffen besitzen .

. „Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir das iranische Öl holen“.

Wenn der Iran nicht nachgibt, wird es keine Brücken und keine Kraftwerke mehr geben.

Großbritannien hat noch einen langen Weg vor sich.

Es gab auch interessante Äußerungen, in denen behauptet wurde, dass „bis heute Morgen 45.000 Demonstranten getötet wurden“ im Iran – obwohl völlig unklar und zweifelhaft ist, woher er diese Zahl hat. Er sagte, dass die Iraner Waffen bräuchten und dass er welche geschickt habe, aber eine „bestimmte Gruppe“ beschlossen habe, sie zu behalten.

„Das iranische Volk will Bomben hören, weil es frei sein will“, behauptete er zudem, während First Lady Melania hinzufügte, dass die USA für die „Zukunft“ der Kinder im Iran kämpfen. Ein weiterer interessanter Moment, da einige Teile der MAGA-Bewegung wegen des Krieges zunehmend skeptisch und wütend werden:

Der US-Präsident spricht im Weißen Haus mit Reportern. Auf die Frage, was er den Amerikanern sagen würde, die gegen den Krieg sind, antwortete Trump: „Sie sind töricht.“ „Denn bei diesem Krieg geht es um eines: Der Iran darf keine Atomwaffen besitzen“, sagte er.

Iran lehnt „einfachen Waffenstillstand“ in einem 10-Punkte-Plan ab

Laut PressTV: „Der 10-Punkte-Plan lehnt einen einfachen Waffenstillstand ab und betont die Notwendigkeit einer dauerhaften Lösung, die die Interessen des Iran wahrt. Zu den wichtigsten Forderungen gehören die Beendigung der regionalen Feindseligkeiten, die Gewährleistung einer sicheren Durchfahrt durch die Straße von Hormus, die Aufhebung der Sanktionen und der Wiederaufbau der betroffenen Gebiete.“ Es ist kein Geheimnis, dass der Iran ein dauerhaftes Ende des Krieges zu Bedingungen anstrebt, die gewährleisten, dass er nie wieder angegriffen wird.

„Laut dem Außenpolitik-Korrespondenten der IRNA hat der Iran in dieser aus zehn Absätzen bestehenden Antwort die Notwendigkeit eines dauerhaften Kriegsendes unter Berücksichtigung der iranischen Standpunkte betont und gleichzeitig einen Waffenstillstand abgelehnt“.

unter Berücksichtigung der iranischen Standpunkte betont und gleichzeitig einen Waffenstillstand abgelehnt“. „Diese Antwort enthält eine Reihe von Forderungen des Iran, darunter die Beendigung der Konflikte in der Region, ein Protokoll für die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus, Wiederaufbau und die Aufhebung der Sanktionen“.

Sie scheint dem Entwurf zu ähneln, den der Iran vor etwa zwei Wochen veröffentlicht hat. Teheran hat bei jeder Gelegenheit bestritten, dass überhaupt direkte Gespräche mit Washington stattfinden. Teheran lehnt auch weiterhin die Waffenstillstandsangebote des Weißen Hauses ab. Und doch wiederholt sich derselbe kleine Tanz am Montag immer wieder…

Amazingly, it seems like every Sunday night we get an Axios report that a peace deal is imminent. — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) April 6, 2026

Übersetzung von „X“: Erstaunlicherweise scheint es, als bekämen wir jeden Sonntagabend einen Bericht von Axios, wonach ein Friedensabkommen unmittelbar bevorstehe.

Israel greift petrochemische Anlage im South-Pars-Gasfeld an

Iranische Staatsmedien berichten von einem Angriff am Montag, der auf die petrochemische Anlage in South Pars in Asaluyeh abzielte. „Vor wenigen Minuten waren mehrere Explosionen aus dem petrochemischen Komplex South Pars in Asaluyeh zu hören“, heißt es in dem Bericht von Fars. Auch Tasnim berichtet von einem Angriff auf zwei Versorgungsunternehmen in Assaluyeh, die die Stromversorgung der petrochemischen Anlagen unterbrochen haben. Später gab Israel einen zweiten Angriff auf eine weitere Chemiefabrik im Iran bekannt. Dieselbe Quelle veröffentlichte die folgenden Details:

Petrochemische Anlagen in Asaluyeh, darunter Jam und Damavand, waren das Ziel.

