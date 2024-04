Kritische Impfstoffstudien: 400 wichtige wissenschaftliche Arbeiten, die Eltern und Kinderärzte kennen sollten

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Link zum Video

Interviewtranskript herunterladen / Meinen KOSTENLOSEN Podcast herunterladen

Die Geschichte auf einen Blick

Ein Vergleich der Impfraten in 34 Industrieländern ergab eine signifikante Korrelation zwischen der Kindersterblichkeit und der Anzahl der Impfdosen, die Kinder erhalten. Die USA benötigen die meisten Impfungen und haben die höchste Säuglingssterblichkeit

Die Forschung zeigt, dass das Risiko, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder zu sterben, umso höher ist, je mehr Impfungen ein Kind gleichzeitig erhält, verglichen mit Kindern, die weniger Impfungen erhalten

Je früher im Säuglingsalter ein Kind geimpft wird, desto höher ist sein Risiko, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder zu sterben, im Vergleich zu Kindern, die dieselben Impfungen zu einem späteren Zeitpunkt erhalten

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist ein Nachdruck. Er wurde ursprünglich am 2. Juli 2017 veröffentlicht.

Impfstoffe: Sind sie sicher? Sind sie wirksam? Bei der Beantwortung dieser Fragen hilft Neil Z. Miller ein Journalist für medizinische Forschung und Direktor des Thinktwice Global Vaccine Institute.

Miller beschäftigt sich seit drei Jahrzehnten mit Impfstoffen und hat mehrere Bücher zu diesem Thema geschrieben, darunter „Vaccines: Are They Really Safe and Effective?“, „Vaccine Safety Manual for Concerned Families and Health Practitioners“ und „Miller’s Review of Critical Vaccine Studies: 400 wichtige wissenschaftliche Arbeiten, zusammengefasst für Eltern und Forscher“.

„Miller’s Review“, veröffentlicht 2016, ist ein großartiges Werk. Darin geht er auf die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen ein, die sich aus 400 veröffentlichten, von Experten begutachteten Studien ergeben. Das Buch geht nicht auf Studien ein, die die Impfung unterstützen (die übrigens fast alle von der Industrie und der Regierung finanziert werden), da diese Studien auf der CDC-Website verfügbar sind.

„Ich habe damit angefangen, als meine eigenen Kinder geboren wurden … vor über 30 Jahren … Als meine Frau schwanger war, hatte ich das Gefühl, dass ich mich mit der Frage der Impfstoffe befassen muss. Aber ich muss ehrlich sein. Noch bevor ich anfing, mich über Impfstoffe zu informieren, wussten meine Frau und ich intuitiv, dass wir unseren Kindern keine Impfstoffe verabreichen würden. Wenn ich Vorträge halte, sage ich den Leuten oft: „Wie können Sie erwarten, Gesundheit zu erlangen, indem Sie gesunden Kindern giftige Substanzen injizieren? Intuitiv wusste ich das … aber ich fühlte mich dennoch verpflichtet, meine Sorgfaltspflicht zu erfüllen und zu recherchieren„, sagt Miller. „Wenn ich etwas tue, dann tue ich es ziemlich gründlich … Ich habe in medizinischen Bibliotheken recherchiert. Ich sammelte alles und fing an, es zusammenzutragen und zu koordinieren … Die Leute fingen an, sich über die Informationen zu informieren, die ich organisiert hatte. Sie fragten mich schon damals nach Impfstoffen. Ich stellte sie in einer Broschüre zusammen. Ich begann, sie mit den Leuten zu teilen. Von dieser ersten Broschüre aus entwickelte sich alles wie ein Schneeball.„

Glauben Sie nicht an das Argument „Es gibt keine Beweise“.

„Miller’s Review“ wurde als Antwort auf die häufig zu hörende Behauptung erstellt, dass es keine Studien gibt, die zeigen, dass Impfstoffe unsicher oder unwirksam sind.

„Ich höre das oft„, sagt Miller. „Eltern kommen immer wieder zu mir und sagen: ‚Mein Arzt hat mir gesagt, dass Impfstoffe sicher sind, und es gibt keine Studien, die das Gegenteil beweisen‘. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit der Forschung. Ich kenne buchstäblich Tausende von Studien, die [Bedenken] belegen. Meine Bücher dokumentieren alle [diese] Studien.“

Miller’s Review“ ist insofern einzigartig, als es 400 Studien in Aufzählungspunkten mit direkten Zitaten aus der Studie zusammenfasst – eine Studie pro Seite – sowie Zitate, so dass Sie die Studie vollständig finden und lesen können, wenn Sie sich dafür entscheiden. Alle Studien sind in Fachzeitschriften mit Peer-Review veröffentlicht und von der National Library of Medicine indiziert.

