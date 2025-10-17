Israel bezahlt US-Pastoren für pro-israelische Botschaften in Kirchen

Israel will US-Pastoren ein Gehalt zahlen, um die Botschaft zu verbreiten

Christliche Gemeindemitglieder, die in das „Geofencing“-Projekt der Kirche verwickelt wurden, reagieren auf „Propaganda“ und „religiöse Manipulation“.

Eine neu gegründete Firma namens Show Faith by Works startet eine „Geofencing“-Kampagne, um christliche Kirchen und Hochschulen im Südwesten der USA mit pro-israelischer Werbung zu bespielen. Die betroffenen Pastoren und Gemeinden wissen offenbar nichts von dieser Kampagne – und einige äußern Bedenken über Israels Methoden zur gezielten Ansprache von Christen.

Laut der bei der US-Justiz eingereichten Erklärung gemäß dem Foreign Agents Registration Act (FARA) will Show Faith by Works „die tatsächlichen Grenzen jeder größeren Kirche in Kalifornien, Arizona, Nevada und Colorado sowie aller christlichen Hochschulen während der Gottesdienste geofencen“ und dann „die Besucher erfassen und weiter mit Anzeigen ansprechen“ – im Auftrag Israels.

Die Geofencing-Kampagne ist Teil eines Vertrags im Wert von 3,2 Millionen Dollar, der auch die Anwerbung prominenter Sprecher und das Bezahlen von Pastoren für die Erstellung von Inhalten vorsieht.

Mehrere Kirchen in den betroffenen Bundesstaaten erklärten gegenüber RS, sie seien völlig überrascht. „Wir wussten davon nichts – Sie sind die Ersten, die uns darauf aufmerksam machen“, sagte die Pressestelle der Bethel Church in Redding, Kalifornien.

Projektleiter Chad Schnitger erklärte in einer E-Mail, die Anzeigen könnten „Einladungen für Christen enthalten, eines unserer kommenden mobilen Museums-Exponate zu besuchen, auf unsere Website zu gehen oder mit ihrer Kirche nach Israel zu reisen.“

In der Präsentation der Firma werden die Anzeigen als „pro-israelisch und anti-palästinensisch“ beschrieben.

Das erwähnte „Mobile Museum“ ist ein Anhänger, der christliche Hochschulen und Kirchen besuchen soll, um Gräueltaten der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober zu zeigen sowie „Aufnahmen der IDF, die die Schwierigkeit des Kampfes in feindlichem Gebiet mit Zivilisten erklären“. Laut Schnitger ist eine Ausstellung derzeit fertiggestellt und soll innerhalb eines Monats auf Tour gehen.

Geofencing ist seit Jahren eine Methode, mit der Unternehmen Kunden über Ortungsdienste erfassen. Dabei werden Mobilgeräte innerhalb bestimmter Grenzen erkannt, um gezielte Werbung, App-Benachrichtigungen oder SMS zu senden.

In einem Interview mit RS bezeichnete Megan Iorio, Senior Counsel beim Electronic Privacy Information Center, Geofencing als „Datenschutz-Albtraum“.

Datenhändler sammelten massenhaft Standortdaten aus Apps und verkauften sie an Marketingfirmen oder nutzten sie selbst für gezielte Kampagnen. So könne ein Nutzer etwa eine H&M-Werbung erhalten, wenn er sich in der Nähe einer H&M-Filiale aufhält.

Schnitger wies Kritik als „übertrieben“ zurück und betonte, Geofencing sei „einseitige Werbung“:

„Es werden keine Informationen an eine ausländische Stelle übermittelt; das ist nur eine Methode, Anzeigen zu schalten, die es seit über zehn Jahren gibt.“

Iorio entgegnete jedoch, dass die Praxis „äußerst invasiv“ sei:

„Dass sie so weit verbreitet ist und nun auch ausländische Regierungen für gezielte Einflusskampagnen nutzen, zeigt, wie dringend Regulierung nötig ist. Heute ist es die israelische Regierung, die um Unterstützung unter Christen wirbt – morgen könnte es ein feindlicher Staat sein, der Unruhen in einer US-Stadt schürt. Das hat ernste nationale Sicherheitsimplikationen.“

Einige Mitglieder der als Zielgruppe identifizierten Gemeinden teilen diese Sorgen.