Die Unternehmen Mobin und Damavand, die die petrochemischen Anlagen in Assaluyeh mit Strom, Wasser und Sauerstoff versorgten, wurden angegriffen.

Pars Petrochemical ist sicher und wurde nicht beschädigt.

Israel hat laut Washington Post bekannt gegeben, dass es hinter dem Angriff steckt. Verstößt dies gegen Israels vorherige Zusage an Trump, keine einseitigen Maßnahmen gegen South Pars zu ergreifen? Dies geschieht vor dem Hintergrund einer drohenden massiven Eskalation der USA gegen lebenswichtige Energie- und zivile Infrastruktur:

Israel griff eine wichtige petrochemische Anlage im riesigen South-Pars-Erdgasfeld im Iran an und tötete einen hochrangigen Kommandeur der Revolutionsgarden, wodurch die Verhandlungen, die darauf abzielen, die USA und Teheran zu einem Waffenstillstand zu bewegen, in Frage gestellt wurden. Israels Verteidigungsminister Israel Katz bestätigte, was er als „einen massiven Schlag gegen die größte petrochemische Anlage im Iran“ bezeichnete, die für die Hälfte der petrochemischen Produktion des Landes verantwortlich ist. Israels Militärsprecher, Oberstleutnant Nadav Shoshani, sagte, es werde für den Iran „keine Immunität“ geben, während die Gespräche voranschreiten.

The Israeli Air Force struck Iran's largest petrochemical facility, the South Pars gas field in Asaluyeh. It has been completely destroyed. pic.twitter.com/Jh3KPDwgh2 — Israel News Pulse (@israelnewspulse) April 6, 2026

Übersetzung von „X“: Die israelische Luftwaffe hat Irans größte petrochemische Anlage, das South-Pars-Gasfeld in Asaluyeh, angegriffen. Diese wurde vollständig zerstört.

In Israel schlagen weiterhin in gleichbleibendem Tempo iranische Raketen ein; die israelischen Rettungsdienste meldeten am Montag mindestens 28 Einschlagstellen in Zentralisrael und berichteten, dass Streumunition Schäden verursacht habe. Ramat Gan, Bnei Brak und Givatayim wurden getroffen, und ein Mann in den Vierzigern wurde laut lokalen Berichten „mittelschwer verletzt“.

Iran lehnt jeden vorübergehenden Waffenstillstand ab: „Normalisierung von Kriegsverbrechen“

Der Iran lehnte einen vorübergehenden Waffenstillstand im Krieg zwischen den USA und Israel ab und erklärte, dies würde den Gegnern Zeit geben, sich neu zu formieren und sich auf einen fortgesetzten Konflikt vorzubereiten; in einer Erklärung des Außenministeriums wurde jedoch nicht ausdrücklich auf den von Axios berichteten 45-Tage-Vorschlag Bezug genommen.

„Wir fordern ein Ende des Krieges und die Verhinderung seiner Wiederholung“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baghaei, laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA. Analysten wissen seit langem, dass Teherans Vergeltungsmaßnahmen gegen die Golfstaaten und Israel so heftig waren, weil es jeden potenziellen zukünftigen Angriff abschrecken will. Die iranische Führung befürchtet, dass das Land ohne eine angemessene und endgültige Lösung einfach erneut angegriffen wird, sei es in einem Jahr oder sogar erst in einigen Jahren.

Das Außenministerium erklärte am Montag zudem, der Iran habe eine Antwort auf die Forderungen der USA nach einem Kriegsende vorbereitet und werde diese „bei Bedarf“ bekannt geben. Dabei bezog es sich auf die 15-Punkte-Liste, die Washington über Pakistan an Teheran übermittelt hatte – die Baghaei erneut als „extrem überzogen, ungewöhnlich und unlogisch“ bezeichnete. Er erinnerte die Welt zudem daran, dass Teheran „sehr bittere Erfahrungen mit Verhandlungen mit den USA“ habe. Die Idee von Gesprächen sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt „absolut unvereinbar mit Ultimaten, Verbrechen und Drohungen, Kriegsverbrechen zu begehen“, fuhr Baghaei fort.

Erneut gab es am Montagmorgen, wenige Stunden vor Börsenbeginn, eine Flut von Schlagzeilen über „Verhandlungen“…

Unabhängig davon erklärte der Sprecher der iranischen Streitkräfte, Ebrahim Zolfaghari, am Montag laut Tasnim, dass die Vergeltungsmaßnahmen des Iran erheblich ausgeweitet würden und die Verluste „um ein Vielfaches höher“ ausfallen würden, sollten die Angriffe auf zivile Ziele anhalten.

