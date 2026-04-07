Eine weltweite Analyse zeigt, dass bis zu 4 von 10 Krebsfällen verhindert werden könnten

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Eine umfassende globale Analyse ergab, dass fast vier von zehn Krebsfällen weltweit mit veränderbaren Risikofaktoren zusammenhängen, was bedeutet, dass ein großer Teil der Diagnosen auf Einflüsse zurückzuführen ist, die man selbst beeinflussen kann

Tabak ist nach wie vor der größte einzelne vermeidbare Krebsauslöser, während Infektionen wie HPV und H. pylori sowie Alkoholkonsum für Millionen weiterer Fälle verantwortlich sind

Lungen-, Magen- und Gebärmutterhalskrebs machen weltweit fast die Hälfte der vermeidbaren Krebserkrankungen aus, was verdeutlicht, wie sich bestimmte Expositionen in spezifische Krankheitsmuster niederschlagen

Metabolische Stressfaktoren – darunter übermäßiges Körperfett, eine schlechte Mitochondrienfunktion und chronische Entzündungen – schaffen ein inneres Milieu, das das Tumorwachstum begünstigt

Sie können Ihr langfristiges Risiko senken, indem Sie auf Rauchen und Alkohol verzichten, auf Samenöle verzichten, die Fett- und Kohlenhydrataufnahme ausgleichen, auf eine ausreichende Proteinzufuhr achten und sich zu täglicher Bewegung wie Spazierengehen verpflichten

Über Krebs wird oft so gesprochen, als treffe er willkürlich zu – als sei er eine Frage des Pechs oder vererbter Gene. Eine umfassende neue globale Analyse deutet jedoch auf etwas anderes hin. Die in „Nature Medicine“ veröffentlichte Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und ihrer Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) untersuchte, inwieweit die weltweite Krebslast auf Ursachen zurückzuführen ist, die grundsätzlich vermeidbar sind.1

Die Ergebnisse stellen Krebs weniger als unvermeidliches Schicksal dar, sondern vielmehr als eine Erkrankung, die durch alltägliche Belastungen geprägt ist – durch das, was man über Jahrzehnte hinweg einatmet, trinkt, isst und aufnimmt. Die Schlussfolgerungen der Forscher haben enorme praktische Bedeutung, denn wenn ein Risikofaktor identifiziert und gemessen werden kann, lässt er sich auch reduzieren. Im Folgenden wird genau dargelegt, wie die Analyse zu ihren Schlussfolgerungen gelangte, welche Belastungen den größten Schaden verursachen und was man tun kann, um auf der Grundlage dieser Daten zu handeln.

Weltweite Daten zeigen, wo das Krebsrisiko seinen Ursprung hat

Für die Studie nutzten die Forscher Daten zu 36 Krebsarten aus 185 Ländern und untersuchten 30 Risikofaktoren, auf die Menschen und Regierungen Einfluss nehmen können. Sie wandten eine statistische Methode an, mit der geschätzt wird, wie viele Fälle nicht auftreten würden, wenn ein Risikofaktor beseitigt würde, um zu ermitteln, wie viel der weltweiten Krebslast auf bestimmte Expositionen zurückzuführen ist. Es handelte sich hierbei nicht um eine kleine regionale Momentaufnahme, sondern um eine weltweite Bestandsaufnahme vermeidbarer Krebserkrankungen.

Mehr als ein Drittel aller Krebsneuerkrankungen stand im Zusammenhang mit veränderbare Ursachen — Die Forscher stellten fest, dass 7,1 Millionen der 18,7 Millionen Krebsfälle im Jahr 2022 – also 37,8 % – auf vermeidbare Risikofaktoren zurückzuführen waren. Bei Männern standen 45,4 % der Neuerkrankungen mit diesen Expositionen in Verbindung, bei Frauen waren es 29,7 %. Allein diese Diskrepanz sagt viel aus: Die Expositionsmuster spielen eine Rolle. Wenn fast die Hälfte der Krebserkrankungen bei Männern mit veränderbaren Verhaltensweisen oder Umweltfaktoren zusammenhängt, dann prägen Ihre täglichen Expositionen die langfristigen Folgen.

