Israel hat in Gaza „Kill Zones“ eingerichtet. Jeder, der sie durchquert, wird erschossen

Nach Angaben der israelischen Armee wurden seit Beginn des Gaza-Krieges 9.000 Terroristen getötet. Verteidigungsbeamte und Soldaten sagten jedoch gegenüber Haaretz, dass es sich oft um Zivilisten handelte, deren einziges Verbrechen darin bestand, eine unsichtbare Linie zu überschreiten, die von der IDF gezogen worden war.

Es war eine weitere Routinemeldung der israelischen Armee. Nach einem Raketenabschuss in Ashkelon „wurde ein Terrorist identifiziert, der die Rakete abgefeuert hatte, und ein Flugzeug der Luftwaffe griff ihn an und eliminierte ihn“. Angeblich handelte es sich um eine weitere Statistik auf der Liste der toten Hamas-Kämpfer.

Doch vor mehr als einer Woche tauchte auf Al-Jazeera eine andere Dokumentation des Vorfalls auf. Es zeigt vier Männer, nicht einen, die zusammen auf einem breiten Weg gehen, in Zivil. Niemand ist zu sehen, nur die Ruinen der Häuser, in denen einst Menschen lebten. Diese apokalyptische Stille in der Gegend von Khan Yunis wird von einer lauten Explosion durchbrochen. Zwei der Männer waren sofort tot. Zwei andere waren verletzt und versuchten, weiterzugehen. Vielleicht dachten sie, sie seien gerettet, aber Sekunden später wurde eine Bombe auf einen von ihnen geworfen. Man sieht, wie der andere auf die Knie fällt, dann eine Detonation, Feuer und Rauch.

„In der Praxis ist jeder ein Terrorist, der von den israelischen Streitkräften in den Gebieten, in denen sie operieren, getötet wird“, sagte ein Reserveoffizier, der in Gaza gedient hat.

„Das war ein sehr ernster Vorfall“, sagte ein hochrangiger Offizier der israelischen Verteidigungsstreitkräfte gegenüber Haaretz. „Sie waren unbewaffnet, sie haben unsere Streitkräfte in dem Gebiet, in dem sie sich bewegten, nicht gefährdet. Außerdem, so ein mit der Geschichte vertrauter Geheimdienstoffizier, sei es keineswegs sicher, dass sie am Abschuss der Rakete beteiligt waren. Er sagt, dass sie einfach die Leute waren, die am nächsten an der Abschussstelle waren – es ist möglich, dass sie Terroristen waren, es ist möglich, dass sie Zivilisten auf der Suche nach Nahrung waren.

Diese Geschichte ist nur ein bekanntes Beispiel dafür, wie Palästinenser im Gazastreifen durch IDF-Schüsse getötet werden. Die Zahl der Toten in Gaza wird inzwischen auf über 32.000 geschätzt. Nach Angaben der Armee sind etwa 9.000 von ihnen Terroristen.

مشاهد حصرية حصلت #الجزيرة عليها التقطت بكاميرا مسيرة إسرائيلية تظهر ملاحقتها 4 شبان مدنيين فلسطينيين واستهدافهم بعدة صواريخ بمنطقة السكة في خان يونس جنوب قطاع #غزة

Eine Reihe von Kommandeuren der Reserve und des stehenden Heeres, die mit Haaretz gesprochen haben, bezweifeln jedoch, dass alle diese Personen Terroristen waren. Sie weisen darauf hin, dass die Definition des Begriffs „Terrorist“ einen weiten Interpretationsspielraum zulässt. Es sei möglich, dass Palästinenser, die nie in ihrem Leben eine Waffe in der Hand gehabt hätten, posthum zu „Terroristen“ erklärt worden seien, zumindest von der IDF.

„In der Praxis ist jeder ein Terrorist, den die IDF in den Gebieten, in denen sie operiert, getötet hat“, sagt ein Reserveoffizier, der in Gaza gedient hat.

Die Zahlen der Armee sind kein Geheimnis. Im Gegenteil, sie sind im Laufe der Zeit zu einer Quelle des Stolzes geworden, vielleicht das, was dem „Image des Sieges“, das Israel seit Beginn des Krieges erreicht hat, am nächsten kommt. Aber dieses Bild ist nicht ganz authentisch, sagt ein hochrangiger Offizier des Südkommandos, der mit der Materie bestens vertraut ist.