„Das sind valide Studien von validen Forschern in vielen Zeitschriften, von denen die Leute schon gehört haben – The Lancet, New England Journal of Medicine, alle großen Zeitschriften (und einige der kleineren Zeitschriften, aber es sind immer noch valide, von Experten geprüfte Studien), die zeigen, dass es Probleme mit Impfstoffen gibt: Es gibt Sicherheitsprobleme, es gibt Wirksamkeitsprobleme. Sie sind alle an einem Ort versammelt, so dass die Menschen, z. B. die Ärzte, diese Informationen bequem an einem Ort finden können. Dieses Buch hat sich bei Ärzten als sehr wirksam erwiesen. Wenn Ärzte, die unschlüssig sind oder die Impfungen befürworten, dieses Buch erhalten und lesen, höre ich von Eltern, dass ihr Arzt sie nicht mehr zu den Impfungen drängt. Ihr Arzt respektiert jetzt ihre Entscheidung, nicht zu impfen oder eine Art alternativen Impfplan anzuwenden, wenn das die Entscheidung dieser Eltern ist … Mir geht es darum, dass man unzensierten, ungehinderten Zugang zu allen verfügbaren Informationen über Impfstoffe hat. Nicht nur das, was Ihr Arzt Sie wissen lassen will. Nicht nur das, was die Pharmaunternehmen wissen wollen, und nicht nur das, was die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) den Ärzten vorschreiben, was sie ihren Patienten mitteilen sollen. Ich möchte, dass [Eltern] absolut frei entscheiden können, ob sie ihre Kinder impfen lassen wollen oder nicht … Es ist wirklich eine Frage der Menschenrechte. Es geht wirklich um den obligatorischen Aspekt von Impfstoffen. Ich halte alle Impfstoffe für problematisch. Ich denke das nicht nur aufgrund meiner eigenen Gefühle, sondern aufgrund der Beweise, die ich im Laufe der Jahre recherchiert habe.“

Uninformierte Entscheidungsfindung ist Teil des Problems

Letztendlich wird jedes Elternteil eine Entscheidung darüber treffen, ob es sich impfen lassen will oder nicht. Das Problem ist, dass es sich dabei meist um eine uninformierte Entscheidung handelt. Ein Thema, das in einigen seiner früheren Bücher angesprochen wurde, ist die bewusste Fehlinformationskampagne, die darauf abzielt, Sie glauben zu machen, dass Impfstoffe viel wirksamer sind, als sie es tatsächlich sind.

So werden z. B. Daten über die Häufigkeit von Krankheiten verwendet, um zu suggerieren, dass Impfstoffe die Häufigkeit einer bestimmten Krankheit drastisch reduziert haben, obwohl die Krankheitsrate in Wirklichkeit bereits um 90 % oder in einigen Fällen sogar noch mehr zurückgegangen war, bevor ein Impfstoff überhaupt zur Verfügung stand.

Masern sind in Entwicklungsländern problematisch, vor allem aufgrund von Unterernährung, Vitamin-A-Mangel, fehlendem sauberen Wasser, mangelnden sanitären Einrichtungen und fehlendem schnellen Zugang zu medizinischer Versorgung. Wenn diese Faktoren behoben sind, geht die Sterblichkeit durch Masern von selbst zurück.

Vitamin A scheint besonders wichtig zu sein, und von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geförderte Studien haben bestätigt, dass eine hochdosierte Vitamin-A-Ergänzung Kinder vor Komplikationen und Tod im Zusammenhang mit der Krankheit schützt.