Die Forscher stellten fest, dass 7,1 Millionen der 18,7 Millionen Krebsfälle im Jahr 2022 – also 37,8 % – auf vermeidbare Risikofaktoren zurückzuführen waren. Bei Männern standen 45,4 % der Neuerkrankungen mit diesen Expositionen in Verbindung, bei Frauen waren es 29,7 %. Allein diese Diskrepanz sagt viel aus: Die Expositionsmuster spielen eine Rolle. Wenn fast die Hälfte der Krebserkrankungen bei Männern mit veränderbaren Verhaltensweisen oder Umweltfaktoren zusammenhängt, dann prägen Ihre täglichen Expositionen die langfristigen Folgen. Rauchen dominierte die Landschaft der vermeidbaren Krebserkrankungen — Tabakrauchen war weltweit für 15,1 % aller neuen Krebsfälle verantwortlich und war damit der größte einzelne Faktor, der in der Studie identifiziert wurde. Bei Männern war Rauchen für schätzungsweise 23 % der neuen Krebsfälle verantwortlich, bei Frauen hingegen für 6 %. Das bedeutet, dass die Auswirkungen des Rauchens bei Männern fast viermal höher waren als bei Frauen. Die Zahlen spiegeln die kumulativen DNA-Schäden wider, die durch Karzinogene im Tabakrauch verursacht werden, welche Mutationen auslösen und die Tumorbildung vorantreiben. Würde das Rauchen wegfallen, würden rund 15 % der weltweiten Krebsfälle nicht auftreten.

Tabakrauchen war weltweit für 15,1 % aller neuen Krebsfälle verantwortlich und war damit der größte einzelne Faktor, der in der Studie identifiziert wurde. Bei Männern war Rauchen für schätzungsweise 23 % der neuen Krebsfälle verantwortlich, bei Frauen hingegen für 6 %. Das bedeutet, dass die Auswirkungen des Rauchens bei Männern fast viermal höher waren als bei Frauen. Die Zahlen spiegeln die kumulativen DNA-Schäden wider, die durch Karzinogene im Tabakrauch verursacht werden, welche Mutationen auslösen und die Tumorbildung vorantreiben. Würde das Rauchen wegfallen, würden rund 15 % der weltweiten Krebsfälle nicht auftreten. Infektionen und Alkohol bildeten die nächste große Risikogruppe — Infektionen trugen zu 10,2 % der weltweiten Krebsfälle bei, und Alkoholkonsum machte 3,2 % aus. Bei Frauen waren Infektionen für 11 % der neuen Krebsfälle verantwortlich – in dieser Gruppe mehr als das Rauchen. Diese Zahl unterstreicht, wie Viren und Bakterien wie das humane Papillomavirus (HPV) und Helicobacter pylori (H. pylori) das Krebsrisiko durch chronische Entzündungen und langfristige Zellschäden verändern. Alkohol hingegen erhöht die Exposition gegenüber Acetaldehyd, einem toxischen Abbauprodukt, das die DNA schädigt und Reparaturmechanismen beeinträchtigt.

Infektionen trugen zu 10,2 % der weltweiten Krebsfälle bei, und Alkoholkonsum machte 3,2 % aus. Bei Frauen waren Infektionen für 11 % der neuen Krebsfälle verantwortlich – in dieser Gruppe mehr als das Rauchen. Diese Zahl unterstreicht, wie Viren und Bakterien wie das humane Papillomavirus (HPV) und Helicobacter pylori (H. pylori) das Krebsrisiko durch chronische Entzündungen und langfristige Zellschäden verändern. Alkohol hingegen erhöht die Exposition gegenüber Acetaldehyd, einem toxischen Abbauprodukt, das die DNA schädigt und Reparaturmechanismen beeinträchtigt. Drei Krebsarten machten fast die Hälfte der vermeidbaren Fälle aus — Lungen-, Magen- und Gebärmutterhalskrebs machten weltweit fast 50 % der vermeidbaren Krebsfälle aus. Lungenkrebs stand in erster Linie im Zusammenhang mit Rauchen und Luftverschmutzung. Magenkrebs war größtenteils auf eine H. pylori-Infektion zurückzuführen. Gebärmutterhalskrebs wurde mit HPV in Verbindung gebracht, doch ist es wichtig zu beachten, dass in den meisten Fällen nur langfristige, unbehandelte HPV-Infektionen Gebärmutterhalskrebs auslösen, und diese lassen sich in der Regel durch regelmäßige Pap-Abstriche leicht erkennen und behandeln.

