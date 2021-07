Während die USA von Afghanistan in den Jemen abwandern, muss Al-Mahrah die zunehmende Militärpräsenz verkraften

Von Ahmed AbdulKareem: Er ist ein jemenitischer Journalist mit Sitz in Sana’a. Er berichtet über den Krieg im Jemen für MintPress News sowie für lokale jemenitische Medien.

mintpressnews.com:

AL-MAHRAH, JEMEN – Der Osten des Jemen wurde vom zermürbenden sechsjährigen Krieg weitgehend verschont. US-Militärpersonal in der Region war einst ein seltener Anblick und erntete kaum mehr als einen neugierigen Blick von vorbeigehenden Schaulustigen. Aber ein neues Gefühl der Angst hat sich über die Bewohner der östlichen Al-Mahrah-Provinz gelegt, inmitten von Berichten über gewalttätige nächtliche Überfälle durch amerikanische und saudische Kommandos und eine zunehmend sichtbare US-Militärpräsenz in der Region.

Im Juni 2019 überfiel ein Team von US-Marines, unterstützt von saudischen Streitkräften, ein bewohntes Viertel, das als „Katar-Viertel“ bezeichnet wird, in der Stadt al-Ghaydah in Al-Mahrah. Zeugen der Razzia sagten gegenüber MintPress, dass sie glauben, dass die Razzia aufgrund von Informationen durchgeführt wurde, die von lokalen Informanten bereitgestellt wurden. Die Razzia zielte angeblich auf ein Haus, das von Kämpfern gemietet wurde, die im Auftrag der saudi-geführten Koalition kämpften und gerade von den Kämpfen in Marib zurückgekehrt waren. Die Aktion löste bei den Anwohnern Angst und Fragen aus, da drei Jemeniten und ein Saudi sowie viele Frauen und Kinder festgenommen wurden. Anwohner behaupten, die Gefangenen seien dann zum Flughafen al-Ghaydah gebracht worden, wo das US-Militär eine Präsenz hat, wie Zeugen und Sicherheitsquellen berichten. Die Bedingungen ihrer Inhaftierung waren Berichten zufolge ähnlich wie bei Gefangenen in Afghanistan und im Irak, wozu nach Angaben von Einheimischen auch das Verbinden der Augen und Schläge gehörten.

„Es war etwa 8:40 Uhr, als wir durch die Geräusche amerikanischer und saudischer Truppen aufgeschreckt wurden, die ein nahegelegenes Haus stürmten. Meine Söhne und Töchter waren entsetzt. Das Chaos und das Geschrei hallte durch [die Nachbarschaft]“, sagte ein Bewohner des Katar-Viertels gegenüber MintPress, unter der Bedingung der Anonymität aus Angst vor Repressalien. Er fuhr fort: „Nach wenigen Augenblicken wurden viele Menschen mit verbundenen Augen, begleitet von Frauen und Kindern, in eines der Militärfahrzeuge gezerrt, auf eine erniedrigende Art und Weise.“ Als er die Geschichte erzählte, war es klar, dass er die Tränen zurückhielt; er schloss: „Die Szene [erinnerte] an die Razzien der amerikanischen Streitkräfte im Irak und in Afghanistan, aber sie finden hier statt, nicht in Fallujah. Wir haben uns seitdem nicht mehr sicher gefühlt.“

US-Militäraufmarsch bringt Chaos, Menschenrechtsverletzungen

Die Bewohner im östlichen Jemen betrachten die Zunahme des US-Militärs als bösartig und kolonialistisch und befürchten, dass es nicht nur Chaos und Instabilität in ihre Region bringen wird, sondern auch die berüchtigten Menschenrechtsverletzungen und schrecklichen Verstöße mit sich bringen könnte, die in Afghanistan und im Irak stattfanden, wo Tausende von Zivilisten getötet oder gefoltert wurden, einige von amerikanischen Truppen, andere von privaten Militärfirmen wie Blackwater.

