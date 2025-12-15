US-Luftangriffe und somalische Truppen töteten bei November-Offensive mindestens sieben Kinder

„Wir waren vor al-Shabaab hier und wollen nach al-Shabaab hier bleiben. Wir wissen nicht, warum wir angegriffen werden.“

Von Amanda Sperber

US-Luftangriffe und somalische Regierungstruppen, darunter eine von den USA ausgebildete Miliz, töteten bei einer Operation gegen ein al-Shabaab-Hochburg im Süden Somalias im vergangenen Monat mindestens 11 Zivilisten, darunter sieben Kinder – eines erst sieben Monate alt.

Drop Site News sprach mit vier Augenzeugen des Angriffs aus Jaaame, einer wichtigen Stadt in der Region Lower Jubba, die seit Jahrzehnten unter der Kontrolle der mit al-Qaida verbündenen militanten Gruppe al-Shabaab steht. Die Zeugen berichteten, dass am 15. November nach stundenlangem Kreisen von Flugzeugen am Himmel Beschuss und Bombardement begannen, wodurch Körperteile auf dem Boden und in den Bäumen verstreut wurden.

Das United States Africa Command (AFRICOM) bestätigte in einer Stellungnahme, dass es Luftschläge in dem Gebiet zur Unterstützung somalischer Truppen durchgeführt habe. AFRICOM reagierte nicht auf Anfragen zu Berichten über getötete Zivilisten während der von ihm unterstützten Operation; ebenso wenig die Regierung von Jubbaland.

„Das Baby regte sich nicht und ich versuchte, meine Frau zu retten“, sagte Mohammed Hassan Abdulle. Seine sieben Monate alte Tochter Nurto Mohamed Hassan starb sofort, nachdem zwei Granatsplitter ihren Kopf und Oberschenkel trafen. Nurto war auf den Rücken ihrer Mutter gebunden, als die beiden getroffen wurden. Abdulle versuchte, seine blutende Frau, Farhiya Hassan Omar, in der örtlichen Klinik Hilfe zu besorgen, aber „der Beschuss war wie Regen“. Schließlich gelang es ihnen, in einem kleinen Suzuki mitzufahren, um ein Krankenhaus in Jilib, der de-facto-Hauptstadt von al-Shabaab, etwa 65 km nördlich, zu erreichen.

Abdulle hielt sie während der fünfstündigen Fahrt über Dünen und überflutete Straßen. Ihr Torso und ihre Schultern waren schwer verletzt. Irgendwann blieb ihr Auto liegen. Abdulle war gerade dabei, im Krankenhaus Blut zu spenden, als ein Arzt ihm mitteilte, dass Farhiya gestorben war. Er sagt, er wisse nicht, wer die Angriffe durchgeführt habe, aber er habe Mörserbeschuss aus dem Westen, vom anderen Ufer des Jubba-Flusses, sowie etwa sechs Bomben aus der Luft gesehen. Er sagte, dass noch etwa drei Wochen später, während seines Interviews mit Drop Site, eine Drohne am Himmel schwebte. „Die ganze Zeit ist sie am Himmel.“

Ein Zusammenschluss von Kräften, darunter somalische Regierungs- und Regionaleinheiten sowie die von den USA ausgebildete Anti-Terror-Einheit Danab mit ihrer eigenen Regionaltruppe von Jubbaland, führte die Angriffe Mitte November durch, unterstützt von US-Luftangriffen, um Jubbaland unter ihre Kontrolle zu bringen.

Videos und Fotos der Folgen des Angriffs Mitte November kursieren in sozialen Medien und regionalen Medien. Nach Medienberichten wurden mehr als 50 Menschen getötet, wobei die Schätzungen über die Anzahl der getöteten Zivilisten variieren. Zwei Gemeindevorsteher, die nicht mehr in der Region leben, sammelten unabhängig voneinander die Namen und Alter von mindestens 11 getöteten und 6 verwundeten Zivilisten und teilten ihre Listen mit Drop Site.

Vier von ihnen waren Geschwister im Alter von vier bis zehn Jahren, die zusammen mit ihrer Mutter getötet wurden. Ihr Großvater, Mohamed Abo Sheikh Ali Muudey, sagte, Jaaame sei fast leer von Einwohnern, aber al-Shabaab habe immer noch die Kontrolle. Muudey war während des Angriffs in der Stadt und sagte, er habe Flugzeuge von der „Kismayo-Seite“ kommen sehen, der Regionalhauptstadt, wo AFRICOM-Flugzeuge und -Truppen am Flughafen stationiert sind und wo Danab-Kommandos ausgebildet werden.