Lungen-, Magen- und Gebärmutterhalskrebs machten weltweit fast 50 % der vermeidbaren Krebsfälle aus. Lungenkrebs stand in erster Linie im Zusammenhang mit Rauchen und Luftverschmutzung. Magenkrebs war größtenteils auf eine H. pylori-Infektion zurückzuführen. Gebärmutterhalskrebs wurde mit HPV in Verbindung gebracht, doch ist es wichtig zu beachten, dass in den meisten Fällen nur langfristige, unbehandelte HPV-Infektionen Gebärmutterhalskrebs auslösen, und diese lassen sich in der Regel durch regelmäßige Pap-Abstriche leicht erkennen und behandeln. Regionale Unterschiede zeigten, wie die Umwelt das Risiko beeinflusst — Der Anteil vermeidbarer Krebserkrankungen lag bei Frauen je nach Region zwischen 24,6 % und 38,2 % und bei Männern zwischen 28,1 % und 57,2 %. Ostasien wies mit 57 % die höchste Belastung durch vermeidbare Krebserkrankungen bei Männern auf, während Lateinamerika und die Karibik mit 28 % die niedrigste Belastung verzeichneten.Diese Unterschiede spiegeln die unterschiedliche Exposition gegenüber Tabak, Infektionen, berufsbedingten Gefahren und Umweltschadstoffen wider. Der Wohnort beeinflusst, was man einatmet, konsumiert und womit man in Kontakt kommt. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass „verstärkte Anstrengungen zur Verringerung veränderbare Expositionen weiterhin von zentraler Bedeutung für die globale Krebsprävention sind.“

So senken Sie Ihr Risiko für vermeidbare Krebserkrankungen

Die Daten zeigen, dass das Krebsrisiko eng damit zusammenhängt, was Sie einatmen, trinken, aufnehmen und in Ihrem Gewebe speichern. Das bedeutet, dass Ihre Strategie an der Quelle ansetzen muss. Konzentrieren Sie sich zunächst darauf, metabolische Stressfaktoren zu beseitigen, die die Mitochondrien schädigen und Entzündungen begünstigen, denn ein Versagen der zellulären Energieversorgung schafft das Umfeld, in dem sich Krankheiten ausbreiten. Wenn Sie dieses Umfeld korrigieren, verändern Sie Ihren langfristigen Gesundheitsverlauf auf messbare Weise. Hier sind fünf Schritte, die Sie unternehmen können.

1. Verlagern Sie Ihr Makronährstoffverhältnis hin zu Kohlenhydraten und weg von überschüssigem Fett — Wenn Ihre Fettaufnahme fast 60 % der täglichen Kalorien ausmacht, zwingen Sie Ihren Körper dazu, sich stark auf Fett als Energiequelle zu verlassen. Dieser Stoffwechselzustand führt zu Funktionsstörungen und begünstigt die Ausbreitung von Krankheiten, einschließlich Krebs. Halten Sie Ihre Fettaufnahme zwischen 30 % und 40 % der täglichen Kalorien und streben Sie täglich etwa 250 Gramm gesunde Kohlenhydrate an. Stellen Sie Ihre Mahlzeiten aus ganzen Früchten, gekochtem Wurzelgemüse, weißem Reis, gesunden Proteinen und kleinen Mengen gut verträglicher Vollkornprodukte zusammen, sofern Ihr Darm diese gut verträgt. Wenn Ihre Verdauung Probleme macht, beginnen Sie mit leichter verdaulichen Kohlenhydraten wie Obst und weißem Reis und steigern Sie die Menge langsam. Ihr Ziel ist eine gleichmäßige Glukoseverwertung, eine starke Mitochondrienfunktion und eine geringere Entzündungsreaktion – chemische Alarmsignale, die bei chronisch erhöhten Werten Bedingungen schaffen, die das Tumorwachstum begünstigen.

