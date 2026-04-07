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Die großen Lügen (Teil 6)Corona V: Mainstreammedien – Propagandaorgane der Coronazeit

Von Uwe Froschauer

Während der Coronajahre präsentierten sich große Medienhäuser als nüchterne Informationsvermittler. Tatsächlich jedoch agierten viele von ihnen wie ein Resonanzraum politischer Kommunikation: Narrative wurden verstärkt, Zweifel marginalisiert, kritische Stimmen delegitimiert und Andersdenkende etikettiert und diskreditiert. In einer Situation, die nüchterne Analyse gebraucht hätte, dominierten moralische Appelle, Kampagnenjournalismus und eine unübersehbare Nähe zur Regierungslinie. Wer verstehen will, wie öffentliche Meinung in Krisenzeiten geformt wird, muss die Rolle der Medien selbst kritisch beleuchten – und sich fragen, ob aus Beobachtern nicht Akteure geworden sind.

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Quelle: https://wassersaege.com/blogbeitraege/die-grossen-luegen-teil-6corona-v-mainstreammedien-propagandaorgane-der-coronazeit/

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