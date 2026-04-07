Von The Vigilant Fox

Eine der größten Geschichten Amerikas könnte sich direkt vor unseren Augen verbergen.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wesentliche Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung gestrafft und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Die CDC wollte nie, dass Sie diese Daten zum COVID-„Impfstoff“ sehen.

Doch ihr eigenes Sicherheitsüberwachungssystem für Impfstoffe enthüllt, dass „sicher und wirksam“ eine Lüge war.

Wenn Menschen mehr als nur „Schmerzen im Arm“ verspürten, konnten sie in einem Textfeld beschreiben, was passiert war.

Ihre Antworten waren erschütternd.

Von den 390.000 Freitext-Einträgen ergaben die V-Safe-Daten der CDC Folgendes:

• 1 von 1.300 Personen berichtete, in den ersten Tagen nach der Impfung an einer Bell-Lähmung (Gesichtslähmung) gelitten zu haben.

• 1 von 906 Personen berichtete von Störungen ihres normalen Menstruationszyklus nach der Impfung.

• 1 von 450 Personen litt Berichten zufolge nach Erhalt des Impfstoffs an Gürtelrose.

• 1 von 160 Personen berichtete über Tinnitus oder Ohrensausen.

• 1 von 143 Personen litt nach der Impfung während des ersten Berichtszeitraums unter Herzklopfen.

„Sicher und wirksam“?

Rechtsanwalt Aaron Siri bemerkte: „Ich denke, dies spiegelt wider, warum die CDC so hart gekämpft hat, denn dies ist wahrscheinlich der beste Ausdruck dessen, wie das wahre Sicherheitsprofil aussieht.“

Wenn Institutionen nicht einmal ihren eigenen Daten vertrauen, sagen sie damit eigentlich, dass sie DIR nicht zutrauen, die Entscheidung zu treffen, die sie von dir erwarten.

Sie wollen, dass du glaubst, du seist „verrückt“ und in der Minderheit, wenn du die Sicherheit von Impfstoffen in Frage stellst.

Aber du bist nicht „verrückt“.

Und die tatsächlichen Umfragedaten zeigen, dass es weit mehr Menschen wie dich gibt, als du denkst.

The CDC never wanted you to see this COVID “vaccine” data.



But their own vaccine monitoring safety system reveals that “safe and effective” was a lie.



When people experienced more than a “sore arm,” they could write what happened in a text box.



Their responses were staggering.… pic.twitter.com/CggNGcTUnP — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 27, 2026

RFK Jr. war kürzlich bei Joe Rogan zu Gast… Und er hat das Thema Impfstoffe nicht angesprochen.

Für eine Bewegung, die auf medizinischer Freiheit, Transparenz und der Auseinandersetzung mit einem der umstrittensten Themen der modernen Medizin basiert, war dieses Schweigen ein schwerer Schlag.

Denn für viele Menschen ist dies nicht einfach nur ein Thema unter vielen.

Es ist der eigentliche Grund, warum sie hier sind.

Und noch nie waren wir einer Veränderung so nahe wie jetzt. Warum also dieses Schweigen?

Die Menschen haben sich nicht hinter dieser wachsenden Bewegung versammelt, weil sie harmlos ist.

Sie haben sich hinter sie gestellt, weil sie glauben, dass den Menschen aus allen Gesellschaftsschichten etwas Reales widerfährt. Und dass wir echte Veränderungen brauchen, um das Problem zu lösen. Und zwar schnell.

Bis vor kurzem war niemand an der Macht bereit, das laut auszusprechen. Tatsächlich sagen sie immer genau das Gegenteil.

Wenn sich also auf einer der größten Plattformen der Welt eine Gelegenheit bietet, aber der Moment, sich zu Wort zu melden, verstreicht … dann nehmen die Menschen das wahr.

Hier ist die unangenehme Wahrheit, die hinter einem Teil der Spannungen steckt:

Die Daten, auf die sich die Menschen stützen, um Impfstoffe zu verstehen, sind nicht so eindeutig, wie sie dargestellt werden.

Das waren sie noch nie.

Und wenn man erst einmal sieht, wie sie geformt, gefiltert und in einen bestimmten Rahmen gesetzt werden …

Dann wird einem klar, wie leicht man in die Irre geführt werden kann, ohne es überhaupt zu merken.

Und wenn man erst einmal sieht, wie diese Manipulation unzähligen Menschen direkt geschadet hat, möchte man wirklich etwas dagegen unternehmen.

Die meisten Menschen gehen davon aus, dass Daten neutral sind.

Das sind sie nicht. Nicht im Geringsten.

