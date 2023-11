Eine weitere Verschwörungstheorie ist zerplatzt. Jetzt ist es offiziell: „Nordlicht“ HAARP

In Bezug auf das „Nordlicht“, das am 5. November aus Rumänien, Ungarn und auch in der Schweiz sowie aus mehreren europäischen Ländern – ein polares Phänomen, das spezifisch für die beiden magnetischen Pole der Erde, die Arktis und die Antarktis ist, nicht aber auf dem 45. Breitengrad und darunter, Kroatien, Bulgarien, Griechenland, Italien – beobachtet wurde, ist es nun offiziell:

Auf der Website des HAARP-Programms der Universität von Fairbanks in Alaska wurde eine Ankündigung veröffentlicht, in der die Öffentlichkeit über ein Forschungsprogramm informiert wird, das vom 4. bis 7. November 2023 durchgeführt wurde.

„Das HAARP-Forschungsprogramm wird vom 4. bis 7. November eine Forschungskampagne durchführen, um das künstliche Leuchten der Luft und die sehr niedrigen/extrem niedrigen Frequenzwellen (VLF/ELF) zu studieren.

Die Hauptziele dieser Forschungskampagne sind, die Mechanismen in der Ionosphäre, die optische Emissionen erzeugen, besser zu verstehen und zu untersuchen, ob bestimmte Arten von Wellen in der Ionosphäre die VLF/ELF-Wellen verstärken können. Zusätzliche Experimente werden versuchen zu bestimmen, ob Satelliten die Plasmawellen in der Ionosphäre zur Erkennung und Vermeidung von Kollisionen nutzen können. (…)

Das High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) ist ein wissenschaftliches Programm, das darauf abzielt, die Eigenschaften und das Verhalten der Ionosphäre zu studieren.“

Wichtig..

„Die HAARP-Forschungseinheit wurde am 11.08.2015 von der US-Luftwaffe an die Universität von Fairbanks in Alaska übergeben.“

Weitere Informationen auf der HAARP-Programm-Website der Universität.

Es könnte angenommen werden, dass die Ankündigung eines bevorstehenden Experiments von der Universität gemacht wurde, da das Ausmaß und die Tragweite des tatsächlichen Experiments derart umfangreich waren, dass es unmöglich gewesen wäre, es vor der globalen Öffentlichkeit zu verbergen.