„Als der Masernimpfstoff 1963 in den Vereinigten Staaten eingeführt wurde, war die Sterblichkeitsrate durch Masern bereits Ende der 1950er Jahre drastisch gesunken. Dies war darauf zurückzuführen, dass die Bevölkerung einen Schutz gegen die gefährlicheren Formen der Krankheit erhalten hatte. Dies ist bei vielen verschiedenen Krankheiten der Fall. In meinem Buch gibt es viele verschiedene Arten von Grafiken und Illustrationen, die dem Leser helfen sollen, die wichtigsten Punkte, die ich darlege, zu verstehen … [M]eine dieser Grafiken zeigen, dass diese Krankheiten von sich aus deutlich zurückgingen, lange bevor Impfstoffe eingeführt wurden. Ein Beispiel: Scharlach. Wohin ist Scharlach verschwunden? Warum sehen wir keine Fälle von Scharlach, wenn es keine Massenimpfungen mit einem Scharlachimpfstoff gab? Das ist ein wichtiger Punkt, der angesprochen werden muss.

Viele Kinderkrankheiten sind ein Schutz gegen Krebs

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es Dutzende von Studien gibt, die zeigen, dass die Infektion mit bestimmten Kinderkrankheiten tatsächlich vor verschiedenen Krebsarten im späteren Leben schützt – von Melanomen bis hin zu Leukämie.

Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass man bei einer natürlich erworbenen Infektion sein Immunsystem sehr intensiv trainiert und dabei eine echte, lebenslange Immunität entwickelt, die sich grundlegend von der künstlichen und vorübergehenden Immunität unterscheidet, die man durch einen Impfstoff erhält.

Einer der Gründe dafür ist, dass Impfstoffe einen ganz anderen Teil des Immunsystems anregen als die Bekämpfung einer natürlich erworbenen Infektion. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass Kinderkrankheiten vor zukünftigen Herzkrankheiten schützen können.

„Eine japanische Studie … untersuchte über 100 000 Männer und Frauen im höheren Alter. Sie untersuchten, ob sie sich in der Vergangenheit mit diesen häufigen Kinderkrankheiten angesteckt hatten. Hatten sie Windpocken, Röteln, Masern und Mumps? Sie fanden heraus, dass dies tatsächlich vor Herzkrankheiten schützt. Man ist vor Herzinfarkten und verschiedenen Arten von arteriosklerotischen Erkrankungen des Arteriensystems geschützt. Es schützt das Arteriensystem, so dass man nicht nur – wenn man sich mit diesen Krankheiten ansteckt – vor Krebs geschützt ist, sondern auch vor Herzkrankheiten, Herzinfarkten und Schlaganfällen … Es gibt verschiedene Theorien, warum das so ist. Aber das Wichtigste ist, dass eine Studie nach der anderen bestätigt, dass dies der Fall ist.“

Impfstoffe verursachen problematische Mutationen

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit Impfstoffen, dessen sich viele nicht bewusst sind, ist die Tatsache, dass Impfstoffe Mutationen in den krankheitserregenden Mikroorganismen verursachen, ähnlich wie Antibiotika die Mutation von Bakterien verursachen. Der Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten (DTaP) hat beispielsweise dazu geführt, dass der Keuchhusten-Mikroorganismus, Bordetella pertussis, mutiert ist und sich dem Impfstoff entzieht. Das Gleiche geschah mit dem Pneumokokken-Impfstoff und dem Impfstoff gegen Haemophilus influenzae Typ B.

„Sie finden zum Beispiel heraus, dass ein Impfstoff, der nur gegen bestimmte Krankheitsstämme wirkt, während mehrere Stämme die Krankheit verursachen, die Häufigkeit von Krankheiten durch diesen bestimmten Stamm ziemlich wirksam reduziert. Aber was passiert, ist, dass andere Stämme kommen und ihren Platz einnehmen … Sie kommen sogar noch stärker zurück. So geschehen bei Prevnar, einem Impfstoff gegen Pneumokokken, einer Pneumokokkenerkrankung. Alle Säuglinge, die nach dem Standardimpfplan der CDC geimpft werden, erhalten im Alter von 2, 4 und 6 Monaten einen Pneumokokken-Impfstoff. Dieser Impfstoff ist nur gegen sieben Stämme gerichtet. Es gibt 90 verschiedene Pneumokokkenstämme, die eine Pneumokokkenerkrankung verursachen können. Sie waren ziemlich wirksam bei der Verringerung der durch die Pneumokokkenstämme, gegen die der Impfstoff gerichtet war, verursachten Krankheiten. Aber innerhalb weniger Jahre wurden die anderen Stämme immer häufiger … und traten an die Stelle der ursprünglichen Stämme [und] wurden virulenter. Im Jahr 2010 kam ein neuer Impfstoff auf den Markt … um dem Umstand zu begegnen, dass der Impfstoff aufgrund der soeben geschilderten Umstände seine Wirksamkeit verlor. Der neue Impfstoff enthielt die ursprünglichen sieben Stämme sowie sechs zusätzliche Stämme, die jetzt die meisten Pneumokokken-Erkrankungen verursachen. Innerhalb von zwei Jahren nach Einführung des neuen, aktualisierten Pneumokokken-Impfstoffs waren die Stämme bereits mutiert …“