Wenn Ihre Fettaufnahme fast 60 % der täglichen Kalorien ausmacht, zwingen Sie Ihren Körper dazu, sich stark auf Fett als Energiequelle zu verlassen. Dieser Stoffwechselzustand führt zu Funktionsstörungen und begünstigt die Ausbreitung von Krankheiten, einschließlich Krebs. Halten Sie Ihre Fettaufnahme zwischen 30 % und 40 % der täglichen Kalorien und streben Sie täglich etwa 250 Gramm gesunde Kohlenhydrate an. Stellen Sie Ihre Mahlzeiten aus ganzen Früchten, gekochtem Wurzelgemüse, weißem Reis, gesunden Proteinen und kleinen Mengen gut verträglicher Vollkornprodukte zusammen, sofern Ihr Darm diese gut verträgt. Wenn Ihre Verdauung Probleme macht, beginnen Sie mit leichter verdaulichen Kohlenhydraten wie Obst und weißem Reis und steigern Sie die Menge langsam. Ihr Ziel ist eine gleichmäßige Glukoseverwertung, eine starke Mitochondrienfunktion und eine geringere Entzündungsreaktion – chemische Alarmsignale, die bei chronisch erhöhten Werten Bedingungen schaffen, die das Tumorwachstum begünstigen. 2. Verzichten Sie auf Pflanzenöle und reduzieren Sie die Linolsäure (LA) auf unter 5 Gramm pro Tag — Das Problem ist nicht nur Fett. Es ist LA, eine mehrfach ungesättigte Fettsäure, die in Samenölen vorkommt. Eine hohe LA-Zufuhr stört die Energieproduktion der Mitochondrien, schwächt die Fähigkeit Ihres Immunsystems, abnormale Zellen zu erkennen und zu zerstören, und aktiviert Gerinnungsfaktoren, die Tumoren dabei helfen, eine Blutversorgung aufzubauen und sich auszubreiten. Entfernen Sie Raps-, Mais-, Soja-, Distel-, Sonnenblumen- und Traubenkernöl aus Ihrer Küche. Ersetzen Sie diese durch Butter von grasgefütterten Kühen, Ghee oder Talg. Braten Sie Gemüse beispielsweise nicht in Rapsöl an, sondern in Ghee. Verwenden Sie statt gekaufter Salatdressings Zitronensaft und Butter von grasgefütterten Kühen. Verwenden Sie Olivenöl und Avocadoöl nur sparsam, wenn überhaupt, da sie oft versteckte Samenöle und einen hohen Anteil an einfach ungesättigten Fetten enthalten, die die Mitochondrien belasten. Wahrscheinlich nehmen Sie mehr LA zu sich, als Sie denken. Wenn meine Mercola Health Coach App startet, hilft Ihnen die Funktion „Seed Oil Sleuth“, dies auf das Zehntel Gramm genau zu erfassen. Streben Sie täglich weniger als 5 Gramm LA an, idealerweise weniger als 2 Gramm.

