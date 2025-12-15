Russische Firma präsentiert „Biodrohnen-Tauben“ – lebende Vögel mit Neuro-Implantaten für Überwachung & Rettung

„Taubenkameras funktionieren nach demselben Prinzip wie zahlreiche Kameras in öffentlichen Einrichtungen: die meisten Immobilien, der öffentliche Nahverkehr, Taxis, Carsharing, der Perimeter neuer Autos sowie Liefer-Rover.“

Die Biodrohnen-Taube PJN-1 unterscheidet sich von einem normalen Vogel nur durch das aus dem Kopf herausragende Neural-Interface-Kabel sowie durch einen Rucksack mit Elektronik. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Überwachung fast jeder Art bereitzustellen, zum Beispiel Umwelt- und Industrieüberwachung, Such- und Rettungseinsätze durchzuführen und eine zusätzliche Sicherheits-Schleife zu bieten.

Der folgende Bericht ist eine Pressemitteilung, veröffentlicht am 25. November von der Neiry Group, „der größten Gruppe russischer Technologieunternehmen im Bereich Neurotechnologie, welche die weltweit breiteste Palette medizinischer, Neurofeedback- und anderer Neuroprodukte anbietet.“ Der Bericht wurde ins Englische übersetzt (daher können einige grammatische Fehler enthalten sein).

Die Neiry-Unternehmensgruppe präsentiert Biodrohnen-Tauben mit Neural-Interfaces, die in ihr Gehirn implantiert wurden. Ein Team aus Wissenschaftlern und Entwicklern testet derzeit ihre Flugeigenschaften. Biodrohnen – ein neues Neiry-Produkt: Anstelle eines Fluggeräts begannen Wissenschaftler und Entwickler, lebende Vögel mit einem Chip im Gehirn zu verwenden. Dank des Neurochips kann der Biodrohnen-Operator den Vogel steuern, indem er ihm eine Flugmission lädt – wie bei herkömmlichen UAVs.

Ein wichtiger Unterschied zwischen einer Biodrohne und einem trainierten Tier besteht darin, dass kein Training erforderlich ist: Jedes Tier wird nach der Operation fernsteuerbar. Dank Neurostimulation bestimmter Bereiche des Gehirns „möchte“ sich der Vogel selbst in die gewünschte Richtung bewegen.

Biodrohnen unterscheiden sich von herkömmlichen Drohnen durch ihre lange Betriebszeit und den Einsatzradius: Der Vogel führt während des Einsatzes ein gewöhnliches Leben, das sich nicht in der Dauer von dem seiner Artgenossen unterscheidet. Die montierte Elektronik wird durch Solarzellen auf dem Rücken betrieben. Die Wahrscheinlichkeit eines Absturzes oder Falls einer Biodrohne ist gering und entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass ein Vogel abstürzt. Daher können Biodrohnen sicher in Städten eingesetzt werden.

Neuronale Neiry-Elektroden wurden in das Gehirn der Taube implantiert. Die Elektroden sind mit einem Stimulator verbunden, der sich in einem Rucksack am Rücken des Vogels befindet, zusammen mit einem Controller, in den die Flugmission geladen wird. Der Stimulator sendet Impulse aus, die den Wunsch des Vogels beeinflussen, z. B. nach links oder rechts zu drehen. Das System wird mittels GPS und anderer Methoden positioniert.

Die Operationen werden in Serie unter Verwendung einer speziellen stereotaktischen Vorrichtung durchgeführt, die es ermöglicht, Elektroden mit hoher Genauigkeit in die gewünschten Bereiche des Gehirns zu platzieren, ohne teure CT- und MRT-Technik verwenden zu müssen. Die Wissenschaftler streben eine 100 %ige Überlebensrate der Vögel während der Operation an.

„Jetzt funktioniert die Lösung bei Tauben, aber jeder Vogel kann ein Träger sein. Um mehr Nutzlast zu transportieren, ist geplant, Raben einzusetzen – für Küstenüberwachung Möwen und Albatrosse – für große Seegebiete“, sagte Alexander Panov, Gründer der Neiry-Unternehmensgruppe.