Unterdessen erklärte der iranische Außenminister Abbas Araghchi am Montag gegenüber seinem französischen Amtskollegen im Zusammenhang mit Trumps Drohungen, die zivile Infrastruktur zu zerstören: „Diese Drohung kommt einer Normalisierung von Kriegsverbrechen und Völkermord gleich.“

Frischer Axios-Bericht über von den USA vorgeschlagenen 45-tägigen Waffenstillstand

Angesichts einer potenziellen, weltweit katastrophalen Eskalation, die am Dienstag droht, stehen Vermittler im Nahen Osten mit dem Iran und den Vereinigten Staaten in Kontakt, um über einen vorgeschlagenen 45-tägigen Waffenstillstand zu verhandeln, berichtete Axios am Sonntagabend. Der Waffenstillstand wird als erster Schritt eines zweistufigen Abkommens positioniert, wobei die zweite Phase ein ausgehandeltes, dauerhaftes Ende des Krieges sein soll, den Israel und die Vereinigten Staaten am 28. Februar inmitten laufender Verhandlungen mit einem Überraschungsangriff begonnen hatten.

Dieser schwache Hoffnungsschimmer kommt, nachdem Präsident Trump am Ostersonntag eine vulgäre Drohung ausgesprochen hatte, 90 Millionen Iranern das Leben zur Hölle zu machen, denen er noch vor wenigen Wochen die Befreiung versprochen hatte: „Dienstag wird im Iran der Tag der Kraftwerke und der Brücken sein, alles in einem. Es wird nichts Vergleichbares geben!!! Öffnet die verdammte Meerenge, ihr verrückten Bastarde, oder ihr werdet in der Hölle leben.“

How it started vs. how it's going. pic.twitter.com/LNgxOsF5GK — Brandan P. Buck (@brandan_buck) April 2, 2026

Übersetzung von „X“: Wie es angefangen hat vs. wie es derzeit läuft.

Neben scharfen Äußerungen kündigte Trump in seinen Social-Media-Beiträgen auch eine Verlängerung der ursprünglich auf zehn Tage festgelegten Frist für den Iran zur Öffnung der Straße von Hormus an – eine Frist, die ursprünglich am Montagabend ablaufen sollte. Nun sagt Trump, der Iran habe bis Dienstag um 20 Uhr Zeit. In der Zwischenzeit hat Trump für Montag um 13 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt. Er beschrieb sie als eine Pressekonferenz „mit dem Militär“, was darauf hindeutet, dass sie sich möglicherweise darauf konzentrieren wird, die Rettung eines abgestürzten Waffenoffiziers der US-Luftwaffe durch US-Spezialeinheiten am Wochenende zu feiern. Da sie im Oval Office stattfindet, ist sie möglicherweise nur für einen kleinen Teil der im Weißen Haus akkreditierten Pressevertreter zugänglich.

Die Kombination aus dem leicht ermutigenden Axios-Bericht und der Pressekonferenz von Trump könnte zu den jüngsten von vielen Marktschwankungen seit Kriegsbeginn führen. Trump sagte gegenüber Axios, dass „intensive Verhandlungen“ im Gange seien, bei denen eine „gute Chance“ auf Erfolg bestehe. Andererseits fügte er schnell hinzu: „Wenn sie keinen Deal machen, jage ich dort drüben alles in die Luft.“ Trumps Drohungen, die zivile Infrastruktur des Iran zu verwüsten, haben iranische Versprechen hervorgerufen, im Persischen Golf mit gleicher Münze zurückzuschlagen. In einem am Sonntag veröffentlichten Video drohte der Iran mit der „vollständigen und totalen Vernichtung“ des 30-Milliarden-Dollar-Rechenzentrums „Stargate“ von OpenAI in Dubai.

Der Iran legt nach

Sie veröffentlichten ein Video, in dem sie drohten, das 1-GW-Stargate-AI-Rechenzentrum in den VAE anzugreifen.

Das Rechenzentrum ist auf Google Maps verborgen – sie haben sogar gezeigt, dass

#BREAKING

Spokesman of Iran's Khatam al-Anbiya Headquarters:



Nothing is hidden from our sight.