Das Problem ist nicht nur Fett. Es ist LA, eine mehrfach ungesättigte Fettsäure, die in Samenölen vorkommt. Eine hohe LA-Zufuhr stört die Energieproduktion der Mitochondrien, schwächt die Fähigkeit Ihres Immunsystems, abnormale Zellen zu erkennen und zu zerstören, und aktiviert Gerinnungsfaktoren, die Tumoren dabei helfen, eine Blutversorgung aufzubauen und sich auszubreiten. Entfernen Sie Raps-, Mais-, Soja-, Distel-, Sonnenblumen- und Traubenkernöl aus Ihrer Küche. Ersetzen Sie diese durch Butter von grasgefütterten Kühen, Ghee oder Talg. Braten Sie Gemüse beispielsweise nicht in Rapsöl an, sondern in Ghee. Verwenden Sie statt gekaufter Salatdressings Zitronensaft und Butter von grasgefütterten Kühen. Verwenden Sie Olivenöl und Avocadoöl nur sparsam, wenn überhaupt, da sie oft versteckte Samenöle und einen hohen Anteil an einfach ungesättigten Fetten enthalten, die die Mitochondrien belasten. Wahrscheinlich nehmen Sie mehr LA zu sich, als Sie denken. Wenn meine Mercola Health Coach App startet, hilft Ihnen die Funktion „Seed Oil Sleuth“, dies auf das Zehntel Gramm genau zu erfassen. Streben Sie täglich weniger als 5 Gramm LA an, idealerweise weniger als 2 Gramm. 3. Reduzieren Sie Entzündungsauslöser durch eine Verbesserung der Körperzusammensetzung und Bewegung — Überschüssiges Körperfett setzt entzündungsfördernde Chemikalien frei, die das Tumorwachstum begünstigen. Wenn Sie Gewicht im Bauchbereich mit sich herumtragen, konzentrieren Sie sich darauf, das Kohlenhydratgleichgewicht wiederherzustellen, anstatt eine Crash-Diät zu machen. Nehmen Sie ausreichend Protein zu sich — etwa 0,8 Gramm pro Pfund Idealgewicht oder 1,76 Gramm pro Kilogramm — wobei ein Drittel aus Kollagen-Quellen wie Knochenbrühe stammen sollte. Dies schützt die Muskelmasse und verbessert gleichzeitig die metabolische Flexibilität, also die Fähigkeit Ihres Körpers, reibungslos zwischen der Verbrennung von Glukose und Fett als Energiequelle zu wechseln. Nehmen Sie sich vor, täglich spazieren zu gehen, und vermeiden Sie übermäßiges intensives Training. Ein bewegungsarmer Körper ist ein metabolisch stagnierender Körper – ohne regelmäßige Bewegung sinkt die Insulinsensitivität, Entzündungsmarker steigen an und die Mitochondrien verlieren ihre Fähigkeit, Energie effizient zu verbrennen. Gleichzeitig lässt übermäßiges hochintensives Training Stresshormone in die Höhe schnellen und belastet die Regeneration. Sich täglich zu einem einstündigen zügigen Spaziergang im Freien hochzuarbeiten, unterstützt die Mitochondrienfunktion, verbessert die Insulinsensitivität und reduziert systemische Entzündungen. Wenn Sie von minimaler Aktivität ausgehen, beginnen Sie mit 15 bis 20 Minuten pro Tag und steigern Sie sich um fünf Minuten pro Woche. Fügen Sie zwei- bis dreimal pro Woche Krafttraining hinzu, aber übertreiben Sie es nicht mit intensiven Einheiten. Wenn Sie sich überdreht, erschöpft oder nicht in der Lage fühlen, sich zu erholen, überfordern Sie sich. Tägliche Bewegung stärkt die Widerstandsfähigkeit. Chronische Überanstrengung untergräbt sie. Es ist auch wichtig, sicherzustellen, dass Ihr Vitamin-D-Spiegel optimiert ist. Mehrere groß angelegte Analysen bringen einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel mit einem geringeren Risiko für Darm-, Brust- und andere Krebsarten in Verbindung.Die Mechanismen decken sich mit allem, was in diesem Artikel besprochen wurde – Vitamin D moduliert die Immunfunktion, unterstützt die Fähigkeit Ihres Körpers, den programmierten Zelltod in abnormalen Zellen auszulösen, und hilft bei der Regulierung der Entzündungssignale, die das Tumorwachstum antreiben. Lassen Sie Ihren Blutspiegel zweimal im Jahr testen und streben Sie einen Wert von 60 bis 80 ng/ml (150 bis 200 nmol/l) an. Viele Menschen benötigen Vitamin-D3-Präparate, insbesondere in den Wintermonaten oder wenn sie sich nur wenig im Freien aufhalten. Wenn Sie ein Präparat einnehmen, nehmen Sie es zusammen mit einer fettreichen Mahlzeit ein, um die Aufnahme zu verbessern, und kombinieren Sie es mit Magnesium und Vitamin K2, um einen gesunden Kalziumstoffwechsel zu unterstützen.

