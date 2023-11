Iraker warnen vor westlichem Plan, Gazaner in die Wüste Anbar umzusiedeln

Die Idee, Palästinenser in die irakische Region Anbar umzusiedeln, mag zwar unwahrscheinlich erscheinen, doch haben westlich unterstützte Konflikte bereits Millionen von Menschen in der Region vertrieben – viele davon scheinen demografisch bedingt zu sein.

Die Ansiedlung von Palästinensern in der westirakischen Wüste Anbar ist dank des von den USA geförderten “Deals des Jahrhunderts” erneut zum Thema unter den Irakern geworden.

Bereits im Februar 2020 behauptete der irakische Abgeordnete al-Baldawi, der Vertreter der al-Fatah-Koalition im irakischen Parlament:

“Die USA planen, die Hashd al-Shaabi (Popular Mobilization Units, PMU) aus den westlichen Provinzen des Irak, insbesondere aus der Provinz al-Anbar, fernzuhalten, um den Palästinensern innerhalb des Irak einen geeigneten Unterschlupf zu bieten.”

Das erneute Interesse an diesem Thema fällt jedoch mit dem jüngsten, nicht veröffentlichten Besuch des britischen Botschafters im Irak im Gouvernement Anbar zusammen.

Seit der Enthüllung des Friedensplans der Ära Trump im Jahr 2019 sind Berichte aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass die fortgesetzte US-Präsenz im Westirak über die Einrichtung von Militärstützpunkten hinausgeht.

Es wird spekuliert, dass das Ziel darin besteht, eine “alternative Heimat” für palästinensische Flüchtlinge in der Wüste Anbar zu schaffen. Dieser Gedanke wäre vielleicht auf das Reich der “Verschwörungstheorien” beschränkt geblieben, hätten nicht führende israelische Politiker nach der Widerstandsaktion “Al-Aqsa-Flut” vom 7. Oktober und der beispiellosen völkermörderischen Aggression gegen den Gazastreifen entsprechende Vorschläge gemacht.

Planung einer weiteren Nakba

Israelischen Medien wurde ein Dokument des israelischen Geheimdienstministeriums zugespielt, in dem die Umsiedlung von 2,4 Millionen Palästinensern aus dem Gazastreifen auf die ägyptische Sinai-Halbinsel und in andere Regionen vorgeschlagen wird – ein Vorschlag, der sowohl von Kairo als auch von Amman entschieden abgelehnt wird.

Der durchgesickerte Plan hat das ernsthafte irakische Interesse an dem potenziellen Projekt der Umsiedlung von Palästinensern nach Anbar wieder aufleben lassen. Die Befürchtung einer weiteren Nakba wurde in Erklärungen irakischer politischer und religiöser Führer, darunter führende Persönlichkeiten wie Muqtada al-Sadr und Qais al-Khazali, sowie von Vertretern des irakischen Parlaments – insbesondere aus dem Gouvernement Anbar – geäußert.

Der Vorsitzende der Nationalen Allianz für Resolutionen, Dschamal al-Karbouli, verurteilte “die verdächtigen Projekte, mit denen versucht wird, die Palästinenser aus Palästina zu vertreiben”, und warnte “jeden, der es wagt, mit dem Volk von Anbar zu weit zu gehen und sein Land zu verschenken, um seinen Herren zu gefallen”.

Karboulis Äußerungen veranlassten den Parlamentssprecher Muhammad al-Halbousi, den Vertreter Anbars im Rat, dazu, jeden Versuch, den Deal des Jahrhunderts im Irak umzusetzen, nachdrücklich zurückzuweisen.

Beobachter wie der politische Analyst Mohsen al-Amiri glauben jedoch, dass Karboulis Behauptungen Halbousi zu einem Dementi gezwungen haben: “Es scheint, als ob der Vertreter Anbars im Parlament, Al-Halbousi, der enge Beziehungen zum Ausland, insbesondere zu den Vereinigten Arabischen Emiraten (die VAE haben den arabischen Normalisierungsprozess mit Israel angeführt), unterhält, sich von diesen Anschuldigungen distanzieren wollte.”

Versteckte Absichten in Anbar

Die Diskussion über den israelischen Plan zur Vertreibung der Bevölkerung des Gazastreifens fiel mit dem unangekündigten Besuch des britischen Botschafters im Irak, Stephen Charles Hitchen, im Gouvernement Anbar zusammen. Hitchen leitete zu Beginn der arabischen Aufstände das Iran Political Team des britischen Außenministeriums und stieg schnell auf, um die nationalen Sicherheitsbemühungen in der gesamten Region zu leiten.

Es ist erwähnenswert, dass sich Hitchens Treffen auf zwei Funktionäre der Taqadum-Partei beschränkten, die er getrennt traf, nämlich den Gouverneur von Anbar Ali Farhan al-Dulaimi und den Bürgermeister von Ramadi Omar Dabbous. Diese Personen verfügen über erhebliche Befugnisse in Bezug auf Verwaltungseinheiten und Ländereien im Gouvernorat Anbar.

Eine Quelle in der örtlichen Verwaltung teilte The Cradle mit, dass der britische Botschafter über den Bau von kostengünstigen Wohnkomplexen in den Wüstengebieten im Westen des Gouvernements sprach, die von Großbritannien finanziert werden sollen. Er erwähnte auch Projekte zur Wasserentsalzung, obwohl die genaue Art und der Zweck dieser Initiativen nicht bekannt gegeben wurden.