Micah, Maschinenbauingenieur aus Colorado Springs, hat Pastoren und Lokalzeitungen kontaktiert, nachdem sieben Kirchen in seiner Umgebung auf der Zielliste standen.

Er schrieb in einem an RS weitergeleiteten Dokument:

„Was sofort auffällt, ist, dass das gesamte Konzept Christen als Manipulationsziele behandelt. Das ist keine respektvolle Ansprache – das ist Kriegssprache.“

Micahs Hauptsorge ist, dass die Firma Pastoren im Auftrag Israels bezahlt.

In der Präsentation von Show Faith by Works ist vorgesehen, Stipendien an „Gastpastoren, zweisprachige Pastoren oder Pastoren mit passenden Zielgruppenmerkmalen“ zu zahlen, um Botschaften nach vorgegebenen Inhalten aufzunehmen.

Micah nennt das „finanzielle Interessenkonflikte, die Geistliche von einer ausländischen Regierung abhängig machen und ihre Unabhängigkeit gefährden.“

Sein Bruder Asa, Mitglied der Scottsdale Bible Church in Arizona, einer der gelisteten Gemeinden, sieht in der Kampagne Israels Versuch, „die Aufmerksamkeit und Unterstützung der Generation Z durch religiöse Manipulation zurückzugewinnen.“

Schnitger ist dennoch zuversichtlich, Christen für Israel zu gewinnen:

„Für diejenigen, die Israel nicht mögen – vielleicht ändern diese Ausstellungen und Materialien ihre Meinung.“

Ein Teil des Konzepts besteht darin, anti-palästinensische Botschaften hervorzuheben.

Das Pitch-Deck enthält etwa den Satz: „[P]alästinensische und iranische Ziele sind nicht landbezogen, sondern genozidal.“

Timothy Feldman, Softwareingenieur aus Texas, war empört, dass seine Kirche in Plano auf der Liste steht:

„Ich bin angewidert, dass ein genozidaler Apartheidstaat versucht, seine Gräueltaten reinzuwaschen, indem er die Gemeinden der Christ United Methodist Church propagandistisch beeinflusst.“

Schnitger stellte klar, dass die Firma derzeit nicht in Texas aktiv sei.

Ein Kirchenmitarbeiter aus Prescott, Arizona, der seine Kirche ebenfalls auf der Liste fand, sagte telefonisch:

„Die Menschen hier sind tendenziell pro-Israel, daher ist unklar, wie die Kirchenleitung reagiert. Wir können nur versuchen, die Leute zu informieren.“

Die Kampagne wird überwacht von Eran Shayovich, Stabschef des israelischen Außenministeriums. Er leitet das „Projekt 545“, eine Initiative zur „Stärkung der strategischen Kommunikation und Diplomatie Israels“.

Shayovich ist außerdem Ansprechpartner für Brad Parscale, Trumps ehemaligen Wahlkampfmanager, der angeblich ChatGPT für Israel trainiert und pro-israelische Inhalte in konservative Medien integrieren will.

Einige US-Bundesstaaten haben bereits reagiert:

Oregon verbot im Juni den Verkauf präziser Standortdaten, Maryland hatte ein ähnliches Gesetz zuvor verabschiedet.

Auch die FTC unter Lina Khan untersagte mehreren Datenhändlern (darunter Gravy Analytics und Mobilewalla) die Erfassung und den Verkauf sensibler Standortdaten aus Kirchen oder militärischen Einrichtungen.

Doch eine graue Datenindustrie handle weiterhin mit Ortsdaten aus religiösen Einrichtungen.

Nick Cleveland-Stout ist Forschungsassistent im Programm „Democratizing Foreign Policy“ des Quincy Institute und ehemaliger Fulbright-Stipendiat an der Universidade Federal de Santa Catarina in Brasilien.