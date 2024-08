Israel beginnt ethnische Säuberungen in der Westbank

Das anglo-amerikanische Kolonialprojekt in Palästina hat einen neuen Krieg begonnen, um die einheimische Bevölkerung von ihrem Land zu vertreiben.

Israel startet Großoffensive im Westjordanland; nach palästinensischen Angaben 9 Tote – Washington Post:

Israel hat eine massive Invasion des besetzten Westjordanlands in einem Ausmaß begonnen, wie es seit 2002 nicht mehr der Fall war.

Israel has launched a massive invasion on the occupied West Bank, at a scale unseen since 2002. pic.twitter.com/gdyndIYOVx — BreakThrough News (@BTnewsroom) August 28, 2024

TEL AVIV – Israel hat am Mittwoch eine groß angelegte Operation in mehreren Städten des Westjordanlandes gestartet, an der Hunderte Soldaten beteiligt sind.

Die Truppen seien mit Luftunterstützung und Planierraupen vorgerückt, sagte ein israelischer Militärvertreter, der unter der Bedingung der Anonymität von einer heiklen Militäroperation sprach. Augenzeugen berichteten von Drohnen, die den Himmel absuchten, und von gepanzerten Mannschaftstransportern mit Truppen am Boden.

Die israelischen Verteidigungskräfte und der Inlandsgeheimdienst Shin Bet gaben in einer kurzen gemeinsamen Erklärung bekannt, dass sie eine Anti-Terror-Operation in Jenin und Tulkarm gestartet hätten. Auch aus dem Flüchtlingslager al-Fara’a bei Tubas wurden Einsätze gemeldet. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah wurden seit Mitternacht mindestens neun Palästinenser getötet. Sieben wurden in ein Krankenhaus in Tubas gebracht, zwei in eines in Jenin.

Seit Juni 1967, als die Zionisten den Krieg gegen ihre arabischen Nachbarn begannen, halten sie das Westjordanland und den Gazastreifen illegal besetzt.

Heute twitterte der israelische Außenminister Israel Katz auf Hebräisch (maschinelle Übersetzung):

ץ Israel Katz @Israel_katz – 4:42 UTC – Aug 28, 2024 Die IDF arbeitet seit heute Nacht intensiv in den Flüchtlingslagern von Jenin und Tulkarm, um die dortige islamisch-iranische Terrorinfrastruktur zu zerschlagen. Der Iran ist bestrebt, eine östliche Terrorfront gegen Israel im Westjordanland nach dem Vorbild des Gazastreifens und des Libanon aufzubauen, indem er Terroristen finanziert und bewaffnet und hoch entwickelte Waffen aus Jordanien schmuggelt.

Wir müssen uns dieser Bedrohung ebenso stellen wie der terroristischen Infrastruktur in Gaza, einschließlich der vorübergehenden Evakuierung der palästinensischen Bewohner und aller erforderlichen Maßnahmen. Dies ist ein Krieg um alles, und wir müssen ihn gewinnen.

Im Gazastreifen hat die Kolonialarmee die mehr als zwei Millionen überlebenden Palästinenser auf einer Fläche von weniger als 15 Quadratkilometern zusammengepfercht. Sie bombardiert sie weiter. Alle Gebäude, die darüber hinausragen, wurden in die Luft gesprengt. Das offensichtliche Ziel ist es, die gesamte Bevölkerung in die ägyptische Wüste Sinai zu treiben und ihr Land illegalen Siedlern zur Verfügung zu stellen.

Im Westjordanland ist ein ähnliches Projekt im Gange. Die Zionisten planen, die Stadt zu zerstören, um die palästinensische Bevölkerung über den Fluss nach Jordanien zu treiben.

Die Palästinenser können kaum mit Unterstützung rechnen. Die “westliche” Welt unterstützt das zionistische Gebilde mit allem, was sie hat. Die USA, Deutschland und andere versorgen sie mit einem ständigen Strom von Waffen und Munition. Die arabische Welt schweigt weitgehend. Die Türkei beliefert das zionistische Gebilde mit Öl, das aus den kurdischen Gebieten im Irak gestohlen wird. Ägypten hat seine wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel ausgebaut und ist zum Umschlagplatz für Importe nach Israel geworden.