Überschüssiges Körperfett setzt entzündungsfördernde Chemikalien frei, die das Tumorwachstum begünstigen. Wenn Sie Gewicht im Bauchbereich mit sich herumtragen, konzentrieren Sie sich darauf, das Kohlenhydratgleichgewicht wiederherzustellen, anstatt eine Crash-Diät zu machen. Nehmen Sie ausreichend Protein zu sich — etwa 0,8 Gramm pro Pfund Idealgewicht oder 1,76 Gramm pro Kilogramm — wobei ein Drittel aus Kollagen-Quellen wie Knochenbrühe stammen sollte. Dies schützt die Muskelmasse und verbessert gleichzeitig die metabolische Flexibilität, also die Fähigkeit Ihres Körpers, reibungslos zwischen der Verbrennung von Glukose und Fett als Energiequelle zu wechseln. Nehmen Sie sich vor, täglich spazieren zu gehen, und vermeiden Sie übermäßiges intensives Training. Ein bewegungsarmer Körper ist ein metabolisch stagnierender Körper – ohne regelmäßige Bewegung sinkt die Insulinsensitivität, Entzündungsmarker steigen an und die Mitochondrien verlieren ihre Fähigkeit, Energie effizient zu verbrennen. Gleichzeitig lässt übermäßiges hochintensives Training Stresshormone in die Höhe schnellen und belastet die Regeneration. Sich täglich zu einem einstündigen zügigen Spaziergang im Freien hochzuarbeiten, unterstützt die Mitochondrienfunktion, verbessert die Insulinsensitivität und reduziert systemische Entzündungen. Wenn Sie von minimaler Aktivität ausgehen, beginnen Sie mit 15 bis 20 Minuten pro Tag und steigern Sie sich um fünf Minuten pro Woche. Fügen Sie zwei- bis dreimal pro Woche Krafttraining hinzu, aber übertreiben Sie es nicht mit intensiven Einheiten. Wenn Sie sich überdreht, erschöpft oder nicht in der Lage fühlen, sich zu erholen, überfordern Sie sich. Tägliche Bewegung stärkt die Widerstandsfähigkeit. Chronische Überanstrengung untergräbt sie. Es ist auch wichtig, sicherzustellen, dass Ihr Vitamin-D-Spiegel optimiert ist. Mehrere groß angelegte Analysen bringen einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel mit einem geringeren Risiko für Darm-, Brust- und andere Krebsarten in Verbindung.Die Mechanismen decken sich mit allem, was in diesem Artikel besprochen wurde – Vitamin D moduliert die Immunfunktion, unterstützt die Fähigkeit Ihres Körpers, den programmierten Zelltod in abnormalen Zellen auszulösen, und hilft bei der Regulierung der Entzündungssignale, die das Tumorwachstum antreiben. Lassen Sie Ihren Blutspiegel zweimal im Jahr testen und streben Sie einen Wert von 60 bis 80 ng/ml (150 bis 200 nmol/l) an. Viele Menschen benötigen Vitamin-D3-Präparate, insbesondere in den Wintermonaten oder wenn sie sich nur wenig im Freien aufhalten. Wenn Sie ein Präparat einnehmen, nehmen Sie es zusammen mit einer fettreichen Mahlzeit ein, um die Aufnahme zu verbessern, und kombinieren Sie es mit Magnesium und Vitamin K2, um einen gesunden Kalziumstoffwechsel zu unterstützen. 4. Reduzieren Sie chronischen Stress, um die Stoffwechselfunktionen zu schützen — Ein chronisch hoher Cortisolspiegel – das wichtigste Stresshormon Ihres Körpers – fördert hartnäckiges Bauchfett, unterdrückt die Immunfunktion und beeinträchtigt die Reparaturprozesse der Mitochondrien, auf die Ihr Körper angewiesen ist, um abnormales Zellwachstum zu verhindern. Die Senkung des Cortisolspiegels ist kein Luxus. Es ist eine metabolische Maßnahme. Beginnen Sie mit langsamer, tiefer Atmung mehrmals täglich und tanken Sie frühmorgendliches Sonnenlicht, um Ihren Cortisolrhythmus zurückzusetzen. Nehmen Sie gesunde Kohlenhydrate zu Ihren Mahlzeiten zu sich, um Ihre Energie zu stabilisieren und Ihr Nervensystem zu beruhigen. Auch einfache Freuden sind wichtig – Lachen, Musik, Zeit mit Haustieren und Dinge, die Ihnen wirklich Spaß machen, lösen messbare biochemische Veränderungen aus, die den Cortisolspiegel senken und Ihrem Gehirn Sicherheit signalisieren. Für eine tiefgreifendere Unterstützung ist natürliches Progesteron eine der sichersten und wirksamsten Methoden, um die schädlichen Auswirkungen von Cortisol zu blockieren. Es hilft Ihrem Körper, sich von Stressüberlastung zu erholen und das hormonelle Gleichgewicht wiederherzustellen. Darüber hinaus ist Schlaf eines der am meisten übersehenen Mittel zur Krebsprävention. Die IARC stuft gestörte zirkadiane Rhythmen als wahrscheinlich krebserregend ein, und die Gründe dafür stehen in direktem Zusammenhang mit den in diesem Artikel besprochenen Mechanismen – Schlafmangel beeinträchtigt die Fähigkeit Ihres Körpers, beschädigte DNA zu reparieren, unterdrückt natürliche Killerzellen, die abnormale Zellen aufspüren, und erhöht genau das Cortisol, das Sie zu senken versuchen. Priorisieren Sie sieben bis neun Stunden ununterbrochenen Schlaf in einem dunklen, kühlen Raum. Vermeiden Sie Bildschirme mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen, dämpfen Sie das Licht nach Sonnenuntergang und halten Sie feste Schlaf- und Aufstehzeiten ein – auch am Wochenende –, um Ihren Tagesrhythmus zu stabilisieren.