„Es ist erstaunlich, wenn man nach jeder Operation hört, wie viele Terroristen getötet wurden“, sagt er und erklärt: „Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass nicht Hunderte oder Dutzende bewaffnete Männer durch die Straßen von Khan Yunis oder Jabaliya rennen und gegen die israelische Armee kämpfen.

Wie sehen die Kämpfe in Gaza also wirklich aus? Laut einem Reserveoffizier, der vor Ort war, „versteckt sich normalerweise ein Terrorist, vielleicht zwei oder drei, in einem Gebäude. Diejenigen, die sie entdecken, sind Kämpfer mit Spezialausrüstung oder Drohnen“.

Zu den Aufgaben dieses Offiziers gehörte es, die höheren Ebenen über die Zahl der getöteten Terroristen in dem Gebiet zu informieren, in dem er und seine Männer kämpften. „Das war kein offizielles Debriefing, bei dem man alle Leichen zeigen muss“, erklärt er. „Sie fragen, wie viele es sind, und ich nenne eine Zahl, die auf dem basiert, was wir vor Ort sehen und verstehen, und dann geht es weiter.

Er betont: „Es geht nicht darum, Leichen zu erfinden, aber niemand kann mit Sicherheit sagen, wer ein Terrorist ist und wer getroffen wurde, nachdem er in die Kampfzone einer IDF-Truppe eingedrungen ist“. In der Tat weisen einige Reservisten und andere Soldaten, die in den vergangenen Monaten in Gaza waren, darauf hin, wie leicht es ist, einen Palästinenser nach seinem Tod in eine bestimmte Kategorie einzuordnen. Die Frage sei nicht, was er getan habe, sondern wo er getötet worden sei.

Inmitten einer Kampfzone

Kampfzone ist ein Schlüsselbegriff. Es handelt sich um ein Gebiet, in dem sich eine Truppe niedergelassen hat, in der Regel in einem verlassenen Haus, wobei die Umgebung zu einem geschlossenen militärischen Bereich wird, der jedoch nicht eindeutig als solcher gekennzeichnet ist. Ein anderer Begriff für solche Gebiete ist „Kill Zones“.

„In jeder Kampfzone legen die Kommandeure solche Kill Zones fest“, sagt der Reserveoffizier. „Das sind klare rote Linien, die niemand, der nicht zu den IDF gehört, überschreiten darf, damit unsere Kräfte in dem Gebiet nicht getroffen werden.“ Die Grenzen dieser Tötungszonen sind nicht im Voraus festgelegt, ebenso wenig wie ihre Entfernung zu den Häusern, in denen sich die Streitkräfte aufhalten.

Auch die Höhe der Gebäude ist ein wichtiger Faktor. Jede Truppe verfügt über Beobachtungsposten innerhalb und außerhalb des Gazastreifens, deren Soldaten die Aufgabe haben, Gefahren zu erkennen. Die Grenzen dieser Zonen und die genauen Einsatzverfahren unterliegen jedoch letztlich der Interpretation der Kommandeure vor Ort. „Sobald Personen, vorwiegend erwachsene Männer, das Gebiet betreten, lautet der Befehl zu schießen und zu töten, auch wenn die Person unbewaffnet ist“, sagt der Reserveoffizier.

Die Tragödie, bei der drei Geiseln von den israelischen Streitkräften getötet wurden, ist zum großen Teil eine solche Geschichte, da die drei auf der Flucht vor ihren Entführern in eine Tötungszone mitten im Shujaiyeh-Viertel von Gaza-Stadt gerieten.

„Das Bataillon 17 schützte eine südliche logistische Evakuierungsroute, die von der Division benutzt wurde“, sagte Brigadekommandeur Oberst Israel Friedler, der für die Truppe verantwortlich war, während einer Untersuchung des Vorfalls. „Das Sichtfeld und die Tötungszone lagen nahe bei unseren Truppen“, sagte er. Das Ende ist bekannt, ebenso wie die Tatsache, dass die Verfahren nicht eingehalten wurden. In der Folge wurden die Verfahren verschärft.