Daten können selektiert werden. Definitionen können geändert werden. Zeiträume können verkürzt werden. Kategorien können ausgeschlossen werden.

Und Fragen können so formuliert werden, dass sie das Ergebnis unmerklich beeinflussen.

Man muss nicht einmal Zahlen fälschen, um eine Darstellung zu steuern.

Man muss nur entscheiden, was gezählt und was ignoriert wird.

Und wie das Endergebnis präsentiert wird.

Das allein kann die Vorstellung der Menschen davon, was wahr ist, völlig verändern.

Und wenn man das mit Autorität verbindet…

Wenn Institutionen behaupten: „Das steht fest“…

Wenn buchstäblich alle Medien dies bekräftigen…

Dann entsteht etwas, das noch mächtiger ist als Fehlinformationen.

Dann entsteht ein künstlicher Konsens.

Da fängt dieses seltsame Gefühl an.

Diese seltsame Diskrepanz, von der die Leute sprechen.

Man sieht, wie sich Dinge um einen herum abspielen, und hört Geschichten von Menschen, denen man vertraut, aber alle „offiziellen“ Quellen behaupten, es sei selten, unbedeutend oder würde gar nicht passieren.

Das reicht aus, um einen fast in den Wahnsinn zu treiben.

Die meisten Menschen glauben, die Fakten stünden fest. Das tun sie nicht.

Die Zahlen, die Sie gleich sehen werden, erzählen eine ganz andere Geschichte … eine, die erklärt, warum so viele Menschen das Gefühl haben, belogen zu werden.

Das ist Gaslighting.

Man sagt dir, dass das, was du direkt vor deinen Augen siehst, in Wirklichkeit gar nicht real ist.

Man sagt dir, deine Bedenken seien irrational.

Man sagt dir, du seist verrückt – dass du Verschwörungstheorien und Propaganda glaubst.

Und man sagt dir, du sollst dem System vertrauen, auch wenn deine eigenen Erfahrungen etwas anderes zeigen.

Und je öfter das passiert, desto mehr Menschen stellen sich eine sehr wichtige Frage:

„Wie oft ist das schon vorgekommen?“

Denn wenn man erst einmal weiß, dass es passiert, und es mit eigenen Augen sieht … kann man es nicht mehr aus dem Kopf bekommen.

Kann man dem System jemals wieder vertrauen?

Genau deshalb sind Momente wie der in diesem Video so wichtig.

Wenn jemand in Echtzeit widerspricht und das Drehbuch hinterfragt statt es einfach zu wiederholen, spüren die Menschen diese Veränderung sofort.

Denn dadurch wird die Illusion durchbrochen. Und man ist nicht mehr allein.

This is exactly why moments like the one in this video matter.



When someone pushes back in real time, and the script gets challenged instead of repeated, people feel that shift immediately.



Because it breaks the illusion. And you’re no longer alone. pic.twitter.com/isFXbl7575 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 27, 2026

Fügen Sie nun die Daten hinzu, die außerhalb der traditionellen Kanäle gesammelt wurden.

Steve Kirschs Umfragen aus den Jahren 2022 und 2024.

Mark Skidmores Forschungsarbeit.

Unabhängige Umfragen, die Fragen stellen, denen viele Institutionen ausweichen.

Es zeichnet sich ein ganz anderes Bild ab.

Die Daten sind sehr aufschlussreich. Über mehrere Datensätze hinweg:

Zwischen 9 % und 34 % der COVID-Geimpften berichteten von Nebenwirkungen.

Zwischen 7 % und 13 % berichteten von schwerwiegenden Nebenwirkungen.

Zwischen 7,5 % und 22 % gaben an, jemanden zu kennen, der eine schwere Impfschädigung erlitten habe.

Und zwischen 24 % und 28 % gaben an, jemanden zu kennen, von dem sie glaubten, dass er an den Folgen der Impfung gestorben sei.

Eine andere Zahl sticht noch stärker hervor:

Zwischen 46 % und 55 % der Befragten gaben an, dass sie glauben, die COVID-Impfstoffe hätten eine beträchtliche Anzahl von Todesfällen verursacht.

Das ist kein Randanteil.

Das ist keine kleine Minderheit.

Das ist ein massiver Teil der Bevölkerung.

Diese Zahlen dürften eigentlich gar nicht existieren.

Und doch tauchen sie immer wieder in völlig unterschiedlichen Datensätzen auf.

Je tiefer man in die Materie eintaucht, desto schwieriger wird es, die Berichte der Betroffenen einfach abzutun.

