Biden Order 14067 wirft Schatten auf die amerikanische Freiheit: Überwachung und Kontrolle durch die Regierung droht

Wo waren Sie am 9. März 2022, als Präsident Biden das Todesurteil über die amerikanische Freiheit unterschrieben hat?

An diesem Tag unterzeichnete Biden in einer stillen Zeremonie im Weißen Haus ohne die Zustimmung des Kongresses, der Staaten oder des amerikanischen Volkes die Executive Order 14067.

Versteckt in seinem Befehl befinden sich einige Absätze, betitelt als Abschnitt 4. Die Sprache in Abschnitt 4 macht die Order 14067 zur verräterischsten Handlung eines amtierenden Präsidenten in der Geschichte unserer Republik.

Das liegt daran, dass Abschnitt 4 den Weg für eine legale Regierungsüberwachung aller US-Bürger, die vollständige Kontrolle über Ihre Bankkonten und Einkäufe sowie die Fähigkeit, alle abweichenden Stimmen für immer zum Schweigen zu bringen, ebnet.

In diesem neuen Krieg gegen die Freiheit kommen sie nicht für Ihre Waffen. Nein, sie denken viel größer als das.

Sie kommen für Ihr Geld.

Und es hat bereits begonnen. Diese Bemühungen nehmen einen unheilvollen Ton an, der auch Überwachung und Verlust unserer Freiheiten unter dem Deckmantel von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) oder wie ich sie nenne, Biden Bucks, beinhaltet.

Wenn Sie mich vor zwei Jahren danach gefragt hätten, hätte ich gesagt, die USA gehen eher studiert damit um. Es war zu wichtig, um nicht darin verwickelt zu sein, aber die USA schienen es nicht eilig zu haben, es tatsächlich umzusetzen.

Es gab Studien, und ich hätte damals geschätzt, „OK, China hat es. Europa vielleicht noch ein Jahr. Die USA könnten drei oder vier Jahre entfernt sein, weil der Dollar zu wichtig ist. Sie wollen es nicht überstürzen. Sie wollen es richtig machen. Es gibt viele Möglichkeiten, es zu vermasseln.“

Aber das hat sich unter Joe Biden geändert.

Biden hat diese Sache jetzt auf die Schnellspur gebracht.

Wir sind ziemlich schnell von dem, was ich als Forschungsphase bezeichnen würde, zu einer Implementierungsphase übergegangen. Also nenne ich es Biden Bucks, weil Joe Biden dafür verantwortlich sein wird, dies in den Vereinigten Staaten rasant umzusetzen.

KEINE Kryptowährungen

CBDCs sind digitales Geld, keine Kryptowährungen. Die Unterschiede zwischen CBDCs und Krypto sind wichtig.

Kryptowährungen werden auf einer Blockchain aufgezeichnet, die eine bestimmte Art von Ledger ist, das jede jemals getätigte Transaktion in jeder Währung zeigt.

Kryptos behaupten auch, Anonymität und Dezentralisierung zu bieten, was angeblich Tugenden sind, aber tatsächlich tödliche Fehler, denn die „Anonymität“ ist ein größerer Deckmantel für Verbrechen und Betrug.

Ich habe mit dem US Strategic Command zusammengearbeitet, um die Krypto-Besitzverhältnisse zu entwirren, als Isis digitale Token verwendete, um sein Kalifat in den Jahren 2015–2016 zu finanzieren. Es ist nicht einfach, den Schleier zu durchdringen, aber es kann gemacht werden.

Im Gegensatz dazu verwenden CBDCs keine Blockchain; sie haben ein digitales Ledger-Buchhaltungssystem, aber es ist keine Blockchain. Sie sind das Gegenteil von dezentralisiert; sie sind hochgradig zentralisiert unter der Kontrolle eines einzigen Herausgebers, normalerweise einer Zentralbank.

Es gibt keine Anonymität. Der Herausgeber kennt jeden Kontoinhaber und jede Transaktion – das ist die ganze Idee.

CBDCs werden mit der Idee beworben, dass Transaktionen schneller, billiger und sicherer sind, wenn alles Geld digital ist und von einer Regierung kontrolliert wird.

Verglichen mit Kreditkarten, Debitkarten, Überweisungen, Venmo und PayPal könnte das stimmen. Diese Systeme haben mehrere Vermittler und Schichten von Gebühren, sodass CBDCs tatsächlich in der Lage sein könnten, Zahlungen zu straffen und das Zahlungssystem effizienter zu machen.

Aber während die Regierung CBDCs als Vorteil für Verbraucher bei der Durchführung von Transaktionen positioniert, einschließlich schnellerer Abrechnungen, besserer Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Transaktionskosten, die niedriger sind als bei Bargeld, ist es auch entscheidend, die Implikationen der Technologie zu durchdenken und wie sie die Wirtschaft und unsere individuellen Rechte negativ beeinflussen könnte.