‌

All ICT companies in the region will be considered legitimate targets for us. pic.twitter.com/nFdvWjoh5R — Tehran Times (@TehranTimes79) April 3, 2026

Übersetzung von „X“: Sprecher des iranischen Hauptquartiers „Khatam al-Anbiya“: Uns entgeht nichts. Alle IKT-Unternehmen in der Region gelten für uns als legitime Ziele.

Obwohl die genauen Einzelheiten der Verhandlungen unklar sind, berichtete Axios, dass pakistanische, ägyptische und türkische Vermittler im Mittelpunkt der Gespräche stehen und dass zwischen Trumps Gesandtem Steve Witkoff und dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi „Textnachrichten ausgetauscht“ wurden. Bezeichnenderweise sagten die Quellen der Medien, dass die Vermittler eine vollständige Wiederöffnung der Straße von Hormus erst nach Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens für möglich hielten.

Die Vermittler wollen prüfen, ob der Iran in der ersten Phase des Abkommens Teilschritte in Bezug auf [die Urananreicherung und die Schifffahrt durch die Straße von Hormus] unternehmen könnte. Sie arbeiten zudem an Maßnahmen, die die Trump-Regierung ergreifen könnte, um dem Iran Garantien zu geben, dass der Waffenstillstand nicht nur vorübergehend ist und der Krieg nicht wieder aufgenommen wird.

Die iranischen Vertreter machten den Vermittlern klar, dass sie nicht in eine Situation wie in Gaza oder im Libanon geraten wollen, wo zwar auf dem Papier ein Waffenstillstand besteht, die USA und Israel aber jederzeit wieder angreifen können, wenn sie wollen. — Axios

Zu Beginn dieser jüngsten Gespräche war die Kluft zwischen den Forderungen der USA und des Iran enorm. Unter anderem fordert Trump, dass der Iran sein Programm für ballistische Raketen einschränkt, das er nun zweimal zur Vergeltung gegen die Aggression der USA und Israels eingesetzt hat, und jegliche nukleare Anreicherung einstellt, obwohl der Iran als Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags das Recht dazu hat (ein Status, den Israel nicht besitzt). Der Iran hat Reparationen für die durch israelische und US-amerikanische Angriffe verursachten Schäden, die Schließung von US-Stützpunkten in der Region, die Aufhebung aller Sanktionen und eine verbindliche Garantie gegen weitere Runden von sporadischen US-amerikanisch-israelischen Angriffen gefordert. In Bezug auf die letztgenannte Forderung haben einige die Verabschiedung eines US-Gesetzes ins Auge gefasst, das die Hilfe für Israel einstellen würde, sollte es den Iran erneut angreifen.

Spekulationen, dass die Pilotenrettung als Deckmantel für eine Uran-Bodenoperation diente

Abgesehen von der Gefahr einer Eskalation durch Angriffe auf zivile Infrastruktur besteht auch die Gefahr eines Einsatzes von US-Bodentruppen. Trump könnte sich durch die vorgeschlagenen Operationen zur Eroberung der Insel Kharg und/oder des an die Meerenge angrenzenden Gebiets ermutigt fühlen, nachdem am Wochenende die dramatische Rettung eines Besatzungsmitglieds der abgestürzten F-15E stattfand – was an sich schon den ersten bekannten Einsatz von Soldaten auf iranischem Boden darstellte. (Wir sollten anmerken, dass es eine wachsende Zahl von Veteranen und anderen Personen gibt – die auf Faktoren wie den Einsatz von C-130-Transportflugzeugen und die Lage ihres provisorischen Flugplatzes hinweisen – die die Theorie vertreten, dass die Rettung tatsächlich ein gescheiterter Versuch war, Irans Vorrat an 60-prozentig angereichertem Uran zu erbeuten.)

US PILOT ‘RESCUE’ OP COST:



— 2 MC-130 aircraft ($100 MILLION+ EACH) ‘intentionally DESTROYED’



— 4 MH-6 Little Bird helicopters



Iran drops NEW WRECKAGE IMAGES pic.twitter.com/TMYCEspepc — RT (@RT_com) April 5, 2026

Übersetzung von „X“: KOSTEN DER US-FLUGRETTUNGSMISSION:

— 2 MC-130-Flugzeuge (jeweils über 100 Millionen Dollar) „absichtlich ZERSTÖRT“

— 4 MH-6 Little Bird-Hubschrauber

Iran veröffentlicht NEUE BILDER DER TRÜMMER

Derzeit deutet jedoch kaum etwas darauf hin, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an einer Deeskalation interessiert ist.

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