Taubenkameras arbeiten nach demselben Prinzip wie zahlreiche Kameras in öffentlichen Einrichtungen: die meisten Immobilien, der öffentliche Nahverkehr, Taxis, Carsharing, der Perimeter neuer Autos sowie Liefer-Rover. Alle persönlichen Objekte werden gelöscht, Gesichter werden mittels KI unkenntlich gemacht. Die Überwachung erfolgt unregelmäßig und in Übereinstimmung mit allen gesetzlichen Anforderungen des Ortes, an dem sich der Vogel befindet.

Der Preis einer Biodrohne ist vergleichbar mit Drohnen derselben Klasse, während sie ihnen in Reichweite und Flugdauer um ein Vielfaches überlegen ist. Das Projekt befindet sich in einer der Endphasen und bereitet sich auf die Pilotimplementierung in Bereichen vor, in denen langfristige oder entfernte Überwachung erforderlich ist. Zum Beispiel Überwachung von Stromleitungen, Gasverteilungszentren und anderen Infrastruktureinrichtungen. Neiry ist offen für Angebote von Unternehmen – Drohnenbetreibern – zur Lieferung von Biodrohnen.

Forschungen zur Steuerung von Vögeln mittels implantierter Neural-Interfaces wurden bereits von Wissenschaftlern in China, Korea, den USA und Indien durchgeführt, aber Neiry-Wissenschaftler und -Entwickler haben nicht nur wissenschaftliche Forschung betrieben, sondern sind auch zur industriellen Umsetzung übergegangen. Die Einführung der Technologie auf dem internationalen Markt wird in Betracht gezogen

Das Projekt wird mit Unterstützung der NTI-Stiftung umgesetzt.

Zuvor wurde das Biodrohnen-Projekt auf dem internationalen Forum zur Entwicklung unbemannter Systeme „Archipelag 2025“ vorgestellt, gewann den Drohnenwettbewerb und erhielt Unterstützung durch die NTI-Stiftung. Biodrohnen-Tauben wurden auf der jährlichen Konferenz NeiryConf 2025, die am 25. November in Moskau stattfand, diskutiert.

Im Jahr 2025 kündigte Neiry den Einbau von Neurochips bei Kühen an, um die Milchproduktion zu steigern. Außerdem führte das Unternehmen im Jahr 2024 gemeinsam mit dem Forschungsinstitut der Moskauer Staatsuniversität die intelligente Ratte Pythia ein, die Fragen beantworten konnte, weil ihr Gehirn mit der KI verbunden war.

AUTORENKOMMENTAR

„Lamentations 3:52

Mine enemies chased me sore, like a bird, without cause.“

Es ist nicht länger eine „Verschwörungsidee“ zu glauben, dass die Vögel am Himmel, die Vögel, die auf Bänken sitzen oder in Bäumen ruhen, uns ausspionieren. Ich denke, die meisten von uns wussten schon irgendwie, dass das in gewissem Umfang passiert (es wurde über Jahrzehnte in Massenmedien so dargestellt); doch statt zu versuchen, einen Vogel zu imitieren und einen Roboter daraus zu bauen, hat Russland beschlossen, einfach einen Chip einzusetzen und die Augen und Ohren des Vogels für Aufklärung zu nutzen.

Was könnte schon schiefgehen?

Natürlich sagt man uns, es werde für Rettungseinsätze nützlich sein und zur Entlastung stark befahrener Stadtbereiche beitragen … aber wir wissen auch, dass diese Art von Technologie genutzt wird, um Menschen auszuspionieren und Daten zu sammeln, die herkömmliche CCTV- und KI-Kameras nicht erreichen könnten.

„Ecclesiastes 10:20

Curse not the king, no not in thy thought; and curse not the rich in thy bedchamber: for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter.“