Peter Haisenko

Nun hat der britische Premier Stamer eine „Koalition der Willigen“ gegen Russland aufgestellt. Diese Bezeichnung ist ein Euphemismus für eine Verschwörung mehrerer Staaten, die einen nach Völkerrecht illegalen Angriff auf einen anderen Staat planen. Man nannte das auch „Entente Cordiale“ oder einfach „Alliierte“, als es sich um eine Verschwörung gegen Deutschland handelte. Ganz gleich, wie man es nennt, es beginnt immer mit Lügen.

Der Terminus „Koalition der Willigen“ kam erstmals ins kollektive Bewusstsein im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg gegen den Irak. Wir wissen heute, dass der Kriegsgrund herbeigelogen war. Was soll man folglich davon halten, wenn dieser Terminus jetzt wieder verwendet wird, im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine? Aber was ist eine „Koalition der Willigen“ überhaupt? Eine „Koalition der Willigen“ setzt sich zusammen aus Staaten, die sich jenseits von bestehenden Bündnissen zusammentun wollen, um gegen einen Staat vorzugehen, den sie zum Feind erklärt haben und der vernichtet werden soll. Das geschieht dann jenseits von Völker- oder Kriegsrecht und so gibt es auch keine ordentliche Kriegserklärung. Die wäre für das Ziel hinderlich, denn