Saudi-Arabien behauptet, dass ein Mann, den es später mit seinem nom de guerre identifizierte, Abu Osama al-Muhajir, der Anführer des jemenitischen Zweigs des Islamischen Staates, bei der Razzia gefangen genommen wurde, zusammen mit dem Finanzchef der Gruppe und einer Reihe anderer Kämpfer. In einer offiziellen saudischen Pressemitteilung wird die Zusammenarbeit mit den US-Streitkräften bei der Durchführung der Razzia nicht erwähnt, aber laut Augenzeugen und lokalen Sicherheitsquellen „waren ihre Körper und Akzente für die Bewohner unverkennbar [amerikanisch].“

Arbeiten im „Krieg gegen den Terror

Zeitgleich mit dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan glauben Sicherheitsexperten, dass die Biden-Regierung ihre Präsenz im Ostjemen verstärkt, unter dem Vorwand, den Terrorismus zu bekämpfen und den Waffentransfer vom Iran zu den Houthis zu verhindern. Präsident Joe Biden hat tatsächlich eine US-Militärpräsenz in dem vom Krieg zerrissenen Land zugegeben. In seinem Brief an den Kongress sagte Biden, dass „eine kleine Anzahl von US-Militärpersonal im Jemen stationiert ist, um Operationen gegen al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel (AQAP) und den IS durchzuführen.“ Er fügte hinzu: „Das Militär der Vereinigten Staaten arbeitet weiterhin eng mit der Regierung der Republik Jemen und regionalen Partnerkräften zusammen, um die terroristische Bedrohung, die von diesen Gruppen ausgeht, zu verringern.“

Zusätzlich zu ihrer Militärpräsenz am Flughafen al-Ghaydah und vor der Küste der Städte im Osten des Jemens haben die US-Streitkräfte auch einen kleinen Stützpunkt im sogenannten Leeren Viertel zwischen dem Jemen und Saudi-Arabien, der für den Abschuss von Drohnen und die Verfolgung von Personen, die sie als Terroristen bezeichnen, genutzt wird, zusätzlich zur Bereitstellung von „logistischer Unterstützung“ für Saudi-Arabien. Dutzende von US-Marines sind kürzlich in Al-Mahrah und Sokotra eingetroffen, wie Einheimische, die mit MintPress sprachen, berichten. Die US-Geheimdienste halten die AQAP aufgrund ihrer technischen Expertise und ihrer globalen Reichweite tatsächlich für den gefährlichsten Zweig von al-Qaida, aber viele Aktivisten, Journalisten und lokale Medien haben davor gewarnt, dass die saudische Militärbesetzung unter dem Deckmantel der US-Streitkräfte stattfindet, nicht um die übertriebene Bedrohung durch die AQAP zu bekämpfen, sondern um Saudi-Arabien zu ermöglichen, eine langfristige Präsenz in der Provinz aufzubauen.

Die Verstärkung der amerikanischen Militärpräsenz in der Provinz, in der sich unerschlossene und potenziell lukrative massive Ölvorkommen befinden, erfolgt vor dem Hintergrund mehrerer Besuche hochrangiger amerikanischer Beamter in der Region. Im Jahr 2018 besuchte General Joseph Votel, Chef des U.S. Central Command (CENTCOM), Aden, und der ehemalige Berater von Präsident Donald Trump, Francis Townsend, besuchte Al-Mahrah im März 2020. Christopher Henzel, der US-Botschafter im Jemen, stattete Al-Mahrah im vergangenen Dezember einen Überraschungsbesuch ab. Er kam aus Riad, als die Jemeniten den Unabhängigkeitstag feierten, ein Anlass, der an das Ende der britischen Besatzung im Nordjemen erinnert. Henzel besuchte nach Angaben der Behörden des Gouvernements Al-Mahrah die am Flughafen al-Ghaydah stationierten amerikanischen Streitkräfte.

Jemenitische Nichtregierungsorganisationen und Regierungsbeamte beklagen seit Jahren, dass der Flughafen al-Ghaydah geheime Gefängnisse beherbergt, in denen Menschenrechtsverletzungen im Stil von Abu Ghraib und regelrechte Folter stattfinden. Die Anwohner glauben, dass die Misshandlungen unter der Aufsicht der amerikanischen Streitkräfte oder zumindest mit deren Wissen stattfinden, so Ahmed al-Ali, der Leiter des Southern National Committee to Resist the Invasion, einer Gruppe, die sich dem Protest gegen die saudische Militärpräsenz in der Region verschrieben hat.