Mark Skidmores Studie schätzt, dass Millionen von Amerikanern möglicherweise schwerwiegende Nebenwirkungen erlebt haben.

Und ganz gleich, ob man jeder Annahme zustimmt oder nicht…

Allein schon das Ausmaß wirft eine Frage auf: Warum wird diese Debatte so behandelt, als gäbe es sie kaum?

Das ist eine wichtige Erkenntnis, die viele Menschen hören müssen:

Die Daten zeigen, dass du nicht verrückt warst.

Und auch wenn die Medien nicht darüber berichten, hat die Mehrheit der Menschen genau dasselbe gesehen wie du.

Deshalb will dieses Thema einfach nicht verschwinden.

Propaganda hat ihre Grenzen.

Man kann die Wahrnehmung eine Zeit lang beeinflussen.

Man kann Diskussionen unterbinden.

Man kann Etiketten vergeben und Dinge abtun.

Aber sobald genug Menschen etwas aus erster Hand erleben … beginnt die Erzählung zu bröckeln.

Und genau das zeigen die Umfragen.

In zahlreichen großen Umfragen bricht das Vertrauen ein und die Zuversicht schwindet.

Die Kluft zwischen den offiziellen Verlautbarungen und der öffentlichen Meinung wird immer größer – und zwar rasant.

Eine JAMA-Umfrage unter 443.455 erwachsenen US-Amerikanern ergab, dass das Vertrauen in Ärzte und Krankenhäuser von 71,5 % im April 2020 auf 40,1 % im Januar 2024 gesunken ist.

Das ist keine geringfügige Veränderung. Das ist ein Zusammenbruch der institutionellen Glaubwürdigkeit.

Pew Research hat Folgendes festgestellt:

Nur 57 % haben großes Vertrauen in die Wirksamkeit von Impfungen für Kinder.

haben großes Vertrauen in die Wirksamkeit von Impfungen für Kinder. Nur 44 % halten die Sicherheitsprüfungen für angemessen.

halten die Sicherheitsprüfungen für angemessen. Nur 41 % vertrauen dem Impfplan der CDC voll und ganz.

Unter Republikanern liegen diese Zahlen noch tiefer.

Umfragen von Gallup und KFF zeigen ähnliche Trends.

Die Zustimmung zu Impfpflichten ist gesunken.

Das Vertrauen in Pharmaunternehmen ist stark zurückgegangen.

Negative Meinungen überwiegen nun deutlich gegenüber positiven.

Das passiert, wenn die Realität und die Botschaften zu stark voneinander abweichen – und das schon viel zu lange.

Irgendwann verlieren die Menschen das Vertrauen in den Überbringer der Botschaft.

Und genau an diesem Punkt befinden wir uns gerade.

Gleichzeitig zeigen Umfragen zu den Prioritäten der Wähler noch etwas anderes: Gesundheitsfreiheit und medizinische Selbstbestimmung sind äußerst wichtige Themen.

MAHA erreichte 59,1 % .

. Das ist mehr als MAGA mit 45,8 % .

. Mehr als „America First“ mit 54,4 %.

Und auch bei den politikbezogenen Fragen zeigt sich dasselbe Bild:

Über 50 % befürworten eine Reduzierung des Impfplans für Kinder.

befürworten eine Reduzierung des Impfplans für Kinder. Eine Mehrheit befürwortet die Aufhebung der rechtlichen Immunität für Hersteller.

Und eine große Zahl spricht sich für eine Einschränkung von Impfpflichten aus.

Die Menschen spüren, dass etwas Grundlegendes nicht stimmt.

Sie spüren es in ihrem eigenen Leben.

Sie sehen es in ihren Familien.

Sie sehen es im System selbst.

Und die Menschen wissen, dass sie ungesund sind, und das System profitiert von ihrer Krankheit.

Deshalb sehnen sich so viele Menschen nach einer Veränderung!

Und deshalb war bisher praktisch kein Politiker bereit, die Interessen anzutasten, die davon profitieren, dass alles genau so bleibt, wie es ist.

Jetzt wird es ein wenig kompliziert.

Nicht alle Umfragen sind zuverlässig. Manche sind schlecht konzipiert. Manche verwenden Suggestivfragen.

Und manche sind darauf ausgelegt, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen.

Das ist keine Spekulation. Selbst bekannte Politiker haben darauf hingewiesen, dass Umfragen dazu genutzt werden können, die Wahrnehmung zu beeinflussen, und nicht nur, sie zu messen.

So deutete beispielsweise eine Umfrage der FLA von Ende Dezember darauf hin, dass MAHA beliebt war…

Außer wenn es um Impfstoffe ging.

