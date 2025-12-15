Israel-Apologeten nutzen Bondi-Schießerei, um Anti-Völkermord-Aktivisten anzugreifen

Es ist so widerlich, die schwanzwedelnde Begeisterung der Israel-Unterstützer angesichts dieser Schießerei zu beobachten. Sie sind so glücklich, dass sie nun eine weitere rhetorische Waffe haben, mit der sie pro-palästinensische Stimmen zum Schweigen bringen können. Sie können ihre Freude kaum zurückhalten.

Caitlin Johnstone

Zwei Schützen griffen am Sonntag eine jüdische Chanukka-Feier am Bondi Beach an, töteten fünfzehn Menschen und verletzten Dutzende weitere. Die Polizei berichtet, dass es sich bei den Schützen um einen Vater und seinen Sohn handelte; der Vater wurde von der Polizei getötet, der Sohn wurde festgenommen.

Die Schützen scheinen Muslime gewesen zu sein, aber sehr zum Leidwesen derjenigen, die diesen Vorfall nutzen möchten, um die islamfeindliche Hysterie im Westen weiter anzufachen, war der Mann, der selbstlos sein Leben riskierte, um einen von ihnen zu entwaffnen, ebenfalls ein muslimischer Vater von zwei Kindern namens Ahmed al-Ahmed.

Wie üblich gibt es viele Spekulationen über False Flags und Psyops im Zusammenhang mit diesem Vorfall, aber ich halte mich mit solchen Kommentaren lieber zurück, bis ich stichhaltige Beweise gesehen habe.

Ich habe jedoch einige Gedanken zu der öffentlichen Debatte, die derzeit über die Schießerei geführt wird.

Nur die @nytimes würde eine so verdrehte Schlagzeile drucken. Bondi Beach hat nichts mit dem palästinensischen Konflikt zu tun, und das Gegenteil zu behaupten, ist journalistisches Fehlverhalten.

Only the @nytimes would print a headline this twisted. Bondi Beach has nothing to do with the Palestinian struggle, and to say it does is journalistic malpractice. pic.twitter.com/HK5bSZDOfp — Linda Mamoun (@mamoun_linda) December 14, 2025

Punkt 1: Es ist offensichtlich böse, Zivilisten zu massakrieren, weil sie Juden sind.

Punkt 2: Selbstverständlich muss Israels Massaker an Zivilisten weiterhin abgelehnt werden, und es wird auch weiterhin abgelehnt werden.

Heute versuchen die schlimmsten Menschen der Welt, so zu tun, als seien Punkt 1 und Punkt 2 widersprüchlich.

Es ist so widerlich, die schwanzwedelnde Begeisterung der Israel-Unterstützer angesichts dieser Schießerei zu beobachten. Sie sind so glücklich, dass sie nun eine weitere rhetorische Waffe haben, mit der sie pro-palästinensische Stimmen zum Schweigen bringen können. Sie können ihre Freude kaum zurückhalten.

Im Grunde sagt @netanyahu , dass Australien das bekommen hat, was es verdient hat, weil es seinen Völkermord in Gaza nicht noch mehr unterstützt, als es ohnehin schon tut.

Basically @netanyahu is saying that Australia got what it had coming for not supporting his genocide in Gaza even more than it already does. https://t.co/oxVlJVW4HK — Ali Abunimah (@AliAbunimah) December 14, 2025

Benjamin Netanyahu beeilte sich sofort, eine Pressekonferenz abzuhalten, auf der er verkündete, dass der Angriff eine Reaktion auf die Schritte Australiens zur Anerkennung eines palästinensischen Staates sei.

Der New York Times-Kriegstreiber Bret Stephens verfasste einen Artikel mit dem Titel „Bondi Beach ist das Ergebnis der Globalisierung der Intifada“, in dem er argumentierte, dass die Schützen „Slogans wie ‚Widerstand ist gerechtfertigt‘ und ‚mit allen notwendigen Mitteln‘, die bei Anti-Israel-Kundgebungen weltweit allgegenwärtig sind, ernst genommen haben“.