Tragischerweise werden die Eltern für viele dieser Impfversäumnisse verantwortlich gemacht und schikaniert. Den Eltern wird gesagt, dass sie, wenn sie ihre Kinder nicht impfen lassen, für die Verbreitung der Krankheit verantwortlich sind. Das ist die Idee, die von der CDC, der medizinischen Industrie und der Pharmaindustrie propagiert wird. Wenn Sie jedoch die Studien lesen, werden Sie feststellen, was die Wissenschaftler wissen – das wahre Problem ist die evolutionäre Anpassung.

Herdenimmunität kann nicht durch Impfungen erreicht werden

Ein weiteres zentrales Argument für Massenimpfungen ist das Erreichen von Herdenimmunität. Miller ist der Meinung – und ich stimme ihm zu -, dass eine Herdenimmunität durch Impfungen niemals erreicht werden kann, weil hohe Impfraten die Entwicklung von schwereren Krankheitserregern fördern. In einer geimpften Population nimmt die Virulenz aufgrund des Selektionsdrucks zu, da der Erreger in seinem Überlebenskampf gegen den Impfstoff gestärkt wird und sich anpasst.

In einer ungeimpften Population hingegen fördert die Umwelt eine geringere Virulenz, da der Erreger seinen Wirt nicht töten will. Ein kluger Erreger ist in der Lage, viele Wirte zu infizieren, ohne sie zu töten, denn wenn der Wirt stirbt, verliert der Erreger die Umgebung, von der sein eigenes Überleben abhängt.

Wenn der Krankheitserreger jedoch mutiert und in der geimpften Bevölkerung virulenter wird, erhöht sich die Gefahr nicht nur für die Geimpften, sondern auch für die Ungeimpften, die es nun mit einem weitaus virulenteren Feind zu tun haben als sonst.

„Was die Herdenimmunität angeht, so gibt es nicht nur … diesen selektiven Druck, der verhindert, dass eine Herdenimmunität erreicht wird (weil die Mikroorganismen immer wieder versuchen, den Impfstoff zu umgehen), sondern der Keuchhustenimpfstoff ist nur zu 60 % wirksam. Das sind die besten Schätzungen. Und das gilt nur für ein paar Jahre. Studien zeigen, dass selbst nach drei, vier oder fünf Jahren fast keine Wirksamkeit mehr vorhanden ist, fast wie in der Zeit vor der Impfung. Wie kann man mit einem Impfstoff, der nur zu 60 % wirksam ist, eine Herdenimmunität erreichen? Sie können 100 % der Bevölkerung impfen, aber Sie können keine Herdenimmunität mit einem Impfstoff erreichen, der nur zu 60 % wirksam ist. Grippeimpfstoffe – in vielen Jahren passen diese Impfstoffe nicht zum zirkulierenden Virus, so dass die Wirksamkeit bei 0 % liegt. In den besten Jahren liegt die Wirksamkeit nur bei 30, 40 oder 50 %.“

Studien zeigen: Impfungen erhöhen die Säuglingssterblichkeit

Einer der Grundsätze der Schulmedizin lautet: Wenn man eine Bevölkerung impft, werden alle gesünder. Es wird weniger Krankheiten geben. Vergleicht man jedoch die Impfraten mit den Gesundheitsstatistiken, stellt man fest, dass das Gegenteil der Fall ist. Dies ist eine der überzeugendsten Informationen, die Miller in seinem Buch vermittelt.

Beim Vergleich der Impfraten in 34 Industrieländern wurde beispielsweise ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Kindersterblichkeit und der Anzahl der Impfdosen festgestellt, die die Kinder erhalten haben. Industrienationen wie die Vereinigten Staaten, die die meisten Impfungen benötigen, haben tendenziell die höchste Kindersterblichkeit. Sie können diese Studie hier lesen.

