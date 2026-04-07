Ölkonzerne halten Öl zurück, treiben die Preise und machen Politik

Peter Haisenko

Deutschland und die EU beziehen nur einen kleinen Teil ihres Öls aus dem Persischen Golf. Die Probleme mit der Straße von Hormus betreffen vor allem Asien. Dort gibt es eine reale Knappheit und die entsprechenden Sparmaßnahmen. In der Nordsee hingegen dümpeln Öltanker vor Rotterdam und warten darauf, ihre Ladung löschen zu dürfen.

Sehen Sie sich die Graphik oben an. Deutschland bezieht sein Öl aus vier Anlandungsstellen: Nahe Venedig, Rotterdam, Wilhelmshafen und Rostock. Norwegen liefert sein Öl vornehmlich über den Mittelmeerraum. Die roten Linien zeigen den Weg russischen Öls auf. Russisches Öl wurde praktisch nur an die Raffinerie in Schwedt geliefert. Mit russischem Gas sieht das anders aus, aber das ist heute nicht das Thema. Öl vom persischen Golf wird fast nur Richtung Ost/Fernost geliefert. So kann man sagen, Deutschland ist von der Schließung der Straße von Hormus kaum betroffen. Dennoch sind die Treibstoffpreise auf einem historischen Höchststand. Was läuft da?