Der Propagandist des Irak-Krieges, David Frum, schrieb einen ähnlichen Artikel für The Atlantic mit dem Titel „Die Intifada kommt nach Bondi Beach“, in dem er behauptete, der Strand sei „wiederholt zum Ziel pro-palästinensischer Demonstranten geworden“ und kritisierte, dass „viele Menschen in der westlichen Welt die antiisraelischen Aktionen nach dem 7. Oktober im Rahmen der Meinungsfreiheit interpretiert haben“.

Die extrem islamfeindliche australische Senatorin Pauline Hanson veröffentlichte umgehend eine Erklärung, in der sie behauptete, dass „die wöchentlichen antisemitischen Proteste in unserem Land“ und „unsere widerwärtigen Universitäten“ „Warnzeichen“ für einen solchen Angriff seien.

Sky News beeilte sich, der stellvertretenden israelischen Außenministerin Sharren Haskel in einem Interview eine Plattform zu bieten, in dem sie erklärte, dass es „genau das bedeutet“, wenn man Demonstranten zulässt, „Globalisiert die Intifada“ zu skandieren, und sagte, dass man weitere Terroranschläge provoziert, „wenn man das weiter zulässt und auf den Straßen zulässt“. Haskel hatte zuvor pro-palästinensische Demonstranten in Australien als „nützliche Idioten für die Hamas“ bezeichnet.

Keine Sekunde wird verschwendet, damit die Opfer um ihre Angehörigen trauern können. Sofort fordern Israels Gesandte die „Verfolgung“ von Anti-Genozid-Demonstranten weltweit. Sie machen die dürftige Anerkennung verantwortlich, die Australien den Palästinensern gewährt hat. Es ist so zynisch, so durchsichtig.

not a second is wasted for victims to mourn their loved ones. instantly israel's envoys demand "persecution" of anti genocide protestors worldwide. they blame the bare min recognition australia has offered to palestinians. its so cynical, so transparent. https://t.co/yh5huyhN3g — hasanabi (@hasanthehun) December 14, 2025

Der Prinz der politischen Dynastie, Chris Cuomo, behauptete auf Twitter, dass diejenigen, die Israel des Völkermords bezichtigen, dazu beigetragen hätten, „den Hass am Bondi Beach anzufachen“.

Stephen Pollard vom Jewish Chronicle twitterte ein Video von pro-palästinensischen Demonstranten in Birmingham mit dem Kommentar: „Wenn Sie den Zusammenhang zwischen diesem Vorfall und dem Vorfall am Bondi Beach leugnen, sind Sie Teil des Problems.“

Ein viraler Tweet der australischen rechten Social-Media-Persönlichkeit Kobie Thatcher zeigt ein Video einer Pro-Palästina-Demonstration mit der Bildunterschrift „Das war vor nur sechs Monaten in Sydney, Australien. Diese Szenen hätten eine dringende Warnung sein müssen.“

Oppositionsführerin Sussan Ley hat den Angriff genutzt, um von Premierminister Albanese die Durchsetzung des autoritären Plans zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit zu fordern, den die australische „Antisemitismus-Beauftragte” Jillian Segal Anfang dieses Jahres vorgelegt hatte. Sie argumentierte: „Wir haben gesehen, wie öffentliche Wahrzeichen zu Symbolen antisemitischen Hasses geworden sind. Wir haben gesehen, wie Campusse besetzt wurden und jüdische Studenten in Angst versetzt wurden.”

Von den ersten Augenblicken nach diesem Angriff an haben Israel-Apologeten es als gegeben hingenommen, dass es sich um einen Terrorakt als Reaktion auf Israels genozidale Gräueltaten in Gaza handelte, aber dann haben sie die Menschen, die friedlich gegen diese Gräueltaten protestierten, als das Problem dargestellt.

Sie geben offen zu, dass der Völkermord die Menschen gewaltsam radikalisiert, aber anstatt zu der offensichtlichen Schlussfolgerung zu kommen, dass Israel deshalb keinen Völkermord begehen sollte, führen sie dies als Beweis dafür an, dass die Menschen aufhören sollten, gegen den Völkermord zu protestieren.