Proteste und sogar einige bewaffnete Auseinandersetzungen sind ausgebrochen, da sich die Menschen in Al-Mahrah gegen das wehren, was viele als eine saudische Übernahme ihres Gouvernements ansehen. In den letzten drei Jahren hat Saudi-Arabien seine Kontrolle über die Provinz, die im Osten an den Oman grenzt, verschärft. Neben der militärischen Präsenz haben die Saudis versucht, Soft Power auszuüben, indem sie salafistisch inspirierte Koranschulen und eine Politik der Einbürgerung und humanitären Hilfe etabliert haben – ein Schritt, von dem die lokalen Behörden behaupten, dass er mit Unterstützung der Vereinigten Staaten durchgeführt wird.

Spürbare öffentliche Wut

Die US-Militärpräsenz in der Region stößt auch auf starken lokalen Widerstand und hat, anstatt die angebliche terroristische Bedrohung zu verringern, der AQAP ein höchst effektives Rekrutierungsinstrument in die Hand gegeben. Die öffentliche Wut und Frustration gegen die USA im Jemen ist spürbar und folgt auf die berüchtigten Drohnenangriffe und Razzien der Obama-Ära, bei denen zahlreiche unschuldige Menschen auf Hochzeiten und Beerdigungen getötet wurden.

Die Bewohner von Al-Mahrah glauben im Großen und Ganzen nicht an den Vorwand der Terrorismusbekämpfung oder der Verhinderung von Waffenschmuggel, mit dem die ausländische Militärpräsenz in der Provinz gerechtfertigt wird. Sie beschuldigen Saudi-Arabien und die USA, Propaganda zu verbreiten und die Bedrohung durch Al-Qaida und ISIS zu übertreiben, um ihre Präsenz zu rechtfertigen, so das Peaceful Sit-in Committee, eine Gruppe, die von Einwohnern von Al-Mahrah gegründet wurde, um gegen jegliche ausländische Präsenz in der Provinz zu protestieren.

Der stellvertretende Vorsitzende des Komitees für den friedlichen Sitzstreik, Scheich Aboud Haboud Qumsit, beschuldigte Saudi-Arabien und die VAE, Al-Mahrah als eine Al-Qaida-Hochburg darstellen zu wollen. Er fügte hinzu: „Wir machen jedem klar, dass diese Anschuldigungen skandalös sind und Al-Mahrah keine Hochburg von al-Qaida und IS sein wird.“ Er beschuldigte sogar die saudi-geführten Koalitionstruppen, hinter einem Anstieg terroristischer Elemente in der Region zu stecken und sagte: „Al-Qaida und IS wurden in die Provinz gebracht und dazu benutzt, die ausländische Präsenz in Al-Mahrah zu verstärken.“

Die verstärkte US-Militärpräsenz im Jemen ist nicht die einzige Provokation, die ein Gefühl der Frustration und Hoffnungslosigkeit hervorruft. Präsident Bidens anhaltende Unterstützung der Offensivoperationen der saudi-geführten Koalition – einschließlich ihrer Blockade, die für die katastrophale Lebensmittel- und Treibstoffknappheit im Jemen von zentraler Bedeutung ist – hat dazu geführt, dass die meisten Jemeniten die Hoffnung verloren haben, dass die neue US-Regierung eine Änderung der US-Politik herbeiführen wird.

Am Mittwoch wurde eine von den USA hergestellte ScanEagle-Drohne über Marib abgeschossen, einem Gebiet, in dem es zu schweren Kämpfen zwischen lokalen Kämpfern, die Ansar Allah unterstützen, und Kämpfern, die der saudi-geführten Koalition treu sind, gekommen ist. Videoaufnahmen der abgeschossenen Drohne, die von MintPress eingesehen wurden, identifizierten das Wrack als eine ScanEagle und mit einer CAGE, der Nummer einer Tochtergesellschaft des US-Waffenherstellers Boeing. Trotz des Videobeweises haben die USA die Anschuldigungen bestritten.

Da der lokale Widerstand gegen die amerikanische Präsenz in der Region wächst, ist es wahrscheinlich, dass Proteste und bewaffneter Widerstand folgen werden. Militärexperten im Jemen glauben, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Flughafen al-Ghaydah – auf dem amerikanische, britische und saudische Streitkräfte stationiert sind – unter die gleiche Art von politisch aufgeladenen Angriffen geraten wird, wie sie gegen die amerikanischen Streitkräfte im Irak verübt wurden.