Ein chronisch hoher Cortisolspiegel – das wichtigste Stresshormon Ihres Körpers – fördert hartnäckiges Bauchfett, unterdrückt die Immunfunktion und beeinträchtigt die Reparaturprozesse der Mitochondrien, auf die Ihr Körper angewiesen ist, um abnormales Zellwachstum zu verhindern. Die Senkung des Cortisolspiegels ist kein Luxus. Es ist eine metabolische Maßnahme. Beginnen Sie mit langsamer, tiefer Atmung mehrmals täglich und tanken Sie frühmorgendliches Sonnenlicht, um Ihren Cortisolrhythmus zurückzusetzen. Nehmen Sie gesunde Kohlenhydrate zu Ihren Mahlzeiten zu sich, um Ihre Energie zu stabilisieren und Ihr Nervensystem zu beruhigen. Auch einfache Freuden sind wichtig – Lachen, Musik, Zeit mit Haustieren und Dinge, die Ihnen wirklich Spaß machen, lösen messbare biochemische Veränderungen aus, die den Cortisolspiegel senken und Ihrem Gehirn Sicherheit signalisieren. Für eine tiefgreifendere Unterstützung ist natürliches Progesteron eine der sichersten und wirksamsten Methoden, um die schädlichen Auswirkungen von Cortisol zu blockieren. Es hilft Ihrem Körper, sich von Stressüberlastung zu erholen und das hormonelle Gleichgewicht wiederherzustellen. Darüber hinaus ist Schlaf eines der am meisten übersehenen Mittel zur Krebsprävention. Die IARC stuft gestörte zirkadiane Rhythmen als wahrscheinlich krebserregend ein, und die Gründe dafür stehen in direktem Zusammenhang mit den in diesem Artikel besprochenen Mechanismen – Schlafmangel beeinträchtigt die Fähigkeit Ihres Körpers, beschädigte DNA zu reparieren, unterdrückt natürliche Killerzellen, die abnormale Zellen aufspüren, und erhöht genau das Cortisol, das Sie zu senken versuchen. Priorisieren Sie sieben bis neun Stunden ununterbrochenen Schlaf in einem dunklen, kühlen Raum. Vermeiden Sie Bildschirme mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen, dämpfen Sie das Licht nach Sonnenuntergang und halten Sie feste Schlaf- und Aufstehzeiten ein – auch am Wochenende –, um Ihren Tagesrhythmus zu stabilisieren. 5. Verzichten Sie vollständig auf Alkohol und Rauchen und beseitigen Sie andere veränderbare Risikofaktoren – Alkohol wirkt wie ein Stoffwechselgift und erhöht das Krebsrisiko, ähnlich wie LA. Wenn Sie trinken, wandelt Ihre Leber Ethanol in Acetaldehyd um, ein toxisches Aldehyd, das Zellmembranen und DNA schädigt. LA folgt einem fast identischen Weg. Beim Abbau von LA entsteht ein weiteres toxisches Aldehyd namens 4-Hydroxynonenal (4-HNE). Sowohl Acetaldehyd als auch 4-HNE sind hochreaktive Moleküle, die sich an Proteine, Phospholipide und mitochondriale DNA anlagern und so die Fähigkeit Ihres Körpers stören, Adenosintriphosphat (ATP) zu erzeugen – die Energiewährung, die jede Funktion in Ihrem Körper antreibt, vom Herzschlag bis zur DNA-Reparatur. Stellen Sie sich Acetaldehyd und 4-HNE als molekularen Rost vor. Sie greifen genau jene Maschinerie an, die Ihre Zellen zur Energieproduktion nutzen, und hinterlassen beschädigte und ineffiziente Mitochondrien. Wenn Sie also trinken, hören Sie damit auf. Wenn Sie rauchen, hören Sie ebenfalls auf. Behandeln Sie chronische Infektionen, wo immer möglich, und begrenzen Sie die Belastung durch Umweltgifte wie Luftverschmutzung so weit wie möglich. Wenn Sie in der Nähe einer stark befahrenen Straße oder in einem Gebiet mit schlechter Luftqualität wohnen, lassen Sie einen HEPA-Luftreiniger in den Räumen laufen, in denen Sie die meiste Zeit verbringen, insbesondere in Ihrem Schlafzimmer. Wenn Sie im Freien spazieren gehen oder Sport treiben, wählen Sie Routen abseits von starkem Verkehr. Filtern Sie Ihr Trinkwasser mit einem hochwertigen System, das Chlor, Schwermetalle und industrielle Schadstoffe entfernt. Wechseln Sie bei Haushaltsreinigungs- und Körperpflegeprodukten zu Varianten, die frei von synthetischen Duftstoffen, Parabenen und Phthalaten sind. Sie müssen nicht alles über Nacht umstellen – beginnen Sie mit den Belastungen, denen Sie am häufigsten ausgesetzt sind, und arbeiten Sie sich von dort aus weiter vor.