Wenn heute bekannt ist, dass sich in einem Gebiet Geiseln befinden, werden die Operationen entsprechend durchgeführt und solche Gebiete nicht aus der Luft angegriffen. Was aber in anderen Gebieten geschieht, scheint weniger geregelt zu sein. Es ist unklar, wie viele unbewaffnete palästinensische Zivilisten beim Betreten solcher Gebiete erschossen wurden.

„Wir hatten das Gefühl, dass es dort keine wirklichen Einsatzregeln gab“, sagte ein Reservist, der bis in jüngster Vergangenheit im nördlichen Gazastreifen stationiert war, gegenüber Haaretz.

„Wir hatten das Gefühl, dass es dort keine wirklichen Einsatzregeln gab“, sagt ein Reservist, der bis in jüngster Vergangenheit im nördlichen Gazastreifen stationiert war, gegenüber Haaretz. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand nach jedem Vorfall die Details mit uns besprochen hätte. Dies deckt sich mit dem Eindruck eines hochrangigen Beamten des Verteidigungsministeriums. „Es scheint, dass viele Kampftruppen ihre eigenen Einsatzregeln schreiben“, sagte er.

Ein hochrangiger Beamter des Verteidigungsministeriums erklärte gegenüber Haaretz, dass diese Frage bereits zu Beginn des Krieges auf dem Schreibtisch von Generalstabschef Herzl Halevi landete.

Als der Generalstab feststellte, dass die Einsatzregeln im Gazastreifen von den örtlichen Befehlshabern ausgelegt werden können, „sprach sich der Generalstabschef in aller Deutlichkeit gegen die Tötung von Personen aus, die ein Kampfgebiet betreten. Er hat dies in seinen Reden zum Ausdruck gebracht“, so der Beamte. „Bedauerlicherweise gibt es immer noch Kommandeure, sogar hochrangige, die sich im Gazastreifen nach Belieben verhalten“.

Der Befehl lautet nach wie vor, jeden zu erschießen, der sich den Streitkräften in einer Kampfzone nähert. Da „Annäherung“ ein sehr subjektiver Begriff ist, überrascht es nicht, dass er vor Ort interpretiert werden kann.

Ein Reserveoffizier, der eine wichtige Rolle in einem Frontgefechtsstand einer Reservebrigade an vorderster Front der Kämpfe im nördlichen Gazastreifen spielt, sagt, dass Alter und Erfahrung eine Rolle spielen. Mit anderen Worten: Jüngere Wehrpflichtige sind eher bereit, den Abzug zu betätigen als Reservisten.

Dieser Offizier war in einen Vorfall verwickelt, bei dem unschuldige Menschen hätten getötet werden können. „Wir identifizierten einen verdächtigen Mann, der im Begriff war, unser Kampfgebiet zu betreten“, erzählt er. „Wir hatten bereits eine Drohne in der Luft mit der Erlaubnis, den Verdächtigen zu töten. Plötzlich, im letzten Moment, sahen wir und der Drohnenoperator, wie der Mann eine Straße und einen Platz betrat, auf dem sich Dutzende Mensch befanden.“ Es war nur wenige Meter von der Kampfzone entfernt, wo sich ein Markt mit Ständen und Kindern auf Fahrrädern befand, eine Parallelwelt. „Wir wussten nicht einmal, dass es Zivilisten gab“, sagt er. Man habe sofort beschlossen, den Anschlag abzubrechen, um eine Katastrophe zu verhindern.

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass auch andere Kräfte die Drohne eingesetzt hätten“, fügt der Offizier hinzu. „Es gibt immer ein Spannungsfeld zwischen dem Schutz unserer Streitkräfte, der oberste Priorität hat, und dem Versuch, die unnötige Tötung von Zivilisten zu vermeiden“.

In all dem Chaos wird dem Urteil der Kommandeure vor Ort, seien es Brigade-, Bataillons- oder Kompaniekommandeure, große Bedeutung beigemessen, sagen viele Kämpfer, die mit Haaretz gesprochen haben. Sie sagen, dass es Kommandeure gibt, die auf ein Gebäude schießen, in dem sich ein Verdächtiger befindet, auch wenn Zivilisten in der Nähe sind, während andere Kommandeure anders handeln.

In unseren Gesprächen mit verschiedenen Verteidigungsbeamten, Offizieren und Kämpfern tauchte immer wieder das Dilemma auf, zwischen einem Zivilisten und einem Terroristen zu unterscheiden. Wie soll man jemanden identifizieren, wenn man in Gefahr ist, oder entscheiden, ob es richtig ist, eine Weile zu warten, ohne sofort zu schießen? Fragt man die Kommandeure, erhält man je nach Person und Situation unterschiedliche Antworten.