Die Achse des Widerstands, ein buntes Sammelsurium irregulärer Kräfte im Libanon, in Syrien, im Irak und im Jemen, das vom Iran unterstützt wird, ist die einzige externe Kraft, die bereit ist zu intervenieren.

Bisher war die Achse jedoch darauf bedacht, den USA keinen Anlass zu geben, gegen sie zu intervenieren. Die Hisbollah im Libanon hat eine ihrer Konfliktrechnungen mit Israel beglichen. Wie Alastair Crooke in einem von Yves Smith zitierten Gespräch mit Richter Napolitano (video) erklärt:

[6:40] Wir haben gesehen, dass sich der Krieg auf verschiedene Weise aufgesplittert hat. Zuerst wurde er mit der Ermordung von Fuad Shukr in Beirut gespalten, kurz bevor Haniyeh in Teheran getötet wurde. Dadurch haben sich die konkreten Operationen des Widerstands verändert. Denn für die Hisbollah waren mit der Ermordung Fuad Shukrs alle roten Linien überschritten, alle Absprachen, alle sorgfältigen Abwägungen gebrochen. Und sie haben ein separates Konto eröffnet, unabhängig von dem, was in Gaza passiert. Und sie haben ein eigenes Konto eröffnet.

Was an diesem Wochenende geschah, war also eine Abrechnung mit Israel. Dabei wurde die Gleichung, die Kriegsgleichung, die zwischen Israel und der Hisbollah bestand, sehr genau eingehalten. Man ist nicht von der Gleichung abgewichen. Sie haben, wenn Sie so wollen, das Hauptquartier des Mossad in Tel Aviv angegriffen und das Hauptquartier von 8200, das ist so etwas wie die NSA in den USA, wenn Sie so wollen, das ist das Abhörzentrum. Denn das war die Entscheidungsstruktur, die zur Ermordung von Fuad Shukr in Beirut geführt hat. Und sie haben es in Tel Aviv gemacht, weil sie ihn in Beirut umgebracht haben. Wenn Sie so wollen, gab es hier eine völlige Äquivalenz.

Die Hisbollah und Israel haben die Rechnung für den Mord an Fuad Shukr beglichen. Aber die Rechnung für den zionistischen Krieg gegen Palästina ist bisher nicht beglichen.

Die Operation diente auch der Abschreckung vor weiteren zionistischen Angriffen auf Widerstandsführer:

Der Einsatz von Raketen und Drohnen durch die Hisbollah gestern Morgen auf israelischem Territorium, insbesondere im Stadtzentrum von Tel Aviv, ist von großer Bedeutung, denn er bedeutet, dass die israelischen Operationen zur Tötung von Anführern von Widerstandsgruppen im Libanon, in Palästina und im Jemen nun eine schnelle und wirksame Antwort erhalten. Außerdem sind diese Operationen jetzt mit erheblichen Kosten verbunden.

…

Die Bemühungen des israelischen Staates, seine wachsende Zahl von Niederlagen und Misserfolgen durch Erfindungen und Fälschungen zu vertuschen, sind nicht mehr wirksam, da die Widerstandsgruppen sie vor Ort durch präzise Gegenaktionen entlarven.

Der Iran, der noch die Ermordung des Hamas-Führers Haniyeh in Teheran zu rächen hat, wird eine ähnliche Rechnung öffnen. Seine bevorstehende Operation gegen Israel im Kontext des Falles Haniyeh wird von seiner Verteidigung der Rechte und der Bevölkerung Palästinas getrennt sein.

Diese Verteidigung wird so lange andauern, bis alle Rechte der Palästinenser, einschließlich des Rechts auf Rückkehr in ihr Land, wiederhergestellt sind.