„Ich bin eigentlich der Hauptautor dieser Studie. Mein Co-Autor war Gary Goldman [Ph.D., der] sieben Jahre lang für die CDC arbeitete. Er kündigte, als er feststellte, dass die CDC nicht zuließ, dass etwas Schädliches [an die Öffentlichkeit gelangte]. Goldman fand Probleme mit dem Windpockenimpfstoff und wollte diese Daten veröffentlichen. Die CDC sagte: ‚Das werden wir Ihnen nicht gestatten‘. Daraufhin hat Goldman gekündigt … Goldman und ich haben zwei von Experten begutachtete Studien durchgeführt … Die Kinder in den Vereinigten Staaten müssen – wenn sie sich an den Impfplan der CDC halten – die meisten Impfungen in der entwickelten Welt erhalten, eigentlich in der ganzen Welt. Weltweit. Sechsundzwanzig Impfstoffe. Andere Industrienationen verlangen weniger. Einige Länder benötigen nur 12 Impfstoffe – die Schweiz, Schweden, Island und andere europäische Länder – und haben dennoch bessere Kindersterblichkeitsraten. Das ist es, was unsere Studie untersucht hat. [Impfstoffe werden als lebensrettend angepriesen. Sie werden Kindern verabreicht, um sie vor dem Tod durch Infektionskrankheiten zu schützen. Wir haben alle Impfpläne der 34 Länder zusammengetragen [und festgestellt], dass die Vereinigten Staaten die 34. schlechteste Kindersterblichkeitsrate haben … Sie war die schlechteste. Dreiunddreißig Nationen in der entwickelten Welt hatten eine bessere Kindersterblichkeitsrate. Wir haben die Studie durchgeführt und eine Beziehung gefunden, die viele Menschen als kontraintuitiv empfinden würden. Wir fanden eine statistisch signifikante Beziehung. Es bestand ein direkter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Impfstoffe, die ein Land für seine Säuglinge benötigte, und der Kindersterblichkeitsrate. Je mehr Impfstoffe ein Land benötigte, desto schlechter war die Kindersterblichkeitsrate.“

Warum steht das nicht auf der Titelseite?

Viele glauben naiverweise, dass, wenn all dies wahr wäre, wenn Impfstoffe wirklich mehr schaden als nützen würden, dies auf den Titelseiten stehen würde. Der Grund dafür, dass man selten oder nie etwas über Studien wie diese hört, ist, dass die Impfstoffindustrie die Informationen, die öffentlich verbreitet werden, eisern im Griff hat. Absprachen zwischen den Bundesbehörden, der Regierung und der Industrie sind nur eine von mehreren Hürden, die verhindern, dass diese Art von Informationen allgemein bekannt werden.

Es gibt Personen wie Dr. Julie Gerberding, die sieben Jahre lang an der Spitze des CDC stand und für Empfehlungen zu Infektionskrankheiten zuständig war, bevor sie Präsidentin von Merck Vaccines wurde, einem der größten Impfstoffhersteller der Welt. Das ist nur eines von vielen Dutzend Beispielen für diese Drehtür, die ihrerseits zum Zusammenbruch einer echten wissenschaftsbasierten Medizin geführt hat.

„Wir haben ein ernsthaftes Problem, bei dem Spitzenwissenschaftler zugeben, dass sie Datenpunkte aus Studien weglassen, dass sie von den Leuten, die ihre Studien finanzieren, dahingehend beeinflusst werden, dass sie die Studie manchmal nicht veröffentlichen, weil sie nicht die von ihnen gewünschten Ergebnisse liefert, und so weiter„, sagt Miller. „Wir haben ein ernstes Problem damit, dass die Pharmaindustrie kontrolliert, welche Studien veröffentlicht werden. Außerdem gibt es ein ernstes Problem, weil die Pharmaunternehmen die Werbegelder kontrollieren, die an die großen Medien gehen. Die Mainstream-Medien erzielen etwa 70 % ihrer Einnahmen aus Pharma-Anzeigen. Sie wollen nichts veröffentlichen oder bewerben, nicht einmal in ihren Nachrichtensendungen, das kritisch gegenüber Impfstoffen wäre, weil es ihr Potenzial gefährden könnte, weiterhin diese Millionen von Dollar einzunehmen, die sie jedes Jahr von den Pharmakonzernen erhalten.“

Das größte und schwerwiegendste Problem, mit dem wir derzeit konfrontiert sind, ist der konzertierte Vorstoß, Impfungen vorzuschreiben und Ausnahmeregelungen für persönliche Überzeugungen abzuschaffen. Um in Kalifornien zur Schule zu gehen, muss man jetzt zum Beispiel vollständig geimpft sein. Es sind keine Ausnahmen erlaubt, was wirklich eine Verletzung der Menschenrechte darstellt.