Neben einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg befindet sich Somalia mitten in einem jahrelangen politischen Streit zwischen den Bundesmitgliedsstaaten. Jubbaland hat kürzlich formell die Bundesstruktur verlassen und sich als unabhängige Regierung erklärt. „Aufgrund der anhaltenden politischen Zersplitterung Somalias versuchen Regionalregierungen zu demonstrieren, dass sie ein guter Anti-Terror-Partner für die USA sind, um direkte Unterstützung zu erhalten. Im Zuge dessen gibt es laufende Operationen von Puntland, Jubbaland und der Bundesregierung, die nicht immer koordiniert sind“, sagte Omar Mahmood, Senior-Analyst für Somalia und das Horn von Afrika bei der International Crisis Group, gegenüber Drop Site News.

Die Angriffe waren Teil einer größeren Offensive gegen wichtige al-Shabaab-Stützpunkte im Bezirk, etwa 16 km von der Stadt Jaaame entfernt, auf der anderen Seite des Flusses, die früher in diesem Jahr begann. Laut lokalen Medien sind seit Beginn der Offensive bedeutende al-Shabaab-Stützpunkte und strategische Brückenköpfe rund um die Stadt gefallen. Dies ist wahrscheinlich das erste Mal seit über einem Jahrzehnt, dass Streitkräfte außer al-Shabaab Gebiete im Bezirk Jaaame kontrollieren.

Die betroffenen Zivilisten in Jaaame gehören dem Biamaal-Clan an, einer Gruppe, die in der Regierung von Jubbaland nicht gut vertreten ist und in dem Gebiet beheimatet ist. Ein Anführer des Clans, bekannt als Ugaas, der in Mogadischu lebt, sprach mit Drop Site News. „Wir waren vor al-Shabaab hier und wir wollen nach al-Shabaab hier bleiben“, sagte Ugaas Ahmed Ugaas Said Ali. „Wir wissen nicht, warum wir angegriffen werden, es sei denn, jemand möchte unser Land an sich reißen und unsere Ressourcen nehmen.“

„Es war ein sehr schockierender Tag“, sagte Maria Abdi Haji Guled, Mutter von acht Kindern. „So viele Menschen starben. Kinder rannten herum. Alles war ein Chaos.“

Guled war in der Küche und fütterte fünf ihrer Kinder nach ihrem morgendlichen Schulbesuch mit Frühstück, als das Blutbad begann. Ihr Mann war auf ihrer Farm außerhalb der Stadt. Sie betonte, dass al-Shabaab nicht anwesend war, als der Beschuss und die Bombardierung das Chaos auf dem Boden entfesselten. Sie hatte ein Flugzeug am Himmel beobachtet, so eines noch nie zuvor gesehen, aber „wir haben nicht erwartet, dass es uns bombardiert“, sagte sie. Ihrer Aussage nach hatte es noch nie Kämpfe um Jaaame gegeben. Guled sah auch, wie Baby Nurto und ihre Mutter getroffen wurden und wie der sieben Monate alte Säugling auf der Stelle starb; sie wohnten in der Nähe.

Guled brauchte mehrere Tage, um zwei ihrer verletzten Kinder zur medizinischen Versorgung in die Hauptstadt Mogadischu zu bringen. Ihr jüngstes Kind, ein Siebenjähriger, hat Granatsplitter an zwei Stellen in Rücken und Taille. Er konnte über zwei Wochen lang nicht laufen. Er kann sich jetzt bewegen, aber Guled kann die 1.000 Dollar für die Operation nicht aufbringen, um das Metall aus seinem Körper entfernen zu lassen.

„Es ist bekannt, was in Jaaame passiert ist. Es gab ein Massaker und eine Bombardierung von Wohngebieten“, sagte Ugaas Ali.

Ende November teilte AFRICOM FOX News mit, dass es in diesem Jahr 100 Luftschläge auf Somalia durchgeführt habe. Das Medienunternehmen Stars and Stripes stellte fest, dass „die Luftschläge in einem schnelleren Tempo erfolgen als die Pentagon-Kampagne gegen mutmaßliche Drogenhändler in der Karibik“.

„Wir sterben umsonst“, sagte Mariam Omar Nur Buruji, eine weitere Bewohnerin von Jaaame. Buruji war während des Angriffs nicht in Jaaame, sondern auf der Familienfarm in einem Gebiet namens Bugeey, weniger als eine Stunde Fußmarsch von der Stadt entfernt. Von dort aus konnte sie brennende Häuser und Bombardements sehen. Heute lebt Buruji in einem Dorf namens Hongore mit ihren drei Enkelkindern. Deren Mutter wurde bei der Offensive getötet. Ihr Sohn, der Vater der Kinder, ist zurück auf der Farm. Sie sagte Drop Site News, dass sie die Flugzeuge immer noch hören, aber nicht sehen könne. Die Kinder haben Angst.