Häufig gestellte Fragen zum vermeidbaren Krebsrisiko

F: Wie viel Krebs ist tatsächlich vermeidbar?

A: Eine in „Nature Medicine“ veröffentlichte groß angelegte globale Analyse ergab, dass weltweit etwa vier von zehn neuen Krebsfällen mit veränderbaren Risikofaktoren in Verbindung stehen. Das bedeutet, dass ein erheblicher Teil der weltweiten Krebsbelastung eher auf Faktoren wie Rauchen, Alkohol, Infektionen, übermäßiges Körperfett und Umweltschadstoffe zurückzuführen ist als allein auf Schicksal oder Genetik.

F: Was sind die größten vermeidbaren Krebsursachen?

A: Tabakrauchen ist weltweit der Hauptverursacher. Infektionen wie HPV und H. pylori folgen dicht dahinter. Auch Alkoholkonsum erhöht das Risiko messbar. Lungen-, Magen- und Gebärmutterhalskrebs machen weltweit fast die Hälfte der vermeidbaren Fälle aus, was größtenteils auf diese Belastungen zurückzuführen ist.

F: Warum sind Körperfett und Stoffwechselgesundheit für das Krebsrisiko von Bedeutung?

A: Übermäßiges Körperfett setzt entzündungsfördernde Chemikalien frei, die ein biologisches Umfeld schaffen, das das Tumorwachstum begünstigt. Stoffwechselstörungen beeinträchtigen zudem die Mitochondrienfunktion – also die Fähigkeit Ihrer Zellen, effizient Energie zu produzieren. Wenn Ihre Mitochondrien keine Energie effizient produzieren können, geraten Ihre Zellen in einen gestressten, entzündlichen Zustand – und genau das ist das Umfeld, in dem Krebszellen gedeihen.

F: Wie beeinflusst die Ernährung das Krebsrisiko auf zellulärer Ebene?

A: Eine hohe Aufnahme von LA-reichen Samenölen und übermäßiger Fettkonsum stören die Mitochondrienfunktion und erhöhen die Bildung toxischer Aldehyde, die Proteine, Membranen und mitochondriale DNA schädigen. Im Gegensatz dazu reduziert eine ausgewogene Fettaufnahme, die Priorisierung verdaulicher Kohlenhydrate und der Verzicht auf Samenöle den metabolischen Stress und senkt die Entzündungssignale.

F: Welche praktischen Maßnahmen senken das vermeidbare Krebsrisiko?

A: Hören Sie mit dem Rauchen auf und verzichten Sie auf Alkohol. Verzichten Sie auf Pflanzenöle, um die Gesamtzufuhr an LA zu senken. Achten Sie auf ein ausgewogenes Makronährstoffprofil mit ausreichenden Kohlenhydraten und Proteinen. Verbessern Sie Ihre Körperzusammensetzung durch tägliches Gehen und moderates Krafttraining statt durch extreme Diäten oder Übertraining. Behandeln Sie chronische Infektionen und reduzieren Sie die Belastung durch Umweltgifte, wann immer möglich.

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