Die gleichzeitige Verabreichung mehrerer Impfstoffe ist extrem riskant, wie eine Studie zeigt

Die zweite Studie, die Miller und Goldman veröffentlichten, analysierte fast 40 000 Berichte von Säuglingen, die nach einer Impfung unerwünschte Reaktionen zeigten. Dabei stellten sie fest, dass bei Säuglingen, die die meisten Impfstoffe erhalten hatten, die Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder zu sterben, deutlich höher war als bei Säuglingen, die weniger Impfstoffe erhalten hatten.

Es sei darauf hingewiesen, dass diese Daten aus der Datenbank des Meldesystems für Impfstoffnebenwirkungen (VAERS) stammen, einem passiven Meldesystem, und dass Untersuchungen bestätigt haben, dass passive Meldesysteme eine Untererfassung von 50 zu 1 aufweisen.

Das bedeutet, dass man, wenn man eine Meldung in VAERS findet, diese mit 50 multiplizieren muss, um der Realität näher zu kommen, da im Durchschnitt nur 1 von 50 unerwünschten Ereignissen überhaupt gemeldet wird. Die Ärzte sind gesetzlich verpflichtet, Nebenwirkungen an VAERS zu melden, aber sie tun es nicht, und es gibt keine Konsequenzen, wenn sie es versäumen, eine Meldung zu machen. Auch Eltern können eine Meldung an die Datenbank machen, und ich ermutige alle Eltern, dies zu tun, wenn bei ihrem Kind eine Impfreaktion auftritt.

Derzeit sind in VAERS über 500.000 Berichte über unerwünschte Reaktionen auf Impfstoffe gespeichert, und jedes Jahr kommen mehr als 30.000 neue Berichte hinzu. Miller und Goldman luden diese Datenbank herunter und erstellten ein Programm, um alle Berichte zu extrahieren, die Kleinkinder betreffen. Insgesamt extrahierten sie die Berichte von 38.000 Säuglingen, bei denen nach der Verabreichung eines oder mehrerer Impfstoffe eine unerwünschte Reaktion auftrat.

Anschließend erstellten sie ein Programm, mit dem sie die Anzahl der Impfstoffe ermitteln konnten, die jedes Kind erhalten hatte, bevor es eine unerwünschte Reaktion erlitt, und schichteten die Berichte nach der Anzahl der Impfstoffe (zwischen einem und acht), die die Kinder gleichzeitig erhalten hatten, bevor die Reaktion auftrat. Die Forscher untersuchten insbesondere schwerwiegende unerwünschte Reaktionen, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machten oder zum Tod führten. Das haben sie herausgefunden:

Bei Säuglingen, die drei Impfstoffe gleichzeitig erhielten, war die Wahrscheinlichkeit, nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder zu sterben, statistisch gesehen signifikant höher als bei Kindern, die zwei Impfstoffe gleichzeitig erhielten.

Bei Säuglingen, die vier Impfstoffe gleichzeitig erhielten, war die Wahrscheinlichkeit einer Krankenhauseinweisung oder eines Todesfalls statistisch gesehen signifikant höher als bei Kindern, die drei oder zwei Impfstoffe erhielten, und so weiter bis zu acht Impfstoffen.

Bei Kindern, die acht Impfstoffe gleichzeitig erhielten, war die Wahrscheinlichkeit, nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder zu sterben, statistisch gesehen signifikant höher als bei Kindern, die acht Impfstoffe erhielten.

Kinder, die in einem früheren Alter geimpft wurden, hatten ein signifikant höheres Risiko, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder zu sterben, als Kinder, die erst in einem späteren Alter geimpft wurden.

