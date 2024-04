Israels neueste Lüge ist, dass es “keine andere Wahl” habe, als den Iran anzugreifen

Caitlin Johnstone

Sowohl Israel als auch die USA tun so, als seien sie in dieser Situation machtlos, aber in Wirklichkeit sind sie alles andere als machtlos. Sie sind wie zwei Straßenräuber, die sich auf einen Überfall vorbereiten und sagen: “Wenn wir nur etwas tun könnten, um diesen schrecklichen Überfall zu verhindern!”

In einem Artikel mit dem Titel “Israel schwört Vergeltung gegen Iran für Raketenangriffe” berichtet Axios, dass der israelische Verteidigungsminister seinem amerikanischen Amtskollegen mitgeteilt habe, dass Israel “keine andere Wahl” habe, als den Iran für den Vergeltungsschlag anzugreifen, den dieser als Reaktion auf den tödlichen israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus unternommen habe.

“Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin am Sonntag, dass Israel keine andere Wahl habe, als auf den beispiellosen Raketen- und Drohnenangriff zu reagieren, den der Iran am Wochenende gestartet hatte”, zitiert Axios einen anonymen US-Beamten und eine weitere anonyme Quelle.

Der Staat Israel hat in den vergangenen sechs Monaten täglich massive Lügen verbreitet, aber diese Lüge könnte sich als die folgenschwerste erweisen.

Bericht: Israel sagt den USA, dass es keine andere Wahl hat, als auf den Iran zu reagieren

Das israelische Fernsehen berichtet, dass das israelische Kriegskabinett beschlossen hat, den Iran anzugreifen, aber es ist unklar wie oder wann

von Dave DeCamp@DecampDave #Israel #Iran #Gaza https://t.co/bcs6DQgDsb pic.twitter.com/x3C51NQcse — Antiwar.com (@Antiwarcom) April 15, 2024

Offensichtlich hat Israel die Wahl, einen Konflikt, den es durch einen extremen Akt der Aggression ausgelöst hat, weiter zu eskalieren. Dieser betrügerische Apartheid-Staat ist so sehr daran gewöhnt, jede Minute eines jeden Tages Opfer zu sein, dass er sogar so tut, als sei er das Opfer seiner eigenen bewussten Entscheidungen.

Wie Professor Jason Hickel auf Twitter schrieb: “Die Menschen müssen verstehen, dass Israel keine Vergeltung benötigt. Die iranische Aktion war eine telegrafische Antwort auf die Bombardierung des israelischen Konsulats, bei der 16 Menschen getötet wurden und die gegen die Wiener Konvention verstieß. Der Iran sagt, er betrachte die Angelegenheit nun als abgeschlossen. Israel muss deeskalieren”.

Der stellvertretende iranische Außenminister Ali Bagheri hat klargestellt, dass der Iran im Falle eines erneuten israelischen Angriffs auf den Iran dieses Mal sofort reagieren werde und nicht erst nach einer Frist von zwölf Tagen, in der Teheran seine Nachbarn und die USA 72 Stunden im Voraus warnen muss, um den Schaden für Israel so gering wie möglich zu halten.

Iranian DepFM Ali Bagheri says that #Iran auf einen neuen Fehler von #Israel “in Sekunden, nicht in Tagen oder Stunden” reagieren werde. Er sagte: “Dieses Mal werden sie keine 12 Tage haben”. https://t.co/nKzXZncz4P — Abas Aslani (@AbasAslani) April 15, 2024

Der Sprecher für nationale Sicherheit, John Kirby, erklärte gegenüber der Presse, das Weiße Haus wolle nur “abwarten und sehen, was die Israelis tun”.

Doch wie der außenpolitische Analyst Tariq Kenney-Shawa zu Kirbys Aussage anmerkte, “wird Israel von den USA gelieferte Waffen einsetzen, sich mit den US-Streitkräften in der gesamten Region koordinieren müssen und von den USA für die Raketenabwehr abhängig sein, wenn der Iran antwortet”. Die Tatsache, dass die USA den Angriff nicht aktiv mit Israel planen, bedeutet also nicht, dass die USA nicht grundsätzlich involviert sind.

Wenn Israels Eskalationsangriff stattfindet, dann nur, weil Washington es zulässt. Wenn die USA Israel sagen würden, dass es sofort die teuren US-Waffenlieferungen und die Unterstützung des Pentagons verliert, wenn es den Iran angreift, würde Israel plötzlich erkennen, dass es tatsächlich die Wahl hat, weiterzumachen oder nicht.

Mein letzter Beitrag für @ForeignPolicy zu Iran, Gaza & Israel:



Bidens Unterstützung für Israel wird oft als Fortsetzung einer langjährigen US-Politik beschrieben. In Wirklichkeit ist es ein Bruch mit der Tradition. Frühere Präsidenten haben Israel regelmäßig den Arm verdreht, wenn es nötig war.https://t.co/vDdjZmdvbM — Trita Parsi (@tparsi) April 15, 2024

In einem Artikel für Foreign Policy mit dem Titel “Netanyahu Wants War With Iran. Biden Can Prevent It” argumentiert Trita Parsi vom Quincy Institute, dass Bidens bedingungslose Unterstützung Israels, obwohl sie oft als Fortsetzung der langjährigen US-Politik beschrieben wird, in Wirklichkeit einen ziemlich dramatischen Bruch mit der Norm darstellt. Präsidenten wie Reagan, die beiden Bushs und Obama haben nicht gezögert, Israel den Arm zu verdrehen, wann immer sie es für nötig hielten, um die Interessen der USA in der Region durchzusetzen; diese neue Politik, Tel Aviv einfach machen zu lassen, was es will, und es gleichzeitig bedingungslos zu unterstützen, ist in der Tat ohne Beispiel im Weißen Haus.

Israel kann sich sehr wohl dafür entscheiden, nicht auf einen schrecklichen Krieg zwischen extrem mächtigen Militärs zuzusteuern, und die USA können sich sehr wohl dafür entscheiden, auf die Bremse zu treten. Die Tatsache, dass keiner von beiden dies tut, ist genau das, was es bedeutet, unter einem Weltreich zu leben, das mit menschlichem Blut gefüttert wird.