Es ist verrückt, wie die Leute es als selbstverständlich ansehen, dass die Schießerei in Bondi eine Reaktion auf den von Israel begangenen Völkermord war, aber anstatt zu sagen, Israel solle keinen Völkermord begehen, sagen sie, man hätte es nicht als Völkermord bezeichnen sollen.

It's wild how people take it as a given that the Bondi shooting was a response to Israel committing genocide, but then instead of saying Israel should not be committing genocide they say people should not have called it a genocide. https://t.co/4rCZpsY0ru — Caitlin Johnstone (@caitoz) December 14, 2025

Sie könnten die Schuld für die Schießerei den tatsächlichen Schützen geben. Sie könnten die Menschen, die Völkermord begehen, dafür verantwortlich machen, dass sie die Schützen radikalisiert haben. Stattdessen geben sie jedoch den friedlichsten Menschen in dieser Gleichung die Schuld für die Gewalt: denen, die Schilder hochhalten und sagen, dass gewalttätige Massaker NICHT stattfinden sollten.

Es handelt sich um die verrückteste, bösartigste Manipulation, die man sich überhaupt vorstellen kann.

Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Manchester im vergangenen Oktober habe ich die Beobachtung gemacht, dass „immer, wenn westliche Juden verletzt werden, die Israel-Unterstützer eine große Parade veranstalten, bei der sie sagen: ‚Okay, das war’s, Schluss damit, niemand darf mehr Israels Verhalten kritisieren, weil ihr damit Terrorismus verursacht!‘ Und dann ignorieren alle sie und protestieren weiter gegen den Völkermord, weil das lächerlich ist.“

Wir erleben heute dieselbe Parade erneut, und sie ist heute genauso lächerlich wie damals.

Immer wenn westliche Juden verletzt werden, veranstalten die Israel-Unterstützer eine große Parade, bei der sie rufen: „So, das war’s, niemand darf Israels Verhalten mehr kritisieren, ihr seid für den Terrorismus verantwortlich!“ Und dann ignorieren sie alle und protestieren wieder gegen den Völkermord, weil das lächerlich ist.

Whenever western Jews get hurt the Israel supporters have a big parade where they go "Okay that's it, nobody gets to criticize Israel's behavior anymore, you're causing terrorism!" And then everyone ignores them and goes back to protesting the genocide, because that's ridiculous. https://t.co/m3iNn0Ys0p — Caitlin Johnstone (@caitoz) October 2, 2025

Das Massakrieren von Zivilisten ist falsch. Es ist falsch in Bondi Beach, und es ist falsch in Gaza. Heute versuchen die schlimmsten Menschen der Welt zu behaupten, dass aufgrund des erstgenannten Vorfalls alle aufhören müssen, gegen den zweitgenannten zu protestieren. Das ist reine, zynische Manipulation, die darauf abzielt, einen genozidalen Apartheidstaat vor Kritik zu schützen. Das verdient nichts als Spott und Ablehnung.

Mein Herz ist schwer für alle, die heute ihren ersten Tag auf diesem Planeten ohne ihre geliebten Menschen begonnen haben. Zweifellos wird sich jeder Atemzug heute wie eine unmögliche Herausforderung anfühlen. Jeder dieser Todesfälle wird ihre Familien, ihre Freundeskreise, ihre Arbeitsplätze, ihre verschiedenen Gemeinschaften und ihre Religionsgemeinschaften wie eine Atombombe erschüttern, und es wird Jahre dauern, bis das Trauma überwunden ist. Das ist eine Tatsache, das steht fest. Das gilt in Bondi genauso wie in Gaza. Mein Herz bricht für alle, die sich heute plötzlich am Fuße dieses scheinbar unüberwindbaren Berges der Trauer wiederfinden.

Es gibt noch viele Informationen zu diesem Vorfall, die noch nicht bekannt sind, aber man kann davon ausgehen, dass er als Vorwand dienen wird, um pro-palästinensische Aktivisten ins Visier zu nehmen und Kritik an Israel in Australien weiter zu verbieten, wie es in diesem Land seit zwei Jahren in immer größerem Umfang geschieht. Der Zionismus ist die größte Bedrohung für die freie Meinungsäußerung in der gesamten westlichen Welt.