Irans neue Drohne hat eine Reichweite von 7000 Kilometer

Die Botschaft war klar – der Iran hat jetzt eine neue, waffenfähige Drohne, die Israel leicht treffen könnte.

Iranische Offizielle behaupten, dass diese neue Drohne eine Reichweite von 7000 Kilometern hat, so The Jerusalem Post, die die Tasnim News Agency und lokale Medienberichte zitierte.

Obwohl sie eine solche Reichweite nicht erreicht hat – leicht genug, um von Teheran nach Reykjavik zu fliegen – ist die Implikation klar.

Die Vereinigten Staaten und Israel haben Berichten zufolge Anfang des Monats Gespräche über eine Zusammenarbeit gegen unbemannte iranische Drohnen geführt, mit denen die Islamische Republik schiitische Milizen und Terrororganisationen in der Region bewaffnet haben soll.

Der Iran hat kürzlich eine Drohne mit dem Namen „Gaza“ vorgestellt, eine klare Anspielung auf den jüngsten 11-tägigen Konflikt zwischen der Hamas und Israel. Es ist unklar, ob sich die 7000-km-Reichweite auf die Reichweite der neuen Gaza-Drohne oder einen anderen Typ bezieht.

Der Kommandeur des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, Maj.-Gen. Hossein Salami hat bestätigt, dass sein neues unbemanntes Luftfahrzeug (UAV) vom Iran oder über Jemen oder Syrien über Israel und zurück zu seiner Basis fliegen könnte.

Die Islamische Republik erkennt Israel nicht an, und die Unterstützung der palästinensischen Sache ist eine Säule der iranischen Außenpolitik seit der Revolution von 1979.

Der Kommandeur der IRGC-Luftstreitkräfte, General Amir Ali Hajizadeh, ist eine der Schlüsselfiguren hinter dem Drohnen- und Raketenprogramm.

Der „IRGC-Oberbefehlshaber, der die Errungenschaften des Landes in Technologie und Wissenschaft aufzählte und auch den Bereich der Luft- und Raumfahrt entwickelte, sagte, dass wir heute Großraumdrohnen haben, die 7000 Kilometer hin und zurück fliegen und landen können, wo sie wollen“, berichtete Tasnim.

Die neue Gaza-Drohne heißt Shahed 149 und ist größer als die Shahed 129, heißt es in dem Bericht.

Laut Salami kann die neue Shahed 149 13 Bomben tragen.

„Bisher hatte die Drohne Shahed 171, die eine Eins-zu-Eins-Kopie der amerikanischen RQ-170 war, eine Reichweite von 4400 km und war die Drohne mit der größten Reichweite im Iran“, berichtete Tasnim.

Der Iran hat die US RQ-170, eine geheimnisvolle Spionagedrohne, im Jahr 2011 abgeschossen und behauptet, sie nachgebaut zu haben.

Die neue Langstreckendrohne kann angeblich starten und landen, im Gegensatz zu Irans Kamikaze-Drohnen, die vorprogrammiert sind, um zu fliegen und ein bestimmtes Ziel zu treffen, ähnlich wie ein Marschflugkörper.

Theoretisch könnte diese neue Drohne so programmiert werden, dass sie eine lange Strecke fliegt und dann irgendwo anders landet, so iranische Medienquellen.

„In den letzten Jahren haben die Streitkräfte unseres Landes, insbesondere die IRGC-Luftwaffe, umfangreiche Investitionen auf dem Gebiet der UAVs getätigt und bedeutende Erfolge auf diesem Gebiet erzielt“, berichtete Tasnim.

Im Mai schoss Israel eine Drohne ab, als sie sich dem israelischen Luftraum in der Nähe der nordöstlichen Stadt Beit She’an näherte, so ein Bericht vo Times of Israel.

Eine iranische Mohajer-6-Drohne wurde während der PMF-Parade in Camp Ashraf, Irak, ausgestellt. (Credit: Young Journalists Club/Jane’s)

In einem ähnlichen Fall im Jahr 2018 wurde eine Drohne aus Syrien in den Norden Israels geflogen, bevor sie von einem israelischen Hubschrauber abgeschossen wurde. Als Reaktion darauf startete die IDF eine Welle von Angriffen auf iranische Einrichtungen in Syrien.

Israel hat eine fast jahrzehntelange Bombenkampagne in Syrien geführt, die darauf abzielt, den Iran und verbündete Milizen, einschließlich der Hisbollah, daran zu hindern, Stützpunkte zu errichten, um den jüdischen Staat anzugreifen, sowie den Transfer von fortschrittlichen Waffen vom Iran an die Hisbollah.

Der Iran prahlte auch damit, wie pro-iranische Milizen im Irak neue Drohnenfähigkeiten vorgeführt haben.

Laut Jane’s zeigten die irakischen Popular Mobilization Forces Drohnen während einer Parade, die sie am 26. Juni anlässlich ihres siebten Jahrestages abhielten.

Die Parade sollte ursprünglich Anfang Juni in Bagdad stattfinden, wurde aber verschoben und dann aus unklaren Gründen nach Camp Ashraf, einem Stützpunkt im Osten des Gouvernements Diyala, verlegt. Premierminister Mustafa al-Kadhimi nahm daran teil.

Von der Parade sind Fotos aufgetaucht, die Mohajer-6 zeigen – eines der neuesten Drohnenmodelle des Irans – das auf einem Lastwagen transportiert wurde und mit Lenkmunition bewaffnet war.

Dies war in dem 83-minütigen Video der Veranstaltung, das die PMF über ihren YouTube-Kanal veröffentlichte, nicht zu sehen.

Fotos und Amateurvideos der Veranstaltung zeigten auch, dass der Mohajer-6 verschiedene andere Typen von UAVs vorausgingen, die auf Pickup-Trucks getragen wurden.

Es wurden zwei Exemplare eines Typs mit Radfahrwerk gezeigt, die nicht mit einem bekannten Modell übereinstimmten, aber wie eine Kreuzung zwischen der iranischen Ababil-3 und Karman-12 aussahen.

Ein weiterer Typ ähnelte der Samad-Familie, die von der vom Iran unterstützten jemenitischen Gruppe Ansar Allah (Houthis) eingesetzt wird, obwohl nicht bekannt ist, dass sie bei den iranischen Streitkräften im Einsatz ist.