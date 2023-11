Iranisches Regime startet Rekrutierungskampagne für freiwillige Selbstmordattentäter, die bereit sind, Ziele in Israel anzugreifen

Mehr als 200 junge Männer und Frauen haben sich 2005 als Freiwillige gemeldet, um Selbstmordattentate gegen Amerikaner und Israelis zu verüben.

Das Treffen wurde auf dem Friedhof Behesht-e-Zahra, südlich von Teheran, vom Hauptquartier für das Gedenken an die Märtyrer der Globalen Islamischen Bewegung organisiert, einer schattenhaften Gruppe, die seit 2004 Freiwillige für Anschläge im Irak und in Israel sucht.

Es war die dritte derartige Zeremonie, die die Gruppe abhielt, aber es gibt keine unabhängige Bestätigung, dass einer ihrer Freiwilligen einen Selbstmordanschlag verübt hat.

Jetzt ist es wieder soweit.

Die Islamische Republik Iran sucht nach Freiwilligen für Selbstmordattentate in Israel.

Die Daily Mail berichtet:

I reported this EXACT info in the English section of #IranPressNews way back in 2005!! Course, it fell on willfully deaf ears of big media & career politicos in the West.



Iranian group recruiting #suicidebombers willing to attack #Israel https://t.co/93bVSrdOGM @MailOnline