Darin wurde gewarnt, dass die Thematisierung dieses Themas in umkämpften Wahlkreisen Sitze kosten könnte.

Bei genauerer Betrachtung der Umfrage warf jedoch die Formulierung ernsthafte Bedenken auf.

Jeffrey Tucker wies darauf hin, wie allein die Fragestellung die Ergebnisse dramatisch verzerren kann: „Die etablierten Impfempfehlungen für Kinder gegen Krankheiten wie Keuchhusten, Masern, Hepatitis und andere aufheben.“

Man hätte fragen können: „Sollte der amerikanische Impfplan eher dem europäischen ähneln, mit weniger Impfstoffen?“

Aber das würde zu Ergebnissen führen, die sie nicht wollen.

Und wenn die Führung Entscheidungen auf der Grundlage verzerrter Umfragen trifft, dann könnte die Strategie selbst auf einer falschen Prämisse beruhen.

Das haben wir schon einmal erlebt.

Als sich die Entscheidungsfindung während der Corona-Pandemie unter dem Druck von Bundesgesundheitsbehörden, Medien und einem institutionellen Konsens rapide verengte.

Dahinter steckt tatsächlich ein militärisches Konzept. Es wird als „Kanalisierung“ bezeichnet.

Kräfte werden in einen engen Pfad geleitet, was ihre Optionen schließlich so weit einschränkt, bis nur noch eine Richtung möglich erscheint.

So beschreiben viele Kritiker, was während der COVID-Pandemie geschah.

Nicht nur Fehler, sondern eine Einschränkung der Wahlmöglichkeiten, die alternative Ansätze politisch und institutionell unmöglich machte.

Und nun besteht die Sorge, dass derselbe Druck nun in umgekehrter Richtung ausgeübt wird.

Es geht nicht mehr darum, auf Impfungen zu drängen wie zuvor, sondern dazu, Fragen daran zu unterbinden.

Das bringt uns zu einem Thema, das auf den ersten Blick nichts damit zu tun hat, aber tatsächlich sehr relevant ist.

Umfragen zum Iran-Krieg.

Öffentliche Umfragen zeigen keine überwältigende Zustimmung zum Krieg.

Insider behaupten jedoch, der Führung würden Zahlen vorgelegt, die auf einen fast vollständigen Konsens hindeuten.

Das ist von großer Bedeutung

Denn wenn interne Umfragen die öffentliche Meinung zum Krieg verzerrt wiedergeben können, können sie dies auch bei Impfstoffen tun.

Gleicher Mechanismus. Anderes Thema.

Was ist also die Lösung?

Es ist nicht Schweigen. Und es ist nicht Ausweichen.

Es ist eine offene Diskussion.

Ehrliche Fragen zu stellen. Den Menschen zu ermöglichen, sich auszutauschen. Daten zur Debatte zu stellen, anstatt sie zu verschleiern.

Und wenn das Establishment dies über seine Plattformen nicht zulässt, müssen wir es auf eigene Faust tun.

Denn je mehr Menschen darüber sprechen, desto schwieriger wird es, eine Darstellung aufrechtzuerhalten, die nicht mehr der Realität entspricht.

Wenn das wirklich so klar wäre, wie man uns weismachen will … gäbe es nicht so viel Widerstand dagegen, darüber zu sprechen!

Und damit kommen wir zu der unangenehmsten Frage von allen: Warum wird dieses Thema so vehement verteidigt?

Warum löst das Hinterfragen von Impfstoffen eine so heftige Reaktion seitens der Institutionen aus – in den Medien, bei Regierungen und in weiten Teilen des Gesundheitswesens?

Uns wird gesagt, es gehe ausschließlich um Sicherheit und den Schutz der öffentlichen Gesundheit.

Aber wenn das schon alles wäre, würde eine offene Debatte nicht als Bedrohung angesehen werden.

Irgendetwas daran passt nicht zusammen.

Und immer mehr Menschen spüren das – auch wenn sie es noch nicht ganz erklären können.

Dieses Gefühl ist es, das diesen Wandel vorantreibt.

Nicht eine einzige Studie. Nicht eine einzige Stimme. Nicht eine einzige politische Persönlichkeit. Nicht ein einziger Moment.

Millionen von Menschen bemerken zur gleichen Zeit dasselbe und erkennen, dass sie nicht allein sind.

Die Frage ist jetzt nicht, ob diese Diskussion stattfinden wird.

Sie findet bereits statt. Online, zu Hause, im Park, beim Kaffee…

Die Frage ist, wer bereit ist, sie tatsächlich offen anzugehen.

Ich bin bereit. Bist du es auch?