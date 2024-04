Wird ein Großteil des Nahen Ostens bald in einen “Haufen rauchender, radioaktiver Trümmer” verwandelt sein?

Von James Michael

Die meisten Menschen haben absolut keine Ahnung, wie nah wir an einem Alptraumszenario im Nahen Osten sind. Gestern schrieb ich darüber, dass Bloomberg meldete, ein iranischer Angriff auf Israel stehe “unmittelbar bevor”. Zu diesem Zeitpunkt warteten wir darauf, dass der andere Schuh im Nahen Osten herunterfällt, und wir warten immer noch. Ynet News behauptet, dass der Iran “bereit war, seinen Angriff auf Israel zu starten”, es sich aber anders überlegt hat, bevor er den Abzug betätigt…

Der Iran war bereit, seinen Angriff auf Israel zu starten, beschloss aber, ihn um einige Tage zu verschieben, wahrscheinlich nach Warnungen der Regierung Biden. Über Nacht meldete die offizielle iranische Nachrichtenagentur Mehr auf X, dass der Iran ab Mitternacht wegen “militärischer Manöver” vorübergehend alle Luftaktivitäten über dem Luftraum von Teheran eingestellt hat. Mehr teilte auch ein Video, das Raketen zeigte, mit der Überschrift “Vielleicht heute Nacht… Bleiben Sie dran”. Die Agentur löschte beide Einträge schnell wieder.

Ich denke, dass die Iraner wissen, dass ein Angriff auf israelisches Gebiet eine überwältigende Reaktion der IDF zur Folge haben wird.

Und Joe Biden verspricht “eiserne” Unterstützung für Israel, wenn die Iraner angreifen…

US-Präsident Joe Biden versicherte am Mittwoch, dass die amerikanische Unterstützung für Israel “eisern” sei, da man befürchtet, dass das Land im Nahen Osten bald vom Iran angegriffen werden könnte. Wie ich Premierminister Netanjahu sagte, ist unser Engagement für die Sicherheit Israels gegen diese Bedrohungen durch den Iran und seine Stellvertreter unerschütterlich. Lassen Sie es mich noch einmal sagen: eisenhart. Wir werden alles tun, was wir können, um Israels Sicherheit zu schützen”, sagte Biden auf einer Pressekonferenz mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida. Bidens Spitzendiplomat Anthony Blinken bekräftigte seine Worte und sagte dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant in einem Telefongespräch, dass die USA hinter Israel stehen würden, falls der Iran sich zu einem Angriff entschließen sollte.

Bedeutet dies, dass wir uns im Krieg mit dem Iran befinden werden, sobald iranische Raketen Ziele in Israel treffen?

Denn so hört es sich an.

Ich kann verstehen, dass die Möglichkeit eines Krieges mit den Vereinigten Staaten die Iraner zum Nachdenken anregen würde.

Aber auch wenn sie gezögert haben, geben sie eindeutig noch nicht auf.

Am Donnerstag bestätigte die iranische Führung, dass sie Israel in den kommenden Tagen “bestrafen” wolle…

Teheran müsse Vergeltung für den tödlichen Angriff auf sein Konsulat in Damaskus in der vergangenen Woche üben, da der UN-Sicherheitsrat den Angriff nicht verurteilt und keine Maßnahmen gegen Israel ergriffen habe, erklärte die iranische UN-Mission in einer Erklärung, die am Donnerstag auf der Plattform X veröffentlicht wurde. “Hätte der UN-Sicherheitsrat den verwerflichen Angriff des zionistischen Regimes auf unsere diplomatischen Einrichtungen in Damaskus verurteilt und die Täter zur Rechenschaft gezogen, wäre der Iran vielleicht nicht gezwungen gewesen, dieses Schurkenregime zu bestrafen”, heißt es in der Erklärung.

Es wird also definitiv zu einem Angriff kommen.

Wenn der Iran Ziele außerhalb Israels angreift, wird das vielleicht keinen totalen Krieg in der Region auslösen.

Aber wenn der Iran Ziele innerhalb Israels trifft, wird uns das buchstäblich an den Rand des Undenkbaren bringen.

Heute hat der US-Senator Marco Rubio in den sozialen Medien die folgende Botschaft veröffentlicht…

Iran will von seinem eigenen Territorium aus einen Großangriff gegen #Israel starten Israel wird sofort mit einem noch härteren Gegenangriff innerhalb des Irans reagieren Was dann passiert, ist der gefährlichste Moment im Nahen Osten seit 1973

Ich stimme mit seiner Einschätzung überein, bis auf eine Ausnahme.

Ich glaube, dass das, was uns bevorsteht, viel gefährlicher ist als alles, was wir 1973 erlebt haben.

Eine britische Nachrichtenquelle berichtet, dass eine Kriegssimulation, die “von Militär- und Sicherheitsexperten erstellt wurde”, darauf hindeutet, dass ein totaler Krieg wahrscheinlich ist, wenn der Iran beginnt, Ziele auf israelischem Gebiet zu beschießen…

Der Iran und seine terroristischen Verbündeten, darunter die Hamas, die Hisbollah und die Houthis, verfügen alle über leistungsstarke Langstrecken- und Präzisionsraketen, mit denen sie wichtige israelische Ziele treffen. Israel schlägt zurück und bekämpft iranische Stellvertreter an einer Frontlinie in Syrien und im Libanon nahe seiner Grenze, während es Iran aus der Luft angreift. Tel Aviv bittet die USA mehrmals um Intervention, aber ohne Erfolg, denn es ist in seinem Kampf gegen den Iran isoliert.

Der Simulation zufolge ist der Einsatz von Atomwaffen im weiteren Verlauf des Konflikts wahrscheinlich…

Schließlich greift es auf eine nicht-tödliche nukleare Detonation zurück, um den Iran zur Kapitulation zu bewegen, was nicht gelingt. Ein verzweifeltes Israel schießt schließlich 50 Atomwaffen auf den Iran ab, der seinen eigenen nuklearen Hinterhalt gegen einen Luftwaffenstützpunkt mit US-Truppen entfesselt. Die Kriegsspielsimulation endet hier mit einem Konflikt, der Syrien, den Libanon und sogar den Jemen einbeziehen würde und große Teile des Nahen Ostens in einen Haufen rauchender, radioaktiver Trümmer verwandeln könnte.

In der gesamten aufgezeichneten Weltgeschichte haben wir noch nie einen Krieg wie diesen erlebt.

Können Sie sich das Chaos vorstellen, das auf der ganzen Welt ausbrechen würde, wenn die großen Städte im Nahen Osten in “rauchende, radioaktive Trümmer” verwandelt würden?

Hoffen wir, dass die oben beschriebene Kriegssimulation nicht zutreffend ist.

Aber ohne Zweifel haben wir eine Gefahrenzone betreten.

Wenn der Iran und Israel erst einmal anfangen, sich gegenseitig mit Raketen zu beschießen, gibt es kein Zurück mehr.

Seit langem warne ich meine Leser, dass ein apokalyptischer Krieg im Nahen Osten bevorsteht.

Jetzt sind wir fast am Ziel.

Ich hoffe, dass die Iraner einen Rückzieher machen und dass ihre Reaktion auf Israel sehr schwach ausfallen wird.

Wenn das der Fall ist, könnte uns das ein wenig mehr Zeit verschaffen.

Aber so oder so, ich glaube, dass dies das Jahr ist, in dem der Nahe Osten im Chaos versinkt.

Also schnallen Sie sich an und halten Sie sich fest, denn es sieht so aus, als würden die Dinge bald wirklich verrückt werden.