„Wenn wir in unserem Einsatzgebiet jemanden identifizierten, der nicht zu unseren Streitkräften gehörte, wurde uns gesagt, wir sollten schießen, um zu töten“, beschreibt ein Soldat einer Reservebrigade seine Erfahrungen. „Uns wurde ausdrücklich gesagt, dass wir, auch wenn ein Verdächtiger in ein Gebäude rennt, in dem sich Menschen aufhalten, auf das Gebäude schießen und den Terroristen töten sollen, auch wenn dabei andere Menschen verletzt werden.

Der Test der Zeit

Die Zivilbevölkerung im Gazastreifen kennt die Orte, die zumindest auf dem Papier als Schießzonen definiert sind. Sie sollen sich in oder in der Nähe von humanitären Unterkünften aufhalten. Es sind Gebiete, in denen die IDF keine Kampfzonen eingerichtet hat.

Ein Geheimdienstoffizier, der sich mitten in den Kämpfen befindet, sagt: „Was im Norden des Gazastreifens geschieht, sollte nicht die Amerikaner beunruhigen, sondern Israel“.

Aber hier, ein halbes Jahr nach Beginn des Krieges, ist der Test der Zeit relevant. „Wenn wir nur ein oder zwei Monate dort wären, könnte man sich an den Befehl halten, jeden zu erschießen, der sich nähert“, sagt der Offizier vom vorderen Kommandoposten. „Aber wir sind seit sechs Monaten dort, und die Leute müssen langsam herauskommen, sie versuchen zu überleben, und das führt zu sehr ernsten Zwischenfällen.“

Diese Zwischenfälle sind für die US-Regierung sehr beunruhigend, die in den letzten Wochen von Israel einen wesentlich verantwortungsvolleren Umgang mit dem Beschuss von Zivilisten gefordert hat. Ein Geheimdienstoffizier, der sich inmitten der Kämpfe befindet, meint jedoch: „Was im nördlichen Gazastreifen geschieht, sollte nicht die Amerikaner beunruhigen, sondern Israel.

Er sagt, dass sich mehr als 300.000 Zivilisten dort aufhalten, die meisten von ihnen in Gebieten, die die israelische Armee seit Beginn des Krieges als „humanitäre Notunterkünfte“ definiert hat. Es handelt sich dabei um die am meisten benachteiligten Menschen in Gaza, Menschen, die nicht das Geld hatten, in den Süden zu ziehen, eine Wohnung oder ein Zimmer zu mieten oder auch nur ein Zelt zu bekommen.

Die Situation in diesen Gebieten sei sehr schwierig. Die Menschen dort kämpfen um Essen und einen Platz zum Schlafen. Es sei ein Kampf auf Leben und Tod geworden, in dem die Gewalt regiere und es keine Regierung gebe.

Ein hochrangiger IDF-Kommandeur, der an den Kämpfen beteiligt ist, fügt hinzu, dass es in vielen Teilen des nördlichen Gazastreifens Zivilisten gibt, die nicht in diesen humanitären Unterkünften sind“, sagt er. „Einige von ihnen sind einfach in ihre Häuser zurückgekehrt oder dort geblieben, um ihr Eigentum vor Plünderungen zu schützen, weil sie befürchten, dass jemand anderes ihr Haus einnehmen könnte, während sie fliehen.

„Anstatt mit dem Wiederaufbau zu beginnen und die Menschen in diese Unterkünfte umzusiedeln, werden die Soldaten in dieselben Gebiete zurückgeschickt, die nur noch mehr überfüllt sind, mit Menschen, die viel weniger zu verlieren haben“, sagt ein Reserveoffizier, der gerade ein Kampfgebiet in Shujaiyeh verlassen hat.

Die Menschen in ihren Häusern, die zufällig außerhalb der humanitären Schutzzonen liegen, in denen die IDF nicht operiert, sind eindeutig in Gefahr. „Sie könnten sich in Gebäuden aufhalten, in denen Soldaten sind“, sagt der Kommandeur. „Wenn jemand sie sieht, werden sie normalerweise getroffen. Manchmal wissen sie nicht, dass sie eine Gefahr darstellen. Deshalb gibt es einen IDF-Befehl an die Bewohner des Gazastreifens, sich nicht auf Dächern aufzuhalten. Wer sich auf ein Dach begibt, muss damit rechnen, erschossen zu werden.

