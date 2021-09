Iranischer Ex-Präsident Mahmoud Ahmadinejad: Die Übergabe der Macht an die Taliban ist ein Teil eines „satanischen Plans“ der westlichen Mächte unter Führung der USA

Ex-iranischer Präsident Mahmoud Ahmadinejad warnt, dass Pakistan die Konsequenzen seines Handelns in Afghanistan tragen wird

Angesichts von Berichten, wonach Pakistan den Taliban bei der Niederschlagung des Widerstands in Panjshir geholfen habe, warnte der frühere iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad Islamabad davor, dass es in naher Zukunft von seinen Handlungen verfolgt werden würde, da er eine Bedrohung der pakistanischen Regierung und Souveränität durch die militante Gruppe voraussah.

Im Gespräch mit WIONs Chefredakteur Palki Sharma betonte Ahmadinedschad auch, dass die Übergabe der Macht an die Taliban Teil eines „satanischen Plans“ der westlichen Mächte unter Führung der USA sei.

Indien, Iran, Pakistan, Russland, China und die Länder der Region würden die Folgen des Wiederauftauchens der Taliban zu spüren bekommen, sagte er in der WION-Sendung Afghanistan Dialogues.

Er forderte Pakistan auf, sich den Bemühungen Indiens und Irans um eine Lösung der Situation in Afghanistan anzuschließen.

Zu Berichten, wonach pakistanische Offiziere direkt in den Krieg von Panjshir verwickelt waren, sagte er: „Hier habe ich einen Rat für die pakistanischen Beamten: Was in Afghanistan passiert ist, wird sich bald ausweiten und Pakistan und alle Länder, die die Taliban unterstützt haben, in die Zange nehmen.

„Ich bin sicher, dass die Folgen dieses Ereignisses bald die Länder treffen werden, die dieses Komplott unterstützt und geplant haben, darunter die USA, Großbritannien, Russland und China.“

Der Iran war das erste Land, das die Rolle Pakistans bei den Kämpfen in Panjshir kritisierte.

„Die Angriffe der letzten Nacht werden aufs Schärfste verurteilt… und die ausländische Einmischung …. muss untersucht werden“, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Saeed Khatibzadeh am Montag und fügte hinzu, dass der Iran den Vorfall untersuche.

Taliban-Übernahme ist Teil eines vorsätzlichen Plans

Ahmadinedschad sagte, die Ereignisse in Afghanistan seien ein „internationaler Plan, der alle Länder der Region betreffen wird“.

Jeder, der daran teilgenommen, es unterstützt und sich daran beteiligt habe, solle Buße tun und sein Verhalten revidieren, fügte er hinzu.

„Es wurde eine Gruppe unterstützt, die von den Nachbarn ausgebildet, bewaffnet und unterstützt wurde. Sie hat ein Land eingenommen und sich selbst als Regierung bezeichnet. Die Welt hat entweder zugeschaut oder sie unterstützt. Das ist eine hässliche Sache im Angesicht der Welt“.

Er sagte, dass einige wenige Weltmächte für ihre eigenen Interessen die Rechte des Volkes und das Recht, über sein Schicksal zu bestimmen, verletzten.

In Wirklichkeit handelt es sich um die Einmischung eines Nachbarn in die inneren Angelegenheiten seines Nachbarn, sagte er.

Er sagte, dass der Plan der US-Regierung nicht zum Erfolg führen wird und dass sie in naher Zukunft „ihr Gesicht verlieren werden, angesichts der Maßnahmen, die sie hinter den Kulissen gegen die Afghanen ergriffen haben“.

Es ist eine Schande, die Taliban anzuerkennen

Auf die Frage, warum mehrere Länder und internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen mit den Taliban sprechen, sagte Ahmadinedschad: „Eine Regierung anzuerkennen, die mit Waffengewalt und der Unterstützung von Ausländern an die Macht gekommen ist, die das Land beherrscht und deren Haltung und Politik nicht klar ist, ist eine Schande und wird der gesamten menschlichen Gesellschaft schaden.“

Er sagte, eine unabhängige Regierung sei der Wille eines jeden freiheitsliebenden Menschen. Die Macht solle in den Händen des Volkes liegen, und jede Regierung solle mit der direkten Stimme des afghanischen Volkes gewählt werden.

