Hier stimmt etwas zutiefst nicht.

Dave DeCamp

Israelische Beamte sind besorgt über eine Welle von Berichten, die sich auf das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza konzentrieren.

Israelische Beamte bereiten sich auf einen „Propagandakrieg“ für den Zeitpunkt vor, wenn internationale Journalisten in den Gazastreifen einreisen, berichtet die israelische Nachrichtenseite Ynet.

Bisher hat Israel ausländischen Journalisten den Zutritt nach Gaza verboten, und es hat auch mehr als 200 palästinensische Journalisten innerhalb des Streifens getötet. Aber der Ynet-Bericht sagte, dass die Möglichkeit des Eintritts einer internationalen Streitmacht in Gaza auch internationale Reporter mit sich bringen könnte, und dass israelische und ausländische Journalisten auch bald unter IDF-Begleitung in den Streifen einreisen können werden.

Israelische Beamte sind besorgt über eine Welle von menschlichen Geschichten über das Leiden der Zivilbevölkerung in Gaza, da sie Israels Militäroperation in einem negativen Licht darstellen werden. Ein Plan, den israelische Beamte diskutieren, ist ein Versuch, die Schuld für die Zerstörung Gazas durch die IDF auf die Hamas zu schieben, indem „Demonstrationsorte“ eingerichtet werden, zu denen Journalisten für kontrollierte Besuche gebracht werden können.

Bildschirmfoto: Antiwar.com

„Wir arbeiten daran, Aufklärungsmaterialien vorzubereiten, mit Schwerpunkt auf visuellen und belastenden Beweisen, um zu veranschaulichen, dass die Hamas Gaza in einen Terrorstaat verwandelt hat und dabei zynischerweise Zivilisten und zivile Infrastruktur benutzt hat“, sagte ein Beamter.

Ein anderer israelischer Beamter räumte ein, dass Israel möglicherweise nicht viel tun kann, um sein Image in der Öffentlichkeit zu verbessern. „Leider sehe ich keine echte Bereitschaft. Die internationalen Medien haben bereits Fotos der Zerstörung und die vom Gesundheitsministerium der Hamas veröffentlichten Opferzahlen veröffentlicht. Was noch nicht erzählt wurde, sind die menschlichen Geschichten aus Gaza in den Stimmen und Gesichtern der Bewohner selbst“, so ein Beamter.

„Das ist es, was Journalisten jetzt bringen werden, und wir können wenig tun, um dem entgegenzuwirken. Während des Krieges konnten wir sagen: ‚Gebt die Geiseln zurück und wir beenden den Krieg.‘ Jetzt sind die Geiseln zurückgekehrt, der Krieg ist vorbei. Das ist das Nachbeben – wie ein Tsunami. Wir müssen nur unsere Köpfe senken, die Welle vorbeiziehen lassen und weitermachen“, fügte der Beamte hinzu.

Israelische Beamte diskutieren auch Möglichkeiten, die vom Gesundheitsministerium in Gaza veröffentlichten Opferzahlen anzufechten, aber Studien haben gezeigt, dass die Zahl wahrscheinlich eine erhebliche Unterzählung darstellt und sie weiter steigen wird, wenn Leichen aus den Trümmern geborgen werden.