USA schlagen vor, DNA von ausländischen Touristen zu sammeln

Der Plan würde die routinemäßige Grenzkontrolle in eine genetische Volkszählung verwandeln und neu definieren, was es bedeutet, im Namen der Sicherheit eine freundschaftliche Grenze zu überqueren.

Ken Macon

Die Trump-Regierung erwägt eine drastische Ausweitung der Datenerhebung bei ausländischen Touristen, einschließlich eines Vorschlags, der es den Behörden erlauben würde, DNA von Personen zu sammeln, die im Rahmen des Visa-Waiver-Programms in die Vereinigten Staaten einreisen — selbst dann, wenn diese Reisenden aus verbündeten Ländern mit langjährigen visumfreien Abkommen stammen.

Der Vorschlag findet sich in einer neuen Bekanntmachung des Department of Homeland Security, mit der öffentliche Stellungnahmen zu Änderungen am Electronic System for Travel Authorization (ESTA) sowie am Ein- und Ausreisedatensatz I-94 eingeholt werden.

Wir haben hier eine Kopie dieses Dokuments für Sie erhalten.

Das Dokument skizziert eine umfangreiche Liste neuer „hochwertiger Datenelemente“, die die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (Customs and Border Protection, CBP) von Reisenden „wenn machbar“ erfassen möchte.

Zu diesen Elementen gehört auch DNA, aufgeführt neben Gesichtsbildern, Fingerabdrücken und Iris-Scans.

Sollte die Änderung umgesetzt werden, würde sie das extremste biometrische Datenerfassungsregime darstellen, das weltweit auf Kurzzeitreisende angewendet wird.

Sie würde zudem eine deutliche Eskalation gegenüber der bisherigen US-Praxis markieren, die sich historisch auf Fingerabdrücke und Fotografien konzentrierte, die an Einreisehäfen erhoben werden.

Die Vereinigten Staaten erfassen seit Jahren Fingerabdrücke von den meisten ausländischen Besuchern — eine Praxis, die sich nach den Terroranschlägen vom 11. September erheblich ausgeweitet hat.

Fingerabdrücke sind zwar eingreifend, werden jedoch in der Regel zur Identitätsüberprüfung und für Abgleiche mit Strafverfolgungsdatenbanken genutzt.

DNA hingegen enthält weit mehr Informationen, darunter genetische Verwandtschaftsbeziehungen, gesundheitliche Veranlagungen und biologische Merkmale, die weit über eine reine Identitätsbestätigung hinausgehen.

Der Vorschlag ist besonders bemerkenswert, da er auch für ESTA-Antragsteller gelten würde, die aus Ländern stammen, die mit den Vereinigten Staaten im Rahmen des Visa-Waiver-Programms gegenseitige Reiseabkommen geschlossen haben.

Diese Abkommen beruhen auf gegenseitigem Vertrauen und vereinfachtem Reiseverkehr und ermöglichen es Bürgern teilnehmender Staaten, die USA für kurze Aufenthalte zu besuchen, ohne ein Visum beantragen zu müssen.

Zusätzlich zur DNA schlägt die CBP — wie wir bereits berichtet haben — vor, die Angabe von Social-Media-Konten für ESTA-Antragsteller verpflichtend zu machen und die Offenlegung der in den letzten fünf Jahren genutzten Konten zu verlangen.

Die Behörde möchte außerdem umfangreiche Familieninformationen erfassen, darunter Namen, Geburtsdaten und -orte, Kontaktdaten und Wohnadressen von Eltern, Ehepartnern, Geschwistern und Kindern.

Zusammengenommen würden diese Änderungen eine detaillierte persönliche und soziale Landkarte von Millionen Reisenden pro Jahr erstellen. Nach eigenen Schätzungen der CBP stellen jährlich fast 14,5 Millionen Menschen einen ESTA-Antrag.

Das Dokument verknüpft die erweiterte Datenerhebung mit einer Executive Order vom Januar 2025 zur nationalen Sicherheit und Terrorismusbekämpfung sowie mit einer Anweisung vom April 2025, die Behörden dazu auffordert, Formulare zur Erhebung „grundlegender biografischer Daten“ zu aktualisieren.

Es erklärt jedoch nicht, wie die DNA-Erhebung praktisch umgesetzt, gespeichert, weitergegeben oder vor Missbrauch geschützt werden soll.

Im Gegensatz zu Fingerabdrücken kann DNA zur Ableitung familiärer Beziehungen genutzt werden, was bedeutet, dass die Daten eines einzelnen Reisenden faktisch auch seine Angehörigen unter indirekte genetische Überwachung stellen könnten — selbst wenn diese nie in die Vereinigten Staaten reisen.

Der Vorschlag wirft zudem internationale Fragen auf. Viele Länder des Visa-Waiver-Programms verfügen über strenge Datenschutzgesetze, darunter Beschränkungen für die Erhebung genetischer Daten.

Die CBP holt derzeit im Rahmen des Paperwork Reduction Act öffentliche Stellungnahmen zu dem Vorschlag ein. Die Behörde beschreibt die Änderungen als Teil eines Versuchs, die Sicherheit zu erhöhen, Betrug zu reduzieren und die Überprüfung von Reisenden zu modernisieren.

Sollte der Vorschlag jedoch angenommen werden, würde die DNA-Bestimmung die Vereinigten Staaten weit über bestehende globale Standards der Grenzkontrolle hinaus positionieren und Kurzzeitreisen zu einer der invasivsten Datenerhebungsmaßnahmen machen, die eine demokratische Regierung jemals Besuchern auferlegt hat.

Öffentliche Stellungnahmen zu dem Vorschlag sind 60 Tage lang möglich.