„Diese Entwicklungen werden sich bald zeigen, und bitte glauben Sie nicht, dass ich über eine unbekannte, weit entfernte Zukunft spreche. Sie werden sehr bald ans Licht kommen“, fügte er hinzu.

Er beschrieb die Taliban als eine politische Gruppe, die religiöse und ideologische Ansprüche erhebt, und sagte: „Ihr Verhalten muss im Rahmen der Politik analysiert und bewertet werden.

Indien, Iran und Pakistan sollten zusammenkommen, um die Krise zu lösen

Pakistan müsse sich dieser Zusammenarbeit von Iran und Indien anschließen, um das Problem zu lösen, sagte Ahmadinedschad, „weil es ernsthaft bedroht ist“.

„Was ich meine, ist, dass die Souveränität und die Regierung Pakistans … bald durch die derzeitige Bewegung der Taliban bedroht sein wird.“

Der Kampf gegen den Terrorismus sei keine Frage des Krieges, sondern eine Frage der Zusammenarbeit und der Korrelation zwischen den Staaten, sagte er. Terrorismus ist ein politisches Problem, und wenn wir davon ausgehen, dass es sich um ein militärisches Problem handelt, dann würden wir bei der Lösung dieser Probleme definitiv Probleme bekommen.

„Deshalb sollten der Iran, Indien und andere Staaten zusammenkommen und Pläne schmieden, um dieses Problem im Rahmen politischer und menschlicher Fragen zu lösen.“

Ahmedinejad sagte, die Ursache für diese Dschihadistengruppe gehe auf die Zeit zurück, als die ehemalige Sowjetunion Afghanistan beherrschte. Damals begannen die USA mit der Ausbildung und Vorbereitung dieser Terrorgruppen in Pakistan, um den Drohungen der kommunistischen Regierung zu widerstehen. Dieser Trend habe sich später fortgesetzt, sagte er.

Die Herrschaft der Taliban wird den Iran, Indien, Pakistan, China und Russland beeinflussen

Der Ursprung all dieser Gruppen liege an einem Ort, dem hegemonialen System, sagte er und bezog sich dabei auf die westlichen Mächte.

„Die Taliban, Daesh [Islamischer Staat] und all die anderen stammen aus einer Quelle, und sie haben Angst, und das ist das globale hegemoniale System. Sie werden als Werkzeuge im Rahmen des politischen Schachspiels eingesetzt, und auch das wird zum richtigen Zeitpunkt genutzt werden.“

„Wir müssen uns die Frage stellen, warum die USA die Taliban die Kontrolle über Afghanistan übernehmen ließen, dass es sich um eine sehr vorsätzliche Handlung handelte. Obwohl das in erster Linie eine Bedrohung für den Iran und Indien sein wird.“

Dies hat langfristige und viel höhere Ziele, obwohl es in erster Linie den Iran und Indien treffen wird, aber bald wird es zu einer Bedrohung für Pakistan, China und Russland werden,“ sagte er.

Es stellt sich die Frage, wie Pakistan, China und Russland in dieses Komplott, das nach hinten losgehen wird, verwickelt sind, denn es handelt sich um eine sehr gewalttätige und unlogische Gruppe, die sich selbst für das einzig Richtige hält, die einen existenziellen Grund hat und die anderen Wesen keinen Wert beimisst.

Wenn also eine solche Gruppe bewaffnet ist und in dieser Form im Rahmen einer Regierung die Kontrolle über das Land übernimmt, wird dies bald definitiv zu einer großen Bedrohung für die Länder der Region werden, sagte er.

Eine terroristische Gruppe, die im Grunde politisch ist und politische Ansichten vertritt, wird eine Bedrohung für die gesamte Region darstellen, einschließlich Indien, Pakistan, Iran, China, die nördlichen Staaten und Russland.

„Sie werden eine ernsthafte Bedrohung für sie alle sein“, warnte Ahmadinedschad.