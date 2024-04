Irans lahme “Vergeltung” macht es für Gaza noch schlimmer

Finian Cunningham

Teheran bezeichnet die Vereinigten Staaten als den großen Satan. Nach diesem Debakel läuft die iranische Führung Gefahr, als großer Heuchler verspottet zu werden.

Die iranische Welle von Luftangriffen gegen Israel war letztlich ein Schlag ins Wasser. Das muss man schon sagen. Praktisch alle 300 eintreffenden Sprengköpfe wurden von den israelischen Luftabwehrsystemen abgeschossen.

Aber der scheinbare “Erfolg” der israelischen Luftabwehr lag nicht an der technischen Brillanz der von den USA gelieferten Raketenabfangsysteme. Es lag an der Tatsache, dass der Iran in aller Stille vorgewarnt hatte, was kommen würde. Das mag absurd erscheinen. Aber was? Mit dem großen Satan und der zionistischen Entität zusammenarbeiten?

Nun, so scheint es jedenfalls.

Es scheint, dass der Iran seine Wut über den tödlichen israelischen Luftangriff auf sein Konsulat in Damaskus am 1. April loswerden konnte. Das mag die iranische Führung von der Wut der Bevölkerung über die mörderischen Provokationen Israels entlasten.

Aber die schlaffe Darstellung der Vergeltung könnte den Völkermord in Gaza noch entsetzlicher machen.

Die Unterstützung Israels durch die Vereinigten Staaten und die europäischen Staats- und Regierungschefs am Wochenende ist lächerlich. Nach den iranischen Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel erklären alle westlichen Politiker und Diplomaten erneut ihre Solidarität mit dem zionistischen Regime und preisen dessen “Recht auf Selbstverteidigung”.

Die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, die G7, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande usw. beeilen sich, Israel zu loben und den Iran zu verunglimpfen.

Der Iran wird rundheraus für seine Aggression gegen Israel und für seine “rücksichtslose Destabilisierung” der Region verurteilt. Wie bizarr und beschämend ist das?

Israel begeht ungestraft einen regelrechten Völkermord im Gazastreifen und hat in den letzten sechs Monaten seine Angriffe auf Syrien und den Libanon verstärkt und dabei nicht nur Zivilisten, sondern auch Dutzende iranische Beamte in diesen Ländern getötet, darunter einige hochrangige Kommandeure. Mit der Bombardierung des iranischen Konsulats in Damaskus, bei der ein hochrangiger iranischer Militärgeneral getötet wurde, hat Israel einen ungeheuerlichen Akt der Aggression begangen. Und wenn der Iran, wie am Wochenende geschehen, mit Luftangriffen auf Israel antwortet – wozu er nach den internationalen Gesetzen der Selbstverteidigung uneingeschränkt berechtigt ist – besteht die gesamte offizielle Haltung des Westens darin, den Iran zu verurteilen und zu verunglimpfen.

In keiner westlichen Reaktion wurde das ursprüngliche Verbrechen Israels, die Verletzung der Souveränität des Irans, erwähnt.

Washington fordert den Kongress nun verstärkt auf, das zusätzliche Militärhilfegesetz zu verabschieden, das Israel zusätzliche militärische Unterstützung in Höhe von 14 Milliarden Dollar gewährt und dem ukrainischen Regime 61 Milliarden Dollar zukommen lässt.

Es ist bedauerlich, dass die jüngste iranische Aktion den Fokus der westlichen Medien von den schrecklichen Verbrechen Israels in Gaza ablenkt. Unglaublicherweise wird das völkermordende zionistische Regime als “Opfer” des iranischen Staatsterrorismus dargestellt und es wird ihm erlaubt, seinen Massenmord an palästinensischen Frauen und Kindern zu intensivieren.

Die angebliche Vergeltung des Irans für die israelische Aggression scheint im Voraus mit den Amerikanern abgestimmt worden zu sein, um den Schaden zu minimieren. Teheran hatte Washington mitgeteilt, dass es keine Eskalation wolle, und anscheinend zugesichert, dass seine Militäraktion minimal ausfallen würde. Washington signalisierte ebenfalls, dass es keine Eskalation wolle, was angesichts all der Gewalt, die die USA Israel zugefügt haben, ein Widerspruch in sich ist.

Es scheint, dass die Vereinigten Staaten von der iranischen Führung bis zu 72 Stunden vor den erwarteten Luftangriffen auf israelisches Gebiet informiert wurden. Damit hätte Israel genügend Zeit gehabt, sein Luftverteidigungssystem vorzubereiten, um die Angriffe bestmöglich abzufangen.

Die lautstarken Verurteilungen des Irans durch die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten scheinen eher eine ernsthafte Anbiederung an Israel zu sein und dessen psychopathischen Verfolgungskomplex zu bestärken. Die westlichen Staaten werden das zionistische Regime mit verstärkter militärischer und politischer Unterstützung noch mehr beschwichtigen, damit es in Gaza sein Unwesen treiben kann. Haben Sie Mitleid mit den hungernden Palästinensern, die unter unerbittlichem, wahllosem Bombardement stehen.

Der Selbstverteidigungsangriff des Irans auf Israel war kein Abend der Abrechnung. Weit gefehlt. Ja, er stellte eine neue Schwelle dar, denn es war das erste Mal, dass der Iran israelisches Gebiet direkt angriff. Manche würden sagen, dass es angesichts der zahlreichen Verletzungen der Souveränität des Irans durch Israel über viele Jahre hinweg höchste Zeit war. Doch trotz des großspurigen Geredes von einem “historischen Angriff” war der vom Iran verursachte Schaden minimal und wurde zudem in einem zynischen Schattenspiel mit den Vereinigten Staaten und ihrem israelischen Klienten so inszeniert, dass er minimal war.

Falkenhafte Stimmen in den USA wie John Bolton und Israel fordern den israelischen Staatschef Benjamin Netanjahu auf, nun Angriffe auf den Iran zu befehlen.

Es gibt keinen Grund für Israel, sich erneut zu rächen. Es hat ungestraft iranische Militäroffiziere und Atomwissenschaftler getötet, und Teheran hat praktisch nichts unternommen.

Die lahmen Luftangriffe des Irans werden nicht dazu beitragen, ein Gleichgewicht der Abschreckung herzustellen. Israel und seine westlichen Sponsoren werden weiterhin mit noch größerem Eifer Völkermord an den Palästinensern begehen.

Es wäre besser gewesen, wenn der Iran sich ganz zurückgehalten hätte, als diesen halbherzigen Versuch zu unternehmen. Dann hätte sich wenigstens die öffentliche internationale Ablehnung gegen Israel und seine westlichen Unterstützer weiter verstärkt. So aber wird der Fokus von der völkermörderischen israelisch-westlichen Achse abgelenkt und auf die Verurteilung des Irans wegen Aggression gelegt, obwohl die “Aggression” nichts dergleichen war.

Die iranischen Luftangriffe waren ein Feuerwerk, das weder zur Wiederherstellung der Gerechtigkeit noch zur Unterstützung der Palästinenser beitrug. Ironischerweise wird dies die regionale Instabilität erhöhen, da die mangelnde Ernsthaftigkeit den westlich-zionistischen Staatsterrorismus noch mehr ermutigt.

Teheran bezeichnet die Vereinigten Staaten als den großen Satan. Nach diesem Debakel läuft die iranische Führung Gefahr, als großer Heuchler verspottet zu werden.