Der hochrangige Kommandeur sagte, es habe Vorfälle gegeben, bei denen Zivilisten versucht hätten, Gebiete zu erreichen, von denen sie glaubten, die Armee habe sie verlassen, vielleicht in der Hoffnung, dort zurückgelassene Lebensmittel zu finden. „Wenn sie zu solchen Orten gingen, wurden sie erschossen, weil sie als Personen angesehen wurden, die unseren Streitkräften schaden könnten“, sagte der Kommandeur.

Ein Offizier erwähnte einen weiteren Faktor, der die Reibung mit der Zivilbevölkerung erhöht: die Tatsache, dass die IDF in den vergangenen Wochen in vielen Teilen des Streifens stehen geblieben ist, ohne sich zu bewegen, um in neuen Gebieten zu kämpfen.

„Anstatt mit dem Wiederaufbau zu beginnen und die Menschen in diesen Unterkünften zu verteilen, werden die Soldaten in dieselben Gebiete zurückgebracht, die nur noch voller sind, mit Menschen, die viel weniger zu verlieren haben“, sagt ein Reserveoffizier, der gerade ein Kampfgebiet in Shujaiyeh verlassen hat. Die IDF und der gesamte Verteidigungsapparat seien sich bewusst, dass Israel am Ende der Kämpfe mit diesen Vorfällen und ihren Auswirkungen auf die internationale Gemeinschaft konfrontiert sein werde.

In der Zwischenzeit ist ein Untersuchungsteam des Generalstabs vor Ort, das seine Schlussfolgerungen an den Generalstaatsanwalt der Streitkräfte weiterleitet. Da jedoch niemand weiß, wie viele Terroristen getötet und wie viele Zivilisten als Terroristen gezählt wurden, scheint die Aufgabe dieses Teams nicht einfach zu sein.

Auf die Frage von Haaretz, wie die Zahl der Toten durch IDF-Beschuss im Gazastreifen und die Zahl der getöteten Terroristen einzuordnen sei, antwortete der IDF-Sprecher: „Die IDF befinden sich mitten im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas und handeln, um Bedrohungen gegen ihre Streitkräfte abzuwehren. Die IDF ruft die Zivilbevölkerung ständig dazu auf, die Kampfgebiete zu verlassen und bemüht sich, die Zivilbevölkerung so sicher wie möglich zu evakuieren.“

„Im Gegensatz zu dem, was behauptet wird, hat die IDF keine ‚Tötungszonen‘ definiert. Dies wird durch die Tatsache untermauert, dass die IDF eine große Anzahl von Terroristen oder mutmaßlichen Terroristen während der Kämpfe festgenommen hat, ohne Schaden in den intensiven Kampfzonen anzurichten“, so die Armee weiter.

Tatsächlich gibt es im Regelbuch der IDF keinen schriftlichen Befehl für eine Tötungszone. Das heißt aber nicht, dass das Konzept den Soldaten unbekannt ist. Ein Beweis dafür ist die Untersuchung des Vorfalls, bei dem die drei Geiseln getötet wurden.

Zu den dokumentierten Aufnahmen des Angriffs auf die vier unbewaffneten Bewohner des Gazastreifens erklärte der IDF-Sprecher: „Das Gebiet, das auf den Aufnahmen dokumentiert ist, ist ein aktives Kampfgebiet in Khan Yunis, in dem eine umfassende Evakuierung der Zivilbevölkerung stattgefunden hat. Die dortigen Streitkräfte hatten zahlreiche Begegnungen mit Terroristen, die in Kampfgebieten kämpfen und sich bewegen, während sie als Zivilisten gekleidet sind und ihre Kampfausrüstung in Gebäuden und auf Grundstücken verstecken, die wie zivile Gebäude aussehen“.

„Der in den Aufnahmen dokumentierte Vorfall wurde von der Untersuchungseinheit des Generalstabs untersucht, einem unabhängigen Gremium, das für die Untersuchung außergewöhnlicher Vorfälle im Zusammenhang mit Kampfhandlungen zuständig ist“, so die Armee weiter.