Der Tod der Privatsphäre

Der erste Teil der versteckten Agenda ist die Abschaffung von Bargeld. Wenn Sie die Regierung sind und wollen, dass die digitale Zentralbankwährung erfolgreich ist, müssen Sie Bargeld eliminieren, denn es ist Ihre Konkurrenz.

Bargeld ist anonym. Wenn Sie etwas mit Bargeld bezahlen, kann der Kauf nicht direkt mit Ihnen in Verbindung gebracht werden. Das gilt nicht für Biden Bucks.

Die Regierung weiß genau, was Sie kaufen, wem Sie Spenden machen und (indirekt) was Sie lesen, basierend auf den Büchern, die Sie kaufen, usw.

Das bedeutet, dass wir sehr weit auf dem Weg zur Gedankenkontrolle, Zensur und selektiven Strafverfolgung gegen politische Feinde gekommen sind.

Es ist eine Regierung, die wie der von Big Brother regierte Staat in George Orwells Neunzehnhundertvierundachtzig aussieht.

Die Regierung könnte Ihr Konto einfrieren wollen, sie könnte Ihr Vermögen beschlagnahmen wollen, sie könnte ein Verfallsdatum auf Ihr Geld setzen wollen.

Stellen Sie sich vor, Sie werden bezahlt und die Regierung sagt: „OK, Sie haben das Geld bekommen. Schöne Arbeit, aber dieses Geld wird sich in Luft auflösen oder verschwinden, wenn Sie es nicht in den nächsten sechs Monaten ausgeben.“ Wie wäre das für ein Konjunkturprogramm?

Keine dieser Dinge ist möglich, wenn Bargeld herumliegt. Aber wenn Sie Bargeld abschaffen und alle in ein digitales System zwingen, dann können Sie solche Dinge tun.

Das bedeutet, dass die Fiskalpolitik tatsächlich von Biden Bucks diktiert werden kann. Mit der völligen Kontrolle über Ihr Geld kann die Regierung nach Belieben Fiskalpolitik betreiben.

Was wäre, wenn die Regierung die Wirtschaft ankurbeln und den Konsum der Verbraucher steigern wollte? Sie könnten Ihnen einfach einen Brief schicken, der besagt, zum Beispiel: „Sie müssen in den nächsten 30 Tagen 200 Dollar ausgeben, oder wir werden Ihnen 100 Dollar von Ihrem Konto als Strafe abziehen.“

Da die meisten Bürger nicht riskieren wollen, 100 Dollar zu verlieren, werden sie den geforderten Betrag ausgeben und die Konjunktur in der Wirtschaft anregen, wie es die Regierung wollte.

Das könnte auch in die entgegengesetzte Richtung funktionieren. Angenommen, die Regierung wollte die Wirtschaft abkühlen und nicht so viel Geld im Umlauf haben. Sie könnten zum Sparen ermutigen, indem sie verlangen, dass ein bestimmter Saldo auf Ihrem Konto gehalten und nicht ausgegeben wird.

Wenn Sie unter diesen festgelegten Saldo gehen, würde eine Strafe ausgelöst werden.

Private Banken treiben CBDCs voran

All das gesagt, die digitale Übernahme des Finanzsystems ist kein Alles-oder-Nichts-Ereignis, und es wird in Stufen und nicht auf einmal geschehen. Wenn die CBDCs schließlich eingeführt werden, könnte es ein wenig eine Antiklimax sein, wenn private Unternehmen bereits Bargeld eliminiert und die Privatsphäre auf eigene Faust verletzt haben.

Zum Beispiel hat die italienische Bank Intesa SanPaolo begonnen, Kunden zu zwingen, einen vollständig digitalen Mobiltelefondienst zu nutzen, ohne dass die Kunden eine Filiale besuchen oder mit einem menschlichen Bankbeamten interagieren können.

Das ist genau die Welt, wie sie unter CBDCs sein wird, außer dass eine private Bank die Drecksarbeit macht und nicht auf ein Regierungsmandat wartet. Die CBDC-Bemühungen in Europa werden unweigerlich die Europäische Zentralbank (EZB) einbeziehen, da sie der Herausgeber des Euro sind und für das digitale Ledger der Transaktionen verantwortlich sein werden.

Dennoch warten private Banken nicht auf die EZB und legen heute den Grundstein für eine Welt ohne Bargeld oder menschliche Banker.

Alles, was bleibt, ist ein digitales Hauptbuch und die totale Überwachung von allem, was Sie tun.

Auch hier würde das Endspiel für CBDCs George Orwells dystopischem Roman „1984“ ähneln. Es wäre eine Welt negativer Zinsen, erzwungener Steuererhebung, staatlicher Beschlagnahmung, Kontensperrung und permanenter Überwachung.

In der Welt von Biden Bucks ist es vielleicht nicht einfach, sich zu wehren, aber es ist möglich.

Es gibt eine nicht-digitale, nicht-hackbare, nicht-rückverfolgbare Form von Geld, die Sie immer noch verwenden können.

Es heißt Gold (und Silber). Ich empfehle Ihnen dringend, Gold zu kaufen, solange Sie es noch können.