Irre! Mehr Geld fordern ist das neue Sparen

Egon W. Kreutzer

Die Arbeitgeber haben ernsthaft vorgeschlagen, die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern gänzlich aufzuheben und für deren Versicherung künftig monatlich 220 Euro extra einfzufordern.

Das nennen sie dann „Sparen“!

Zitate aus BILD:

„Jetzt fordert der Arbeitgeberverband BDA hartes Sparen. „

„ „Das ist ein Vorschlag, über den man offen diskutieren sollte. Eine mögliche Ersparnis von 2,8 Mrd. Euro jährlich wäre eine erhebliche Summe.“ (Albert Stegemann, CDU)

jährlich wäre eine erhebliche Summe.“ (Albert Stegemann, CDU) dann „müssten Ehepartner in der Familienversicherung den Mindestbeitrag von 220 Euro/Monat an die Kassen zahlen. Das könnte bis zu 2,8 Mrd. Euro jährlich sparen“ (Arbeitgeberverband lt. FAZ)

(Arbeitgeberverband lt. FAZ) „Die Finanzkommission wird sich sicher auch mit diesen Vorschlägen befassen.“ (Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums)

Es steht ja außer Frage, dass das staatlich reglementierte System der gesetzlichen Krankenversicherung völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Es ist sicherlich ganz nahe an der Wahrheit, was der BDA-Geschäftsführer Steffen