Die Quelle berichtet The Cradle, dass es strenge Anweisungen gab, den Besuch des britischen Botschafters vertraulich zu behandeln und keine Nachrichten darüber auf der Website des Gouvernorats zu veröffentlichen.

Ein in Anbar ansässiger Journalist erklärt, dass Besuche von US-amerikanischen und britischen Botschaftern im Gouvernorat häufig mit einer Mediensperre belegt werden, so dass “wir nur durch Zufall Tage oder Wochen später von diesen Besuchen erfahren”.

Obwohl wir versuchten, diese Informationen von lokalen Verwaltungsbeamten zu bestätigen, verweigerten einige einen Kommentar, und andere behaupteten, sie hätten keine Kenntnis von dem Besuch. Es wurde jedoch ein Foto sichergestellt, das den britischen Botschafter bei einem Treffen mit dem Bürgermeister von Ramadi im Stadtgebäude zeigt.

Eine irakische politische Quelle berichtet The Cradle über die zunehmende Häufigkeit amerikanischer und britischer Besuche, sowohl öffentlich als auch heimlich, im Gouvernement, da sie befürchten, dass Anbar manipuliert werden könnte, um Washingtons Agenden zu dienen.

Der politische Analyst Dr. Muhammad al-Anbari zeigt sich jedoch erstaunt über den Besuch eines Vertreters einer Großmacht bei einem örtlichen Bürgermeister, dessen Zuständigkeiten sich normalerweise auf die Stadtverwaltung und die Abwasserentsorgung beschränken. Er erklärt gegenüber The Cradle: “Diese verdächtigen Besuche fanden erst statt, nachdem eine Partei die Kontrolle über das Gouvernement Anbar und seine Regierungsstellen übernommen hatte.”

Autonomes Anbar

Im Dezember 2022 deutete Sprecher Halbousi die Möglichkeit an, dass die sunnitischen Blöcke den politischen Prozess verlassen könnten, und schlug die Bildung einer unabhängigen Region in Anbar vor. Halbousi verfügt über erheblichen politischen Einfluss in dem Gouvernement, das nicht nur flächenmäßig das größte des Irak ist, sondern auch eine Wüstenregion umfasst, die sich von der syrischen Grenze über die jordanische Grenze bis zur saudischen Grenze erstreckt und den westlichen Teil des Landes darstellt.

Eine politische Quelle im Gouvernement, die anonym bleiben möchte, bestätigt, dass Halbousi umfangreiche Treffen mit arabischen Stammesscheichs im Gouvernement abhält, um das so genannte autonome Anbar zu schaffen.

Einige irakische politische Quellen sind der Ansicht, dass diese Maßnahmen Washingtons Jahrhundertprojekt zur Umsiedlung von Palästinensern unterstützen, wobei die VAE und Großbritannien als Hauptunterstützer gelten. Sie berichteten von ausführlichen Treffen zwischen Halbousi und emiratischen Vertretern in Abu Dhabi und Bagdad in den letzten Monaten.

Trumps Jahrhundertdeal brach auch mit der jahrzehntelangen US-Politik, indem er Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt Israels anerkannte, ein Schritt, der Araber und Muslime überall verärgern dürfte.

Dieser Plan beinhaltet die Vertreibung der Palästinenser, insbesondere derjenigen aus dem Gazastreifen, und die Schaffung eines kleinen Staates für sie in der Wüste eines arabischen Landes, wie in verschiedenen Presseartikeln berichtet wurde, darunter auch in einem Artikel der Website Ultra Iraq vom Mai 2019 mit dem Titel “Anbar ist Teil des Deals des Jahrhunderts”.

Die Ambitionen des Westens, Westasien neu zu gestalten

Der Generalsekretär der Asaib Ahl al-Haq-Bewegung, Qais al-Khazali, warnte in einer Erklärung, dass “Israel den Irak besetzen will, um die biblische Prophezeiung (vom Euphrat bis zum Nil ist euer Land, o Kinder Israels) zu erfüllen”, und rief seine Anhänger auf, sich auf “eine bevorstehende große Schlacht vorzubereiten, wenn das Land und seine Heiligtümer einer neuen Gefahr ausgesetzt werden.”

Im Gespräch mit The Cradle erklärt der in London lebende irakische Forscher Adnan Abu Zaid, dass es einen von den USA und Europa unterstützten Plan gibt, die Menschen aus dem Gazastreifen zu vertreiben und sie im Irak anzusiedeln. Er glaubt jedoch, dass “niemand in der Lage sein wird, diesen Plan umzusetzen, zumindest nicht in der jetzigen Phase”.

Auch wenn der Plan, die Palästinenser nach Anbar umzusiedeln, vielleicht nicht sofort umsetzbar ist, so ist er doch Teil einer umfassenderen Bemühung der USA, die westasiatische Region umzugestalten, was zur Schaffung kleiner sektiererischer Ministaaten führen könnte, denen es an politischer oder wirtschaftlicher Unabhängigkeit vom Einfluss der USA und ihres Verbündeten Israel mangeln könnte.

Diejenigen, die dem Plan, mehr als zwei Millionen Menschen von einem Land in ein anderes zu verlagern, skeptisch gegenüberstehen, sollten die anhaltenden Vertreibungstendenzen in der weiteren westasiatischen Region berücksichtigen, die größtenteils auf westliche Kriege zurückzuführen sind. So wurden seit der US-Besetzung Afghanistans Millionen Menschen aus Afghanistan, dem Irak, Syrien, Libyen und dem Jemen vertrieben.