Impfschema für Kinder basiert auf Bequemlichkeit, nicht auf Wissenschaft oder Sicherheit

Wie von Miller angemerkt:

„Die Industrie, die CDC und Dr. Paul Offit sagen uns, dass man sich mehrfach impfen lassen kann. Offit sagte, dass man theoretisch 10.000 Impfstoffe auf einmal nehmen könnte; dass ein Säugling so vielen Krankheitserregern gleichzeitig ausgesetzt werden kann, ohne dass das Kind Schaden nimmt. Der Impfplan der CDC sieht vor, dass Kinder im Alter von 2 Monaten, im Alter von 4 Monaten und im Alter von 6 Monaten acht Impfungen erhalten. Ich frage die Eltern: „Wann haben Sie jemals acht Medikamente gleichzeitig eingenommen? … Wenn Sie acht Medikamente gleichzeitig eingenommen haben, halten Sie es für wahrscheinlicher, dass Sie eine unerwünschte Reaktion bekommen oder nicht? Denn Toxikologen wissen, dass je mehr Medikamente gleichzeitig eingenommen werden, desto größer ist das Potenzial für eine Art von synergistischer oder additiver Toxizität … Diese Studie bestätigt, dass es eine gefährliche Praxis ist, mehrere Impfstoffe gleichzeitig zu verabreichen. Die CDC hat einen Zeitplan aufgestellt, der auf Bequemlichkeit beruht. Sie sagen: „Acht Impfungen mit 2 Monaten, acht weitere Impfungen mit 4 Monaten und acht weitere Auffrischungsimpfungen mit 6 Monaten“, weil das bequem ist. Sie haben Angst, dass die Eltern nicht immer wieder zum Kinderarzt gehen, wenn sie immer wieder für weitere Impfungen kommen müssen, also bekommen sie mehrere [Impfungen auf einmal]. Sie sagten: ‚Wir werden diesen Zeitplan aus Bequemlichkeit erstellen. Nicht auf der Grundlage von Beweisen. Nicht auf der Grundlage der Wissenschaft. Der von der CDC empfohlene Impfplan hat nichts Wissenschaftliches an sich. Das haben wir mit unserer Studie gezeigt … Wir haben auch gezeigt, dass Kinder, die in einem früheren Alter geimpft wurden, statistisch gesehen ein deutlich höheres Risiko haben, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder zu sterben, als Kinder, die in einem späteren Alter geimpft wurden. Wir haben Kinder, die in den ersten 6 Monaten geimpft werden, mit Kindern verglichen, die in den letzten sechs Monaten des Säuglingsalters geimpft werden. Auch hier ist es statistisch signifikant, dass es viel gefährlicher ist, jüngeren Säuglingen mehrere Impfstoffe zu verabreichen als älteren Säuglingen mehrere Impfstoffe zu verabreichen. Das macht Sinn, weil man einem Neugeborenen oder einem Baby, das im Alter von 2 Monaten vielleicht 8, 9, 10, 11 oder 12 Pfund wiegt, dieselbe Dosis verabreicht, im Gegensatz zu einem Kind, das vielleicht 15 oder 17 Pfund wiegt… in einem späteren Alter.“

Weitere Informationen

Sie finden „Miller’s Review of Critical Vaccine Studies: 400 wichtige wissenschaftliche Arbeiten zusammengefasst für Eltern und Forscher“ auf ThinkTwice.com. Dieses Buch ist ein unschätzbares Hilfsmittel für Eltern, die sich gründlich informieren wollen, bevor sie sich entscheiden, ob sie ihre Kinder impfen lassen wollen oder nicht. Auf seiner Website finden Sie auch seine anderen Bücher sowie Studien und Veröffentlichungen zu Fragen der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen.

Eine weitere Quelle ist das National Vaccine Information Center (NVIC). Das NVIC ist führend bei der Aufklärung der Öffentlichkeit über Bestrebungen, Pflichtimpfungen einzuführen, und darüber, wie wir unsere gesundheitlichen Freiheiten auf lokaler, staatlicher und Bundesebene bewahren können.

Letztendlich wird jeder eine Entscheidung über Impfungen treffen müssen. Entscheidend ist, dass man diese Entscheidung in Kenntnis der Sachlage trifft und die potenziellen Risiken und Vorteile versteht und abwägt. Dazu muss man beide Seiten der Debatte kennen, und Miller hat uns allen einen großen Gefallen getan, indem er die weitgehend verborgene Seite der Gleichung leichter zugänglich gemacht hat.

Artikel als PDF

Quellen: